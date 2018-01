Anh: Thủ Tướng Cải Tổ Nội Các Tăng Lực Thương Luợng Brexit

LONDON - Trong cuộc tìm kiếm xung lực mới cho tiến trình thương luợng Brexit dự kiến là cấp thiết trong năm 2018, Thủ Tướng Theresa May vừa bắt đầu cải tổ nội các – các bộ trưởng ngoại giao, tài chính và Brexit đuợc lưu nhiệm. Nhưng các Bộ khác sẽ chứng kiến thay đổi đã bắt đầu với quyết định cách chức bộ trưởng Damian Green trong tháng qua.Trước đó, bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng phát triển quốc tế đã từ chức – cả 3 vị này ra đi vì các tai tiếng khác nhau. Twitter từ văn phòng chính phủ trên đuờng Downing viết : Thủ Tướng bắt đầu làm mới nội các. Ông Patrick McLoughlin, chủ tịch của đảng Bảo Thủ của bà May, là nhân vật ra đi đầu tiên trong đợt cải tổ này. Ông McLoughlin đã là đề tài bàn tán về mất chức sau cuộc tuyển cử thất bại trong năm qua khiến đảng Bảo Thủ mất thế đa số tại QH.Nhà báo Đức nhận xét : cải tổ cũng có thể đe dọa thế cân bằng mong manh giữa phe thân EU và phe hoài nghi về EU. Vương quốc UK sẽ ly thân với EU từ Tháng 3-2019 – bà May đã đạt đuợc thỏa thuận về 1 số vấn đề, nhưng đàm phán gay go nhất về các quan hệ tương lai giữa UK và EU chưa bắt đầu.Nhiều bộ trưởng không đồng ý với viễn ảnh về quan hệ với EU mà Thủ Tướng May xác quyết sẽ là đối tác đặc biệt – bà tuyên bố hôm chủ nhật : sự ra đi của Phó Thủ Tướng Green trước giáng sinh có nghĩa là phải thực hiện 1 số thay đổi.Giới quan sát phỏng đoán Thủ Tướng May sẽ đưa vào chính quyền 1 số tài năng mớii, gồm phụ nữ, đại biểu thiểu số, và những ngôi sao đang lên từ thế hệ trẻ.