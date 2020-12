Tòa cho xét đơn kiện Sater: Trump cơ nguy dính vụ rửa tiền cho trùm Mafia Nga. VN chúc mừng Biden thắng cử. Trump đã gây quỹ hơn 150 triệu đô nhờ loa kèn về kiện tụng. Từ bây giờ thi quốc tịch khó hơn: 100 câu hỏi sẽ trở thành 128 câu hỏi. Bảo lãnh thân nhân khó hơn vì xét kỹ hồ sơ việc làm, cộng đồng. Luật sư của Trump đòi lôi cổ, bắn bỏ cựu Giám đốc CISA vì đã nói bầu cử an toàn. VN lại dịch CO

Việt Nam đã chính thức chúc mừng Joe Biden thắng cử Tổng Thống Hoa Kỳ sau nhiều tuần lễ im lặng. Hình trên là từ một video của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về buổi tiệc trong ngày 7/7/2015, Biden (lúc đó là Phó Tổng Thống Hoa Kỳ) chúc mừng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp 20 năm bang giao 2 nước.

Tòa cho xét đơn kiện Sater: Trump cơ nguy dính vụ rửa tiền cho trùm Mafia Nga. VN chúc mừng Biden thắng cử. Trump đã gây quỹ hơn 150 triệu đô nhờ loa kèn về kiện tụng. Từ bây giờ thi quốc tịch khó hơn: 100 câu hỏi sẽ trở thành 128 câu hỏi. Bảo lãnh thân nhân khó hơn vì xét kỹ hồ sơ việc làm, cộng đồng. Luật sư của Trump đòi lôi cổ, bắn bỏ cựu Giám đốc CISA vì đã nói bầu cử an toàn. VN lại dịch COVID-19: ngừng các chuyến bay thương mại, 2000 học sinh 2 quận Sài Gòn nghỉ, về nhà cách ly. California báo động: bùng phát dịch, ICU sắp hết giường. Houston, nơi đông dân Việt: không ngờ sếp Cộng Hòa kỳ thị da màu. Arizona và Wisconsin xác nhận Biden thắng. Trump nổi giận, chụp mũ Thống Đốc Arizona là Cộng Hòa trở mặt. Bác sĩ Scott Atlas đã từ chức rời ban cố vấn của Trump. Điểm Trump giảm dần. Iowa: thắng cử Dân Biểu liên bang chỉ hơn có 6 phiếu bầu. Biden đề cử bà Neera Tanden, nhưng cả Cộng Hòa và Dân Chủ đều từng gây sự với bà. Tới 49% nói rằng họ sợ hóa đơn y tế bất ngờ, nên họ không chịu tới phòng khám để chăm sóc y tế. Trump đông lạnh tiền lương nông dân tới 2023, bị kiện.

WASHINGTON (VB - 1/12/2020) --- Các phòng ICU (chăm sóc y tế đặc biệt) của tiểu bang California hiện thời đầy 75% bệnh nhân, và dự kiến 2 tuần nữa sẽ hết chỗ nằm với đà lây nhiễm COVID-19 tăng vọt hiện nay. Tiểu bang có hơn 7,700 bệnh nhân COVID-19 nhập viện, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, và hơn 1,800 bệnh nhân trong số đó đang nằm ở ICU.

Thống Đốc Gavin Newsom cảnh báo đêm Thứ Hai rằng ông có thể ra thêm lệnh ở-nhà trong các khu vực dịch nặng nhất, nếu đà lây nhiễm không chững lại và giảm bớt. Theo báo động của COVID Tracking Project, toàn quốc Hoa Kỳ sẽ tới mức 100,000 bệnh nhân COVID nhập viện lần đầu tiên trong vài ngày tới. Tiểu bang Rhode Island đang sửa soạn các bệnh viện dã chiến trong khi New York báo động rằng hệ thống bệnh viện đang tràn ngập.

Việt Nam đã chúc mừng Tổng Thống đắc cử Joe Biden hôm 30/1/2020 sau nhiều tuần lễ im lặng bí ẩn: Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng Joe Biden được bầu làm Tổng thống thứ 46 của Mỹ. Trong điện mừng, phía VN bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ đã được xây dựng trong 25 năm qua, quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển. Đồng thời, phía VN cũng gửi lời mời Tổng thống và Phó tổng thống đắc cử Mỹ thăm Việt Nam vào thời gian sớm nhất.

Việt Nam bắt đầu đối phó dịch COVID-19 tái phát. Lệnh chính phủ buộc các chuyến bay thương mại tạm dừng, chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu (đối với các trường hợp khó khăn, thực sự cần thiết). Bộ Y tế chiều 1/12 ghi nhận 4 ca dương tính nCoV, trong đó hai ca lây nhiễm từ "bệnh nhân 1347" tại TP Sài Gòn và hai ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hai trường học ở quận 6 và quận 3 phải tạm nghỉ, cho hơn 2.000 học sinh Sài Gòn nghỉ, phòng Covid-19 vì có người tiếp xúc "bệnh nhân 1347". Đại học Tôn Đức Thắng tại cơ sở chính ở Sài Gòn cũng cho hơn 20.000 sinh viên, học viên nghỉ học từ ngày 2 đến 6/12, chuyển sang học trực tuyến. Sở Y tế TP.SG dò lại mọi chuyện đi lại, tiếp xúc của bệnh nhân 1347 - giáo viên tiếng Anh sống tại quận 6, TP.SG, bị lây nhiễm từ nam tiếp viên hàng không (bệnh nhân 1342) sống tại quận Tân Bình, TP.SG. và đã cho lệnh xét nghiệm và cách ly hàng trăm người.

Không ngờ một nơi đông người Mỹ gốc Việt cũng là hang ổ kỳ thị sắc tộc... Keith Nielsen, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa tại quận lớn nhất Texas đã từ chức sau 4 tháng giữ chức lãnh đạo. Quận Harris County, nơi bao trùm thành phố Houston, cũng là một nơi tập trung đông dân gốc Việt. Lý do từ chức của Nielsen chưa rõ, nhưng ông gần đây phóng lên Facebook một hình dẫn một câu nói của Martin Luther King Jr. ghép một trái chuối và đối chiếu người da đen với loài khỉ. Trước giờ là nơi chiến trường nghiêng ngửa của các cuộc tranh cử, nhưng quận Harris County gần đây đã chuyển sang màu xanh: Joe Biden thắng nơi này với tỷ lệ hơn 13% phiếu trong bầu cử ngày 3/11/2020.

Joe diGenova, luật sư trong ban vạn động của Trump, đã lên truyền hình chương trình The Howie Carr Show hôm Thứ Hai, nói rằng ông không vui với Chris Krebs (cựu Tổng Giám Đốc Sở An Ninh Mạng và An Ninh Hạ Tầng Hoa Kỳ CISA) vì Krebs ra bản đúc kết hoạt động bầu cử và viết rằng bầu cử 2020 là an toàn nhất torng lịch sử bầu cử Hoa Kỳ.

Chris Krebs đã bị TT Trump sa thải khỏi chức Tổng Giám Đốc CISA vì Trump liên tục nói là bầu cử có gian lận. Luât sư Joe diGenova nói rằng Krebs là một thành ngu, một thằng ngu hạng A, nó nên bị lôi cổ ra vào lúc rạng sáng và bắn bỏ. Báo Daily Beast ghi rằng khi nghe vậy, người dẫn chương trình là Carr chỉ cười một cách khó hiểu và chuyển sang câu hỏi khác trước khi kết thúc chương trình.

Chris Krebs sau khi bị Trump sa thải đã nói ông dự đoán như thế, và chỉ tiếc là ông không có cơ hội để chia tay nhóm chuyên gia an ninh mạng của ông, mà ông nói là toàn những người xuất sắc và có trách nhiệm. Krebs nói trên NBC rằng không thể có gian lận, vì FBI và tất cả các cơ quan an ninh 50 tiểu bang và tất cả cac quận, với luật sư 2 đảng giám sát, tất cả các bầu bằng máy đều thực ra là đếm từ phiếu giấy, và khi đếm lại là kết quả đếm tay phải phù hợp với kết quả ở máy, và không hề có chuyện thiếu một phiếu giấy nào để nói là máy chạy chệch với phiếu giấy. Thêm nữa, các luât sư của Trump khi đứng trước các thẩm phán đều nói không thấy gian lận, chỉ thấy lỗi kỹ thuật để kiện.

Trump đã gây quỹ hơn 150 triệu đô kể từ Ngày Bầu Cử 3/11/2020 tới giờ để gọi là gây quỹ pháp lý thực hiện các vụ kiện về "gian lận bầu cử" ở các tiểu bang. Báo Washington Post đã phỏng vấn một số người liên hệ tới chiến dịch gây quỹ của Trump để tìm ra con số 150 triệu đôla trên. Báo này xin phỏng vấn, nhưng ban vận động của Trump từ chối bình luận.

Phần nhiều tiền gây quỹ trên sẽ chuyển vào cho tổ chức hành động PAC của riêng Trump, với dòng chữ nhỏ cho biết Trump có quyền xài riêng cho việc cá nhân hay dùng để tranh cử 2024. Ban vận động của Trump đã gửi khoảng 500 bản văn kêu gọi gây quỹ sau bầu cử với ngôn ngữ tố giác và kiện tụng về "gian lận bầu cử" bất kể là khôngc ó chứng cớ gì.

Ủy ban PAC của Trump có tên là Trump Make America Great Again Committee ngày 18/11/2020 đã có hợp đồng chính thức với ủy ban Save America (của riêng Trump), với ban vận động của Trump và với Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc để gây quỹ chung, theo hồ sơ nộp lên liên bang. Trước đó, dòng chữ nhỏ ghi là tiền dưới 8,000 đôla 2 chuyển hết cho PAC của Trump, và 60% tiền của trên 8,000 đô gửi về Save America PAC để còn lại sẽ chuyển về Cộng Hòa. Thế rồi ngày 19/11/2020 dòng chữ nhỏ sửa lại, đổi từ 60% sang 75% --- và những khoảng tiền dưới 5,000 đô sẽ chuyển hết sang cho Trump, và trên 5,000 đô thì 75% chạy vào túi Trump, còn dư mới chuyên sang Cộng Hòa. Tất cả những chuyện này đều hợp pháp, vì luật cho phép. Nhưng kiện về bầuc ử thì thua rồi.

Chính phủ Trump trong những ngày cuối đang ra sức siết lại rào di trú, dưới chỉ huy của Stephen Miller, một cố vấn cao cấp của Tump. Báo Politico cho biết kể từ tháng 12/2020 các bài thi nhập tịch Hoa Kỳ sẽ khó hơn, và dài hơn: từ hiện nay là 100 câu hỏi sẽ trở thành 128 câu hỏi.

Trong khi đó, đơn xin vào Mỹ và đơn xin bảo lãnh vào Mỹ sẽ khó hơn, cho các viên chức liên bang rộng quyền xét đơn, kể cả lượng định các yếu tố tích cực và tiêu cực, thí dụ như sức mạnh của quan hệ gia đình, lịch sử việc làm và lập trường trong quan hệ cộng đồng, đều có thể dùng để bác đơn xin vào Mỹ (such as the strength of family ties, history of employment and community standing, they can use to accept or reject applicants).

Các tổ chức đại diện nông dân Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện chính phủ Trump tại môt tòa án liên bang hôm Thứ Hai nhằm ngăn cản một quy định của Bộ Lao Động Mỹ (về đông lạnh lương nhiều lao động nông trại cho tới năm 2023). Khi đông lạnh việc tăng lương, các nông dân sẽ bị thiệt hại khoảng 170 triệu đôla/năm tiền lương trong thập niên kế tiếp.

Đơn kiện nộp lên do liên minh Công Lý Nông Dân (Farmworker Justice) đại diện hai tổ chức United Farm Workers (UFW) và UFW Foundation, nói rằng quy định của Bộ Lao Động đưa ra ngày 5/11/2020 là vi phạm luật Administrative Procedure Act về lương bổng và thị trường, cũng sai thủ ục vì không loan báo công khai và không cho cơ hội nhận xét về quy định đông lạnh tiền lương.

Một nhà bình luận ghi rằng chính phủ Trump lặng lẽ siết tiền lương nông dân ngày 5/11/2020 tức là 2 ngày sau Ngày Bầu Cử 3/11/2020. Nếu Trump ra quy định này trước Ngày Bầu Cử, có thể Trump sẽ mất phiếu nhiều hơn.

Vậy là xong. Trump hết đường giãy giụa. Hai tiểu bang Arizona và Wisconsin hôm Thứ Hai 30/11/2020 đã xác nhận phiếu bầu rằng Joe Biden đã thắng phiếu tại các tiểu bang này trong cuộc bầu cử ngày 3/11/2020.

Việc xác nhận này thường chỉ là thủ tục có tính hình thức, nhưng năm nay lại có ý nghĩa lớn vì Trump liên tục nói rằng có gian lận bầu cử, mặc dù không đưa ra được chứng cớ nào và khoảng 40 đơn kiện đã liên tục bị các tòa bác bỏ vì ngay cả các luật sư của Trump khi đứng trong tòa cũng xác nhận họ không thấy có gian lận, mà chỉ muốn kiện về lỗi kỹ thuật.

Hầu hết các tiểu bang chiến trường mà Biden thắng phiếu, bao gồm cả Pennsylvania và Georgia, trước đây đã xác nhận kết quả. Và tất cả kết quả ở các tiểu bang đã xác nhận rằng Biden đã có đủ phiếu cử tri đoàn, thực sự là dư, vì đòi hỏi 270 phiếu nhưng Biden đã có tới 306 phiếu và Trump chỉ có 232 phiếu.

Thế là Trump nổi giận, giãy giụa, hôm Thứ Hai phóng tweet vu khống Thống Đốc Arizona là Doug Ducey (Cộng Hòa) rằng Ducey đang gấp rút đưa Joe Biden vào Bạch Ốc bất kể "nhiều thứ kinh hoàng" về chuyện bầu cử gian lận tại Arizona, nhưng Trump không đưa ra chứng cớ nào.

Bác sĩ Scott Atlas đã từ chức trong cương vị cố vấn đặc biệt cho TT Trump, sau 4 tháng làm việc đầy tranh cãi vì xô xát thường xuyên với các thành viên khác trong ban đặc nhiệm chống siêu vi coronavirus.

Fox News là nơi đầu tiên loan tin này. Atlas thực ra là bác sĩ quang tuyến thần kinh, đã bị chống đối khi lên phỏng vấn trên truyền hình RT của chính phủ Nga, mà ông nói không biết đài đó là truyền thông ngaoị quốc đăng bộ để hoạt động ở Mỹ.

Atlas cũng bị chỉ trích khi loan tin giả về dịch COVID-19, liên tục nói rằng khẩu trang không có lợi ích gì và nói rằng phong tỏa không cản được dịch.

Từ khi Joe Biden thắng phiếu, Trump liên tục giãy giụa, la hét rằng Trump thắng chứ không thua, và càng làm như thế, hình ảnh Trump bỗng dưng không hay trong cả giới ủng hộ Trump.

Bản thăm dò Gallup thực hiện đầu tiên sau ngày bầu cử 3/11/2020 ghi rằng điểm tổng quat của Trump trong mắt dân Mỹ đã giảm từ 45% xuống còn 42%, nhưng điểm của Trump trong mắt người Cộng Hòa, hồi cuối tháng 10/2020 là 95% đã sụt giảm còn 89% sau cuộc bầu cử.

Thăm dò này viết rằng 60% người Cộng Hòa nói rằng họ "hài lòng với mọi chuyện đang xảy ra ở Mỹ." Nhưng chỉ còn 35% nói như thế trong các ngày từ 5/11/2020 tới ngày 19/11/2020.

Gần 1/2 người thành niên tại Mỹ lo ngại về các hóa đơn y tế bất ngờ, và do vậy họ tránh né chuyện tới phòng mạch chăm sóc sức khỏe, tho bản khảo sát mới của hội American Heart Association.

Thêm nữa, hơn 40% người trả lời nói rằng nếu họ bỗng nhiên lãnh một hóa đơn y tế đòi 1,000 đôla, họ sẽ không có tiền chi trả nổi, theo bản khảo sát.

Có 2/3 người đáp hiện đang có bảo hiểm y tế riêng cũng nói họ đã từng nhận một hóa đơn y tế bất ngờ, và trong số đó tới 1/3 không trả tiền nổi.

Do vậy, hơn 80% người trả lời muốn thấy Quốc Hội thông qua luật kết thúc chuyện tính hóa đơn y tế bất ngờ.

Tới 49% nói rằng họ lo ngại hóa đơn y tế bất ngờ, nên họ không chịu tới phòng khám để chăm sóc y tế, và 44% nói họ không trả nổi nếu hó đơn y tế này đòi 1,000 đôla.

Trong những người có bảo hiểm tư, tới 68% nói họ từng nhận 1 hóa đơn y tế bất ngờ. Trong những người có bảo hiểm tư mà không có tiền sẵn, 23% nói họ vẫn chưa trả xong hóa đơn đó.

Các quan chức tiểu bang Iowa hôm Thứ Hai đã xác nhận một ứng cử viên Cộng Hòa thắng với chỉ 6 phiếu chênh lệch trong cuộc tranh ghế Dân Biểu liên bang, và đây là cuộc tranh cử với phiếu chênh lệnh ít nhất trong nhiều thập niên gần đây.

Ứng cử viên Cộng Hòa Mariannette Miller-Meeks đã thắng ứng cử viên Dân Chủ Rita Hart trong cuộc tranh ghế Dân Biểu địa hạt 2 ở tiểu bang Iowa. Thoạt tiên là Miller-Meeks hơn Hart chỉ 47 phiếu bầu, do vậy phải đếm phiếu lại: chung kết, hơn 6 phiếu.

Tức là Ứng cử viên Cộng Hòa Mariannette Miller-Meeks được 196,964 phiếu, còn ứng cử viên Dân Chủ Rita Hart được 196,958. Tức là, cách biệt chỉ 6 phiếu bầu. Hội Đồng Kiểm Phiếu đã xác định kết quả với tỷ lệ 5-0, nghĩa là không ai phản đối. Trong Hội Đồng có Thống Đốc Kim Reynolds, cũng xác nhận Trump thắng ở tiểu bang Iowa.



Neera Tanden

Thần khẩu hại xác phàm... đó là trường hợp bà Neera Tanden: Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Hai xác nhận ông dự định đề cử bà Neera Tanden làm Giám Đốc Sở Quản Trị và Ngân Sách (Office of Management and Budget) nhưng có nan đề: cả 2 phía Cộng Hòa và cả Dân Chủ đều có nhiều người không ưa bà Tanden, hiện đang là Chủ tịch viện nghiên cứu Center for American Progress.

.

Một phát ngôn nhân của Thượng nghị sĩ Cộng Hòa John Cornyn nói rằng bà Tanden hoàn toàn không có cơ hội để Thượng Viện thông qua, bởi vì bà này liên tục chỉ trích các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa "và họ có phiếu mà bà này cần để được phê chuẩn" --- theo báo The Hill.

Phía Dân Chủ cũng thế: Brianna Joy Gray, cựu Trưởng phòng Báo chí cho ban vận động 2020 của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, phóng tweet nói rằng bà Tanden từng "công khai coi thường" TNS Sanders và các đồng minh, theo tin NBC.

Chưa hết, bà Tanden cũng ưa gây sự với báo chí... Trong bài viết năm ngoái về Tanden, báo New York Times kểr ằng một nguồn tin tiết lộ bà Tanden từng đấm vào mặt Faiz Shakir (lúc đó là Shakir là Chủ bút báo ThinkProgress) sau khi Shakir hỏi Hillary Clinton rằng tại sao ủng hộ cuộc chiến Iraq. Bà Tandem thanh minh thanh nga với báo NYT rằng, "Tôi không đấm ông ta, tôi chỉ xô ông ta thôi..."

Một thẩm phán liên bang hôm Thứ Hai đã một phần chấp nhận xét đơn kiện tố cáo doanh nhân Felix Sater, người liên hệ Mafia Nga, về tội rửa tiền nhiều triệu đôla trộm từ ngân hàng BTA Bank của quốc gia Kazakhstan xuyên qua cac tài sản địa ốc của Trump Organization.

.

Thẩm phán Alison Nathan viết tóm gọn ý kiến dài 25 trang về đơn kiện 5 điểm nhưng chỉ chấp nhận 3 điểm để xét xử, trong đó Almaty (thành phố lớn nhất của Kazakhstan) và một ngân hàng Kazakhstani tìm cách hồi phục nhiều triệu đôla bị trộm từ quỹ của những người đã giúp những kẻ gian rử tiền. Chính Felix Sater là ông trùm rửa tiền hoạt động cùng phụ tá là Daniel Ridloff và nhiều cơ sơ kinh doanh khác mà họ kiểm soát đã xin tòa bác đơn kiện, nhưng thẩm phán từ chối bác đơn kiện.

Matthew Schwartz, luật sư của thành phố Almaty, bày tỏ lòng biết ơn về phán lệnh hôm nay. Đơn kiện tố cáo Sater giúp đỡ Ilyas Khrapunov (con trai thị trưởng Almaty) đã rửa tiền trộm được qua ít nhất 5 giao dịch tại Hoa Kỳ, trong đó có xuyên qua Trump Soho (của Donald Trump).

.

Đơn kiện viết rằng chính Sater không chỉ gặp Ilyas Khrapunov tại tòa nhà Trump Tower để bàn về chuyện rửa tiền, mà cũng chính Sater đích thân sắp xếp cho gặp giữa Ilyas và Donald J. Trump để bàn về kế hoạch đầu tư. Theo đơn kiện, cũng có một đề nghị bơm tiền xuyên qua tòa nhà Trump Tower Moscow (tính xây ở Nga), trước khi kế hoạch này dẹp bỏ vì nhằm lúc vận động bầu cử 2016. Đơn kiện không tố giác Trump có làm gì sai hay không.

