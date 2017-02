Cố Vấn Flynn Từ Chức Vì Vụ Liên Lạc Với Nga; Báo The Guardian: Ác Mộng Của Trump Chỉ Mới Bắt Đầu

WASHINGTON - Cố vấn an ninh quốc gia của TT Trump từ chức vì các tố giác đã thảo luận với viên chức Nga về các trừng phạt từ trước ngày tuyên thệ của TT thứ 45.Cựu Tướng James Flynn đuợc tin là đã đánh lạc hướng các viên chức vê nội dung cuộc điện đàm với ĐS Nga ngay cả trước khi ông đuợc giao vai trò cố vấn an ninh quốc gia.Dân thường làm việc ngoại giao là trái luật.Trước đây, có tin Bạch Ốc đã đuợc báo động về các tiếp xúc trong tháng qua và đuợc nhắc nhở rằng ông Flynn có thể trở thành đối tượng “thư nặc danh” của Moscow. Cố vấn an ninh quốc gia làm việc tư vấn về quốc phòng và quốc tế vụ với TT.Trong thư từ chức, ông Flynn nhận đã cố ý phúc trình PTT và các viên chức thông tin không đầy đủ về cuộc điện đàm với ĐS Nga hồi cuối năm.Bạch Ốc đã chọn Tướng Joseph Keith Kellogg tạm thay thế.Trước đây, ông Flynn chối không thảo luận các trừng phạt với ĐS Sergei Kislyak – nhưng, vì áp lực do các tin tức đăng tải trên báo chí, và vì các khuyến cáo từ Bộ tư pháp, ông xin từ chức.Theo báo Washington Post, quyền bộ trưởng tư pháp Sally Yates, là người khuyến cáo TT Trump về cố vấn Flynn đã bị TT Trump bãi nhiệm vì chống lại sắc lệnh về di trú ban hành ngày 27-1.Phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố ”Không bình luận” trong khi 1 số dân cử Nga lên tiếng bênh vực ông Flynn – nghị sĩ Alexei Pushkov phát biểu bằng twitter: ông Flynn bị buộc từ chức không vì phạm lỗi mà vì 1 chiến dịch toàn lực mà TT Trump là mục tiêu kế tiếp, theo tin từ Moscow.Cố vấn TT từ chức 24 ngày sau lễ nhậm chức là 1 kỷ lục – cố vấn Flynn từ chức không đủ để “cầm máu” theo cách nói của nhà báo.Giới lập pháp của đảng DC và cả 1 số dân cử thuộc đảng CH muốn tìm biết ai đuợc thông báo về những thông tin mâu thuẫn của cựu Tướng Flynn và không hành động nào đuợc làm sớm hơn. Chưa rõ TT Trump biết những gì và khi nào. Nghị sĩ DC Adam Schiiff nói: cố vấn Flynn từ chức không là chấm dứt các nghi vấn về các tiếp xúc với Điện Kremlin của đoàn cố vấn tranh cử của ông Trump – ông Schiff nói “Chúng tôi cần biết ông Flynn nhận ủy nhiệm từ đâu”.5, 6 dân biểu CH đã yêu cầu chủ tịch ủy ban giám sát Hạ Viện Jason Chaffetz mở cuộc điều tra về các liên lạc của ông Flynn với người Nga.Nhà truyền thông Howard Kurtz của Fox News nói: quyết định từ chức của ông Flynn trì hoãn quá lâu – điều đóng lại cuộc thương luợng là tội không thẳng thắn với thượng cấp, đưa PTT Mike Pence vào thế khó xử vì đã bênh vực 1 viên chức cấp cao dựa trên thông tin không đầy đủ.Ký giả Richard Wolffe của The Guardian nhận xét “Ác mộng của ông Trump chỉ mới bắt đầu” và tự hỏi tại sao ông Trump không đơn giản sa thải ông Flynn như ông đã cách chức quyền bộ trưởng tư pháp Sally Yates.Tướng Kellogg là quyền cố vấn an ninh quốc gia từ hôm Thứ Ba trong khi các cựu Tướng David Petraeus và Robert Harward có tên trong danh sách 5 ứng viên tiềm năng.Tại Moscow, tham vụ báo chí Dmitry Peskov của Điện Kremlin khẳng định: cố vấn Flynn từ chức là việc nội bộ của chính quyền Trump.Vào sáng Thứ Ba, TT Trump đả kích các viên chức thẩm lậu thông tin về cố vấn Flynn theo cách ẩn danh cho truyền thông – trong bình luận đầu tiên về tai tiếng thảo luận các trừng phạt với ĐS Nga trong điện đàm của ông Flynn, TT Trump tuyên bố “Câu chuyện thật ở đây là tại sao có nhiều thẩm lậu trái phép đến thế từ Washington – những thẩm lậu này sẽ phát sinh khi tôi giải quyết vấn đề Bắc Hàn, vân vân … ?”.Trong khi đó, 1 bản tin của Breitbart ghi: mọi chuyện về ông Flynn phổ biến cuối tuần qua và hôm Thứ Hai gồm nhiều nguồn ẩn danh khác nhau, và mâu thuẫn với nhau.Tương tự, Fox News nêu nghi vấn về lý do thông tin đuợc thẩm lậu cho truyền thông và cộng tác viên Laura Ingraham, 1 chủ nhiệm hội luận truyền hình thân Trump. Ông Flynn từ chức đồng nghĩa với sự khai tử của 1 ngàn thẩm lậu.Cùng ngày Thứ Ba, Washington Post đưa tin TT Trump đã hạ lệnh điều tra các nguồn thẩm lậu.