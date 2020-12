Chuyện Thẩm Mỹ: Lên sao Hỏa

Trong tiệm





Cả tiệm, nhân viên đang ngồi rầu rĩ vì không có khách, mùa lễ tới nơi rồi mà ế nhệ…không như mấy năm trước, là mùa hốt bạc lẻ.





-Bà con…bà con nghe tin này chưa, năm 2026 sẽ có những chuyến phi thuyền không gian đặc biệt đưa người từ trái đất lên viếng Hỏa Tinh nè.

Tiếng phát thanh oang oang, còn ai vô đây nữa ngoài phát ngôn viên đẹp trai tên Khải. Chị Ngà ừ ừ:





-Nghe sao Hỏa, tui nhớ tới cuốn sách tui đọc được lâu rồi, có tên dịch ra sơ sơ nè: Đàn ông đến từ sao Hỏa (Mars), đàn bà đến từ sao Kim (Venus). Hay lắm.





Thanh hỏi liền:





-Chuyện về gì vậy chị Ngà, thiệt hông?





Trang mở tròn đôi mắt bồ câu:





-Nghe sao thơ mộng rứa, chị.





Coi bộ câu chuyện của chị Ngà lấn át ngay tin mới nhất trong ngày của Khải, khiến anh chàng nín thinh, chờ đợi.





Chị Ngà nói tiếp:





-Thiệt chớ, nói có sách ngay đây, thuộc loại sách bán chạy nhất nước Mỹ, mà hổng chừng còn được nhiều nước dịch ra ngôn ngữ của họ nữa đó nhe bà con. Cuốn sách này thuộc loại “Tâm lý, đắc nhơn tâm”, tựa đề là Men are from Mars, women are from Venus, tác giả tên là…là…

Có vẻ chị Ngà đã quên mất tên tác giả rồi, nhưng có ngay giải đáp, Khải nói liền:





-Là của ông John Grey đó chị. Tại hồi trước khi cưới “dzợ” em có đọc bản tiếng Anh để tìm hiểu nên nhớ.





Chị Ngà cười lớn:





- Nhớ tên tác giả, mà có nhớ trong sách viết gì hông? có áp dụng được gì hông Khải cho bà con biết luôn đi.





Khải cười, bẽn lẽn:





-Dạ, quên mất tiêu, chị nhắc mới nhớ đó.





Chị Ngà nói:





-Tui biết ngay mà, thấy hai người thỉnh thoảng cứ như mặt trời mặt trăng thì biết. Đọc có đọc, rồi gởi gió cho mây ngàn bay. Nè, đại khái ai cũng biết sao Hoả là ngôi sao …phát ra sức nóng, hỏa mà (chị cười hì hì hì, hóm hỉnh). Còn Venus là thần Vệ Nữ, chắc ai cũng biết luôn há. Nghe cái tên thì có thể hiểu sơ sơ rồi đó, đàn ông thường thì nóng tánh bừng bừng như hỏa diệm sơn, còn phụ nữ tụi mình thì vừa đẹp vừa hiền lành thùy mị, thần nhan sắc mà, đúng không nè.





Nghe tiếng cười giòn tan từ phía mấy cô trong tiệm, còn phe kia thì im rơ, chắc đúng quá nên hết cãi.





Chị Ngà nói tiếp:





-Thiệt ra, thì nào giờ ông bà mình cũng nói: âm dương hòa hợp. Có lửa thì phải có nước mới chữa cháy được. Đàn ông thường có tánh nóng, đàn bà nguội hơn, trừ …bà La Sát.





Láng nói ngay:





-Thêm bà La Sát bên Tàu nữa kìa, mà chuyện này ra sao hả chị Ngà, em nhớ bà này tánh hung dữ, nhưng quên câu chuyện rồi.





-Bà La Sát là một nhân vật trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đó em. Tên đúng ra là Thiết Phiến công chúa. Bả có cây quạt Ba Tiêu, quạt một cái thì lửa tắt, quạt hai cái thì sinh gió, quạt ba cái là trời mưa. Nếu bả nổi nóng quạt nhằm trúng người thì người đó bay luôn tới bốn mươi tám ngàn dặm. Ghê chưa.





Thanh hỏi tiếp:





-Mà…bà La Sát thì liên quan gì tới chuyện sao Kim (Vệ nữ) hay sao Hỏa hả chị Ngà?





-Liên quan chút chút, ý chị muốn nói là tuy phụ nữ mềm mại, hiền dịu như làn nước mát có thể dập tắt lửa, nhưng cũng có …bà La Sát hung dữ, quạt cái là phu quân bay ngàn ngàn dặm luôn, hết đường “dzìa”.





Mấy cô trong tiệm cười ha ha…





Ai nấy dường như đã quên mất lời phát thanh của Khải. Sương hỏi:





-Đâu chị Ngà nói sơ sơ nội dung sách đó cho tụi em biết được không?





Chị Ngà mơ màng:





-Thì…ổng viết là người đến từ Hỏa tinh, còn người sa xuống đời anh đến từ ngôi sao Kim thần Vệ Nữ xinh đẹp. Hai chỗ cách xa nhau mấy trăm ngàn năm ánh sáng, hai tiếng nói, hai cái đầu, hai thân thể khác hẳn nhau, cho nên …mạnh ai nấy nói…mạnh ai nấy hiểu. Đúng hông.





Thu cười lớn:





-Dạ, đúng quá trời, nhiều lúc em nói ảnh hổng hiểu mà ảnh nói em cũng hổng hiểu luôn đó chị.





-Bởi vậy nên mới có chuyện cãi lộn hén.





Thu gật gật đầu:





-Ổng nói đúng quá. Mà ổng có chỉ mình cách nào để hai người, hai thế giới khác nhau, hiểu được nhau không chị?





-Thì có cách, nên mới …có sách đó Thu. Đại khái ổng ẩn dụ đàn ông với đàn bà đến từ hai thế giới khác nhau, khác biệt từ thân thể cho tới tánh tình, cách suy nghĩ, tâm, sinh lý, xã hội, phong tục…cho nên khó hòa hợp, thích ứng lẫn nhau, từ đó sanh ra bất đồng. Ổng cho nhiều thí dụ lắm, như khi phụ nữ nói ra một chuyện gì đó, thường là chỉ than phiền, bày tỏ, cần người lắng nghe thôi là được, kiểu như cần bờ vai để tựa đầu trong mấy phim Nam Hàn đó. Còn đàn ông thì khác, khi nghe câu chuyện, họ sẽ nhanh chóng đưa ra giải pháp sửa chữa. Như nàng thỏ thẻ: bà sếp của em khó chịu quá anh ơi, hôm nào em cũng bị la rầy, chịu hết nổi…hic…hic…Anh chồng suy nghĩ chút, rồi phán: thì em bỏ phứt chỗ làm đó đi, kiếm chỗ khác, có sếp khác dễ chịu hơn. Oh! em đâu có muốn bỏ việc, bộ kiếm việc khác dễ lắm à? Nếu chịu được sao em còn than?... vậy là hờn anh giận em.





Thanh nói:





-Ái da, đúng đúng quá. Đúng là mấy ổng hay như vậy đó mấy chị.





Chị Ngà cười, nói tiếp:





-Ổng viết nhiều ví dụ rất hay, đúng thực tế lắm. Ổng còn đưa ra cách nói chuyện, để hai người hiểu nhau, là vì họ dù nói cùng ngôn ngữ mà anh hiểu đằng anh, còn em hiểu đàng em.





-Sách này coi bộ hay, thế nào em cũng kiếm mua đọc để hiểu thêm về thế giới của người kia, để còn …kiếm chồng nữa.





Láng nói rất thiệt thà, dễ thương làm ai cũng cười xòa. Khải tiếp:





-Mà, sao mấy chị không hỏi gì Khải về tin con người sắp được ngồi trên phi thuyền không gian tới thăm sao Hoả vậy ta, nghe nói năm 2026 có rồi đó, miền nam xứ cao bồi Texas đang chế tạo mấy “rockets” này đó nhe. Ai có muốn viếng sao Hỏa của mấy anh thì lo tiết kiệm tiền mua vé nhé.





Thanh ứ…





-Tui thì đợi chừng nào họ có phi thuyền lên sao Kim thì tui tính chuyện du lịch một chuyến về xứ sở của tui.





Chị Ngà cười phá lên…





-Đó đó…đúng là đàn ông đến từ Hỏa tinh, còn đàn bà lơ lững mãi tận sao Kim, tới chừng nào mới gặp nhau đây bà con.