TQ có vẻ vu vạ VN và Brazil mới là nguồn gốc siêu vi COVID-19. Một nhóm bác sĩ Nhật: Châu Á ít bị coronavirus vì trước đó đã dính các siêu vi tương tự. Trump điện thoại, bảo Thống Đốc Kemp của Georgia đảo ngược kết quả bầu cử, bị từ chối, liền xúi giục DB Collins ra bứng ghế Thống Đốc của Kemp năm 2022. Kemp-Trump giận nhau, phóng tweet mắng nhau. Một bác sĩ Oregon bị treo bằng hành nghề vì nói ôn

Mike Lindell, cố vấn ban vận động của TT Trump, gây sóng gió trên mạng xã hội Twitter đêm Thứ Bảy khi tham dự buổi TT Trump tới vận động ở Georgia tuyên bố rằng người ta sẽ phải vào tù bởi vì Georgia đã bầu cho Biden.

WASHINGTON (VB - 6/12/2020) -- Chuyện lạ vẫn xảy ra. Hình như Trung Quốc vu vạ cho dịch COVID xuất phát từ VN từ tháng 12/2019? Có ít nhất 43 người đưa vào cách ly sau khi một mẫu thực phẩm đông lạnh tại tỉnh Heilongjiang của Trung Quốc xét nghiệm dương tính siêu vi coronavirus. Hôm Thứ Bảy, giới chức thủ phủ Harbin của tỉnh đã phản ứng khẩn cấp sau khi một cơ quan khảo sát nhận ra mẫu thực phẩm đông lạnh này có siêu vi hôm trước đó, theo tin Xinhua. Thế là 43 người tiếp cận đưa đi cách ly liền, và 109 người bị ép phải tự cách ly ở nhà.

Tổng cộng 1,350 mẫu từ những người trên, mẫu thực phẩm và môi trường chung quanh được lấy mẫu đưa đi khảo sát. Có 989 mẫu cho thấy kết quả âm tính. Khu vực đã được tẩy rửa tức khắc. Tình hình xảy ra môt tuần sau khi giới chức Wuhan nói có siêu vi coronavirus có thể xuất phát từ tháng 12/2019, và 3 mẫu gói thực phẩm đông lạnh đã có dương tính Covid-19. Trong đó, 2 mẫu là thịt bò đông lạnh nhập từ Brazil và mẫu còn lại là từ cá basa đông lạnh nhập cảng từ Việt Nam và ở trong nhà kho khác. Nghĩa là, Trung Quốc vu vạ cho dịch COVID xuất phát từ VN từ tháng 12/2019?

Mike Lindell, nhà hoạt động tích cực phe hữu và là cố vấn ban vận động của Tổng Thống Donald Trump, gây sóng gió trên mạng xã hội Twitter đêm Thứ Bảy. Mike Lindell cũng là Tổng quản trị công ty “MyPillow Guy” --- công ty từng quảng cáo là bán loại gối chữa bệnh nhức đầu, hết ngáy... bị kiện và bị tòa phạt 1 triệu đô vì quảng cáo dỏm -- khi tham dự buổi TT Trump tới vận động ở Georgia đã trả lời phỏng vấn, nói rằng người ta sẽ phải vào tù bởi vì Georgia đã bầu cho Biden. Đoạn video ghi lời Lindell, nhà cố vấn của Trump, giải thích bầu cho Biden là sẽ vào tù:

https://youtu.be/Uy5ew6gNUSM

Hiện thời, cuộc chiến chống dịch Hoa Kỳ đang dựa vào sức làm việc của hàng chục ngàn nhân viên y tế ngoại quốc. Có khoảng 10,000 bác sĩ ngoại quốc đang ở Mỹ theo diện H-1B visas trong đó sẽ hạn chế nơi họ làm việc, và có thể bị trục xuất về quê hương nếu họ bệnh và không làm được. Và có thêm 15,000 y tá ngoại quốc đã nộp đơn xin định cư nhưng còn kẹt vì hồ sơ quá dài và sứ quán đóng cửa. Tổng Thống tân cử Joe Biden có thể tăng lực chống dịch ở những nới còn thiếu rất nhiều nhân viên y tế bằng cách gỡ bỏ các hạn chế mà Tổng Thống Trump đã siết luật di trú.

Cụ thể là, các hội y tế xin Biden và quốc hội mới tái phân phối 40,000 thẻ xanh đã bị cho nằm một chỗ trong mấy năm qua, nhằm có thêm bác sĩ và y tá ngoại quốc chống dịch. Tim Moore, Tổng quản trị của hội Mississippi Hospital Association, nói rằng hiẹn thời có giường bệnh, có máy thở, nhưng không có đủ nhân viên y tế, thiếu cả bác sĩ và y tá. Các hội y tế khác như American Medical Association, American Hospital Association và American Immigration Lawyers Association cũng lên tiếng xin Biden gỡ bớt rào di trú.

Hãng hàng không Đức Lufthansa sẽ cắt giảm 29,000 nhân viên vào cuối năm nay, và sẽ cắt thêm 10,000 nhân viên trong năm tới tại Đức quốc, vì kinh doanh thê thảm với dịch COVID-19. Hàng không này có các chi nhánh là các hàng không Eurowings, Swiss, Austrian và Brussels Airlines đều đã và đang cắt giảm mọi thứ trong khi dự đoán là chỉ có thể hồi phục như thời trước đại dịch là khoảng năm 2025 trở đi.

Bản tin NHK ghi nhạn, theo một nhóm bảo tồn quốc tế cho biết biến đổi khí hậu đang đe dọa đến 1/3 các di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), đơn vị tư vấn cho UNESCO, đã công bố báo cáo về tình trạng của 252 di sản. IUCN cho biết 83 di sản đang đối mặt với nguy cơ cao hoặc rất cao từ biến đổi khí hậu, chẳng hạn như nhiệt độ đại dương tăng, cháy rừng và các loài ngoại lai xâm lấn. Số lượng các địa điểm bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu đã tăng gần gấp đôi so với năm 2014.

Ngày 6/12.2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ra lệnh tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vĩnh Xương trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 7/12. Lý do: Một nữ sinh lớp 10 ở tỉnh An Giang tự sát hôm 30/11/2020, để lại thư tuyệt mệnh, nói rằng em bị trường phạt nặng một cách oan ức. Em Nguyễn Thị Ngọc Y. là học sinh lớp 10A4, Trung học phổ thông Vĩnh Xương, nói rằng em muốn dùng cái chết để các giáo viên đối xử tốt với các bạn học sinh khác.

Thêm một lý thuyết lạ: một số chuyên gia tin rằng một số quốc gia Châu Á, trong đó có Viêt Nam, đã dính một siêu vi tương tự từ trước, cho nên dân chúng khu vực này có sức đề kháng chống COVID-19 mạnh hơn dân chúng nơi khác. Mộts ố chuyêng ia khác ngờ vực lý thuyết này.

Bác sĩ Yasuhiro Suzuki, người giữ chức bác sĩ cao cấp trong Bộ Y Tế và Lao Động Nhật Bản cho tới khi về hưu hồi tháng 8/2020, nói với báo The Wall Street Journal rằng ông tin vào lý thuyết rằng các quốc gia như Nam Hàn, Nhật Bản, TRung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Mã Lai và Singapore đều ít bị lây nhiễm và ít chết vì COVID-19 như ở Mỹ và Châu Âu, vì các nơi này đã dính siêu vi tương tự rồi.

Bác sĩ Tatsuhiko Kodama, chuyên nghiên cứu về kháng thể chống coronavirus tại đại học University of Tokyo, nói các siêu vi trùng tương tự có lẽ đã lây lan liên tục trong khu vực, và ông tin sự lây nhiễm trước đó liên hệ tới phản ứng miễn nhiễm với COVID-19.

Không chắc đã như thế. Giáo sư Tetsuya Mizutani, chuyên gia vi trùng tại Tokyo University of Agriculture and Technology, nói với báo WSJ rằng nếu đún là có siêu vi trùng tương tư trước đó, thì siêu vi đó lẽ ra phải lây lan nhanh trên toàn cầu. Sự thực có thể rằng ít lây tại vì dân Châu Á mang khẩu trang và thường rửa tay.

Một cú điện thoại làm dậy sóng... Tổng Thống Trump sáng Thứ Bảy 5/12/2020 đã điện thoại cho Brian Kemp, Thống Đốc của Georgia, với yêu cầu ông bạn Cộng Hòa này hãy đảo ngược chiến thắng của Joe Biden tại tiểu bang Georgia, theo lời một người trong cuộc nói với báo Washington Post.

Trump cũng yêu cầu Kemp ra lệnh kiểm toán các chữ ký trên các phiếu bầu khiếm diện, mà Kemp đã nói là không có quyền làm như thế. Kemp từ chối, và chuyện này Trump cho bay lên mạng Twitter: "Tôi sẽ thắng Geogia dễ dàng và nhanh chóng nếu Thống Đốc @BrianKempGA hay Bộ Trưởng Hành Chánh cho pháp xác minh chữ ký đơn giản. Chưa làm như thế và sẽ cho thấy những khác biệt khổng lồ như thế. Tại sao hai người 'Cộng Hòa' này từ chối?"

Thế rồi Kemp lên mạng đấu tweet, "Như tôi nói với Tổng Thống sáng nay, tôi đã công khai chỉ thị kiểm tra chữ ký 3 lần rồi." Thế rồi Trump phóng tweet đáp, "Nhưng ông chưa bao giờ đòi xác minh chữ ký! Ít nhất phải tức khắc triệu tập khóa họp đặc biệt quốc hội tiểu bang."

Trump và các luật sư đã cáo buộc không bằng chứng rằng Georgia đã chấp thuận các phiếu bầu mà trong đó chữ ký trên phong bì không phù hợp với chư ký trên hồ sơ (khi ghi danh cử tri). Nhưng bây giờ mà so sánh chữ ký thì không làm được, vì khi xé phong bì để lấy phiếu bầu ra, thì phong bì sau đó sẽ quăng bỏ, theo báo Washington Post.

Thế là Kemp-Trump giận nhau. Báo Atlanta Journal-Constitution ghi rằng Kemp sẽ không tham dự buổi Trump tập họp cử tri Cộng Hòa đêm Thứ Bảy tại thị trấn Valdosta, Georgia, để xin bầu phiếu cho 2 ứng cử viên Thượng nghị sĩ Cộng Hòa David Perdue và Kelly Loeffler trong cuộc bầu cử chung kết ngày 5/1/2021, nhằm ngăn cản nỗ lực của 2 ứng cử viên Dân Chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock đang muốn bứng 2 ghế kia để giành đa số Thượng Viện cho Dân Chủ.

Thế là Trump ghim trong bụng, và bắn tiếng sẽ trả thù. Trong khi nói chuyện đêm Thứ Bảy trước đám đông để giúp 2 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa xin phiếu, Trump nêu lên trường hợp sẽ có tay chân thân tín của Trump là Dân biểu Doug Collins (Cộng Hòa-Ga.) ra tranh cử 2022 giành ghế Thống Đốc của Kemp. Khi Trump nói như thế, Trump cho biết có mặt Doug Collins trong buổi vận động đêm Thứ Bảy, khen ngợi Collins trong nỗ lực trước đó để thách thức giành ghế Thượng nghị sĩ của Loeffler (kết quả bầu cử 3/11 cho thấy Collins về hạng 3, nên được nhiệm là Loeffler và ứng viên Dân Chủ Raphael Warnock sẽ tranh cử chung kết ngày 5/1/2021.).

Trump nói trên sân khấu rằng Collins và Kelly đều tuyệt vời khi tranh cử sơ bộ, "Tôi muốn cảm ơn Doug Collins. Cảm ơn Doug. Tuyệt vời. Doug, ông có muốn tranh cử chức Thống Đốc trong 2 năm tới hay không?" Thế rồi, đám đông tưng bừng lên hoan hô. Trump nói thêm, nhắm trả thù Kemp ra mắt, "Ông ta [Collins] sẽ là một Thống Đốc rất là tuyệt vời nhé." Đúng là kiểu Trump vậy, không làm theo lời Trump là trở thành kẻ thù công khai và bị hăm dọa bứng ghế liền.

Khi một bác sĩ khoe rằng bản thân chưa bao giờ mang khẩu trang... Bản tin NBC Los Angeles ghi rằng, bác sĩ Steven LaTulippe từ Oregon nói bản thân chưa bao giờ mang khẩu trang và so sánh dịch COVID-19 với cúm thông thường hôm 7/11/2020 trong buổi tụ họp ‘Stop the Steal’ để ủng hộ Trump bên ngoài tòa nhà quốc hội tại thủ phủ Salem. Một video trên YouTube ghi hình ảnh LaTulippe nói đại dịch chỉ như cảm cúm... Video này thực hiện bởi tổ chức chính trị Cộng Hòa Multnomah County Republicans. Các cuộc tụ họp “Stop the Steal” nhằm mục đích đảo ngược kết quả bầu cử Tổng Thống.

Hội Đồng Y Khoa Oregon Medical Board đã treo giấy phép hành nghề của bác sĩ này. Trong lệnh treo bằng khẩn cấp, có ghi rằng anh bác sĩ LaTulippe hồi tháng 7/2020 đã nói với một bệnh nhân, khi người này hỏi về khi nào nên xét nghiệm siêu vi coronavirus, rằng những người không triệu chứng không nên xét nghiệm và rằng mang khẩu trang không ngăn cản được sự lây truyền siêu vi. LaTulippe còn bảo bệnh nhân đó là đừng có tự cách ly bởi vì khi tiếp cận những người chung quanh thì họ sẽ giúp miễn nhiễm khỏi COVID-19.