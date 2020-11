Cảnh sát xin giúp tìm 2 phụ nữ phá hoại tượng Phật ở 6 ngôi chùa Quận Cam. Sau khi Tòa Tối Cao Pennsylvania dẹp bỏ đơn kiện của Cộng Hòa, Dân Biểu Cộng Hòa Riggleman nói thẳng: Trump, Cộng Hòa giả vờ kiện chỉ để gây quỹ cho ứng cử 2024, thực sự không có gian lận bầu cử gì hết. New Mexico hứa miễn học phí 4 năm cho SV, bây giờ giá dầu sụt, kinh tế thê thảm vì đại dịch, đành co cụm: chỉ miễn 2 năm c

Đức Giáo Hoàng Francis (mũ trắng) hôm Thứ Bảy 28/11/2020 đã tấn phong Tổng Giám Mục Wilton Gregory (đang quỳ, mũ đỏ) lên hàng Hồng Y. Như thế ngài Gregory trở thành người Mỹ da đen đầu tiên giữ chức vụ Hồng Y.

.

Cảnh sát xin giúp tìm 2 phụ nữ phá hoại tượng Phật ở 6 ngôi chùa Quận Cam. Sau khi Tòa Tối Cao Pennsylvania dẹp bỏ đơn kiện của Cộng Hòa, Dân Biểu Cộng Hòa Riggleman nói thẳng: Trump, Cộng Hòa giả vờ kiện chỉ để gây quỹ cho ứng cử 2024, thực sự không có gian lận bầu cử gì hết. New Mexico hứa miễn học phí 4 năm cho SV, bây giờ giá dầu sụt, kinh tế thê thảm vì đại dịch, đành co cụm: chỉ miễn 2 năm cao đẳng. Trump hại Cộng Hòa Georgia thê thảm: chê bầu cử gian lận, thì đi bầu ngày 5/1/2021 làm chi? Melania Trump sẽ viết hồi ký, dự đoán hốt bạc lớn. Bà quả phụ John McCain được mời giữ chức Đại sứ Mỹ tại Anh. TGM Gregory trở thành người Mỹ da đen đầu tiên được tấn phong Hồng Y. Bolton, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump, xúi Trump tấn công Iran. Đảng Cộng Hòa vào khóa họp đầu năm tới sẽ không có nữ dân cử da đen nào hết. Fox News than phiền: truyền thông dòng chính ưa soi mói các con, dâu và rể của TT Trump, nhưng sẽ im lặng với các con của TT Biden; Fox News quên nói: các con Biden không ai vào nội các chính phủ như con Trump.

.

WASHINGTON (VB - 29/11/2020) --- Một buổi họp báo chiều Thứ Bảy 28/11/2020 đã tổ chức tại Chùa Điều Ngự, Little Saigon (Quận Cam, California) với sự tham dự của nhiều vị dân cử, cảnh sát và các nhà hoạt động về tình hình 6 ngôi chùa bị 2 phụ nữ lén vào phá hoại tượng Phật, lấy sơn đen xịt vào các tượng Phật trong thời gian qua, theo bản tin trên báo Los Angeles Times hôm 29/11/2020.

.

Cảnh sát điều tra nói rằng cả 6 trường hợp phá hoại tượng ở 6 ngôi chùa ở Little Sagon trong tháng qua đều có thể liên hệ nhau. Ba ngôi chùa bị xịt sơn đen là ở thị trấn Garden Grove, 2 chùa ở Santa Ana, 1 chùa ở Westminster.

.

Băng hình từ camera giám sát của Chùa Hương Tích, Santa Ana, cho thấy 2 phụ nữ mặc trang phục sậm, mang khẩu trang, cầm các ống sơn xịt lẻn vào chùa và xịt đen ngoằn nghèo vào các tượng Phật.

.

Thai Viet Phan, người vừa đắc cử vào chức nghị viên của thành phố Santa Ana, nói rằng Chùa Hương Tích là nơi cô trưởng thành, nơi cô dự các lớp học Chủ Nhật và là nơi cô nghĩ tới việc ứng cử nghị viên để phục vụ cộng đồng gốc Việt và toàn thể cư dân Santa Ana. Cô nói cô kinh hoàng khi thấy 15 pho tượng Phật và Bồ Tát bị sơn đen xịt vào, nơi lưng một pho tượng có dòng chữ sơn đen "Jesus" phía sau. Cô nói đây là tội kỳ thị, tội căm ghét nhắm vào cộng đồng Phật tử gốc Việt.

.

Cảnh sát Gil Hernandez nói Ty Cảnh Sát Santa Ana đã tăng cường đi tuần nơi các chùa khắp thành phố và chia sẻ các dữ kiện liên hệ với các ty cảnh sát trong quận. Báo Los Angeles Times ghi lời Thầy Viên Huy (Chùa Điều Ngự) rằng thiệt hại vật chất thì không làm chúng tôi bận tâm, nhưng hành động tội phạm căm ghét trong tự thân và ảnh hưởng xấu trong quan hệ liên tôn trong cộng đồng mới là điều quan tâm nhất.

.

Người tổ chức buổi họp báo hôm Thứ Bảy 28/11/2020 là Diedre Nguyen, nghị viên thành phố Garden Grove, nói rằng cô lo ngại các tội căm ghét có thể làm xáo trộn cộng đồng, và cô thấy đau lòng khi thấy hoàn cảnh phá hoại tại các nơi bình an và thờ phượng: "Tôi lo sợ nhất là vì nền văn hóa của chúng ta, nhiều người không thấy thoải mái để báo cáo các sự kiện này, nhưng tôi muốn nói rằng khi ai đó biết thông tin gì liên hệ, xin báo cáo cáo cho cảnh sát."

.

Điều hợp buổi họp báo là cô Tammy Trần Thiện Tâm. Tham dự họp báo có các nghị viên Garden Grove là: Kim Nguyễn, Diedre Thu-Hà Nguyễn; nghị viên Santa Ana là: Thái Việt Phan; Thị trưởng Westminster là Tạ Đức Trí, nghị viên Chí Nguyễn của Westminster. Cũng có một số dân cử khác.

.

Cảnh sát Santa Ana hồi đầu tuần này đã kêu gọi ai có thông tin về 2 phụ nữ phá hoại, xin liên lạc Wilson ở: RashadWilson@santa-ana.org hay 714-245-8551. Người báo tin ẩn danh có thể gọi: 855-847-6227.

.

Đảng Cộng Hòa vào khóa họp đầu năm tới sẽ không có nữ dân cử da đen nào hết. Thắng cử trong bầu cử 3/11/2020 vào Quốc hội liên bang là kỷ lục 26 phụ nữ da đen và tất cả đều là Dân Chủ, theo thống kê của Center for American Women and Politics. Trong khi đó, có 14 phụ nữ Cộng Hòa da đen tranh cử, và tất cả đều thất cử.

.

Tiểu bang New Mexico đã hứa sẽ cho sinh viên học đại học miễn phí. Thế rồi giá dầu sụt thê thảm. Thế rồi đại dịch COVID-19 tới và kinh tế tiểu bang tan tác. Đành phải nghĩ kế co cụm.

.

Hồi năm ngoái, Thống Đốc Dân Chủ Michelle Lujan Grisham của New Mexico thông báo cho báo New York Times trong một buổi lễ tưng bừng rằng đại học công lập sẽ miễn phí cho tất cả cư dân tiểu bang. Vì nhìn về đường dài, tiểu bang nghèo này sẽ thấy kinh tế tăng đều.

.

New Mexico lúc đó tỷ lệ nghèo gần như luôn luôn ở mức 18%, trong khi thu nhập trung bình gia đình là thua trung bình toàn quốc $12,000/năm. Nghĩa là, nghèo. Nhưng bà Lujan Grisham lúc đó nhìn thấy kỹ nghệ dầu New Mexico đang bùng nổ, chiếm 40% tổng thu nhập tiểu bang năm 2019. Đột nhiên, New Mexico có tiền đầu tư cho giáo dục, chăm sóc trẻ em, xây xa lộ và y tế.

.

Nhưng kỹ nghệ dầu phần lớn dựa vào mỏ dầu nơi lòng chảo Permian Basin hóa ra lại trì trệ vì sụt giá, và đại dịch COVID-19 tới làm tê liệt nhiều mảng kinh doanh. Bây giờ, quốc hội tiểu bang phải co cụm: chỉ cho tài trợ cư dân học phí cao đẳng 2 năm, thay vì toàn bộ 4 năm như đã hứa. Thế cũng là tốt rồi.

.

Howard Kurtz, nhà phân tích trên Fox News, tuyên bố rằng truyền thông dòng chính Mỹ hầu hết đều có thành kiến: họ đã liên tục soi mói và chỉ trích các con, dâu và rể của Tổng Thống Donald Trump, nhưng bảo đảm là họ sẽ không soi mói và chỉ trích các con của Tổng Thống tân cử Joe Biden.

.

Tuy nhiên, cũng có điểm dị biệt. TT Donald Trump trao chức Cố vấn Cao cấp cho con gái là Ivanka Trump và rể là Jared Kushner cho dù họ không có kinh nghiệm chính trị hay hành chánh, trao các nhiệm vụ lớn truyền thông cho cô con dâu là Lara Trump và cho con trai là Donald Trump Jr. điều hành ban vận động tranh cử, điều hành một nhóm luật sư chuyên tung ra các thuyết âm mưu và đích thân cậu này gặp một luật sư Nga vào năm 2016 để tìm các tin xấu về Hillary Clinton.

.

Trong khi đó, Hunter Biden ngoài đời tư cá nhân, thì chuyện kinh doanh không bị moi ra lỗi nào, còn cái laptop do LS Giuliani đưa ra từ một tiệm ở New Jersey thì không hề có bản gốc để các chuyên gia điện toán xác minh, và bất kể Trump thúc đẩy, công tố chính phủ Ukraine đã nói rằng Hunter Biden không có gì đề điều tra. Và bây giờ, chủ tiệm ở New Jersey đã đóng cửa và biến mất.

.

Thêm nữa, các con của Joe Biden không hề có mặt trong nội các chính phủ Biden. Lấy gì để soi mói và chỉ trích. Thực ra, các phóng viên đều ưa thích moi móc bí mật của các chính khách, bất kể đảng phái nào, vì một bài điều tra chính xác các bí mật có thể đem tới các giải thưởng vinh dự một đời, như Giải Pulitzer.

.

Sau khi Tòa Tối Cao Pennsylvania dẹp bỏ đơn kiện của Dân biểu Cộng Hòa Mike Kelly đòi quăng bỏ 6.9 triệu phiếu bầu qua thư vì cho rằng bầu qua thư là vi phạm Hiến Pháp tiểu bang, một Dân biểu Cộng Hòa tại Virginia thú nhận rằng chuyện câu giờ kiện tụng của Trump và Cộng Hòa chỉ để gây quỹ cho tranh cử 2024. Cũng nên nhắc, Biden thắng Pennsylvania, hơn Trump tới 81,000 và gom được 20 phiếu cử tri đoàn.

.

Dân Biểu Denver Riggleman (Cộng Hòa, Virginia) nói rằng ông thấy phát bệnh vì mấy trò kiện tụng của Trump và Cộng Hòa không chịu chấp nhận rằng Biden đã thắng cử Tổng Thống. Dân Biểu Denver Riggleman nói chuyện Trump và Cộng Hòa kiện tụng chỉ là cú lừa vĩ đại để kiếm tiền chuẩn bị tranh cử 2024 (a "massive grift" that's "just money-making for the 2024 election.").

.

Dân Biểu Denver Riggleman nói rằng ông thấy như thế rất là bệnh hoạn, khi trả lời tạp chí tài chánh Forbes hôm Thứ Bảy. Riggleman nói rằng Emily Murphy, Giám đốc Sơ Quản Trị Công vụ (General Services Administration) dằng dai rất lâu, lẽ ra phải làm thủ tục chuyển giao sớm cho Biden, nhưng cứ kéo dài chỉ vì bà Murphy sợ đánh mất cái bộ lạc của bà, vì thực sự không hề có bầu cử gian lận nào cả. Riggleman nói: Trump tuyệtv ọng muốn nắm quyền tới nổi Trump quên là đang phục vụ người dân, chứ không phải cho chính Trump.

.

Tổng Thống tân cử Joe Biden đền ơn đáp nghĩa: Cindy McCain, người phụ nữ một đời theo Cộng Hòa và là quả phụ của cố Thượng nghị sĩ John McCain, đứng hàng đầu trên danh sách những người để bổ nhiệm vào chức vụ Đại sứ Mỹ tại Anh quốc, nếu bà muốn.

.

Tin này do báo London Times loan ra. Bà Cindy McCain đã tuyên bố ủng hộ và mời gọi bầu phiếu cho Joe Biden trong cuộc tranh cử Tổng Thống sau nhiều năm xảy ra xích mích giữa Donald Trump và chồng của bà. Đặc biệt, bản thân Trump đã 5 lần hoãn dịch vì lý do sức khỏe bị xem là ngụy tạo, nhưng đã công khai mắng chửi John McCain, người phi công Hải quân bị bắn rớt trong một phi vụ thả bom ở Hà Nội và bị giam trong thân phận tù binh trong tù Hỏa Lò 5 năm: "Tôi thích những người không bị địch bắt giam."

.

Nhờ ủng hộ của bà Cindy McCain, Joe Biden đã thắng phiếu ở tiểu bang Arizona. Bà cũng làm một video nói về tình bạn và sự tương kính giữa Biden và chồng của bà. Video này chiếu trong Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn Quốc hồi tháng 8/2020. Biden là ứng viên Tổng Thống Dân Chủ đầu tiên thắng phiếu ở tiểu bang Arizona kể từ 1996.

.

Nếu bà Cindy McCain, 66 tuổi, muốn nhận chức Đại sứ Mỹ ở London, thì bà sẽ có ngay, theo lời một viên chức thân cận Biden nói với báo London Times: "Ai cũng biết rằng chính bà giúp Biden thắng ở Arizona."

.

Chưa rõ bà Cindy McCain có muốn nhận chức Đại sứ Anh quốc hay không. Từ lâu, bà hoạt động tích cực cho hội từ thiện của người chồng quá cố và sống gần gũi với 4 người con đã lớn và nhiều cháu nhỏ.

.

John Bolton, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump từ tháng 4/2018 tới tháng 9/2019, thúc giục Trump hãy tấn công quân sự nhắm vào Iran. Lời thúc giục này đưa ra một ngày sau khi Trump phóng tweet hài lòng vì vụ ám sát khoa học gia nguyên tử hàng đầu Iran là Mohsen Fakhrizadeh gần Tehran. Theo báo The Guardian, có thể chính gián điệp Israel đã ám sát nhà khoa học Fakhrizadeh trong khi Mỹ đang thời kỳ chuyển tiếp Tổng Thống.

.

John Bolton, nổi tiếng là diều hâu với lập trường tân bảo thủ, tố cáo Iran muốn tìm cách chế tạo bom nguyên tử để sẽ dùng khủng bố. Tuy nhiên, cựu Giám đốc CIA John Brennan nói rằng vụ ám sát tự thân đã là "chủ nghĩa khủng bố do nhà nước bảo trợ" rồi. Bolton nói trên mạng rằng chế độ Iran muốn làm bom nguyên tử để khủng bố, vậy thì tấn công trước là hoàn toàn hợp lý.

.

Theo một bản tin từ báo Page Six, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đang suy tính nghiêm túc về chuyện viết một cuốn hồi ký để tự bà kiếm tiền. Theo báo này ghi từ một nguồn tin trong Bạch Ốc, cho biết bà Melania Trump đang có những buổi họp liên hệ xuất bản về chuyện viết hồi ký, trong đó chủ yếu kể lại kinh nghiệm 4 năm trong Bạch Ốc.

.

Nguồn tin này nói, không chỉ là chuyện viết để kiếm tiền, nhưng sau khi người bạn thân của bà là Stephanie Winston Wolkoff phản bội, vừa viết sách vừa phổ biến các băng ghi âm bí mật giữa hai bà, thì chuyện Đệ nhất Phu nhân Melania Trump viết cũng còn là dịp để thanh minh thanh nga một số chuyện -- bên cạnh số tiền khổng lồ sẽ kiếm được.

.

Không chỉ là hình ảnh, nhiều chuyện của đời bà dĩ nhiên rất là hấp dẫn. Thí dụ như chiếc áo khoác bà mặc được báo chí bàn luận với dòng chữ bí hiểm: "Tôi thực sự không bận tâm, còn bạn có hay không?" (I really don’t care, do u?). Các sách hồi ký gần đây liên hệ tới gia đình Trump -- dù là ủng hộ hay chống đối -- đều hốt bạc, theo người cho nguồn tin này nói với Page Six.

.

Có vẻ như Trump hại Cộng Hòa Georgia thê thảm... Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc đã tới Georgia hôm 28/11/2020 để tìm cách vận động ủng hộ cho Kelly Loeffler và David Perdue, 2 ứng cử viên Cộng Hòa cho 2 ghế Thượng nghị sĩ trong kỳ bầu cử chung kết 5/1/2020. Tuy nhiên trong buổi tập hop hôm Thứ Bảy, mọi chuyện không êm xuôi chỉ vì Tổng Thống Trump đã liên tục quy chụp bầu cử ở Georgia là gian lận và vì vậy đã cho Biden thắng phiếu Trump tới khoảng 12,000 phiếu.

.

Buổi họp vận động tại bản doanh Đảng Cộng Hòa ở quận Cobb County tại thị trấn Marietta, người tham dự chất vấn Chủ tịch Đảng Ronna McDaniel với những câu hỏi về gian lận bầu cử và các cuộc đếm phiếu lại vô nghĩa ở Wisconsin. Một người chất vấn tại sao Đảng Cộng Hòa không điều tra các cáo buộc về máy bầu cử bị cho là chuyển phiếu của Trump sang cho Biden, hay là đếm các phiếu không thực có.

.

Khi McDaniel trả lời rằng không có chứng cớ gì về chuyện bầu cử gian lận cả, thì đám đông nổi giận, theo tường thuật của phóng viên CNN Ryan Nobles, họ la hét những thứ như "Kemp là thằng gian tặc!" Brian Kemp là Thống Đốc Cộng Hòa của Georgia và cũng là người ủng hộ Trump nồng nhiệt, nhưng Kemp nói rằng không hề có gian lận bầu cử ở Georgia.

.

Một người tham dự nói: "Tại sao chúng ta nên đi bầu trong tuyển cử này khi chúng ta biết kết quả đã được sắp xếp rồi?" Thế là McDaniel phải bênh vực cho cuộc bầu cử Georgia rằng không có chuyện gì sắp xếp trước cả. Cãi không lại các đảng viên Cộng Hòa đã bị Trump tẩy não, McDaniel nói bây giờ chúng ta tập trung vào chuyện bầu cử ngày 5/1/2020 còn mọi chuyện khác tính sau.

.

Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Bảy 28/11/2020 đã tấn phong Tổng Giám Mục Wilton Gregory của Tổng giáo phận Washington D.C. lên hàng Hồng Y trong nghi lễ tại Học viện Hồng y ở thành phố Vatican City, và như thế ngài Gregory trở thành người Mỹ da đen đầu tiên giữ chức vụ Hồng Y.

.

Có 13 vị được tấn phong Hồng Y trong nghi lễ hôm Thứ Bảy. Trong đó, có 2 vị --- Cornelius Sim của Brunei và Jose Fuerte Advincula của Philippines --- tham dự viễn liên qua mạng vì hạn chế đi lại trong mùa đại dịch.

.

Tân Hồng Y Gregory, sinh quán ở Chicago, từng giữ chức Tổng Giám Mục Atlanta từ 2005 tới 2019. Ngài Gregory nổi tiếng về tạo ra sự đa dạng, kể cả tiếp cận những giáo dân trong cộng đồng những người đồng tính. Bây giờ trong cương vị Hồng Y Tổng Giám Mục vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ngài Gregory nói là sẽ làm việc gần với Tổng Thống tân cử Joe Biden, vị Tổng Thống thứ nhì theo đạo Công Giáo sau TT John F. Kennedy. Ngài Gregory nói ngài không chia sẻ quan điểm về phá thai của Joe Biden nhưng hy vọng sẽ kết thân với Biden.

.