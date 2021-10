Đức Pháp chủ Giáo hội PGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021) đã viên tịch ngày 21/10/2021 - VN mở lại du lịch quốc tế. SG: 83% địa bàn trở thành vùng xanh. Chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 của VN được nhiều nước công nhận. Phúc lên tiếng: đóng cửa là đói, phải mở cửa. Nhà hàng, quán ăn ở Khánh Hòa mở lại. Nghệ An đón khách du lịch an toàn, đảm bảo phòng chống dịch. SG: Phát hiện kho kh

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021) đã viên tịch lúc 3h22 ngày 21/10/2021 tại Viên Minh cổ tự (chùa Giáng, ở xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội). Photo: VTC.

- biểu tình bênh vực quyền bầu phiếu, DB/TB Bee Nguyen (Dân Chủ) và nhiều người bị bắt, bị phạt

- Hạ Viện hôm nay bỏ phiếu để đưa hồ sơ Steve Bannon qua Công tố đề nghị tội hình sự coi thường luật pháp

- Trump sẽ thiết lập mạng xã hội Truth Social, để chống lại Big Tech, sẽ có chương trình chống người cấp tiến

- một giáo sư luật: kỹ thuật lôi Trump ra tòa ngồi 4 giờ cung khai là kinh nghiệm vàng cho các luật sư

- Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) thú nhận ở Ủy Ban Nội Quy Hạ Viện: Joe Biden là Tổng Thống

- Dân Biểu Norma Torres (Dân Chủ-CA) ám chỉ hành vi mua sex trẻ em của Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL)

- DB Jim Jordan (Cộng Hòa-Ohio): không nhớ nổi "bao nhiêu cú phone ông nói với Trump" vào ngày bạo loạn

- sáng nay (Thứ Năm 21/10/2021) thực tập lúc 10:21 giờ sáng: chờ cú động đất mạnh 7.8 độ ở Nam California

- NASA ra Hạ Viện: xin khẩn cấp tiền để chế tạo phi thuyền bay bằng sức đẩy nguyên tử, để qua mặt TQ

- dự luật Dân Chủ bảo vệ quyền bầu phiếu thất bại. Các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa cũng cấm thảo luận

- Tiểu bang Hawaii dẫn đầu với 90% chích ngừa ít nhất 1 mũi; tận đáy là West Virginia, có 56% đã chích 1 mũi

- HỎI 1: Đệ nhất sát thủ của cảnh sát năm 2020 và 2021 là COVID-19? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nghệ sĩ rủ nhau bênh Đài Loan, chọc quê TQ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-21/10/2021) --- Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ --- Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN --- đã viên tịch lúc 3h22 ngày 21/10 tại Viên Minh cổ tự (còn gọi là chùa Giáng, ở xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) sau hơn 85 năm hạ lạp, hưởng thọ 105 tuổi.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh là Bùi Văn Quý, sinh ngày 12/4/1917, tại thôn Phùng Thiện (xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), là trụ trì chùa Giáng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hay, Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ chưa từng học qua một trường lớp chính quy nào. Tất thảy vốn kiến thức có được đều nhờ kiên trì tự học và là vị giáo phẩm nổi tiếng uyên thâm về Phật học và Hán học.

Sự nghiệp phiên dịch kinh sách, trước tác của Đức Trưởng lão Hoà thượng nổi bật với các tác phẩm: Kinh Bách dụ, Phật Tổ tam kinh, Bát nhã dư âm, Đại từ điển Phật học, Đề cương kinh Pháp hoa, Phật học là tuệ học, biên tập, Đại tạng kinh Việt Nam, phiên dịch và hiệu đính Luật Tứ phần…

Từ năm 1987 đến nay, Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ giữ nhiều chức vụ trong Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tổ đình Viên Minh Hà Tây; Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây; Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây; Ủy viên Kiểm soát Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường Trực Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Giáo dục tăng ni Trung ương; Phó ban Ban Tăng sự Trung ương; Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ngài từng kinh qua Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học.

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VI (2007), Đại Trưởng lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ được Đại hội suy tôn ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trở thành Pháp chủ thứ ba của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sau Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận và Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch). Ngày 24/11/2012, Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII thống nhất tái suy tôn Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ giữ ngôi vị Thiền gia Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Liên tục 80 năm, Hoà thượng an trụ ở chùa Giáng - tên dân dã của Viên Minh cổ tự (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) nên được Phật tử mọi miền gọi là Tổ Giáng. Đối với người dân trong vùng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ không chỉ là một vị cao tăng uyên thâm Phật pháp, đức hạnh vẹn toàn mà còn là một nông dân thực thụ với đức tính hay lam hay làm, cần cù và giản dị. Bởi, suốt cuộc đời, ngoài giờ hành lễ hay đi hoằng pháp, Hòa thượng luôn cùng môn đệ xắn tay cày cấy nuôi thân, đến 80 tuổi mới thôi.

Đặc biệt, trang Thư Viện Hoa Sen trong bản tin về Lời Di Huấn từ Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ:

"Trong Thông bạch đặc biệt của Trung ương GHPGVN về việc tổ chức lễ tang Đức Pháp chủ, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ từ ngày hôm nay 21-10 đến 24-10-2021, theo tinh thần di huấn của ngài. Theo đó, lúc sinh tiền, ngài đã khẩu dụ: "Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc".

Trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Giác Ngộ, ngài từng cho biết: “Chùa to cảnh lớn dù sao cũng chỉ là phương tiện, nên không quan trọng trong việc quyết định thành tựu của người tu. Tôi cũng được người ta mời trụ trì một vài ngôi chùa lớn, hoặc những ngôi chùa ở trong nội thành Hà Nội với lời khuyên rằng: Hòa thượng già rồi, nên ở những ngôi chùa trong thành phố, gần các bệnh viện lớn để tiện theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Nhưng tôi từ chối hết”.

Tại thời điểm phỏng vấn của Báo Giác Ngộ, ngài đã 99 tuổi, nói về “bí quyết trường thọ”, ngài dạy: “Tôi không có bí quyết gì. Tuổi thọ không phải là thước đo giá trị của đời người. Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho Đời, cho Đạo. Ngài Trần Nhân Tông chỉ ở đời có 51 năm, ngài Pháp Loa có 47 năm mà công nghiệp thì bất khả tư nghì. Tôi trụ thế đến nay 99 năm, ở chùa 94 năm, thụ Đại giới được 78 năm, nghiệp là tu hành, nuôi thân thể chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương, khi nào chư Phật, chư Tổ cho gọi thì về thôi”.

--- Kimberly Wehle, Giáo sư Đại học Luật University of Baltimore School of Law và là tác giả nhiều sách nghiên cứu về luật --- hôm Thứ Năm đã viết trên báo The Hill một bài phân tích, cho thấy Trump đã chà đạp lên pháp luật trong mấy năm qua, không ai buộc Trump ra điều trần được, cho dù là Công tố Đặc biệt Robert Mueller, hay là 2 lần luận tội của Quốc Hội.

Wehle cũng ghi rằng Trump cũng thoát nhiều cuộc điều tra hình sự và dân sự vì cách hành vi sai phạm trong khi làm Tổng Thống và trước đó. Trump cũng đã hơn 30,573 nói dối khi đang giữ chức Tổng Thống, đã xịt hơi cay vào những người biểu tình ôn hòa ở quảng trường Lafayette Square ở thủ đô để dọn đường cho Trump ra chụp hình trước nhà thờ, đã kích động bạo loạn ngày 6/1/2021 làm 1 người chết và hàng chục người bị thương.

Nhưng tới Thứ Hai, Trump phải đưa tay tuyên thệ trước tòa, xin nói sự thật trong buổi điều trần hơn 4 giờ đồng hồ, vì đơn kiện của 1 nhóm người gốc Mexico biểu tình năm 2015 trước Trump Tower và bị Trump cho người ra hành hung. GS Kimberly Wehle nói rằng kỹ thuật pháp lý lôi Trump ra tòa như thế nên là kinh nghiệm cho các luật gia.

--- Hạ Viện do Dân Chủ kiểm soát dự kiến sẽ bỏ phiếu hôm nay (Thứ Năm) để chuyển hồ sơ Steve Bannon sang tội hình sự coi thường luật pháp sau khi y không tuân theo trát đòi ra điều trần ở Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.

Bỏ phiếu ở khoáng đại Hạ Viện xong, sẽ chuyển hồ sơ Steve Bannon, một người thân tín của Donald Trump và là 1 người đạo diễn cuộc bạo loạn 6/1/2021, sang cho Công tố Thủ đô xem có nên truy tố hay không.

Dự kiến, Công tố này sẽ chuyển về Bộ Trưởng Tư Pháp. Và nếu truy tố, thủ tục sẽ còn mất nhiều thì giờ mới có thể xảy ra viễn ảnh Bannon vào tù. Nhưng đây là một bước quan trọng để buộc nhiều người khác phải khai về những gì họ biết về bạo loạn, ai đã soạn kế hạoch và thực hiện bạo loạn.

--- Nếu bạn là cư dân California, xin nhớ rằng vào lúc 10:21 giờ sáng nay (Thứ Năm 21/10/2021), sẽ có thực tập báo động toàn tiểu bang về động đất: mọi người khắp vùng Nam California sẽ ngừng 1 phút để "cúi xuống, co người, che đầu, chờ đợi" cho êm trận động đất.

Các nhà khoa học nói, hơn 7.5 triệu dân California phải tham dự tập dợt này, đê sửa soạn cho trận động đất ít nhất là 7.8 độ sẽ đánh vào vùng Los Angeles trong vài thập niên tới.

Cú động đất đó không ai biết chính xác sẽ xảy ra khi nào, nhưng có thể trong tương lai gần. Cư dân cần chuẩn bị tự túc lương thực, nước uống, thuốc Tây, đồ cấp cứu để dùng trong 72 giờ sau động đất.

Dự kiến cú động đất sắp tới đó sẽ làm 2,000 người chết, hàng chục ngàn người bị thương, hơn 200 tỷ đô thiệt hại.

--- Cựu Tổng Thống Trump loan báo sẽ khai trương công ty Trump Media & Technology Group (TMTG) trong hợp tác với Digital World Acquisition Corp., để thiết lập mạng xã hội Truth Social.

Trump viết trong bản văn rằng mạng xã hội của Trump sẽ cấm tất cả những chỉ trích nhắm vào công ty sở hữu mạng. nghĩa là cấm chỉ trích Trump, "Tôi thành lập Truth Social và TMTG để kình với các công ty kỹ thuật lớn."

Công ty mạng này sẽ mở ra thử nghiệm với một số người được mời trong tháng 11/2021, và sẽ mở ra toàn quốc vào năm 2022, sẽ có các dịch vụ video tốn tiền cho người mua dịch vụ, và các tin tức, chương trình giải trí sẽ kình chống các giá trị cấp tiến ("non-woke entertainment programming, news, podcasts, and more.")

Nghĩa là, nếu bạn ưa thích Đảng Dân Chủ, sẽ tha hồ bực dọc với mạng này. Tuy nhiên, báo New York Times ghi rằng một số nhà đầu tư khi bơm tiền vào Digital World Acquisition Corp. (nơi sẽ bơm 300 triệu đôla) đã không hề biết Trump có liên hệ chuyện này.

Có ít nhất 1 trong các nhóm đầu tư, công ty Saba Capital Management, nói họ không hề biết giao dịch này của Digital World có liên hệ tới Trump, theo một nguồn tin nội bộ.

.

--- Tin từ Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 20/10 đến 17h ngày 21/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.636 ca nhiễm mới, trong đó 18 ca nhập cảnh và 3.618 ca ghi nhận trong nước (giảm 17 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 1.649 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TPSG (1.255), Bình Dương (483), Đồng Nai (390), Tây Ninh (185), An Giang (174), Sóc Trăng (109), Bạc Liêu (102), Kiên Giang (92), Tiền Giang (82), Cà Mau (80), Bình Thuận (78), Long An (70), Trà Vinh (57), Gia Lai (43), Khánh Hòa (40), Bình Định (36), Phú Thọ (35), Đồng Tháp (34), Nghệ An (29), Cần Thơ (23), Thanh Hóa (21), Bà Rịa - Vũng Tàu (18), Hậu Giang (18), Vĩnh Long (15), Bình Phước (14), Nam Định (12), Quảng Bình (11), Đắk Nông (11), Quảng Ngãi (10), Hà Nam (10), Quảng Nam (10), Hà Nội (9), Lâm Đồng (8 ), Bến Tre (7), Bắc Ninh (6), Kon Tum (6), Sơn La (5), Ninh Thuận (5), Phú Yên (4), Hà Tĩnh (3), Quảng Trị (3), Hà Giang (3), Hải Phòng (2), Vĩnh Phúc (2), Bắc Giang (2), Hòa Bình (2), Thái Bình (1), Lạng Sơn (1), Thái Nguyên (1), Hải Dương (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 71 ca tử vong tại TP. SG (41), Bình Dương (12), Long An (5), An Giang (4), Sóc Trăng (3), Ninh Thuận (2), Đồng Nai (2), Quảng Ngãi (1), Hà Nội (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 77 ca. - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.487 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 của VN được nhiều nước công nhận. Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 21.10, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, hiện nay, giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam đã được một số nước công nhận và có thể dùng để nhập cảnh vào các nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam tạm thời công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng thời giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam cũng đã được một số nước công nhận và có thể dùng để nhập cảnh vào các nước này.

Phúc lên tiếng: đóng cửa là đói, phải mở cửa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu quan điểm, phải mở cửa để giải quyết vấn đề việc làm, thu nhập, hoạt động kinh tế - xã hội nhưng vẫn phải có tinh thần đề cao cảnh giác. Không thể đóng cửa mãi. Ngày 21/10, tại buổi thảo luận tại tổ về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Nguyễn Xuân Phúc nói như thế. Phúc cho biết, phương thức hiện nay đã không còn "Zero COVID", chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID-19 bằng những phương thức như 5K, vaccine, thuốc... Nhấn mạnh việc không được chủ quan, không đơn giản hoá, thích ứng nhưng phải kiểm soát tốt, đề cao cảnh giác, Chủ tịch nước lấy ví dụ về một số nước gần đây phải tái áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Chủ tịch nước cũng nêu ra những ổ dịch mới vừa diễn ra ở Cà Mau, Nam Định, Phú Thọ… để nhấn mạnh việc không thể chủ quan. Chủ tịch nước nhấn mạnh không thể đóng cửa mãi đất nước, nhất là trong bối cảnh các nước đều mở cửa. Nước ta cũng phải mở cửa để giải quyết vấn đề việc làm, thu nhập, hoạt động kinh tế xã hội. Đây là yêu cầu rất lớn hiện nay nhưng vẫn phải có tinh thần đề cao cảnh giác.

, cập nhật cấp độ dịch qua cổng thông tin COVID-19. Từ ngày 25/10, Cổng thông tin COVID-19 TPHCM sẽ cung cấp thông tin chính thức cấp độ dịch theo quy mô từng phường - xã, thị trấn, quận - huyện, TP Thủ Đức cho người dân TPHCM; tính đến ngày 21/10 đã có 83% tổ dân phố đạt tiêu chí nguy cơ thấp, các khu vực nguy cơ trung bình và nguy cơ cao đang dần bị thu hẹp.hoạt động gắn với phòng COVID-19. Nhà hàng, quán ăn ở Khánh Hòa đã hoạt động trở lại gắn với phòng chống COVID-19. Tại cửa ra vào các cơ sở đều yêu cầu khách quét mã QR địa điểm. Các tiêu chí chính phải đạt được như: Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Người lao động, người đến cơ sở (người giao nhận hàng, khách hàng, người liên hệ cơ sở…) phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, có thẻ xanh hoặc thẻ vàng COVID-19, bảo đảm thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế…an toàn, đảm bảo phòng chống dịch. Sáng 21/10, ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết, địa phương sẽ mở cửa đón khách du lịch thật an toàn, đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch. Ngành du lịch Nghệ An cũng đang đẩy mạnh du lịch bong bóng. Đó là cung đường khép kín, các điểm đến là các du lịch ngoài trời, không gian rộng gắn với thiên nhiên, sông nước. Đây là loại hình du lịch rất thích hợp để thích ứng an toàn trong điều kiện dịch bệnh. Nghệ An có rất nhiều điểm đến phù hợp với loại hình này. Các điểm du lịch này được yêu cầu đón khách 50% số phòng. Các đoàn dưới 25 người và đáp ứng các quy định phòng dịch ở mức cao nhất."khủng" trong khuôn viên cơ quan nhà nước. Thông tin từ Tổng Cục QLTT, đoàn kiểm tra của cơ quan này kết hợp với Đội QLTT số 3 - Cục QLTT TP HCM, vừa kiểm tra, phát hiện số lượng lớn khẩu trang giả nhãn hiệu tại khu vực trung tâm TP HCM. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ gần 10.000 khẩu trang nghi giả, 150 thùng carton chứa hàng hóa gồm máy tạo oxy, van điện áp, ống kim tiêm các loại...trong khuôn viên Cơ quan đại diện phía Nam của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện một số đối tượng chào bán hàng hóa trên mạng xã hội là khẩu trang 3M -1860 có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ.7,5 triệu đồng vì không dán mã QR. Nhiều quán cà phê, cửa hàng ở Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng vì không tuân thủ việc quét mã QR. Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Hà Nội cho biết, từ ngày 19-20.10, đơn vị đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra việc thực hiện tạo và quét mã QR tại 183 điểm gồm: Cơ quan, công sở, các địa điểm công cộng, siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn 6 quận, huyện: Mê Linh, Thanh Oai, Long Biên, Thường Tín, Đống Đa, Ba Đình… Kết quả kiểm tra cho thấy còn một số ít cơ sở kinh doanh chưa thực hiện nghiêm việc quét mã QR của người đến. Các cơ sở này đã bị nhắc nhở hoặc xử phạt theo quy định.trở lại: Bán đắt như tôm tươi. Sau gần 4 tháng tạm ngưng, vé số kiến thiết các tỉnh khu vực miền Tây chính thức hoạt động trở lại vào ngày 22-10. Những ngày này, vé số bán đắt như tôm tươi.Trong tháng 11/2021, dự kiến thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các thuê bao chuyến và chuyến bay thương mại tại thành phố Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng. Chiều 21/10, tại cuộc họp với các địa phương về phương án đón khách du lịch quốc tế trong tình hình mới, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt cho biết, cùng với Kiên Giang, một số địa phương khác như Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch khôi phục lại hoạt động du lịch quốc tế.Trong đó, Khánh Hòa, Quảng Nam và Đà Nẵng đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xin phép được đón khách du lịch quốc tế trong tháng 11 tới, với điều kiện đã tiêm đủ 2 liều vắc xin cho người lao động, khách đi tua trọn gói, lưu trú tại khách sạn được lựa chọn và không tiếp xúc với cộng đồng dân cư. Trên cơ sở đề xuất và tình hình thực tế của từng địa phương, Bộ VHTT&DL đề xuất định hướng, lộ trình mở lại hoạt động du lịch quốc tế gồm 3 giai đoạn.---, Dân biểu tiểu bang Georgia và hiện là ứng cử viên chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia, hôm Thứ ba 19/10/2021 đã tham dự 1 cuộc biểu tình bên ngoài Bạch Ốc để bênh vực quyền bầu phiếu. DB/TB Bee Nguyen đã bị an ninh bắt cùng với nhiều người trong nhóm biểu tình.Báo Atlanta Journal-Constitution ghi rằng cuộc biểu tình hôm Thứ Ba là để gây tiếng vang trước cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Tư về 1 dự luật liên bang về quyền bầu cử soạn thảo bởi Thượng nghị sĩ Joe Manchin và hỗ trợ bởi 49 Thượng nghị sĩ Dân Chủ khác. Kết quả hôm Thứ Tư là dự luật thất bại, vì toàn bộ TNS Cộng Hòa chống lại theo thủ tục filibuster.Cảnh sát công viên hôm Thứ Ba đã yêu cầu nhóm biểu tình giải tán vì cản lối hè phố trước Bạch Ốc, nhưng DB/TB Bee Nguyen đã cùng các bạn biểu tình móc cánh tay vào nhau để bày tỏ phản đối. Sau đó, DB/TB Bee Nguyen bị truy tố khinh tội và đã trả một khoản tiền phạt.---(Cộng Hòa-FL) đã bị chất vấn trong 1 buổi điều trần ở Ủy Ban Nội Quy Hạ Viện hôm Thứ Tư trong khi Gaetz phản đối việc chuyển hồ sơ Steve Bannon sang Bộ Tư Pháp để truy tố hình sự vì Bannon không chịu tuân thủ trát đòi của Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 để ra đìều trần.Dân Biểu Jaime Raskin (Dân Chủ-MD) hỏi DB Gaetz: "Ông có chấp nhận rằng Joe Biden thắng bầu cử Tổng Thống 2020?"Gaetz trả lời: ""Tôi chấp nhận rằng Joe Biden là Tổng Thống."DB Raskin nói: "Ông có chấp nhận rằng Joe Biden đã thắng bầu cử với hơn 7 triệu phiếu bầu và đánh bại Donald Trump với 306 trên 232 phiếu đại cử tri? Một tỷ lệ mà Trump gọi là long trời lở đất khi TRump thắng Hillary Clinton cùng con số đó?"Nhưng Gaetz từ chối tính chính đáng của chiến thắng của Biden, cũng không đưa ra chứng cớ nào để giải thích.Raskin nói: "Thái độ của ông có thể chấp nhận trên làn sóng phát thanh của Steve Bannon, nhưng không thành công trong Ủy Ban Nội Quy Hạ Viện Hoa Kỳ đâu."---(Dân Chủ-CA) hôm Thứ Tư trong buổi điều trần của Ủy Ban Nội Quy Hạ Viện về việc chuyền hồ sơ Steve Bannon sang Bộ Tư Pháp để đề nghị truy tố hình sự vì không tuân thủ trát đòi, đã ám chỉ tới hành vi mua sex trẻ em của Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL), người đứng ra bênh vực cho Bannon.DB Gaetz đứng ra trong vị trí nhân chứng để bênh vực Bannon. DB Torres là 1 thành viên Ủy Ban Nội Quy Hạ Viện, không chất vấn DB Gaetz, nhưng than phiến về đạo đức tệ hại: "Bất hạnh là chúng ta phải nhìn vào tư cách của những người bác bỏ sự thật và bóp méo sự thật quanh những gì đã xảy ra. Mạng người đã chết. Đây không phải là chuyện có ai bị tấn công tình dục hay có ai chi tiền ra mua sex với các thiếu nữ vị thành niên, hay có ai không bảo vệ ai đang nằm trong khu vực pháp l1y của họ. Đây là nền dân chủ của chúng ta."DB Gaetz hiện nay đang bị điều tra về chuyện chi tiền để mua sex 1 cô gái 17 tuổi. Gaetz đã chối không có gì sai.---không gian Hoa Kỳ và NASA đã thúc giục Quốc Hội hôm Thứ Tư hãy đầu tư nhiều và nhanh chóng để thiết kế, phát triển các phi thuyền năng lượng nguyên tử để vượt qua mặt Trung Quốc.Các chuyên gia tin rằng phi thuyền bay bằng nguyên tử có thể tới sao Mars trong 3 hay 4 tháng, phân nửa thời gian của loại phi thuyền truyền thống (bay bằng khí hóa lỏng liquid propellant).Bhavya Lal, cố vấn cao cấp của NASA về ngân sách và tài chánh, hôm Thứ Tư 20/10/2021 đã nói trước Ủy Ban Hạ Viện về Kỹ Thuật Không Gian rằng Mỹ cần đi trước TQ và cần giữ vị trí lãnh đạo trong giới khoa học không gian toàn cầu.Các chuyên gia hôm Thứ Tư cũng nói về phi thuyền TQ mới phóng ở tốc độ siêu thanh, có khả năng mang vũ khí đạn đạo nguyên tử. TQ xác nhận có phóng phi thuyền siêu thanh hồi tháng 8/2021, nhưng không hề chở vũ khí nguyên tử.---Hoa Kỳ hôm Thứ Tư đã thất bại, không thông qua nổi dự luật về quyền bầu phiếu, vì cuộc bỏ phiếu có kết quả 49-51. Dự luật có tên là Freedom to Vote Act (Luật Tự Do Bầu Phiếu) do Dân Chủ đưa ra để vượt qua các luật siết quyền bầu cử ở các tiểu bang Cộng Hòa.Dự luật hôm Thứ Tư được ủng hộ từ các Thượng nghị sĩ trung dung, trong đó có TNS Joe Manchin. Tuy nhiên, tất cả các phiên bản dự luật này trước giờ đều bị Cộng Hòa ngănc hận bằng thủ tục filibuster.Lãnh đạo khối đa số Thượng Viện (Dân Chủ) đưa ra bản văn sau cuộc bỏ phiếu, than phiền rằng tất cả các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã ngăn cản ngay cả việc thảo luận ở sàn Thượng viện về quyền bầu phiếu.---trở thành tiểu bang đầu tiên có 90% cư dân trong diện được chích đã được chích ngừa ít nhất một phần chống COVID-19, theo thống kê mới từ CDC. Điều này không ngạc nhiên, vì Hawaii đã áp đặt lệnh nghiêm nhất trong thời cao điểm của dịch, và cũng là nơi có tỷ lệ mới nhiễm dịch thấp nhất Hoa Kỳ.Trong khi đó, nhiều tiểu bang Mỹ, hầu hết ở vùng đông bắc, đang tới gần mức 90% chích ngừa, một số tiểu bang khác lại có số người chích ngừa rất là thấp vì bị tin giả về vaccine tràn ngập. Tận đáy là West Virginia, nơi chỉ có 56% đã chích 1 mũi, và là nơi tỷ lệ mới nhiễm cao nhất Mỹ.---(Cộng Hòa-Ohio) hôm Thứ Tư 20/10/2021 nói trước Ủy ban Điều tar Bạo loạn 6/1/2021 rằng ông không có thể nhớ nổi "bao nhiêu cú phone ông nói với Trump" trong ngày bạo loạn.DB Jordan thú nhận hôm 6/1/2021 ông nói qua điện thoại với Trump nhiều lần, nhưng không nhớ nổi bao nhiêu lần. Trong cương vị bị cho là người liên hệ tới việc soạn kế hoạch bạo loạn 6/1/2021, DB Jordan có thể bị đòi ra làm nhân chứng trong cuộc điều tra ở Hạ Viện về bạo loạn, theo lời DB Liz Cheney (Cộng Hòa-WY), một thành viên Ủy ban, nói hồi tháng 7/2021.---Đệ nhất sát thủ của cảnh sát năm 2020 và 2021 là COVID-19?: Đúng thế. Trong buổi họp báo ngày 19/10/2021, phóng viên Peter Doocy của Fox News đã hỏi Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki rằng tại sao nhiều cảnh sát chấp nhận về vườn thay vì đi chích ngừa. Psaki đã chỉ vào thống kê số lượng cảnh sát chết vì COVID trong năm 2020, rằng COVID là đệ nhất sát thủ của cảnh sát, và "đó là điều chính phủ Biden và các cơ quan cảnh sát đang tìm cách đối phó với đại dịch."Trang tưởng niệm cảnh sát "The Officer Down Memorial Page" ghi trong thống kê 2020:- 245 cảnh sát đã chết vì dính COVID trong khi thi hành nhiệm vụ, hay là được tin là bị phơi nhiễm trong khi thi hành nhiệm vụ. Con số đó là đa số trong tổng số 374 cảnh sát chết trong khi thi hành nhiệm vụ.- trang tưởng niệm cảnh sát ghi rằng: "COVID là #1 sát thủ của cảnh sát trong năm 2020 và 2021." (#1 killer of LEOs in 2020 and 2021.) Ghic hú: chử LEO là viết tắt: Law Enforcement Organization.- riên năm 2021 tới giờ, đã có 369 cảnh sát chết trong khi thi hành nhiệm vụ, trong đó 237 là vì COVID.- thống kê trên là tính tới ngày 20/10/2021.Chi tiết:---: Nghệ sĩ rủ nhau bênh Đài Loan, chọc quê TQ?: Đúng vậy. Giới âm nhạc thân thiện với Đài Loan đang rủ nhau ca ngợi quyền tự do sáng tác, chọc giận Trung Quốc. Ca khúc "Fragile" của Namewee (Hoàng Minh Chí) và Kimberley Chen (Trần Phương Ngữ) xuốt hiện mới một ngày, liền bị CSTQ cấm phổ biến trên tất cả các mạng trong TQ. Nhiều câu nhức nhối trong ca khúc này, thí dụ như "chỉ cần là người Đài Loan cũng đủ làm nhục TQ" ('being Taiwanese is a Chinsult'). Chữ “Chinsulting” (辱華) phiên âm là Hoa Nhục, là nỗi xấu hổ nhục nhã của TQ. Báo Taiwan News ghi nhận rằng 2 nhạc sĩ/ca sĩ Namewee và Kimberley Chen tuy ở Đài Loan nhưng xuất thân là người Mã Lai và người Úc châu.Các nghệ sĩ Đài Loan đã tức khắc bênh vực 2 ca nhạc sĩ trên, sau khi họ bị dư luận viên tấn công. Ca sĩ rap Đài Loan Dwagie (Đại Chi) và ca sĩ Chen Chia-hsing (Trần Gia Hạnh) đã lên tiếng bệnh vực cho quyền sáng tác của nghệ sĩ. Chen Chia-hsing ca ngợi Namewee đã chỉ trích CSTQ với ca khúc "Fragile" -- cũng như rất nhiều người khác đã bất kể lực lượng dư luận viên có tên là “Little Pinks” (Tiểu Phấn Hồng) và đảng “50 Cent Party” (Ngũ Mao Đảng) đang phất cao lá cờ Đảng CSTQ để quậy phá cư dân mạng tiếng Hoa toàn cầu.Chen Chia-hsing nói rằng CSTQ ưa chụp mũ, rằng hễ sinh ra ở Đài Loan là tự thân Hoa Nhục, sống bình thường cũng là Hoa Nhục, muốn đòi tự do cũng là Hoa Nhục, do vậy hễ bạn càng sớm là Hoa Nhục, thì bạn càng sớm hưởng tự do, trong khi đó quyền tự do phát biểu ở Đài Loan rất mực tuyệt vời.Ca khúc “Fragile” của Namewee và Kimberley Chen bị cấm ở TQ, nhưng được thế giới người gốc Hoa hưởng ứng nồng nhiệt ở Đài Loan, Hong Kong, Singapore, và Malaysia.Ngay câu mở đầu video của ca khúc là: "Bạn hãy dè dặt, nếu bạn là Tiểu Phấn Hồng" (Tiểu Phấn Hồng: môt lực lượng dư luận viên CSTQ trên mạng).Ca khúc chọc quê CSTQ ở đây (phụ đề tiếng Anh):

https://youtu.be/-Rp7UPbhErE

Chi tiết bản tin:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4319467

.