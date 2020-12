Trump quạu, không tham dự Tiệc Giáng Sinh Bạch Ốc, và rồi giận dữ chỉ trích Tòa Tối Cao. LS Giuliani: 30 chưa phải là Tết, sẽ kiện ở tòa cấp dưới trở lại. Các mục sư rủ nhau tuần hành "Jericho March" hôm nay, Thứ Bảy 12/12/2020, xin phép lạ cho Trump thắng cử. Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Texas kêu gọi 18 tiểu bang ly khai, lập liên bang mới (cho Trump?). Nhà tù New ork chờ Trump. Luật sư Cộng Hòa tố có

DB Bee Nguyễn đã giải ảo xuất sắc khi nhóm Luật sư Cộng Hòa tố cáo sai lạc là có 21,000 phiếu bầu bất hợp pháp ở Georgia.

Trump quạu, không tham dự Tiệc Giáng Sinh Bạch Ốc, và rồi giận dữ chỉ trích Tòa Tối Cao. LS Giuliani: 30 chưa phải là Tết, sẽ kiện ở tòa cấp dưới trở lại. Các mục sư rủ nhau tuần hành "Jericho March" hôm nay, Thứ Bảy 12/12/2020, xin phép lạ cho Trump thắng cử. Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Texas kêu gọi 18 tiểu bang ly khai, lập liên bang mới (cho Trump?). Nhà tù New York chờ Trump. Luật sư Cộng Hòa tố có 21,000 phiếu bầu bất hợp pháp ở Georgia, ú ớ khi bị DB Bee Nguyễn giải ảo. Nhiều nhân viên 2 công ty tài chánh trả lời thẩm vấn của Công tố New York về hồ sơ Trump gian thuế/tài chánh. Chấm điểm ưu tiên thuốc chích ngừa: 10 nơi cần khẩn cấp không có nơi nào ở California. Dân Biểu Pascrell: phải tước bỏ tư cách dân biểu của 106 dân biểu ký tên trong đơn Texas kiện 4 tiểu bang. Một tờ báo xin lỗi độc giả vì lỡ ủng hộ một Dân biểu mà ông này phá hoại dân chủ bằng cách ký tên vào đơn Texas kiện. Fox News lại nói thật: đa số dân Mỹ nói Trump là một trong các Tổng Thống tệ hại nhất lịch sử.

WASHINGTON (VB - 12/12/2020) -- Thuốc chủng ngừa dịch COVID-19 của công ty Pfizer trong vài ngày tới là sẽ lưu hành tại Hoa Kỳ, bận rộn kế tiếp sẽ là phân phối thuốc chủng ngừa cho các địa phương theo thứ tự ưu tiên. Công ty WalletHub khảo sát tình hình hơn 90 thành phố để xem nơi nào cần ưu tiên thuốc chích ngừa này.

Bản khảo sát dựa trên 13 thước đo áp dụng vào các thành phố, như tình hình ở các thành phố về chăm sóc y tế, về nhân viên thiết yếu, về cư dân viện dưỡng lão, về người có tiền sử bệnh (như ung thư, tiểu đường, tim, thận, mập phì...). Danh sát 10 thành phố cần chích ngừa sớm nhất, theo thứ tự là: Detroit (Michigan), Cleveland (Ohio), Birmingham (Alabama), Memphis (Tennessee), Louisville (Kentucky), Toledo (Ohio), Baton Rouge (Louisiana), Buffalo (New York), Cincinnati (Ohio), Newark ( New Jersey).

Dân Biểu Dân Chủ Bill Pascrell hôm Thứ Sáu tố cáo rằng cần phải cấm nhiều đồng viện Cộng Hòa tuyên thệ vào nhiệm kỳ sắp tới của Hạ Viện. Lý do không cho họ tuyên thệ vì đã vi phạm Hiến Pháp Mỹ và âm mưu "phá hoại nền dân chủ" bằng cách ủng hộ Trump trong đơn kiện của Texas đòi đảo ngược kết quả bầu cử 3/11/2020 mà trong đó Trump thua phiếu Biden.

Trong lá thư gửi Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-Calif.) và Dân biểu Zoe Lofgren (Dạn Chủ-Calif.), Chủ tịch ủy bang quản trị Hạ Viện, Dân Biểu Bill Pascrell (New Jersey) lên án hơn 100 dân biểu Cộng Hòa đã ký tên ủng hộ đơn kiện của Paxton, Bộ Trưởng Tư Pháp Texas, gửi Tòa Tối Cao để cấm 4 tiểu bang chiến trường Georgia, Michigan, Pennsylvania, và Wisconsin mà Biden thắng cả 4, không được bầu trong hội nghị cử tri đoàn (còn gọi là đại cử tri) để trao chiến thắng cho Trump.

Dân biểu Pascrell dẫn ra Article 1, Section 5 của Hiến Pháp, trong đó cho Hạ viện hay Thượng viện đều có quyền tối cao đối với tư cách thành viên trong Hạ Viện và Thượng Viện. Cũng như dẫn ra Khoản 3 trong Tu Chính Án 14, nói rằng bất kỳ ai có hành vi chia tách chính phủ Hoa Kỳ rời ra sẽ không có thể giữ tư cách thành viên Hạ viện hay Thượng viện. Nghĩa là, phải tước bỏ tư cách Dân biểu của 106 Dân biểu ký tên vào đơn Texas kiện lên Tòa Tối Cao.

Câu chuyện 106 dân biểu ký tên vào đơn Texas kiện 4 tiểu bang lên Tòa Tối Cao lại làm cho một tờ báo bứt rứt, ân hận vì trong những tuần lễ trước Ngày Bầu Cử 3/11/2020 đã tuyên bố ủng hộ một ứng cử viên Cộng Hòa và bây giờ người này ủng hộ đơn kiện vô lý kia (và đã bị Tòa Tối Cao bác bỏ).

Ban biên tập báo Orlando Sentinel viết trong bài quan điểm nhan đề "We apologize for endorsing US Rep. Michael Waltz, who wants to overturn the election" (Chúng tôi xin lỗi vì đã ủng hộ Dân biểu liên bang Michael Waltz, người muốn đảo ngược cuộc bầu cử). Báo này viết rằng khi tuyên bố ủng hộ (trước Ngày Bầu Cử), báo này không biết rằng DB Waltz sẽ có hành vi phá hoại dân chủ bằng cách về hùa ký vào đơn kiện của Texas đòi lật ngược kết quả bầu cử ở 4 tiểu bang Georgia, Michigan, Pennsylvania, và Wisconsin.

Báo này viết rằng trước đó báo này đã không hỏi Waltz một câu hỏi quan trọng trước cuộc bầu cử --- mà bây giờ báo này sẽ hỏi các ứng viên trong tương lai: "Ông (hay bà) có sẽ ủng hộ nỗ lực quăng bỏ phiếu bầu của hàng chục triệu dân Mỹ trong 4 tiểu bang để lật ngược cuộc bầu cử Tổng Thống và trao nói cho người thua phiếu?"

Cánh cửa nhà tù New York đang chờ đón Donald Trump. Đó là nhận định của một số chuyên gia pháp lý, sau khi có tin Cyrus Vance, Công tố trường của thành phố Manhattan, trong tuần vừa qua đã thẩm vấn khoảng môt chục nhân viên từ 2 đại công ty tài chánh Deutsche Bank và Aon PLC về cuộc điều tra đối với cáo buộc Trump và công ty đã gian lận tài chánh và trốn thuế hàng chục năm.

Hai công ty tài chánh này đã tài trợ cho một số dự án địa ốc của Trump, bất kể các ngân hàng Mỹ đều từ chối. Tại sao các viên chức hai công ty này chờ tới bây giờ mới chịu trả lời trong khi cuộc điều tra đã tiến hành từ 2 năm nay? Bởi vì họ biết chắc rằng Biden sẽ là Tổng Thống kế tiếp của Mỹ, và Trump chỉ là một quá khứ buồn của Cộng Hòa, theo nhận định của John Harwood trên CNN. Nhiều cáo buộc chống Trump là từ Michael Cohen, cựu luật sư của Trump.

Thủ đô Washington DC hôm nay, Thứ Bảy 12/12/2020, sẽ tưng bừng biểu tình với nhiều ngàn người ủng hộ Trump về biểu tình, phản đối Tòa Tối Cao Hoa Kỳ đã bác bỏ đơn Texas kiện 4 tiểu bang chiến trường về kết quả Biden thắng phiếu, và cũng để "cầu nguyện Thiên Chúa" dùng phép lạ để Trump ngồi thêm 4 năm tới.

Các mục sư gọi cuộc tuần hành trưa hôm nay của họ tại thủ đô là “Jericho March” (Tuần Hành Jericho) trong đó chữ Jericho là tên một thánh địa cổ trong Kinh Thánh. Một bài viết trên Daily Beast ghi lời nhận định của nhà bình luận bảo thủ Matt Lewis chỉ trích lời kêu goi của các mục sư cầu nguyện cho Trump, người họ gọi là Đấng Con Chúa Tái Lâm, chỉ là giả hình vì thực sự Trump không hề sống với giá trị chân chính trong lời dạy của Kinh Thánh.

Tuy nhiên, lời kêu gọi Tuần Hành Jericho để cầu nguyện cho Trump sẽ có tham dự và thuyết trình của các nhân vật lớn trong giới bảo thủ, trong đó có cựu Cố vấn An Ninh Quốc gia Mike Flynn (người vừa được Trump ân xá và ngay sau đó Flynn kêu gọi Trump ra lệnh thiết quân luật và dùngq uân đội tổ chức bầu cử lại); với Mike Lindell (chủ tịch công ty MyPillow, người ủng hộ Trump nồng nhiệt), Eric Metaxas (một xướng ngôn viên đài phát thanh từng đấm vào mặt một người biểu tình và mới đây nói, 'Tôi sẽ hạnh phúc để chết cho cuộc chiến này [vì Trump]); Ali Alexander (tên cũ là Ali Akbar), và C.J. Pearson.

Theo chương trình, cuộc Tuần Hành Jericho sẽ tới trước khu vực National Mall để làm nghi thức cầu nguyện mà họ gọi là "ROAR prayer rally.” Sẽ có một số người Mỹ gốc Việt tham dự, vì trên mạng email đã cho biết có lời kêu gọi từ nhiều người Việt cả địa phương và các tiểu bang khác sẽ về tham dự, bất kể rằng Tòa Tối Cao đã dập tắt hy vọng lớn nhất của Trump khi bác bỏ đơn kiện của Texas.

Trong đêm Thứ Sáu 11/12/2020, sau khi Tòa Tối Cáo bác đơn Texas đòi trao phiếu 4 tiểu bang chiến trường từ Biden cho Trump, Tổng Thống Trump buồn tới nỗi lặng lẽ về phòng nằm, không tham dự Tiệc Giáng Sinh Bạch Ốc đã chuẩn bị từ nhiều ngày nay. Tới nửa đêm, Trump phóng tweet chỉ trích Tòa Tối Cao (trong đó có 3 vị là do Trump đề cử) nói rằng Tòa Tối Cao khổng đảo ngược kết quả nhiều triệu phiếu bầu của Biden sang cho Trump là một "nỗi xấu hổ" cho Hoa Kỳ vì bầu cử vừa rồi là "gian lận" -- một quy chụp thường xuyên của Trump mà không đưa chứng cớ nào, bất kể Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr và các cơ quan an ninh như FBI và CISA dều nói rằng bầu cử an ninh tuyệt vời, kết quả là Biden chiến thắng hơn Trump nhiều triệu phiếu bầu.

Luật sư Rudy Giuliani đêm Thứ Sáu 11/12/2020 nhận định về phán quyết của Tòa Tối Cao bác đơn Bộ Trưởng Tư Pháp Texas và 17 Bộ Trưởng Tư Pháp của 17 tiểu bang đòi trao phiếu của 4 tiểu bang bầu cho Biden sang cho Trump rằng: Ba mươi chưa phải là Tết. Giuliani nói rằng ông sẽ suy tính kế hoạch khác, cụ thể là sẽ đưa đơn kiện ở tòa thấp hơn, và khi bị bác đơn sẽ khiếu nại liên tục, cho tới khi lên Tòa Tối Cao trở lại. Rudy Giuliani nói như thế trên đài Newsmax, "Chuyện chưa xong. Hãy tin tôi."

Một quan chức Cộng Hòa phản ứng là kêu gọi Texas và 17 tiểu bang khác hãy lập một liên bang khác, ly khai khỏi Hiệp Chủng Quốc. Đơn kiện bị bác là từ Bộ Trưởng Tư Pháp Texas với hỗ trợ của 126 Dân Biểu Cộng Hòa và 17 Bộ Trưởng của 17 tiểu bang khác. Ngay trong đêm Thứ Sáu, cựu dân biểu Allen West (Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Texas) đưa ra bản văn tấn công Tòa Tối Cao.

Đài CBS Dallas-Fort Worth ghi nhận rằng tuyên bố của West mang tính ly khai vì đã kêu gọi, "Quyết định này [của Tòa Tối Cao] sẽ có hậu quả xa tới tương lai của nền cộng hòa hợp hiến của chúng ta. Có lẽ các tiểu bang pháp trị nên liên kết với nhau và lập ra một Liên hiệp Các Tiểu Bang mà Liên bang mới này sẽ biết tôn trọng Hiến Pháp. (Nguyên văn lời kêu gọi nội chiến này là "This decision will have far-reaching ramifications for the future of our constitutional republic," West said. "Perhaps law-abiding states should bond together and form a Union of states that will abide by the constitution.")

Lời kêu gọi của West lập tức bị nhiều người chỉ trích. Dân biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa - Illinois) phóng tweet yêu cầu Đảng Cộng Hòa Texas nên tức khắc rút lại tuyên bố trên, xin lỗi và sa thải Allen West và bất kỳ ai liên hệ bản văn ly khai đó. Thượng nghị sĩ Brian Schatz (Dân Chủ - Hawaii) bổ túc lời của Kinzinger rằng "Họ đã mất trí... Những người này nghiêm trọng chết chóc với chuyện ly khai và phản loạn."

Dân biểu Bee Nguyen của tiểu bang Georgia đã xuất sắc giải ảo, trực diện các luật sư của Trump và phê phán đơn kiện của LS Rudy Giuliani và tổ chức “Voter Integrity Project” trong buổi điều trần do Cộng Hòa tổ chức trước khoáng đại Hạ Viện Georgia sáng Thứ Năm 10/12/2020.

Một hồ sơ Cộng Hòa đưa ra là do Matt Braynard, kết tập các dữ kiện phiếu bầu 2020 mà ông nói là trong các tiểu bang chiến trường đã gian lận nhằm xin hủy bỏ kết quả bầu cử ở các tiểu bang chiến trường. Trong quá khứ, Braynard là viên chức phụ trách về dữ kiện trong ban vận động của Trump 2016, cho tới khi bị sa thải vì vấn đề cá nhân, nhưng vẫn liên tục ủng hộ Trump và bản than ông đã gây quỹ được 700,000 dôla cho tổ chức “Voter Integrity Project” của ông.

Sau bầu cử 2020, Braynard thu thập dữ kiện phiếu bầu, hợp tác với một tổ chức pháp lý bảo thủ có tên là Thomas More Society liên hệ ban pháp lý của Trump. Hoạt động như thế là hốt bạc. Hồ sơ tòa cho thấy bản thân Braynard lãnh $40,000 trong một đơn kiện ở Georgia, $40,000 trong một đơn kiện ở Arizona và $150,000 trong một đơn kiện ở Wisconsin. Nhưng có khi, nhiều đơn kiện khác nhau ạti một tiểu bang với các số liệu khác.

Nhưng Braynard đã ú ớ khi dân biểu Bee Nguyen giải ảo chi tiết trước Hạ Viện Georgia. Phần lớn vì danh sách mà Braynard gọi là 21,000 phiếu bầu bất hợp pháp ở Georgia là do trùng tên. Thí dụ, "Nguyễn Văn A" và "Nguyễn Thị B" là hai tên dễ trùng của người Việt, và do vậy sẽ tạo ra cảm giác là anh Nguyên Văn A và chị Nguyễn Thị B đã ghi danh cử tri ở nhiều tiểu bang với nhiều địa chỉ khác nhau, để cho một người bầu phiếu ở nhiều nơi, và Braynard gọi đó là chiến lược gian lận của Dân Chủ. Và một số "kỹ thuật ghi danh gian lận khác" mà Braynard "khám phá" ra.

Braynard nói với các dân biểu qua buổi điều trần qua Zoom, rằng 1,043 người phiếu bầu sớm và bầu khiếm diện tại Georgia trong bầu cử 2020 là từ những người sử dụng hộp thư bưu điện (không phải địa chỉ nhà ở), tức là sai luật. Ông cũng nói, khi kiểm tra hồ sơ đổi địa chỉ và kho dữ kiện quốc gia, ông nói rằng 20,312 cử tri thực ra là người đã dọn nhà ra khỏi Georgia hay là người đã ghi danh ở tiểu bang khác.

Và thêm rằng ít nhất 395 phiếu đã bầu do những người bầu phiếu ở cả Georgia và tiểu bang khác. Ông cũng nói đã chuyển các thông tin này lên FBI nhưng không rõ FBI (Giám đốc do Trump bổ nhiệm) có chịu điều tra hay không. Braynard kết luận là phải hủy bỏ kết quả bầu cử ở Georgia vì phiếu gian lận quá nhiều.

Dân biểu Bee Nguyen (Dân Chủ - Atlanta) nói rằng cô đã điều tra bản văn cáo buộc của Braynard. Trong danh sách ông này nói là những người vừa ghi danh cử tri ở Georgia và tiểu bang khác, cô chỉ ra nhiều người trùng tên trong danh sách. Cô nhìn 10 tên đầu tiên trong danh sách và thấy 8 người trong số đó ghi danh trong hồ sơ địa ốc (sở hữu nhà) Georgia. Nguyen điện thoại một người, và người này nói ông sống và chỉ bầu cử ở Georgia. Nguyen nói, xác định được hồ sơ bầu phiếu của người này.

Nguyen chọn một tên khác -- một phụ nữ bị cho là ghi danh cử tri ở Georgia và Arizona—xác nhận rằng phụ nữ này cư trú và bầu phiếu ở Georgia, và thấy một cử tri khác trùng tên ghi danh ở phiếu bầu Arizona, sinh cùng năm, nhưng khác ngày sinh. Nguyen cũng liên lạc với người khác, tương tự: trùng tên, khác ngày sanh.

Về các hợp thư bưu điện giả làm nhà ở, DB Nguyen nhận ra một địa chỉ đó ngay gần nhà, nên xem thì đó là khu condo (nhiều căn trong một tòa nhà) và nơi tầng trệt của tòa nhà là một trung tâm chuyển phát bưu phẩm FedEx --- nghĩa là, một số tòa nhà dùng hệ thống hộp thư cho địa chỉ nhà ở cư dân. Bạn của DB Nguyen gửi cô một danh sách cư dân trong khu nhà condo này. Và tất cả các cư dân trong tòa building đều có tên trong danh sách mà Cộng Hòa gọi là "cử ri ma" của Dân Chủ. DB Nguyen tìm thêm một khu condo tương tự, và thấy nơi khu nhà này rằng 128 tên người trong danh sách là sai lầm như thế.

Giải ảo rất là mệt nhọc, vì như thế chưa hết chuyện. DB Bee Nguyen trong danh sách những người bầu ở 2 tiểu bang, tức là tội hình sự, có một hàng xóm của Teri Anulewicz (Dân Chủ, quận Cobb), một dân biểu tiểu bang đồng viện. Người này bị xem là bầu ở Georgia và Maryland. Dân biểu Anulewicz mới liên lạc với hàng xóm kia, và người kia kể với Anulewicz rằng ông chưa bao giờ bầu ở Maryland, nhưng nơi đó có thân phụ của ông, trùng tên chính xác với ông.

Và khi thấy tên một cư dân trong địa hạt của DB Bee Nguyen thì đích thân Bee Nguyen lái xe tới nhà phụ nữ này, và chị này kể với DB Nguyen rằng hai vợ chồng của chị trọn đời sống ở Georgia và chưa bao giờ dọn sang tiểu bang nào khác.

Thế là Braynard ú ớ, chỉ nói được một lời cảm ơn Dân Biểu Bee Nguyen đã làm sáng tỏ chuyện xác minh về danh sách cử tri, nhưng ngôn ngữ có vẻ như hăm dọa là ông sẽ trở lại chuyện này với Dân Biểu Bee Nguyen. (would “be more than happy” to “get back to you.”) Có vẻ hàm ý như Cộng Hòa sẽ tập trung bứng ghế của DB Bee Nguyen vào năm 2022.

Fox News lại chơi xấu Trump bằng một sự thật. Một bản thăm dò của Fox News đưa ra hôm Thứ Sáu cho thấy đa số dân Mỹ nghĩ là tình hình Hoa Kỳ tệ hại hơn hồi 4 năm trước.

--- 55% cử tri nói họ tin rằng tình hình Mỹ tệ hại hơn hồi 4 năm trước.

--- 32% nói tình hình Mỹ tốt đẹp hơn hồi 4 năm trước.

--- 11% nói mọi chuyện như cũ.

Được hỏi, cá nhân người trả lời tah8m dò có khá hơn 4 năm trước hay không, thì kết quả là:

--- 33% nói bản thân họ khá hơn 4 năm trước.

--- 36% nói bản thân họ thấy kém hơn.

--- 30% nói là y hệt.

Trả lời câu hỏi chấm điểm Trump làm việc ra sao, kết qủa là:

--- 47% chấp nhận việc Trump làm, 52% không chấp nhận.

Trả lời câu hỏi, lịch sử sẽ đánh giá Trump ra sao, trả lời là:

--- 42% nói Trump sẽ bị xem là một trong các Tổng Thống tệ hại nhất trong lịch sử.

--- 22% nói Trump sẽ được xem là một trong các Tổng Thống vĩ đại nhất trong lịch sử.

--- 26% nói Trump chỉ trung bình thôi.

.