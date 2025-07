(18.7.2025) - Hôm qua, GM Michael Phạm được tấn phong chức Giám mục Giáo phận San Diego, người Mỹ gốc Việt đầu tiên cai quản 1 giáo phận Mỹ - LS Chris Truax xác nhận: Chính phủ có danh sách Epstein trong đó có các chồng đĩa CD được dán nhãn "Trẻ em [Tên] + [Tên]" (tên 2 người giao du sex trong CD). Có hơn 5.000 lần quan hệ sex, hơn một nghìn bé gái nạn nhân

Hôm qua, Thứ Năm ngày 17/7/2025, Đức Giám mục Michael Phạm được tấn phong làm Giám mục Giáo phận San Diego. Đức Giám mục Michael Phạm là vị Giám mục thứ bảy của Giáo phận Công giáo San Diego và là người Mỹ gốc Việt đầu tiên, cũng là cựu thuyền nhân, lãnh đạo một giáo phận tại Hoa Kỳ.

.

- LS Chris Truax xác nhận: Chính phủ có danh sách Epstein trong đó có các chồng đĩa CD được dán nhãn "Trẻ em [Tên] + [Tên]" (tên 2 người giao du sex trong CD). Có hơn 5.000 lần quan hệ sex, hơn một nghìn bé gái nạn nhân

- Dân biểu Jamie Raskin (Dân chủ) ra nghị quyết được nhiều DB ủng hộ: Trump phải nộp tất cả "hồ sơ Epstein"

- Đặc vụ ICE được xem dữ liệu Medicaid chi trả cho bệnh viện, sẽ dò ra những di dân lậu cần bị trục xuất. Nếu bạn khai gian để có Mediciad cũng cơ nguy bị tước quốc tịch và bị trục xuất sang VN hay Phi Châu.

- Trump nói vui mừng vì chương trình hài độc thoại CBS của Stephen Colbert bị dẹp.

- Trump muốn khôi phục nhà tù Alcatraz sẽ tốn tới 2 tỷ đô

- Báo WSJ khẳng định Trump gửi thư kiểu "thô tục sex" mừng sinh nhật 50 cho Epstein. Trump chối.// Trump chối chưa từng vẽ trong đời khi báo WSJ nói Trump gửi tặng Epstein bản vẽ thô tục sex, nhưng báo chí nói Trump có 5 bản vẽ đã đấu giá // Bộ Tư pháp: lá thư năm 2003 do Trump gửi chúc sinh nhật Epstein đăng ở báo WSJ là thư giả // Trump đe dọa kiện Rupert Murdoch, báo WSJ vì báo này đăng lá thư Trump gửi mừng sinh nhật 50 của Epstein (mà Trump nói thư giả)

- Elon Musk hỏi Grok AI: có danh sách khách hàng của Epstein không? Grok AI trả lời: Bộ Tư pháp và Cục Hàng không Liên bang có nhiều danh sách hành khách và nhật ký bay trên phic ơ riêng của Epstein

- Trump chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi công bố lời khai trước bồi thẩm đoàn trong vụ án Epstein

- Jack O’Donnell (Cựu CEO Sòng bạc Trump Plaza ở Atlantic City) kể: thấy Trump và Epstein nửa khuya đi với 3 cô vị thành niên vào sòng, O’Donnell phải cấp giấy đặc biệt

- Sau khi bị sa thải khỏi chức công tố liên bang, Maurene Comey thư gửi bạn đồng nghiệp: hãy can đảm, đừng sợ

- TNS Ron Wyden (Dân chủ) lên án Trump dìm hồ sơ tài chính của Epstein: 4.725 giao dịch chuyển khoản và gần 1,1 tỷ đô qua 1 ngân hàng và hàng trăm triệu đô qua các ngân hàng khác

- Trump hoan nghênh Hạ viện thông qua dự luật cắt 9 tỷ đô truyền thông đại chúng và viện trợ nước ngoài.

- Các phi vụ xám: Trump là Tổng Thống tham nhũng công khai, nhiều chưa từng có trong lịch sử Mỹ

- Elon Musk lãnh búa: Cổ phiếu Tesla đã giảm mạnh vì thuế 93,5% đối với than chì

- Trump sẽ không bổ nhiệm công tố đặc biệt để điều tra vụ Bộ tư pháp xử lý hồ sơ Jeffrey Epstein

- Trump ký sắc lệnh thiết lập loại nhân viên liên bang không chuyên nghiệp, gọi là Schedule G, sẽ về vườn sau khi tổng thống bổ nhiệm họ rời Nhà Trắng

- Thẩm phán Loren AliKhan phán quyết Trump sa thải Ủy viên Ủy ban FTC Rebecca Slaughter là bất hợp pháp, phải phục chức. Trump sẽ kháng cáo

- Các cuộc điều tra đình trệ vì áp lực chính trị và gián đoạn nội bộ trong chính phủ Trump

- Hạ viện thông qua Luật GENIUS, về tài sản kỹ thuật số

- Hạ viện thông qua Luật CLARITY (tiền số)

- Iraq: hỏa hoạn thiêu rụi 1 thương xá mới khai trương, hơn 63 người chết, bao gồm cả trẻ em

- WhatsApp chuẩn bị rời khỏi Nga

- Chọc quê Trump: tranh tường khổng lồ ở Pháp với hình Tượng Nữ thần Tự do che mắt

- Nói tại Pennsylvania, Trump kể rằng người chú quá cố (John TTrump từng dạy kẻ đánh bom Unabomber Ted Kaczynski ở MIT (sự thật không có)

- Trump được chẩn đoán mắc bệnh tĩnh mạch "lành tính và phổ biến", nổi gân chân tay

- 1 cựu nhân viên Đài VOA bị bắt vì đe dọa DB Cộng hòa Marjorie Taylor Greene và gia đình

- California: Cựu chiến binh từng tác chiến Iraq cũng bị đặc vụ ICE bắt giam vì da nâu, được thả ra liền kiện

- 2 Thủ tướng Anh, Đức ký hiệp định quốc phòng chung

- Trump gọi điện cho Thủ tướng Israel than phiền vụ Israel bắn vào nhà thờ Gaza, Netanyahu nói lạc đạn

- Ngồi chen giữa đám đông ở sự kiện Massachusetts, tưởng không ai thấy: Andy Byron (CEO của công ty Astronomy) ôm hôn Trưởng phòng nhân sự hãng, bất ngờ máy quay chiếu vào, lộ

- Anh: tuổi bầu cử sẽ tới 16 tuổi

- Một hành khách hàng không quậy, bị hãng American Airlines đuổi xuống phi cơ

- HỎI 1: Yoga, thái cực quyền và đi bộ hoặc chạy bộ cho thấy bằng chứng hứa hẹn nhất về việc giúp người tham gia ngủ nhanh hơn và ngủ lâu hơn, ít bị thức giấc hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Không tìm thấy mối liên hệ nào giữa nhôm (aluminum) trong vaccine dành cho trẻ em và các vấn đề sức khỏe lâu dài, bao gồm tự kỷ, hen suyễn hoặc các bệnh tự miễn (autoimmune diseases)? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

.

Khắp San Diego, rất nhiều sự chú ý đã đổ dồn về Giáo xứ St. Therese of Carmel Parish trong một ngày lễ trọng thể. Có một đoàn rước gồm 200 hồng y, giám mục và linh mục, và hơn 1.200 người đã tham dự Thánh lễ nhậm chức của Đức Giám mục Michael Phạm.

.

"Đó là một vinh dự lớn lao và đi kèm với trách nhiệm to lớn", Đức Giám mục Phạm chia sẻ. Ngài coi trọng việc kết nối các sắc tộc và các nhóm Công giáo khác nhau lại với nhau, và tự hào là một người của tất cả mọi người, vì tất cả mọi tiếng nói. "Điều quan trọng là phải ghi nhận những người dân ở vùng ngoại vi, những người dễ bị tổn thương, người tị nạn, người nhập cư," Đức Cha Phạm nói. "Nhiều người trong số họ không có tiếng nói, và chúng ta cần phải là tiếng nói đó cho họ."

.

Tiến sĩ Michael Lovette-Colyer, phó chủ tịch phụ trách hội nhập truyền giáo tại Đại học San Diego, cho biết một lý do khiến lễ nhậm chức của Đức Giám mục Phạm có ý nghĩa quan trọng là vì ngài là người địa phương. "Vị Giáo hoàng tiền nhiệm thường tìm kiếm một người ngoài cuộc để mang đến góc nhìn mới mẻ hoặc có một cái nhìn mới, nhưng dường như Đức Giáo hoàng Leo có một cách tiếp cận khác, đó là nâng đỡ những người đã gắn bó mật thiết với khu vực," Đức GM Lovette-Colyer nói.

.

Những người tham dự Thánh lễ nhậm chức hôm thứ Năm đã chia sẻ những lời đầy phấn khởi và hy vọng, đồng thời muốn mọi người biết rằng Đức GMa Phạm là một chuyên gia giao tiếp và lắng nghe. "Bạn có thể chặn ngài trên đường nếu ngài đang chạy đến một nơi nào đó, và nếu bạn cần sự chú ý của ngài, ngài sẽ dừng lại và nói chuyện với bạn, và đó chính là điều một người chăn chiên đích thực nên làm," một người tham dự Thánh lễ tên là Dibiana Jones chia sẻ.

.

"Tôi nghĩ ngài có thể nói chuyện với bất kỳ ai, da đen, da trắng, gốc Tây Ban Nha, hay Việt Nam," Linh mục Evan Bui của Giáo xứ St. Thomas More nói. "Ngài có thể đồng hành với mọi người theo nghĩa đó. Đó chính là vẻ đẹp của Đức Cha Phạm. Ngài có thể kết nối với bạn bằng cả trái tim."

Đức Giám mục Michael Phạm thay thế Đức Hồng Y Robert McElroy, hiện là Tổng Giám mục Washington, D.C.

.

⦿ ---- Nền tảng nhắn tin phổ biến WhatsApp nên chuẩn bị rời khỏi Nga, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Thông tin của Duma Quốc gia Anton Gorelkin cho biết hôm thứ Sáu. Theo RIA Novosti, Gorelkin cho biết ứng dụng này "rất có thể" sẽ bị đưa vào danh sách các công ty đến từ các quốc gia thù địch và bị chặn tại Nga. Ông lưu ý rằng 68% công dân Nga sử dụng WhatsApp mỗi ngày, và ông kỳ vọng một ứng dụng nhắn tin nội địa mới sẽ thay thế WhatsApp tại thị trường Nga. Công ty mẹ của WhatsApp, Meta Platforms, đã bị chính quyền Nga chỉ định là "tổ chức cực đoan", đồng thời chặn quyền truy cập vào Facebook và Instagram vào năm 2022.

.

⦿ ---- Elon Musk lãnh búa của Trump: Cổ phiếu Tesla đã giảm mạnh vào hôm qua, thứ Năm sau khi một mức thuế cực lớn được áp dụng đối với vật liệu được sử dụng trong pin xe hơi điện. Tờ New York Times đưa tin Bộ Thương mại Mỹ đã công bố kế hoạch áp thuế 93,5% đối với than chì của Trung Quốc, vốn là nguyên liệu cần thiết để sản xuất pin cho xe điện. Như người dẫn chương trình Ed Ludlow của Bloomberg Technology đã tuyên bố trên X, "Tesla thê thảm." Anh đã đăng ảnh chụp màn hình cho thấy cổ phiếu lao dốc sau đợt tăng giá hôm thứ Tư.

.

Pat Dennis, chủ tịch của nhóm American Bridge, lưu ý rằng khi Trump đắc cử, ông đã mua "một loạt pin LiFePO4 cỡ lớn". Ông lưu ý: "Một phần của khả năng phục hồi là duy trì khả năng tiếp cận năng lượng, mà không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào chuỗi cung ứng lọc dầu mong manh, giống như việc bạn cần duy trì hoạt động của một máy phát điện chạy bằng khí đốt trong hơn một vài ngày."

.

"Đó là mục tiêu của chính quyền Trump," ông nói tiếp. "Những mức thuế này không nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất trong nước. Chúng ta có hoạt động sản xuất pin tại Hoa Kỳ. Ông Trump đang đánh thuế tất cả đầu vào của họ để đóng cửa. Họ cũng chỉ đang cố gắng tăng thêm thủ tục hành chính -- mục đích là để giữ cho bạn mong manh và phụ thuộc." Một chủ sở hữu Tesla cho biết ông nghĩ đã đến lúc bán cổ phiếu.

.

⦿ ---- Nếu bạn trốn thuế, khai lương thấp để xin Medicaid (tại California là Medi-Cal) thì bạn có thể bị tước quốc tịch để bị chính quyền Trump trục xuất về Việt Nam, hay sang Phi Châu. Trừ phi bạn da trắng, vì chính phủ Trump không ưa da màu. Thông tin sức khỏe cá nhân của 79 triệu người sẽ sớm bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tiếp cận. ICE sẽ sử dụng kho dữ liệu này để tìm kiếm những người di cư không có giấy tờ tại Hoa Kỳ trong bối cảnh Tổng thống Trump đang siết chặt chính sách nhập cư.

.

Theo một thỏa thuận mà hãng thông tấn Associated Press có được, ICE dự định sử dụng cơ sở dữ liệu Medicaid của quốc gia để "nhận thông tin nhận dạng và vị trí của những người nước ngoài được ICE xác định". Thông tin mà các quan chức ICE có thể tiếp cận sẽ bao gồm: Địa chỉ, Ngày sinh, Thông tin về sắc tộc và chủng tộc, Mã số An sinh Xã hội.

.

Thỏa thuận giữa Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) và Bộ An ninh Nội địa (DHS) không cho phép các quan chức ICE tải xuống dữ liệu. Thay vào đó, các quan chức sẽ được phép truy cập dữ liệu trong một khoảng thời gian giới hạn từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, cho đến ngày 9 tháng 9.

.

Medicaid chỉ dành cho người không phải công dân trong trường hợp khẩn cấp. Nghĩa là, nếu bạn ở Mỹ không giấy tờ hợp pháp, khi bạn đụng xe hay lên cơn đột quỵ, bạn sẽ được chở vào bệnh viện cấp cứu, và Medicaid cấp cứu sẽ cứu mạng cho bạn. Mặc dù những người nhập cư đã nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ không đủ điều kiện tham gia Medicaid, nhưng mọi tiểu bang đều được yêu cầu cung cấp bảo hiểm Medicaid khẩn cấp cho các tình huống cứu sống. Một số tiểu bang cũng đưa ra ngoại lệ cho trẻ em và một số người lớn. Điều đó có nghĩa là, mặc dù không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm do liên bang tài trợ, thông tin của một số người không phải công dân vẫn có sẵn trong hồ sơ Medicaid.

.

Tổ chức Kaiser Family Foundation (KFF) ước tính rằng chi phí chăm sóc khẩn cấp cho bệnh nhân không có giấy tờ chỉ chiếm chưa đến 1% chi tiêu của Medicaid từ năm 2017 đến năm 2023.

.

Đảng Dân chủ và những người ủng hộ chỉ trích việc tiết lộ dữ liệu ICE-Medicaid. Các chính trị gia và những người ủng hộ người nhập cư đều phản đối thỏa thuận này do lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu và vi phạm nhân quyền.

.

Thượng nghị sĩ Adam Schiff (Đảng Dân chủ - California) đã phát biểu trên mạng xã hội hôm qua, thứ Năm rằng "việc chuyển giao hàng loạt dữ liệu cá nhân của hàng triệu người nhận Medicaid nên khiến mọi người Mỹ lo ngại."

.

Luật sư di trú Anibal Romero đồng tình với những lo ngại của Schiff. "Cuối cùng, điều có thể xảy ra là ai đó có thể chuyển thông tin về... một công dân Hoa Kỳ, với tên Latino, và đột nhiên, giờ đây tôi có các nhân viên ICE trong nhà, mặc dù tôi sinh ra ở đây chỉ vì tên tôi là Raul Lopez," Romero nói với NewsNation. "Vì vậy, thật đáng sợ. Tôi nghĩ điều đó là sai."

.

Đầu tháng này, một liên minh gồm 20 tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo đã kiện chính quyền Trump về thỏa thuận này. Bộ trưởng Tư pháp California là Rob Bonta (Đảng Dân chủ) cho biết thỏa thuận này đã "tạo ra một nền văn hóa sợ hãi, dẫn đến việc ít người tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp quan trọng hơn."

.

"Chúng tôi sẽ ra tòa để ngăn chặn việc chia sẻ thêm dữ liệu Medicaid — và để đảm bảo bất kỳ dữ liệu nào đã được chia sẻ sẽ không được sử dụng cho mục đích thực thi luật nhập cư", ông nói thêm.

.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của DHS, Tricia McLaughlin, cho biết các cơ quan đang "tìm hiểu một sáng kiến nhằm đảm bảo rằng người nhập cư bất hợp pháp không nhận được các phúc lợi Medicaid vốn dành cho người Mỹ tuân thủ pháp luật". Nhà Trắng đã hoãn trả lời các câu hỏi về thỏa thuận với ICE.

.

⦿ ---- Chính phủ có một danh sách Epstein — đây là bằng chứng. Đó là bài viết trên báo The Hill của Chris Truax. Chris Truax là một luật sư kháng án từng là chủ tịch chiến dịch tranh cử sơ bộ của John McCain tại Nam California năm 2008. Bài viết như sau: Trong số tất cả những điều Tổng thống Trump đã làm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chính nhân vật quá cố Jeffrey Epstein lại là người cuối cùng làm sứt mẻ bộ áo giáp chính trị của ông và khiến những người ủng hộ ông, những người có truyền thống tin vào thuyết âm mưu, chống lại ông.

.

Tôi thú nhận rằng tôi cảm thấy hơi rẻ tiền khi viết về điều này. Vì vậy, tôi phải tự nhắc nhở mình rằng đây thực sự là điều ngược lại với một thuyết âm mưu. Và để bạn không phải hồi hộp, tôi nói thẳng rằng: đúng là có một danh sách khách hàng liên quan đến cáo buộc mua sex trẻ vị thành niên của tỷ phú tội phạm tình dục này, và sự tồn tại của nó là một vấn đề công khai.

.

Đối với những ai may mắn chưa biết hết chi tiết, Trump đã nói về các thuyết âm mưu liên quan đến Epstein trong nhiều năm. Những người ủng hộ Trump hiện đang bị cuốn vào ý tưởng rằng các hồ sơ vụ án chứa một lượng lớn thông tin bất lợi có thể bôi nhọ những người giàu có và nổi tiếng. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump đã hứa sẽ công khai các hồ sơ và vào tháng 2/2025, ông Trump thậm chí còn tổ chức một sự kiện công khai tại Nhà Trắng để công bố "giai đoạn đầu tiên" của thông tin về hồ sơ Epstein.

.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi - người được Trump giao nhiệm vụ công bố - khi được hỏi về danh sách khách hàng của Epstein và thời điểm công bố, đã trả lời: "Nó đang nằm trên bàn làm việc của tôi ngay lúc này."

.

Giờ đây, đột nhiên, Trump và Bondi lại bảo mọi người hãy quên đi, không còn gì để xem nữa. Trong một bản ghi nhớ khép lại vụ án, được công bố vào Chủ nhật, đúng dịp nghỉ lễ 4 tháng 7, Bondi nói rằng không có cái gọi là "danh sách khách hàng của Epstein", rằng sẽ không có thêm thông tin nào được công bố nữa, và vụ án đã khép lại.

.

Những phản ứng sau đó của Trump cũng khó hiểu không kém. Ông đã đi từ việc hứa hẹn những điều tuyệt vời với những người theo dõi mình đến việc quát tháo họ vì họ đã đặt câu hỏi. Ông thậm chí còn đăng một bài đăng trên Truth Social để "sa thải" những người ủng hộ mình vì cứ đòi phổ biến hồ sơ Epstein.

"Trò LỪA ĐẢO mới của họ chính là thứ mà chúng ta sẽ mãi mãi gọi là Trò Lừa Đảo Jeffrey Epstein, và những người ủng hộ TRƯỚC ĐÂY của tôi đã hoàn toàn tin vào thứ 'vớ vẩn' này," tổng thống đăng bài hôm thứ Tư. "Hãy để những kẻ yếu đuối này tiếp tục tiến lên và làm việc cho Đảng Dân chủ, đừng nghĩ đến việc nói về thành công đáng kinh ngạc và chưa từng có của chúng ta, vì tôi không muốn sự ủng hộ của họ nữa!"

.

Trump giờ đây còn tuyên bố rằng Barack Obama và James Comey đã "bịa đặt" hồ sơ Epstein. Điều đó hoàn toàn vô lý. Epstein bị bắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2019, và biệt thự của ông ở New York bị đột kích cùng ngày. Obama đã rời nhiệm sở hơn hai năm, và bản thân Trump lúc đó là tổng thống — thực tế, cũng chính là vị tổng thống đã sa thải Comey ra khỏi chức Giám đốc FBI vào ngày 9 tháng 5 năm 2017, vì cuộc điều tra của ông về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 để giúp Trump.

.

Nếu Trump tin rằng Obama và Comey có liên quan gì đến hồ sơ Epstein, thì ông Trump là một kẻ ngốc. Nếu Trump tin rằng những người ủng hộ ông Trump sẽ tin vào cái cớ này, thì ông Trump nghĩ họ tin mọi thứ Trump nói.

.

Chúng ta biết rằng bản ghi nhớ được soạn thảo cẩn thận của Bộ trưởng Tư pháp Bondi khẳng định rằng không có "danh sách khách hàng" nào của Epstein — dấu ngoặc kép nằm trong bản ghi nhớ — cũng là vô nghĩa. Có thể không có "danh sách khách hàng" nào trong hồ sơ Epstein của FBI, nhưng FBI chắc chắn đã lập ra một danh sách khách hàng.

.

Khi FBI đột kích biệt thự của Epstein ở New York, họ đã thu giữ một lượng lớn tài liệu. Trong một bản ghi nhớ của tòa án được nộp vào ngày 8 tháng 7 năm 2019, hai ngày sau khi ông bị bắt, Bộ Tư pháp đã nêu tóm tắt một số bằng chứng mà họ đã thu giữ. Trong đó có các chồng đĩa CD được dán nhãn "Trẻ em [Tên] + [Tên]" (tên 2 người giao du sex trong CD). Tóm lại, Epstein đã lưu giữ một thư viện video được tuyển chọn cẩn thận, ghi lại cảnh nhiều người quan hệ tình dục với các bé gái vị thành niên. Ngay cả khi Epstein không chủ động tống tiền bất kỳ ai, thì dường như ông ta đã có rất nhiều bảo hiểm sẵn sàng.

.

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến tuyên bố của Bondi là vô nghĩa. Còn có vấn đề về toán học. Bondi thừa nhận rằng "Epstein đã làm hại hơn một nghìn nạn nhân". Nhưng chúng ta cũng biết rằng, từng là một phần trong "hệ thống" của Epstein, các nạn nhân của ông Epstein đã bị buôn bán nhiều lần.

.

Ví dụ, cô Virginia Giuffre đã mô tả việc bị buôn bán tình dục nhiều lần trong hai năm cô ở New York, Palm Beach, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và London. Giả sử mỗi nạn nhân tham gia trung bình năm vụ việc. Tức là hơn 5.000 lần quan hệ tình dục. Có thể khẳng định chắc chắn rằng đây không phải chỉ là Epstein. Và với hơn một nghìn bé gái nạn nhân cần phỏng vấn cùng hàng đống đĩa DVD được dán nhãn tên thủ phạm, FBI và Pam Bondi biết chính xác ai là người liên quan.

.

Vậy nên câu hỏi vẫn còn đó: Tại sao Trump đột nhiên quay lưng lại với những người ủng hộ mình về vấn đề này và từ một người ủng hộ minh bạch lại tham gia vào một trong những vụ che đậy vụng về nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ? Tại sao Trump lại sẵn sàng chết trên đồi Epstein? (Ghi chú: câu vừa dẫn "chết trên đồi" là sự tích Kinh Thánh chỉ cho cái chết cao .)

.

Đừng nhầm lẫn, Trump sẽ mất rất nhiều nếu bảo vệ khách hàng của Epstein. Cơ sở cử tri của ông Trump đang rất tức giận. Nếu không có gì khác, giờ đây Trump sẽ bị la ó tại các cuộc vận động của chính mình. Thậm chí, nó có khả năng sẽ là một vấn đề lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Các Dân biểu Dân chủ tại Hạ viện đang thúc đẩy đảng Cộng hòa triệu tập nhân chứng. Bạn gần như có thể nghe thấy họ nói ngay bây giờ — "Hãy trao cho chúng tôi quyền kiểm soát Quốc hội và chúng tôi sẽ tiến hành các phiên điều trần đúng đắn và đi đến tận cùng vụ bê bối Epstein!"

.

Tôi chỉ có thể cho rằng Bondi đã phát hiện ra điều gì đó trong bằng chứng về Epstein nguy hiểm hơn nhiều đối với Trump so với sự phẫn nộ của cơ sở của ông Trump.

.

Tôi sẽ ngạc nhiên nếu đó là bằng chứng cho thấy chính Trump là một trong những khách hàng của Epstein. Quan hệ tình dục với một cô gái 14 tuổi tại nhà bạn là điều mà bạn sẽ nhớ — nếu Trump biết mình có thể "có tên trong danh sách", tôi nghi ngờ liệu ông ta có đưa ra nhiều lời hứa sẽ công bố thông tin như vậy không. Tuy nhiên, có điều gì đó trong những hồ sơ đó đã khiến Trump hoảng sợ theo cách mà ông ta chưa từng có trước đây. Có ai trong danh sách Epstein có ảnh hưởng gì đến Trump không? Tôi sẽ không suy đoán - tôi chỉ hỏi thôi.

.

⦿ ---- Dân biểu Jamie Raskin (Dân chủ-Maryland) cho biết hôm thứ Năm rằng ông nghĩ chính quyền Trump sẽ phải giao nộp tất cả "hồ sơ Epstein" do những gì ông mô tả là sự ủng hộ đáng kể của lưỡng đảng đối với việc công bố chúng.

.

"Chúng ta cần công bố toàn bộ hồ sơ, chỉ xóa tên và danh tính của các nạn nhân vị thành niên", vị Dân biểu Dân chủ đến từ Maryland phát biểu trong một lần xuất hiện trên MSNBC. "Có một yêu cầu áp đảo từ lưỡng đảng, từ công chúng, và từ Quốc hội, để công bố tất cả những thông tin này."

.

Hiện thời không kiểm soát được Hạ viện, các Dân biểu Dân chủ tại Hạ viện không thể tự mình làm được nhiều để buộc chính phủ liên bang phải công bố bất kỳ bằng chứng nào đang nắm giữ. Tuy nhiên, một nghị quyết do các Dân biểu Thomas Massie (Cộng hòa-Ky.) và Ro Khanna (Dân chủ-California) khởi xướng nhằm buộc Hạ viện phải bỏ phiếu về vấn đề này đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng từ nhiều nhân vật khác nhau như Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân chủ-N.Y.) và Lauren Boebert (Cộng hòa-Colo.).

.

DB Raskin không phải là người đồng bảo trợ chính thức cho nghị quyết này. Thay vào đó, nhà lập pháp Maryland, thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện, hôm thứ Ba cho biết Bondi và các quan chức chính quyền cấp cao khác nên ra khai, làm chứng về Epstein, và đưa ra khả năng về một trát đòi hầu tòa. "Tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã rõ ràng và họ sẽ phải giao nộp mọi thứ cho chúng tôi", Raskin phát biểu trên MSNBC hôm thứ Năm.

.

Nhiều đảng viên Đảng Dân chủ đã nắm bắt được tranh cãi đang làm rúng động thế giới MAGA để yêu cầu chính quyền Trump công bố các tài liệu liên quan đến nhà tài chính tai tiếng và tội phạm tình dục bị kết án này. "Nói cách khác, chúng tôi đang yêu cầu chính xác những gì Donald Trump đã yêu cầu và chính xác những gì Pam Bondi đã yêu cầu trước khi họ lên nắm quyền và xem xét mọi thứ", Raskin nói.

.

⦿ ---- Tuy rằng Trump từng đóng vai hài độc thoại, nhưng Trump không ưa trở thành đề tài cho hài độc thoại. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Trump vui mừng khi CBS hủy bỏ chương trình hài đêm khuya của Stephen Colbert.

.

"Tôi hoàn toàn thích việc Colbert bị sa thải", ông viết trên Truth Social. "Tài năng của anh ấy thậm chí còn kém hơn cả lượng người xem. Tôi nghe nói Jimmy Kimmel sẽ là người tiếp theo [bị sa thải]. Tài năng của anh ấy thậm chí còn kém hơn Colbert! Greg Gutfeld còn xuất sắc hơn tất cả bọn họ cộng lại, kể cả gã ngốc trên NBC đã phá hỏng chương trình Tonight Show từng rất thành công." Tờ The Hill đưa tin Gutfeld hiện đang phát sóng trên Fox News, và chương trình của ông phát sóng lúc 10 giờ tối các tối trong tuần.

.

CBS cho biết việc hủy bỏ chương trình vào năm sau hoàn toàn là do lý do tài chính, mặc dù những người hoài nghi lưu ý rằng CBS gần đây đã giải quyết một vụ kiện với Trump khi công ty mẹ của họ tìm kiếm sự chấp thuận của liên bang cho việc sáp nhập. Nếu không vuốt ve Trump là bị chửi mắng, chận lại.

.

⦿ ---- Kế hoạch khôi phục nhà tù Alcatraz của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể tiêu tốn tới 2 tỷ đô la, theo Axios đưa tin hôm thứ Sáu. Tờ báo này dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng giữa ba lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên liên quan đến một khu phức hợp an ninh tối đa với chi phí hơn 2 tỷ đô la, cùng với việc dỡ bỏ toàn bộ cơ sở hạ tầng hiện có trên đảo. Lựa chọn thứ hai là một công trình xây dựng quy mô nhỏ với chi phí khoảng 1 tỷ đô la và chiếm một phần của hòn đảo. Lựa chọn thứ ba đồng nghĩa với việc đấu thầu dự án cho các nhà thầu tư nhân, và theo các nguồn tin được trích dẫn bởi nền tảng tin tức này, khả năng này là thấp nhất.

.

"Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn đầu. Chúng tôi cần nhiều nghiên cứu hơn, cụ thể hơn trước khi Tổng thống [Hoa Kỳ] [Donald Trump] quyết định. Nhưng 2 tỷ đô la có thể là quá nhiều tiền đối với ông ấy", một quan chức chính quyền nói với Axios.

.

⦿ ---- Trong khi dư luận vẫn đang xôn xao về cách chính quyền Trump xử lý vụ án Jeffrey Epstein, tờ Wall Street Journal đã đưa ra một báo cáo khẳng định Tổng thống Trump nằm trong số nhiều người đã gửi thư thân tình kiều "thô tục" cho Epstein vào đúng sinh nhật lần thứ 50 của Epstein. Theo các nguồn tin đã nói chuyện với tờ báo, cô Ghislaine Maxwell đã thu thập hàng chục lá thư từ gia đình và bạn bè của Epstein, và cô đã tặng chúng cho Epstein trong một album mừng sinh nhật. Các nguồn tin cho biết Bộ Tư pháp đã xem xét các trang trong album đó nhiều năm trước khi điều tra Epstein và Maxwell, mặc dù không rõ liệu Bộ Tư pháp của chính quyền Trump đã làm như vậy hay chưa.

.

Tấm thiệp được cho là của Trump có một lời nhắn kết thúc bằng câu: "Mong rằng mỗi ngày đều là một bí mật tuyệt vời khác." Dòng chữ được phác thảo bằng hình vẽ tay một người phụ nữ khỏa thân, với chữ ký "Donald" dường như mô phỏng lông mu bên dưới eo của bức ảnh. Chính Trump đã trích dẫn một câu nói của tờ Wall Street Journal phủ nhận ông có liên quan đến tấm thiệp: "Tôi chưa bao giờ viết một bức tranh nào trong đời. Tôi không vẽ tranh phụ nữ," ông nói. "Đó không phải là ngôn ngữ của tôi. Đó không phải là lời nói của tôi." Ông đe dọa sẽ kiện tờ báo, và sau đó lặp lại lời đe dọa trong một bài đăng trên mạng xã hội, theo Politico. Những người khác trong chính quyền cũng công khai phủ nhận bài báo, với Phó Tổng thống JD Vance gọi bài báo là "đồ khốn nạn".

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã phản bác mạnh mẽ bài báo gây chấn động của tờ Wall Street Journal, cáo buộc ông đã vẽ một bức phác họa "dâm tục" trong lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục bị kết án. "Tôi chưa bao giờ vẽ một bức tranh nào trong đời", ông nói trong một bài phản bác với tờ báo, đồng thời kịch liệt phủ nhận việc liên quan đến tấm thiệp.

.

Trong một bài chỉ trích trên Truth Social vào cuối ngày thứ Năm, tổng thống tuyên bố: "Tôi không vẽ tranh". Trump bị cáo buộc đã viết một bức thư bí ẩn, trong đó có đề cập đến một "bí mật tuyệt vời" trong bức thư gửi cho nhà tài chính đang bị thất sủng. Tờ Journal đưa tin rằng bức thư được bao quanh bởi hình vẽ một người phụ nữ khỏa thân, điểm xuyết chữ "Donald" nguệch ngoạc mô phỏng lông mu.

.

Các nhà phân tích đã nhanh chóng phản bác lời phủ nhận của Trump, bao gồm cả Angelo Carusone, giám đốc Media Matters, người đã nói với MSNBC: "Tôi có thể nghĩ ra ba bức [phác thảo do Trump vẽ] đã được bán đấu giá."

.

Ít nhất năm bức phác thảo từ cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 đã được bán đấu giá. Bức tranh Tòa nhà Empire State do Trump vẽ, được viết nguệch ngoạc bằng bút dạ đen đặc trưng của ông, từ thời ông còn là ông trùm bất động sản Manhattan, khi ông đang theo đuổi bất động sản quý giá này, đã được đem ra đấu giá vào năm 1995.

.

Theo Julien’s Auctions, bức tranh khổ 30 x 23 cm này được khắc từ khu điền trang Mar-a-Lago của ông để đấu giá từ thiện. Theo tờ New York Times, bức phác thảo có chữ ký đã được bán với giá 16.000 đô la vào năm 2017.

.

Ngoài ra còn có một bức vẽ khác bằng bút dạ và bút chì từ đầu những năm 2000, trong đó Trump mô tả những tờ đô la rơi từ một cái cây lá xoắn ốc, được điểm xuyết bằng một chữ ký vàng lớn. Một tấm biển ở mặt sau có ghi dòng chữ "The Donald" được biết đến với "sự thẳng thắn và xuất hiện trên truyền thông", cùng với "kiểu tóc chải ngược đặc trưng".

.

Bức "Money Tree Drawing" (Cây Tiền) được bán tại nhà đấu giá Lealand Little ở Bắc Carolina vào tháng 12 năm 2020 với giá 8.500 đô la, theo trang web.

.

Vào tháng 10 năm 2003, Trump đã vẽ bức "Cityscape Skyline" (Đường chân trời thành phố), lần này hoàn toàn bằng bút lông vàng, ban đầu được thực hiện cho một cuộc đấu giá nghệ thuật của người nổi tiếng để gây quỹ cho Capuchin Food Pantry.

.

Được đề năm 2004, tác giả cuốn "Art of the Deal" (Nghệ thuật Thỏa thuận) đã mô tả một khung cảnh gợi nhớ đến dự án phát triển Riverside South ở Manhattan. Theo nhà đấu giá Sotheby's, bức vẽ đã được bán vào tháng 1 với giá 15.000 đô la.

.

Năm 2005, Trump đã vẽ một phiên bản tối giản hơn của bức tranh đường chân trời thành phố New York, được bán tại cuộc đấu giá của Nate D. Sanders vào năm 2017 với giá 29.000 đô la. Nhà đấu giá cho biết có một biến thể bổ sung của bức vẽ.

.

Năm 2006, Trump đã vẽ nguệch ngoạc Cầu George Washington bằng bút lông đen. Bức vẽ đó, được Julien’s Auctions bán với giá 4.480 đô la vào tháng 4 năm 2019, được mô tả là “một bức tranh minh họa mực nguyên bản trên giấy” và “được Donald Trump ký bằng mực đen ở giữa phía dưới”.

.

Trong cuốn sách Trump Never Give Up xuất bản năm 2010, vị tổng thống này đã khoe khoang: “Mỗi năm tôi đều quyên góp một bức vẽ nguệch ngoạc có chữ ký cho cuộc đấu giá Doodle for Hunger tại Tavern on the Green”. “Nghệ thuật có thể không phải là thế mạnh của tôi”, ông thừa nhận.

.

⦿ ---- Sau khi bị sa thải khỏi vị trí công tố liên bang, Maurene Comey - con gái của cựu giám đốc FBI James Comey - đã gửi một lá thư chia tay kêu gọi các đồng nghiệp tại Bộ Tư pháp đừng để nỗi sợ hãi chi phối quyết định của họ và hãy đứng lên chống lại "sự lạm dụng quyền lực". Comey, nổi tiếng với việc truy tố những nhân vật như Sean "Diddy" Combs và làm việc trong các vụ án Jeffrey Epstein/Ghislaine Maxwell, cho biết việc sa thải bà đến mà không có lời giải thích, được gửi qua một bản ghi nhớ. Theo NBC News, Bộ Tư pháp được cho là đã trích dẫn Điều II của Hiến pháp, khẳng định quyền hành pháp của tổng thống, nhưng không đưa ra lý do công khai nào cho sự ra đi của bà.

.

Trong thư của mình, Comey đã hồi tưởng lại gần một thập niên tại Southern District, nơi bà nói rằng tinh thần "không sợ hãi hay thiên vị" là cốt lõi. "Chúng tôi không sợ báo chí xấu ... miễn là chúng tôi làm việc với sự chính trực, chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ công chúng", bà viết. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối xử với những người có quyền lực không khác biệt so với bất kỳ ai khác và mô tả văn phòng này là nơi tập trung vào sự thật và luật pháp, chứ không phải chính trị. Comey cảnh báo các đồng nghiệp cũ rằng "nỗi sợ hãi là công cụ của bạo chúa", đồng thời cảnh báo rằng nếu các công tố viên có thể bị sa thải mà không có lý do, nỗi sợ hãi có thể bắt đầu ảnh hưởng đến các quyết định.

.

Thay vào đó, Comey khuyến khích họ để khoảnh khắc này khơi dậy một cam kết mới đối với công lý và sự thật. AP lưu ý rằng việc sa thải bà chỉ là nỗ lực mới nhất của Bộ Tư pháp nhằm sa thải các luật sư mà không nêu rõ lý do, "một xu hướng đã làm dấy lên báo động về sự coi thường các biện pháp bảo vệ của công chức." Thân phụ bà, James Comey, vẫn là một nhân vật gây chia rẽ sau khi khởi động cuộc điều tra về Nga trong cuộc bầu cử và bị Tổng thống Trump sa thải—một mối bất hòa vẫn còn tiếp diễn. Khi được hỏi về việc sa thải Maurene Comey, Nhà Trắng chỉ đơn giản chỉ ra thẩm quyền của Bộ Tư pháp.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hoan nghênh việc Hạ viện thông qua dự luật cắt giảm chi tiêu mà ông ủng hộ, trong đó quy định cắt giảm 9 tỷ đô la chi tiêu, chủ yếu trong lĩnh vực truyền thông đại chúng và viện trợ nước ngoài.

.

Viết trên Truth Social, Trump khẳng định rằng "hàng tỷ đô la mỗi năm" đã bị "lãng phí" vào các phương tiện truyền thông "tồi tệ" như NPR và PBC. Ông cũng tuyên bố rằng Đảng Cộng hòa đã cố gắng thông qua một dự luật như vậy "trong bốn mươi năm" nhưng không thành công, nhưng không còn nữa." "Đây là một vấn đề lớn!!!" ông kết luận. Trước đó, Thượng viện đã thông qua dự luật và trả lại Hạ viện để bỏ phiếu lần cuối sau khi thực hiện một số sửa đổi.

.

Hạ viện đã thông qua dự luật cắt giảm 9 tỷ đô la chi tiêu đã được phê duyệt, và chuyển đến Tổng thống để ký thành luật. Dự luật đã được thông qua với tỷ lệ phiếu bầu 216-213. Các khoản cắt giảm chủ yếu nhắm vào truyền thông đại chúng và viện trợ nước ngoài, cắt giảm 1,1 tỷ đô la từ Tập đoàn Phát thanh Công cộng (CPB) và 8 tỷ đô la từ viện trợ nước ngoài, bao gồm cả Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Trước đó, Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua dự luật với tỷ lệ phiếu bầu 51-48, nhưng đã trả lại Hạ viện để bỏ phiếu lần cuối vì Thượng viện đã thực hiện một số thay đổi đối với dự luật.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa sẽ kiện Rupert Murdoch cũng như tờ Wall Street Journal sau khi tờ báo này đăng tải bài báo về bức thư được cho là Tổng thống đã gửi cho Jeffrey Epstein vào đúng sinh nhật lần thứ 50 của Epstein. Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump viết rằng Murdoch tuyên bố "ông sẽ lo liệu việc này, nhưng rõ ràng là không có thẩm quyền". Ông nói thêm rằng "biên tập viên của tờ Wall Street Journal, Emma Tucker, đã được [Thư ký Báo chí Nhà Trắng] Karoline Leavitt và Tổng thống Trump trực tiếp nói rằng bức thư đó là giả mạo, nhưng Emma Tucker không muốn nghe điều đó".

.

Ngoài ra, tổng thống tuyên bố rằng ông sẽ sớm kiện "Wall Street Journal, NewsCorp và ông Murdoch" vì cái mà ông gọi là "câu chuyện sai sự thật, ác ý và phỉ báng", đồng thời kêu gọi báo chí "học cách trung thực và không dựa vào một nguồn tin có lẽ thậm chí không tồn tại".

.

⦿ ---- Trump hốt bạc đủ thứ kiểu. Nếu có một chủ đề nổi lên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, thì đó là: Ông đã lợi dụng quyền lực của mình để trục lợi cá nhân, điều chưa từng có trong lịch sử. Từ tiền điện tử đến kinh thánh, từ các thỏa thuận phát triển ở nước ngoài đến dòng điện thoại di động sắp ra mắt, các doanh nghiệp gia đình Trump đã thu về hàng trăm triệu đô la kể từ khi ông đắc cử, một dòng tiền chưa từng có từ các tỷ phú, chính phủ nước ngoài và các ông trùm tiền điện tử có lợi ích trước cả chính phủ liên bang.

.

“Ông Trump là tổng thống và đáng lẽ phải làm việc vì lợi ích công chúng”, James Thurber, giáo sư danh dự tại Đại học American, người đã nghiên cứu về vận động hành lang, tài chính chiến dịch và tham nhũng chính trị trong nhiều thập niên, cho biết. “Thay vào đó, ông ấy lại đang lợi dụng lợi ích cá nhân để gia tăng tài sản. Điều này hoàn toàn không bình thường.” Tổng số tiền mà Tổ chức Trump Organization, tập hợp các công ty do con cái của tổng thống kiểm soát, tích lũy được lớn hơn nhiều so với số tiền mà gia đình ông thu được trong nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống, khi việc bảo trợ cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và sân golf của ông là điều bắt buộc để lấy lòng vị tổng tư lệnh Donald Trump nổi tiếng với những giao dịch.

.

Lần thứ hai lên ngôi, tham vọng của gia đình Trump còn lớn hơn nhiều, trải dài từ không gian mạng đến những khu vực xa xôi trên toàn cầu. Một trong những đồng tiền điện tử của Trump được ước tính thận trọng là đã thu về ít nhất 320 triệu đô la kể từ tháng 1/2025, trong khi một đồng tiền điện khác nhận được khoản đầu tư 2 tỷ đô la từ một quỹ đầu tư của chính phủ nước ngoài. Tiền điện tử thứ ba đã bán ít nhất 550 triệu đô la token.

.

Các con trai của ông đã bay khắp Trung Đông để tìm kiếm các thỏa thuận phát triển mới, trong khi con gái và con rể của ông đang hợp tác với chính phủ Albania để xây dựng một khu nghỉ dưỡng trên đảo Địa Trung Hải. Ngay cả Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng đã ký một thỏa thuận phim tài liệu trị giá 40 triệu đô la với Amazon, nơi người sáng lập Jeff Bezos thường xuyên là mục tiêu của Trump trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông và các công ty của Amazon có hợp đồng rộng rãi với chính phủ liên bang.

.

Lọc sạch vũng lầy? Việc đạt được thỏa thuận này là một sự bác bỏ lời hứa trong nhiệm kỳ đầu của Trump về việc "lọc sạch vũng lầy" ở Washington và làm lu mờ những nỗ lực vận động ảnh hưởng của gia đình cựu Tổng thống Joe Biden, những người mà Trump và các đồng minh của ông đã công kích là "Gia đình Tội phạm Biden".

.

Mặc dù đảng Dân chủ đã lên án Trump vì vai trò chồng chéo của ông với tư cách là người thụ hưởng và tổng thống, nhưng ông khó có thể phải đối mặt với bất kỳ hậu quả tức thời nào cho những xung đột lợi ích sâu rộng như vậy. Quốc hội do các nghị sĩ Cộng hòa kiểm soát, và chính quyền của ông có rất nhiều người trung thành đã phá bỏ nhiều rào cản giám sát. Mùa hè năm ngoái, Tòa án Tối cao, với đa số bảo thủ được Trump củng cố, đã phán quyết rằng các tổng thống được hưởng quyền miễn trừ rộng rãi khỏi bị truy tố.

.

Ngay cả trong những trường hợp hiếm hoi mà các đồng minh của Trump kêu gọi thận trọng, tổng thống vẫn phớt lờ họ. Đó là điều đã xảy ra khi ông nhận một chiếc máy bay "đẹp, to, tráng lệ, miễn phí" trị giá 400 triệu đô la từ chính phủ Qatar. Trump cho biết chiếc Boeing 747 "sẽ được chuyển thẳng" đến thư viện tổng thống của ông sau khi rời nhiệm sở, nghĩa là sân nhà Trump.

.

“Đó là đỉnh Everest của tham nhũng”, Thượng nghị sĩ Jeff Merkley, một đảng viên Dân chủ Oregon, nói. Kể từ khi Richard Nixon từ chức trong ô nhục, các tổng thống đã nỗ lực hết sức để tránh những xung đột như vậy. Jimmy Carter và Ronald Reagan giữ tài sản trong một “quỹ tín thác mù”, trong khi George H.W. Bush sử dụng một “quỹ tín thác đa dạng”, điều này ngăn cản ông biết những gì trong danh mục đầu tư của mình. Con trai ông, George W. Bush, cũng sử dụng một thỏa thuận tương tự.

.

Barack Obama là một ngoại lệ, nhưng các khoản đầu tư của ông chủ yếu là sự kết hợp nhạt nhẽo giữa các quỹ chỉ số và trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ (index funds and U.S. treasuries). Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump thậm chí còn thể hiện sự tôn trọng đạo đức. Ông đã ban hành lệnh tạm dừng các giao dịch nước ngoài. Nhưng thay vì đặt tài sản của mình vào một quỹ tín thác mù như nhiều người tiền nhiệm, ông đã trao lại quyền kiểm soát Trump Organization cho các con, điều này giúp ông giữ kín các khoản nắm giữ tài chính của mình.

.

Lần này, ông không có động thái nào như vậy. Các con trai của ông, Eric và Donald Jr., lại tiếp tục điều hành công việc kinh doanh trong thời gian Trump còn tại nhiệm. Mặc dù Nhà Trắng tuyên bố ông không tham gia vào các quyết định thường nhật, nhưng niềm tin mà ông đã tạo dựng vẫn tiếp tục sinh lời. Ông quảng bá các khu nghỉ dưỡng, hàng hóa và các dự án tiền điện tử của gia đình trong khi cư trú tại Nhà Trắng, thường là từ tài khoản của ông trên Truth Social, công ty truyền thông xã hội mà ông và các đồng minh đã thành lập.

.

Ông cũng quảng bá một dòng giày Trump, một cuốn Kinh Thánh, được sản xuất tại Trung Quốc, và đàn guitar Trump, một trong số đó là một cây đàn Gibson Les Paul nhái trị giá 1.500 đô la, có khảm phím đàn "Make America Great Again". Các nhóm bảo thủ và ủy ban Đảng Cộng hòa đã chi ít nhất 25 triệu đô la tại các bất động sản của Trump kể từ năm 2015, phần lớn đến từ chính tổ chức chính trị của Trump, theo tiết lộ tài chính chiến dịch.

.

Trump ủng hộ tiền điện tử. Tuy nhiên, những dự án đó vẫn chưa là gì so với những thành tựu của ông trong lĩnh vực tiền điện tử, điều này có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất về xung đột lợi ích đã chi phối nhiệm kỳ thứ hai của Trump.

.

Trump từng là một người hoài nghi về tiền điện tử, người từng tuyên bố rằng tiền điện tử "không phải là tiền", dựa trên "không khí" và có vẻ "giống như một trò lừa đảo". Tuy nhiên, khi tái tranh cử tổng thống, ông đã trở thành người ủng hộ ngành công nghiệp này. "Điểm khác biệt bây giờ là ông ấy đã nhận ra rằng đó có thể là trò lừa đảo của mình", Hilary Allen, giáo sư luật tại Đại học Mỹ, chuyên về ngân hàng và tiền điện tử, cho biết.

.

Trump đã cam kết biến Hoa Kỳ thành "thủ đô tiền điện tử của thế giới" và hứa sẽ bãi bỏ việc giám sát ngành công nghiệp này. Việc bãi bỏ quy định, tất nhiên, sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp của chính ông. Vào thời điểm đỉnh cao của chiến dịch tranh cử, Trump đã công bố ra mắt đồng tiền điện tử của riêng mình và World Liberty Financial, một công ty tiền điện tử sẽ do các con trai và một số cộng sự kinh doanh của ông điều hành. Trong số những đối tác đó có Steve Witkoff, hiện là một trong những đặc phái viên ngoại giao hàng đầu của Trump. Tổ chức Trump và World Liberty Financial từ chối bình luận.

.

Nhưng điều này cũng bắt nguồn từ chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông. Tại một sự kiện tiền điện tử tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Florida vào tháng 5 năm 2024, ông đã nhận được sự đảm bảo rằng các nhân vật trong ngành sẽ chi tiêu mạnh tay để giúp ông tái đắc cử, theo hãng thông tấn Associated Press đưa tin trước đó.

.

Gần đây, khi được hỏi tại Nhà Trắng liệu ông có cân nhắc việc để doanh nghiệp gia đình mình rút lui khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử để tránh những câu hỏi về xung đột lợi ích hay không, Trump nói: "Chúng tôi đã tạo ra một ngành công nghiệp rất hùng mạnh. Điều đó quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ khoản đầu tư nào của chúng tôi."

.

"Tôi không quan tâm đến việc đầu tư. Bạn biết đấy, tôi có con và chúng đầu tư vào tiền điện tử, bởi vì chúng tin vào nó," Trump nói thêm về tiền điện tử. "Nhưng tôi là tổng thống, và những gì tôi đã làm ở đó là xây dựng một ngành công nghiệp rất quan trọng. Và, nếu chúng ta không có nó, Trung Quốc sẽ có."

.

Nhà Trắng: Việc Trump thúc đẩy tiền điện tử không phải vì lợi ích cá nhân. Harrison Fields, phát ngôn viên Nhà Trắng, khẳng định lại rằng việc Trump ủng hộ tiền điện tử không phải vì lợi ích cá nhân.

.

Ông ấy “đang thực hiện hành động quyết liệt để thiết lập sự rõ ràng về quy định đối với công nghệ tài chính kỹ thuật số và đảm bảo vị thế của Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu thế giới trong nền kinh tế tài sản kỹ thuật số”, Fields cho biết. “Chính quyền Trump,” Fields nói thêm, “đang thực hiện lời hứa của tổng thống là biến Hoa Kỳ thành thủ đô tiền điện tử của hành tinh bằng cách thúc đẩy đổi mới và cơ hội kinh tế cho tất cả người Mỹ.”

.

Ông Trump dự kiến sẽ sớm ký ban hành luật tiền điện tử được Quốc hội thông qua vào hôm qua, thứ Năm. Trong số các điều khoản có lệnh cấm các thành viên Quốc hội phát hành thương hiệu riêng của họ cho một loại tiền điện tử cụ thể. Lệnh cấm này không áp dụng cho tổng thống.

.

Gia đình Trump vẫn sẵn sàng hưởng lợi về mặt tài chính từ sức ảnh hưởng ngày càng tăng của ngành công nghiệp tiền điện tử. Theo trang web của World Liberty Financial, công ty nắm giữ phần lớn cổ phần sở hữu, cho phép họ hưởng 75% lợi nhuận từ đồng tiền đầu tiên được phát hành vào tháng 9 năm ngoái. Đồng tiền $WLFI không thành công ngay lập tức. Sau đó, sau cuộc bầu cử tổng thống, doanh số bán hàng đã tăng vọt.

.

Vài ngày trước lễ nhậm chức, Trump đã công bố một đồng tiền meme mới, $Trump, trong sự kiện “Crypto Ball”, một buổi dạ tiệc tại Washington nhằm giới thiệu một thay đổi lớn về quy định mà ông cam kết sẽ mang lại. "Đã đến lúc ăn mừng tất cả những gì chúng ta đại diện: CHIẾN THẮNG!" Trump đăng trên tài khoản X của mình. "Hãy tham gia Cộng đồng Trump rất đặc biệt của tôi. NHẬN $TRUMP NGAY BÂY GIỜ." Đồng tiền meme của Trump đã tạo ra ít nhất 320 triệu đô la phí

.

Thường được tạo ra như một trò đùa mà không có tiện ích thực sự, các đồng tiền meme dễ bị biến động giá mạnh, thường làm giàu cho một nhóm nhỏ người trong cuộc, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư ít kinh nghiệm. $Trump đã tăng vọt lên hơn 70 đô la, nhưng giá của nó nhanh chóng giảm mạnh, khiến nhiều người mất tiền. Nó dao động quanh mức 10 đô la kể từ tháng 3. Tuy nhiên, Trump đã làm tốt. Tính đến cuối tháng 4, đồng tiền này đã thu về hơn 320 triệu đô la phí, theo phân tích của công ty theo dõi tiền điện tử Chainalysis.

.

Một loại tiền điện tử thứ ba, một "stablecoin" có tên USD1, đã được ra mắt vào tháng 4. Dường như có những lợi ích cho các nhà đầu tư và cộng sự của Trump. Justin Sun, một tỷ phú tiền điện tử gốc Trung Quốc, đã tiết lộ việc đầu tư gần 200 triệu đô la vào các dự án tiền điện tử khác nhau của gia đình Trump.

.

Giữa lúc này, chính quyền Trump tuyên bố đã tạm dừng một vụ án gian lận chứng khoán chống lại ông. Vào tháng 6, Sun tuyên bố sẽ niêm yết công ty tiền điện tử của mình, "Tron", sau khi đảm bảo được nguồn tài chính thông qua một thỏa thuận do Eric Trump làm trung gian. Tuần trước, Sun đã đăng trên Twitter rằng anh sẽ mua thêm 100 triệu đô la tiền meme của Trump.

.

Sun không phải là người duy nhất. Changpen Zhao, một tội phạm bị kết án và là người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, là một phần của một thỏa thuận khổng lồ, trong đó một quỹ đầu tư do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất kiểm soát đã đầu tư 2 tỷ đô la vào đồng tiền ổn định của Trump, USD1, và dùng số tiền này để mua cổ phần trong Binance của Zhao.

.

Thỏa thuận này đã tạo nên tiếng vang lớn cho World Liberty Financial và ngay lập tức đưa đồng tiền ổn định này trở thành một trong những đồng tiền hàng đầu trên thị trường. Nó cũng sẽ cho phép gia đình Trump và các đối tác kinh doanh của họ tái đầu tư 2 tỷ đô la và thu lãi, ước tính lên tới 80 triệu đô la mỗi năm.

.

Ngay sau khi thương vụ mua lại được công bố, Trump đã cấp cho UAE quyền tiếp cận lớn hơn với các chip trí tuệ nhân tạo của Hoa Kỳ, điều mà họ đã mong muốn từ lâu. Binance và Zhao cũng được hưởng lợi.

Binance bị hạn chế ở Hoa Kỳ và đã đạt được một thỏa thuận với chính quyền Biden, đưa Zhao vào tù vào năm 2024 sau khi ông ta nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền. Các công tố viên cho biết ông ta đã làm ngơ khi tội phạm sử dụng nền tảng của mình để chuyển tiền liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy và khủng bố.Vào tháng 5, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Trump đã hủy bỏ hành động thực thi liên bang cuối cùng đối với Binance. Zhao, biệt danh CZ, hiện đang xin ân xá. Nhà Trắng cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về việc ban hành lệnh ân xá này.Chuyến tham quan Nhà Trắng dành cho các nhà đầu tư tiền điện tử hàng đầu: Cách đây vài tháng, Trump đã công bố một chương trình khuyến mãi mới sẽ được giao dịch dựa trên nhiệm kỳ tổng thống của ông: Ông sẽ tổ chức một bữa tối tại câu lạc bộ golf Virginia của mình cho 220 nhà đầu tư hàng đầu vào đồng tiền meme của mình, $Trump, cùng với một chuyến tham quan Nhà Trắng đặc biệt dành cho 25 nhà đầu tư hàng đầu.Điều đó đã thúc đẩy giá trị của đồng tiền này tăng tạm thời. Nó cũng giúp làm giàu cho Tổ chức Trump Organization, tổ chức được quyền thu phí khi đồng tiền này được giao dịch. Một tháng sau, Trump đã phát biểu trước những người tham dự bữa tối, đứng trước một bục có con dấu của tổng thống. Nhà Trắng lúc đó cho biết rằng việc này không liên quan gì đến đồng tiền meme.Trong nhiều thập niên, các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử và hoạt động vận động hành lang đã bị chi phối bởi luật lệ, trong đó đặt ra giới hạn về số tiền mà các nhà tài trợ có thể đóng góp, yêu cầu một mức độ minh bạch nhất định và hạn chế cách các chính trị gia chi tiêu số tiền họ gây quỹ được. Các chuyên gia pháp lý và tài chính cho rằng việc Trump tham gia vào tiền điện tử đã thực sự lách luật này."Nó rất giống với Khách sạn Trump từ nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng những gì tiền điện tử đã làm được là loại bỏ nhu cầu về khách sạn", Allen, giáo sư luật, cho biết. "Vì tài sản tiền điện tử có thể được tạo ra từ hư không, ông ấy đã tìm ra cách tạo ra nguồn cung tài sản vô hạn để cung cấp cho những người muốn đóng góp."⦿ ---- Danh sách khách hàng của Epstein: Trong một bài đăng, Elon Musk gọi hành động của chính quyền Trump là "một sự che đậy (hiển nhiên)" và tuyên bố trong một bài đăng khác rằng "rất nhiều người có quyền lực muốn danh sách đó bị xóa bỏ".Đáp lại việc Trump gọi sự việc là "Trò lừa bịp Epstein", Musk chế giễu: "Thật đáng kinh ngạc khi Epstein 'tự tử' và Ghislaine lại phải ngồi tù liên bang vì một trò lừa bịp", ám chỉ cựu cộng sự của Epstein, Ghislaine Maxwell, người đang thụ án 20 năm tù vì tội tiếp tay cho Epstein lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.Musk cũng chỉ trích cách Trump xử lý các vấn đề trong quá khứ, liệt kê thứ tự: "1. Không thừa nhận điều gì; 2. Phủ nhận tất cả; 3. Rồi phản bác" - trước khi nói thêm: "Nhưng lần này sẽ không hiệu quả đâu".Ông Musk cũng đăng lại một bức ảnh chụp các tập tài liệu mà Bộ trưởng Tư pháp đã phát cho những người có ảnh hưởng của MAGA tại Nhà Trắng vào tháng 2, được dán nhãn "Hồ sơ Epstein: Giai đoạn 1"."Giai đoạn 2" ở đâu? Musk hỏi.Nhắc đến Grok, chatbot AI của X, Musk hỏi: "Điều đó có nghĩa là chính phủ hiện tại -- ngay lúc này -- biết tên và tuổi của tất cả những người đã đi trên máy bay của Epstein không?""Đúng vậy, Bộ Tư pháp và Cục Hàng không Liên bang nắm giữ rất nhiều danh sách hành khách và nhật ký chuyến bay từ máy bay của Epstein", Grok trả lời.⦿ ---- Một đám cháy đã thiêu rụi một trung tâm mua sắm mới khai trương ở miền đông Iraq, khiến hơn 63 người chết, bao gồm cả trẻ em, các quan chức Iraq cho biết hôm thứ Năm. Bộ Nội vụ Iraq cho biết trong một tuyên bố rằng các đội phòng vệ dân sự đã giải cứu hơn 45 người bị mắc kẹt khi đám cháy bùng phát vào cuối ngày thứ Tư tại thành phố Kut, tỉnh Wasit. Những người khác vẫn đang mất tích, theo Hãng thông tấn nhà nước Iraq.Các hình ảnh và video trên phương tiện truyền thông địa phương cho thấy Trung tâm thương mại Corniche Hypermarket năm tầng đã chìm trong biển lửa chỉ một tuần sau khi khai trương, theo AP. Trong khi nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, các quan chức và người dân cáo buộc rằng việc thiếu các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà đã góp phần làm tăng quy mô của thảm kịch.Một quan chức y tế Iraq giấu tên đã nói chuyện với AP cho biết số người chết cuối cùng là 63, bao gồm 18 thi thể không thể nhận dạng do mức độ bỏng nghiêm trọng và sẽ được xét nghiệm DNA. Thông tấn nhà nước cho biết đám cháy bắt đầu từ tầng hai, trong khu vực bán nước hoa và mỹ phẩm. Vụ hỏa hoạn đã gây ra nỗi đau sâu sắc cho cộng đồng, ông Abdul Redha Thahab, 60 tuổi, cư dân Kut, cho biết. "Gia đình bạn tôi và hàng xóm, sống ngay cạnh nhà tôi - một gia đình sáu người, gồm chồng, vợ, hai con gái và hai con nhỏ - đều đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn", ông nói.Thống đốc tỉnh Mohammed al-Miyahi đã tuyên bố ba ngày quốc tang, và sau đó Nội các Iraq cũng làm theo. Ông cho biết các vụ kiện đã được đệ trình chống lại chủ sở hữu tòa nhà và chủ sở hữu trung tâm mua sắm, nhưng không nêu rõ các cáo buộc. "Chúng tôi xin cam đoan với gia đình các nạn nhân vô tội rằng chúng tôi sẽ không khoan nhượng với những người trực tiếp hoặc gián tiếp chịu trách nhiệm cho vụ việc này", ông al-Miyahi nói.⦿ ---- Tổng thống Trump hôm thứ Năm cho biết ông đang chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi công bố lời khai liên quan trước bồi thẩm đoàn trong vụ án của Jeffrey Epstein, một nhà tài chính tai tiếng và là kẻ săn mồi tình dục trẻ em. Động thái này được đưa ra sau nhiều ngày những người ủng hộ ông gây sức ép buộc chính phủ phải cung cấp thêm thông tin về vụ án."Dựa trên mức độ công khai quá mức dành cho Jeffrey Epstein, tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi công bố tất cả lời khai liên quan trước bồi thẩm đoàn, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Tòa án. Trò LỪA ĐẢO này, do Đảng Dân chủ tiếp tay, nên chấm dứt ngay lập tức!" Trump đăng trên Truth Social."Tổng thống Trump—chúng tôi sẵn sàng đưa vụ việc ra tòa vào ngày mai để công bố biên bản lời khai của bồi thẩm đoàn", Bondi đăng trên X.Nhiều người ủng hộ Trump đã thúc đẩy việc tiết lộ thêm thông tin sau khi FBI và Bộ Tư pháp tuần trước tuyên bố Epstein không có danh sách khách hàng và cái chết của ông ta vào năm 2019 tại phòng giam ở Thành phố New York là một vụ tự tử. Một số người ủng hộ Trump nổi tiếng trong nhiều năm đã đưa ra các thuyết âm mưu về cái chết của Epstein và tuyên bố rằng danh sách khách hàng sẽ tiết lộ mối liên hệ giữa Epstein và các nhân vật Đảng Dân chủ nổi tiếng.Epstein, bị cáo buộc trong một số vụ buôn bán tình dục trẻ em gái, đã giao du với những nhân vật quyền lực bao gồm Trump, cựu Tổng thống Clinton, Hoàng tử Andrew của Anh, và một số người nổi tiếng và cá nhân siêu giàu khác. Ghislaine Maxwell, cộng sự của Epstein, đã bị kết tội buôn bán tình dục.Chỉ thị của tổng thống được đưa ra cùng thời điểm Ủy ban Nội quy Hạ viện đưa ra một nghị quyết theo đường lối đảng phái, kêu gọi - nhưng không bắt buộc về mặt pháp lý - công bố một số thông tin liên quan đến hồ sơ của Epstein.Hiện chưa rõ khi nào lãnh đạo Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện về dự luật liên quan đến Epstein. Thông báo của Trump cũng được đưa ra vài giờ sau khi tờ Wall Street Journal công bố một bài báo chi tiết về một bức thư được cho là Trump đã viết cho Epstein nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của Epstein vào năm 2003. Bức thư, mà Trump phủ nhận đã viết, có một số dòng chữ "được đóng khung bởi hình ảnh một người phụ nữ khỏa thân", tờ Journal đưa tin.Theo tờ WS Journal, bức thư gửi Epstein kết luận: "Chúc mừng sinh nhật - và mong rằng mỗi ngày đều là một bí mật tuyệt vời khác".Vào cuối ngày thứ năm, tổng thống tuyên bố ông sẽ kiện tờ The Wall Street Journal vì bài báo này, và các đồng minh của Trump đã nhanh chóng tập hợp lại để tấn công bài báo và độ tin cậy của câu chuyện.⦿ ---- Một trong những cựu nhân viên của Donald Trump đang vạch ra ranh giới giữa Jeffrey Epstein và ông trùm bất động sản Donald Trump. Cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Khách sạn và Sòng bạc Trump Plaza ở Atlantic City, Jack O’Donnell, nói với CNN hôm thứ Tư rằng ông từng phải khiển trách Trump vì đã đưa một cô gái 19 tuổi vào sòng bạc cùng với một kẻ buôn bán tình dục trẻ em. Vụ này xảy ra khi O’Donnell còn điều hành sòng bạc, từ năm 1987 đến năm 1990, theo lời cựu giám đốc điều hành cấp cao.“Ông Trump thường xuyên đến Atlantic City, chỉ có hai người, để tham dự các sự kiện đặc biệt,” O’Donnell nói với kênh truyền hình. “Trong tâm trí tôi, [Epstein] đó là người bạn thân nhất của ông ấy, bạn biết đấy, kể từ khi tôi làm việc ở đó bốn năm.”Người dẫn chương trình Erin Burnett sau đó đã chiếu một đoạn clip năm 2019 về Trump, trong đó vị tổng thống thứ 45 phủ nhận mối quan hệ được cho là giữa ông và Epstein, tuyên bố rằng ông chỉ biết nhà tài chính New York "giống như mọi người ở Palm Beach đều biết ông ta", và rằng ông "không phải là người hâm mộ" Epstein. Nhưng O'Donnell nói rằng điều đó không phù hợp với những gì ông chứng kiến giữa hai người (Trump và Epstein) trong thời gian điều hành sòng bạc nổi tiếng này."Một sự việc mà tôi nghĩ phần nào chứng minh sự thân thiết của họ và mức độ họ thường xuyên đi chơi với nhau - một lần, vào sáng thứ Hai, tôi đến và thấy ủy ban đang đợi, các thanh tra viên đang đợi trong văn phòng của tôi, và Donald và Jeffrey đã đến sòng bạc vào rạng sáng Chủ nhật, lúc 1:00, 1:30 giờ sáng", O'Donnell nói với CNN."Bạn biết đấy, hai bạn thân đó (Trump và Epstein), họ có 3 phụ nữ đi cùng, và ủy ban đang đợi tôi vì họ đã xác định rằng những người phụ nữ mà họ đưa xuống đều chưa đủ tuổi vào sòng bạc", O'Donnell tiếp tục. “Và khi tôi hỏi họ làm sao họ biết được điều đó, nhân tiện, một trong số họ là tay vợt số ba thế giới, à, và anh chàng này tình cờ là một người hâm mộ quần vợt, và anh ta nói, ‘Jack, tôi biết cô ấy 19 tuổi.’”Ủy ban thực tế đã cho Trump một tấm vé miễn phí vào đêm đó, quyết định không phạt anh ta hoặc sòng bạc vì đã đưa người chưa đủ tuổi vào sòng bạc, O’Donnell nhớ lại. Nhưng đổi lại, O’Donnell phải “đọc [cho Trump nghe] Đạo luật Chống bạo động (Riot Act).”“Tôi đã phải gọi cho Trump và nói, ‘Này, lần này họ đã tha cho anh, nhưng nếu chuyện này xảy ra lần nữa, tiền phạt sẽ rất lớn và anh sẽ bị trừng phạt,’” O’Donnell nói. “Và à, nhân tiện, sẽ không hay ho gì đâu, anh và gã Epstein này, lại đến đây với những cô gái trẻ này.”O’Donnell cho biết lúc đó anh đã nói với Trump rằng ông ta không nên “giao du” với Epstein. O’Donnell còn khẳng định rằng hai nhân vật thượng lưu ở New York hẳn phải rất thân thiết mới có thể cùng nhau lên trực thăng bay xuống Atlantic City. “Họ là những người bạn khá thân thiết,” O’Donnell cáo buộc.Trump rất lấy làm tiếc khi việc công bố hồ sơ vụ Epstein một cách cẩu thả vẫn tiếp tục gây khó khăn cho chính quyền của ông. Một cuộc thăm dò của Morning Consult được thực hiện hồi đầu tháng này cho thấy mức độ ủng hộ Trump đã giảm 6% kể từ khi Bộ Tư pháp phản bác lại Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi về sự tồn tại của cái gọi là “danh sách khách hàng” của Epstein.Và một cuộc thăm dò của YouGov/Economist được thực hiện hồi đầu tuần này cho thấy phần lớn người Mỹ—67%, bao gồm 59% cử tri tự nhận là ủng hộ Trump—tin rằng chính quyền Trump đang “che giấu bằng chứng liên quan đến vụ án Epstein”.Những người bảo thủ nổi tiếng, bao gồm Elon Musk, đã suy đoán rằng việc chính quyền tiếp tục trì hoãn công bố hồ sơ vụ án Epstein là do bản thân Trump có thể được nhắc đến trong các tài liệu.⦿ ---- Bộ Tư pháp đã xem xét một bức thư năm 2003 mang tính gợi ý của Tổng thống Donald Trump gửi Jeffrey Epstein như một phần của cuộc điều tra về tội phạm tình dục bị kết án, theo tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm. Tổng thống khẳng định câu chuyện này là sai sự thật và tuyên bố sẽ kiện tờ báo WSJ.Bức thư, mà tổng thống nói là "giả mạo", là một phần của cuốn sách tuyển tập các thông điệp do Ghislaine Maxwell biên soạn cho sinh nhật lần thứ 50 của Epstein, theo tờ The Wall Street Journal đưa tin. Cô Maxwell bị kết án vào 16 năm sau đó, vào năm 2019, vì tội tiếp tay cho Epstein lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.Bài báo cung cấp một chi tiết mới về mối quan hệ của Trump với Epstein sau tuyên bố của Bộ Tư pháp rằng họ sẽ không công bố tài liệu nền tảng từ cuộc điều tra về kẻ buôn bán tình dục bị cáo buộc - một kết luận khiến những người từ lâu đã hy vọng sẽ có thêm thông tin về vụ án này vô cùng tức giận.Theo tờ The Wall Street Journal, bức thư do Trump ký chúc mừng sinh nhật Epstein và nói với ông rằng, "mỗi ngày đều là một bí mật tuyệt vời". Bức thư có những dòng chữ đánh máy được đóng khung bởi hình vẽ một người phụ nữ khỏa thân, với tên Trump ký bên dưới eo người phụ nữ.Tổng thống chối, nói với tờ WS Journal rằng ông không phải là người viết bức thư hay vẽ bức tranh đó và đe dọa sẽ kiện tờ báo nếu họ đăng bài về nó. "Tôi chưa bao giờ viết một bức tranh nào trong đời. Tôi không vẽ tranh phụ nữ", ông nói với tờ Journal. "Đó không phải là ngôn ngữ của tôi. Đó không phải là lời nói của tôi."Phó Tổng thống JD Vance đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ tổng thống ngay sau khi bài báo được đăng tải, gọi bài báo là "hoàn toàn nhảm nhí". "Xin thứ lỗi cho ngôn từ của tôi, nhưng câu chuyện này hoàn toàn nhảm nhí. Tờ WSJ nên xấu hổ vì đã đăng nó", Vance viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. "Lá thư này đâu rồi? Liệu các bạn có ngạc nhiên khi biết họ chưa bao giờ cho chúng tôi xem trước khi đăng nó không? Có ai thực sự tin rằng điều này nghe giống Donald Trump không?"Epstein đã nhận tội mại dâm tại một tòa án cấp tiểu bang Florida vào năm 2008. Năm 2019, ông Epstein bị bắt với cáo buộc liên bang về tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên trước khi chết trong tù. Ông ta qua đời vào cuối năm đó trong tù mà chính quyền kết luận là một vụ tự tử.Đầu tháng này, Bộ Tư pháp cho biết họ coi cuộc điều tra Epstein đã khép lại và bác bỏ giả thuyết rằng ông ta có một "danh sách khách hàng" có thể được sử dụng để tống tiền các cộng sự giàu có. Thông báo này đã gây ra phản ứng dữ dội từ một số người ủng hộ nhiệt thành nhất của Trump mà chính quyền đang tìm cách dập tắt.Từ lâu đã có thông tin cho rằng tên của Trump xuất hiện trong các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra Epstein, mặc dù tổng thống chưa bị cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến vụ án. Trump đã có những phát biểu tích cực về Epstein trước lần bị bắt đầu tiên vào năm 2006 nhưng kể từ đó đã hạ thấp mối quan hệ của họ.Nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer, người đã kêu gọi Nhà Trắng bổ nhiệm một công tố đặc biệt để xử lý việc công bố hồ sơ Epstein, cũng gọi thư này là "hoàn toàn giả mạo". "Tôi gọi đây là "lá thư mừng sinh nhật" của Trump gửi cho Epstein là nhảm nhí. Nó hoàn toàn là giả mạo. Bất cứ ai THỰC SỰ BIẾT Tổng thống Trump đều biết ông ấy không viết thư", bà nói trên X.⦿ ---- Ém nhiều ngàn giao dịch tài chính của Epstein để làm gì: Thượng nghị sĩ Ron Wyden (Đảng Dân chủ, Oregon) hôm thứ Năm đã chỉ trích chính quyền Trump vì không công khai hồ sơ tài chính của Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục đã chết, cho Quốc hội và công chúng.“Tin lớn từ các điều tra viên của tôi về hoạt động buôn bán tình dục của Epstein: chính quyền Trump có một hồ sơ ghi chi tiết 4.725 giao dịch chuyển khoản và gần 1,1 tỷ đô la chảy qua chỉ một trong các ngân hàng của ông Epstein. Hàng trăm triệu đô la khác thông qua các ngân hàng khác”, Wyden cáo buộc trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X.“Epstein đã phải trả tiền cho tất cả các hoạt động buôn bán tình dục của mình bằng cách nào đó. Các bằng chứng khác cho thấy ông Epstein đã sử dụng các ngân hàng Nga để xử lý hàng trăm triệu đô la thanh toán. Một lần nữa, đây là thông tin do chính quyền Trump nắm giữ, nhưng họ từ chối điều tra”, ông Wyden nói thêm trong một bài đăng sau đó.Thượng nghị sĩ Dân chủ này hiện đang tham gia vào danh sách ngày càng dài các nhà lập pháp kêu gọi các nhà điều tra liên bang công bố thêm tài liệu liên quan đến hoạt động buôn bán tình dục trẻ em gái vị thành niên của Epstein. “Ngay từ đầu, chúng tôi đã cảm thấy đây là một vụ án truy vết tiền bạc”, Wyden nói với tờ New York Times trong một bài báo được xuất bản hôm thứ Năm. “Hoạt động buôn bán tình dục kinh hoàng này đã tiêu tốn của Epstein rất nhiều tiền, và ông ta phải lấy số tiền đó từ đâu đó.”Nhóm nhân viên của Wyden được cho là đã xem xét một hồ sơ liên kết các khoản chuyển tiền lớn của Epstein cho các cá nhân và quốc gia nước ngoài thông qua các báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) của ngân hàng. Các hồ sơ đã được tờ Times xem xét.Cuộc điều tra kéo dài ba năm của thượng nghị sĩ Oregon đã tiết lộ một báo cáo SAR về Epstein do JPMorgan đệ trình vào năm 2019 với số tiền 1,1 tỷ đô la, tờ Times đưa tin. Báo cáo bao gồm tổng cộng 4.700 giao dịch có từ hơn một thập niên trước, bao gồm các khoản thanh toán cho phụ nữ từ Belarus, Nga và Turkmenistan.Nhóm của Wyden đã tìm thấy các tài liệu cho thấy khoản lớn thứ hai là của Deutsche Bank với số tiền khoảng 400 triệu đô la, tiếp theo là Bank of New York Mellon với 378 triệu đô la và sau đó là Bank of America.Các báo cáo được nộp vài tháng sau khi Epstein bị bắt vào năm 2019 với cáo buộc buôn bán tình dục liên bang. Tuy nhiên, một bản ghi nhớ hồi tháng 7 từ Bộ Tư pháp và FBI cho thấy phần lớn thông tin liên quan đến tội ác của Epstein đã được công khai để công chúng xem xét.Tuy nhiên, Wyden lập luận rằng những báo cáo SAR này là "đồng tiền của thế giới" khi nói đến việc chống lại thông tin sai lệch về hoạt động bất hợp pháp của tỷ phú. Theo tờ Times, Wyden nói về các hồ sơ này: "Khi các ngân hàng chỉ nộp những báo cáo này sau khi những kẻ lừa đảo như Epstein đã chết hoặc ngồi tù, thì điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho bất kỳ ai".Một số nạn nhân của Epstein cũng có chung quan điểm [là cần phổ biến]. Theo tờ Times, vào năm 2023, họ đã ký một thỏa thuận dàn xếp trị giá 290 triệu đô la với JPMorgan và 75 triệu đô la với Deutsche Bank sau khi cáo buộc các ngân hàng này đã bỏ qua các dấu hiệu ban đầu của nạn buôn bán tình dục tiềm ẩn. Những lời kêu gọi của Wyden về việc tăng cường minh bạch đã được cả hai viện Quốc hội Mỹ ủng hộ thông qua nỗ lực lưỡng đảng.Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bác bỏ một sửa đổi do Đảng Dân chủ dẫn đầu, yêu cầu công bố thêm thông tin. Tuy nhiên, các Dân biểu Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang xem xét một biện pháp để tiết lộ thêm thông tin liên quan đến các giao dịch của Epstein, theo các nguồn tin cho biết với The Hill.⦿ ---- Tổng thống Trump sẽ không bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra cách chính quyền của ông xử lý hồ sơ Jeffrey Epstein, theo giám đốc báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết. "Tổng thống sẽ không đề cử [một] công tố viên đặc biệt trong vụ án Epstein", bà nói với các phóng viên hôm thứ Năm, theo Politico. "Đó là cảm nhận của ông ấy." Ý tưởng này đã được lan truyền như một cách để Trump có thể xoa dịu cuộc đấu đá nội bộ của MAGA về vấn đề nên phổ biến hay nên dìm hồ sơ Epstein.Leavitt cũng bảo vệ động thái của chính quyền, nói rằng "một số tiếng nói đáng tin cậy nhất trong phong trào Đảng Cộng hòa" đã xem xét các hồ sơ trước khi quyết định không công khai, theo tờ Washington Post. Bà nhắc lại rằng Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi công bố tất cả các hồ sơ "đáng tin cậy", và bà chỉ trích giới truyền thông vì đưa tin về vụ việc "như thể đó là câu chuyện lớn nhất mà người dân Mỹ quan tâm".Tuy nhiên, nhiều người cánh hữu không đồng tình với Nhà Trắng. Dân biểu Lauren Boebert đã kêu gọi một công tố viên đặc biệt, và Dân biểu Marjorie Taylor Greene ủng hộ động thái buộc bỏ phiếu về việc công bố hồ sơ Epstein, theo ghi nhận của Quốc hội.Cũng vào hôm thứ Năm, các Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen và Dick Durbin đã viết thư cho Bondi yêu cầu bà công bố các hồ sơ ngay lập tức. "Từ thỏa thuận nhận tội nhẹ mà ông ta nhận được ở Florida năm 2008 cho đến khi vụ án kết thúc với cái chết trong tù năm 2019, những người sống sót sau vụ lạm dụng của ông ta đã bị từ chối toàn bộ lời khai về tội ác của ông ta và công lý mà họ xứng đáng được hưởng", họ viết.⦿ ---- Lập dàn công chức mới: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh thiết lập một phân loại mới dành cho các nhân viên liên bang không chuyên nghiệp, được gọi là nhân viên "Phụ lục G" (Schedule G), những người sẽ phải rời khỏi vị trí của mình sau khi tổng thống bổ nhiệm họ rời nhiệm sở."Sắc lệnh này sửa đổi Quy tắc VI của Bộ Công vụ để lấp đầy khoảng trống hiện có trong phân loại nhân viên liên bang bằng cách tạo ra một loại hình tuyển dụng mới, Phụ lục G, dành cho những nhân viên tham gia vào công việc hoạch định chính sách hoặc vận động chính sách", Nhà Trắng cho biết trong một tờ thông tin. Những nhân viên này "sẽ được tuyển dụng để giúp thực hiện một cách trung thực chương trình nghị sự chính sách của Tổng thống", Nhà Trắng cho biết.⦿ ---- Thẩm phán Liên bang Loren AliKhan đã phán quyết rằng việc Tổng thống Donald Trump sa thải Ủy viên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) Rebecca Slaughter là bất hợp pháp, theo Politico đưa tin. AliKhan đã khôi phục chức vụ cho bà Slaughter, tuyên bố rằng việc chính quyền Trump sa thải ủy viên này đã vi phạm Đạo luật FTC, cũng như các biện pháp bảo vệ theo tiền lệ năm 1935 của Tòa án Tối cao, vốn ngăn cản tổng thống đơn phương sa thải các quan chức tại các cơ quan độc lập.Theo ý kiến của mình, thẩm phán tuyên bố rằng các biện pháp bảo vệ này "vẫn hợp hiến, vì chúng đã tồn tại gần một thế kỷ, việc bà Slaughter bị cáo buộc sa thải là bất hợp pháp và không có hiệu lực pháp lý."Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai tuyên bố rằng chính quyền của tổng thống sẽ kháng cáo quyết định này, khẳng định rằng "Tòa án Tối cao đã nhiều lần duy trì thẩm quyền hiến định của Tổng thống trong việc sa thải và cách chức các quan chức hành pháp thực thi thẩm quyền của mình."⦿ ---- Các cuộc điều tra trong các cơ quan giám sát liên bang Hoa Kỳ đã bị đình trệ do áp lực chính trị và gián đoạn nội bộ, tờ New York Times đưa tin, trích dẫn các cuộc phỏng vấn với các nhân viên hiện tại và trước đây. Theo báo cáo, một số quan chức đã từ chức và các cuộc điều tra đang diễn ra đã bị trì hoãn. Các nguồn tin cũng lưu ý rằng các nhân viên ngày càng thận trọng hơn trong việc theo đuổi các cuộc điều tra có thể gây ra tranh cãi chính trị. Sự do dự này diễn ra sau khi chính quyền bãi nhiệm hoặc giáng chức hơn 20 cơ quan giám sát chính phủ.Tổng thống Donald Trump, người đã cam kết loại bỏ lãng phí chính phủ trong chiến dịch tranh cử của mình, đã thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) khi nhậm chức để điều tra tình trạng kém hiệu quả trên khắp các cơ quan liên bang.⦿ ---- Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật GENIUS, đạo luật quan trọng về tài sản kỹ thuật số với tỷ lệ phiếu áp đảo 308-122 vào hôm thứ Năm, mở đường cho một khuôn khổ quản lý liên bang đối với các đồng tiền ổn định (stablecoin) được gắn với đồng đô la Mỹ.Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã giành được sự ủng hộ cho cuộc bỏ phiếu này bằng cách đồng ý đính kèm một trong những biện pháp quan trọng về tiền điện tử, Đạo luật Nhà nước Giám sát Chống CBDC (Anti-CBDC Surveillance State Act), vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (National Defense Authorization Act) bắt buộc phải thông qua. Được Thượng viện thông qua vào tháng 6, đạo luật này đặt ra những rào cản rõ ràng và mở ra cánh cửa cho các công ty tư nhân phát hành đồng đô la kỹ thuật số (digital dollars) được liên bang phê duyệt.⦿ ---- Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật CLARITY vào hôm thứ Năm, một dự luật mang tính bước ngoặt về cơ cấu thị trường tiền điện tử. Đề xuất này, hiện đang được chuyển đến Thượng viện, đã được các nhà lập pháp thông qua với tỷ lệ phiếu bầu 278-129. Kế hoạch này, nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sẽ thiết lập các quy tắc để xác định liệu một tài sản có được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) quản lý như một loại chứng khoán hay không.⦿ ---- Chọc quê Trump: Một bức tranh tường khổng lồ ở Pháp với hình ảnh Tượng Nữ thần Tự do che mắt đang thu hút hàng triệu lượt xem trực tuyến, với nội dung chỉ trích chính sách nhập cư và trục xuất của Tổng thống Trump. Nghệ sĩ đường phố Judith de Leeuw đến từ Amsterdam đã mô tả tác phẩm khổng lồ của cô tại thị trấn Roubaix, miền bắc nước Pháp, nơi có cộng đồng người nhập cư đông đảo, là "một lời nhắc nhở lặng lẽ về ý nghĩa của tự do".Nữ họa sĩ nói rằng "tự do dường như nằm ngoài tầm với" đối với người di cư và "những người bị đẩy ra rìa, bị bịt miệng hoặc vô hình". "Tôi đã vẽ cô ấy che mắt vì sức nặng của thế giới đã trở nên quá lớn để chứng kiến. Biểu tượng tự do từng tỏa sáng giờ đây mang theo nỗi buồn về ý nghĩa đã mất", de Leeuw viết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 4 tháng 7, khi người Mỹ lúc đó đang kỷ niệm Ngày Độc lập.Bức tranh cô vẽ về Tượng Nữ thần Tự do, một món quà từ người dân Pháp vào cuối những năm 1800, đã vấp phải một số lời chỉ trích gay gắt. Dân biểu Hoa Kỳ Tim Burchett, một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đến từ Tennessee, đã viết trong một bài đăng giận dữ trên X rằng tác phẩm này "khiến tôi ghê tởm". Ông cho biết ông có một người chú đã chiến đấu và hy sinh tại Pháp, nơi quân đội Hoa Kỳ đã tham chiến trong cả Thế chiến I và Thế chiến II. Trong một cuộc phỏng vấn với AP, cô de Leeuw đã không hề hối hận. "Tôi không cảm thấy bị xúc phạm khi bị phong trào Donald Trump ghét bỏ. Tôi không hối hận. Đây là điều đúng đắn cần làm", cô nói.Bức tranh tường ở Roubaix là một phần của lễ hội văn hóa đường phố đô thị do thị trấn này tài trợ. Roubaix là một trong những thị trấn nghèo nhất nước Pháp. Nền kinh tế của thị trấn đã bị tàn phá nặng nề bởi sự sụp đổ của ngành công nghiệp dệt may từng rất phát triển, vốn từng thu hút lao động nhập cư từ khắp nơi trên châu Âu, Bắc Phi và nhiều nơi khác. Thị trấn đang ủng hộ tác phẩm, với việc Phó Thị trưởng phụ trách các vấn đề văn hóa, Frederic Lefebvre, phát biểu với đài truyền hình France 3 rằng "đó là một thông điệp chính trị rất mạnh mẽ và sâu sắc".⦿ ---- Trong bài phát biểu tại Pennsylvania tuần này, Tổng thống Trump đã kể một câu chuyện về người chú quá cố của mình, John Trump, một giáo sư khoa học được kính trọng tại MIT. Tổng thống đã nói sai một vài chi tiết nhỏ về thời gian công tác và bằng cấp của chú mình, nhưng điều khiến mọi người thực sự khó hiểu là Trump đã tuyên bố kẻ đánh bom Unabomber Ted Kaczynski là một trong những học trò của chú mình."Có rất ít sự khác biệt giữa một kẻ điên và một thiên tài," Trump nói, theo Gizmodo. "Nhưng Kaczynski, tôi đã nói, ông ấy là một học trò như thế nào, chú John, Tiến sĩ John Trump? Ông ấy nói, một học trò như thế nào? Và rồi ông ấy nói, nghiêm túc mà nói, tốt. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ đi khắp nơi để sửa lỗi cho tất cả mọi người, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ lắm với ông ấy. Không suôn sẻ lắm, nhưng cuộc sống vẫn thú vị."Có 2 vấn đề lớn: John Trump qua đời năm 1985, nhưng Kaczynski không bị phát hiện là Unabomber cho đến khi bị bắt vào năm 1996, theo Gizmodo và CNN. Ngoài ra, Kaczynski từng học tại Harvard và Đại học Michigan, chứ không phải MIT. Trường này không có hồ sơ nào ghi nhận việc ông Kaczynski theo học dưới bất kỳ hình thức nào.Câu chuyện của Trump bị những người dẫn chương trình đêm khuya chế giễu. "Vậy là toàn bộ những gì chúng ta vừa nghe không chỉ là một lời nói dối nhỏ nhặt, mà giống như một ảo giác hoàn toàn", Seth Meyers nói, theo tờ New York Times. "Giờ thì, có lẽ, có lẽ, có lẽ, có lẽ Trump chỉ lỡ lời", Jordan Klepper của Daily Show nói. "Ý tôi là, ai trong chúng ta chưa từng vô tình nói với mọi người rằng chú của chúng ta đã dạy Unabomber chứ?" Stephen Colbert bắt chước Trump nói chuyện với chú mình về tất cả những điều này.⦿ ---- Tổng thống Trump đã được chẩn đoán mắc bệnh tĩnh mạch "lành tính và phổ biến", theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đưa tin trong cuộc họp báo hôm thứ Năm. Bà cho biết tổng thống đã trải qua một "cuộc kiểm tra toàn diện, bao gồm cả các xét nghiệm chẩn đoán mạch máu" sau khi nhận thấy chân bị sưng nhẹ và một bàn tay bị bầm tím, theo tờ Hill đưa tin. Bà cho biết Trump được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mạn tính, mà Phòng khám Cleveland mô tả là "một dạng bệnh tĩnh mạch xảy ra khi các tĩnh mạch ở chân bị tổn thương".Leavitt mô tả đây là "một tình trạng lành tính và phổ biến, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi", theo tờ Washington Post. Bà cho biết các bác sĩ không tìm thấy dấu hiệu nào của huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc bệnh động mạch ở vị tổng thống 79 tuổi. CBS News đưa tin rằng những bức ảnh chụp Trump với mắt cá chân sưng rõ rệt tại trận chung kết Club World Cup hôm Chủ nhật đã làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của ông. Theo Phòng khám Cleveland, cứ 20 người trưởng thành thì có một người mắc chứng suy tĩnh mạch mạn tính. Việc điều trị bao gồm liệu pháp nén và thay đổi lối sống, bao gồm tập thể dục và kiểm soát cân nặng.Leavitt cho biết bác sĩ Nhà Trắng nhận thấy sức khỏe của Trump rất tốt. Đọc ghi chú của bác sĩ, bà cho biết vết bầm tím trên tay ông "phù hợp với kích ứng mô mềm nhẹ do bắt tay thường xuyên và việc sử dụng aspirin, một loại thuốc được dùng như một phần của chế độ phòng ngừa tim mạch tiêu chuẩn", theo tờ Washington Post đưa tin.⦿ ---- Một cựu nhân viên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã đe dọa Dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene và các thành viên trong gia đình bà trong một loạt cuộc gọi được thực hiện từ trụ sở chính của đài phát thanh này tại Washington, D.C., các công tố viên cho biết. Cư dân Maryland, Seth Jason, 64 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Năm, theo NBC News. Các công tố viên cho biết ông ta đã thực hiện 8 cuộc gọi đe dọa đến văn phòng khu vực Georgia của Greene từ ngày 11 tháng 10 năm 2023 đến ngày 21 tháng 1 năm nay, một ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Trump.Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại DC, ông ta phải đối mặt với các cáo buộc đe dọa gây ảnh hưởng đến một quan chức liên bang, gây ảnh hưởng đến một quan chức liên bang bằng cách đe dọa một thành viên gia đình, liên lạc liên bang với lời đe dọa bắt cóc hoặc gây thương tích, và quấy rối qua viễn thông ẩn danh. Các điều tra viên của Cảnh sát Điện Capitol xác định rằng "các cuộc gọi điện thoại được thực hiện từ nhiều đường dây điện thoại khác nhau được kết nối với các phòng thu và phòng điều khiển tại trụ sở VOA, nơi Jason từng làm việc với tư cách là một nhân viên lâu năm", Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết.Văn phòng cho biết Jason "đã đe dọa sử dụng vũ khí để giết Dân biểu Greene, nhân viên của bà và gia đình họ". Tờ The Hill đưa tin, theo trang LinkedIn của Jason, anh Jason đã làm việc tại VOA từ đầu những năm 2000. Thông báo sa thải đã được gửi đến hầu hết nhân viên của tổ chức vào tháng trước. Jason từng là sĩ quan dự bị tình nguyện cho Sở Cảnh sát Quận Anne Arundel ở Maryland từ năm 2016, nhưng sở cảnh sát cho biết hôm thứ Năm rằng "anh ta không còn liên quan" đến họ nữa.Tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm, Quyền Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Pirro đã đọc một số lời đe dọa mà Jason được cho là đã đưa ra, bao gồm: "Tôi rất mong chờ buổi ký tặng sách của bà. Tất cả chúng tôi đều được trang bị vũ khí và sẵn sàng xử lý bà", AP đưa tin. Kari Lake, cố vấn đặc biệt của cơ quan giám sát VOA, cho biết bà rất tức giận khi "một nhân viên VOA được trả lương bằng tiền thuế lại sử dụng thiết bị bằng tiền thuế một cách đồi trụy để đe dọa tính mạng của mọi người". "Những hành động bị cáo buộc dẫn đến vụ bắt giữ này chỉ phản ánh một phần nhỏ sự mục ruỗng trong quá khứ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ", bà cho biết trong một bài đăng trên X. Lake cho biết bà đồng ý với lời kêu gọi của Trump về việc giải thể cơ quan này.⦿ ---- California: Cựu chiến binh quân đội George Retes nghĩ rằng lý lịch quân sự và quyền công dân Hoa Kỳ của mình sẽ bảo vệ anh ta. Thay vào đó, các đặc vụ ICE đeo mặt nạ đã đập vỡ cửa sổ phòng của anh ta, bắn hơi cay và ghì đầu gối lên cổ anh ta khi anh ta đến làm việc tại Glass House Farms ở Camarillo, California, vào ngày 10 tháng 7.Cuộc truy quét trang trại cần sa - một trong những cuộc truy quét lớn nhất của chính quyền Trump, với hơn 360 người di dân bị bắt giữ - đã khiến Retes phải chịu sự giám sát tự tử trong nhà tù liên bang trong ba ngày, không thể tắm rửa, gọi luật sư hoặc an ủi cô con gái ba tuổi của mình vào ngày sinh nhật của cô bé, trước khi các sĩ quan thả anh ta mà không buộc tội.Retes, người đã phục vụ quân ngũ tại Iraq vào năm 2019, hiện đang có kế hoạch kiện thông qua một chiến dịch gây quỹ cộng đồng và đang cảnh báo những người khác. Anh ta nói với AP: "Không quan trọng nếu da bạn nâu ... hoặc nếu bạn là cựu chiến binh. Họ không quan tâm. Họ chỉ ở đó để bắt cho đủ chỉ tiêu." Thống đốc Gavin Newsom đã chỉ trích các cuộc đột kích của khiến một công nhân trang trại thiệt mạng.⦿ ---- Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã ký một hiệp ước mang tính bước ngoặt vào thứ Năm, cam kết thắt chặt quan hệ quốc phòng, trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang nỗ lực bảo vệ Ukraine và chính mình khỏi một nước Nga hung hăng trước sự ủng hộ dao động từ chính quyền tập trung vào nội bộ của Tổng thống Trump. Ông Merz cho biết đây là "một ngày lịch sử cho quan hệ Đức-Anh" khi ông ký một thỏa thuận cam kết hai nước sẽ thúc đẩy đầu tư và tăng cường hợp tác thực thi pháp luật chống lại các băng nhóm tội phạm buôn người sử dụng eo biển Manche, theo hãng tin AP. "Chúng tôi muốn hợp tác chặt chẽ hơn, đặc biệt là sau khi Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu", ông Merz nói. "Đã đến lúc chúng ta cần ký kết một hiệp ước như vậy với nhau."Hiệp ước này được xây dựng dựa trên một hiệp ước quốc phòng mà Anh và Đức, hai trong số những nước châu Âu ủng hộ Ukraine lớn nhất, đã ký kết vào năm ngoái, cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga. Hiệp ước bao gồm lời hứa "hỗ trợ lẫn nhau, kể cả bằng biện pháp quân sự, trong trường hợp bên kia bị tấn công vũ trang", mặc dù chưa rõ tác động thực tế của điều này, vì cả hai nước đều là thành viên NATO và bị ràng buộc bởi hiệp ước phòng thủ chung của liên minh. Starmer cho biết hiệp ước - được ký kết tại Bảo tàng V&A ở London, được đặt theo tên của Nữ hoàng Victoria và chồng bà, Hoàng tử Albert, người Đức - đã thiết lập một "mối quan hệ đối tác có mục đích".Thỏa thuận hạt nhân: Hiệp ước này tiếp nối các thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước tuần trước của Tổng thống Emmanuel Macron, trong đó Pháp và Anh cam kết phối hợp răn đe hạt nhân lần đầu tiên. Đức không sở hữu vũ khí hạt nhân. Hiệp ước với Anh quy định hai nước sẽ "duy trì đối thoại chặt chẽ về các vấn đề quốc phòng cùng quan tâm... bao gồm cả các vấn đề hạt nhân". Đức và Anh đều đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP trong những năm tới.Vũ khí Mỹ sẽ bán cho NATO và NATO sẽ trao cho Ukraine chống Nga: Merz và Starmer đã thảo luận về các biện pháp tăng cường sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine, sau khi Trump công bố kế hoạch tăng cường kho vũ khí của Kiev bằng cách bán vũ khí Mỹ cho các đồng minh NATO, và các nước này sẽ gửi vũ khí cho Kiev. Merz ám chỉ rằng những kế hoạch này đang được tiến hành, nói rằng có thể mất "vài ngày, thậm chí vài tuần" trước khi vũ khí đến được Ukraine. Ông nói rằng "trên hết, chúng ta cần làm rõ cách thức các hệ thống vũ khí mà phía châu Âu từ bỏ sẽ được Mỹ thay thế."⦿ ---- Một quả đạn pháo của Israel đã bắn trúng khuôn viên nhà thờ Công giáo duy nhất ở Dải Gaza hôm thứ Năm, khiến 3 người chết và 10 người khác bị thương, bao gồm cả linh mục giáo xứ, theo các quan chức nhà thờ. Đức Giáo hoàng Francis, người đã qua đời vào tháng Tư, đã thường xuyên nói chuyện với linh mục về thương vong của dân thường trong cuộc chiến, theo AP đưa tin.Ngài khi sinh tiền đã gọi điện đến nhà thờ hàng ngày, ngay cả khi ngài đang nằm viện. Vụ pháo kích vào Nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở Gaza cũng đã gây hư hại cho khuôn viên nhà thờ, nơi hàng trăm người Palestine đang trú ẩn trong cuộc chiến kéo dài 21 tháng giữa Israel và Hamas. Israel bày tỏ sự hối tiếc về những gì họ mô tả là một tai nạn và cho biết họ đang điều tra.Hôm thứ Năm, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, theo AP đưa tin. Trong một bức điện chia buồn gửi đến các nạn nhân, Đức Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ "hy vọng sâu sắc về đối thoại, hòa giải và hòa bình lâu dài trong khu vực". Đức Giáo hoàng cho biết ngài "vô cùng đau buồn khi biết về sự mất mát về sinh mạng và thương tích do cuộc tấn công quân sự gây ra", và bày tỏ sự gần gũi với linh mục bị thương, Linh mục Gabriel Romanelli, và toàn thể giáo xứ.Tổng thống Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để bày tỏ sự thất vọng về vụ tấn công vào nhà thờ, Nhà Trắng cho biết. Netanyahu sau đó đã ra tuyên bố rằng Israel "vô cùng lấy làm tiếc khi một quả đạn lạc đã trúng Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza".Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp tại Jerusalem, nơi cũng có một nhà thờ ở Gaza trước đây bị hư hại do các cuộc không kích của Israel, cho biết Nhà thờ Thánh Gia đang che chở cho 600 người di tản, bao gồm nhiều trẻ em, và 54 người khuyết tật. Tòa nhà này cũng bị thiệt hại đáng kể.Tổ chức từ thiện Công giáo Caritas Jerusalem cho biết người gác cổng 60 tuổi của giáo xứ và một phụ nữ 84 tuổi đang được hỗ trợ tâm lý bên trong một lều của Caritas trong khuôn viên nhà thờ đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Romanelli bị thương nhẹ. Quân đội Israel cho biết đánh giá ban đầu cho thấy "các mảnh vỡ từ một quả đạn pháo được bắn ra trong hoạt động tác chiến tại khu vực đã vô tình trúng vào nhà thờ".⦿ ---- Hãy dặn nhau: nơi đông người, đừng hun hay ôm ai, vì có thể bất ngờ bị máy ảnh hay phim quay lên mạng. Đúng vậy, đôi khi Kiss Cam ghi lại những cặp đôi hồi hộp trong buổi hẹn hò đầu tiên, những ông bố bà mẹ ngọt ngào trong buổi hẹn hò thứ 758, những người hoàn toàn xa lạ, những cặp đôi cãi vã, và đủ loại ngượng ngùng khác nhau. Một video lan truyền trên TikTok thuộc loại thứ hai. Kìa, bất ngờ: Andy Byron, CEO của công ty công nghệ Astronomy, cũng như đám đông tại buổi diễn tối thứ Tư của Coldplay tại Sân vận động Gillette ở Foxborough, Massachusetts.Theo Newsweek đưa tin, Byron thấy mình trên Kiss Cam, đang ôm nữ giám đốc nhân sự của công ty mình - vâng, vâng - Kristin Cabot, từ phía sau. (Chức danh này tương đương với giám đốc nhân sự, theo báo Page Six.) Vấn đề nhỏ trong tất cả những điều này là Byron và Cabot đã kết hôn - với người khác.Hai người nhanh chóng tách ra dưới ánh đèn flash của máy quay và ánh mắt của thủ lĩnh Coldplay Chris Martin. "Ồ, nhìn hai người này kìa," anh ấy xuýt xoa. "Được rồi, nào, sẽ êm thôi. Hoặc là họ đang ngoại tình hoặc là họ chỉ đang rất ngại ngùng thôi." Ánh sáng lạnh lẽo của ngày thứ năm đã đến khi vợ của Byron, Megan Kerrigan Byron, đổi tên thành Megan Kerrigan trên Facebook trước khi hủy kích hoạt tài khoản của mình, theo Newsweek đưa tin. Tỷ phú mà ly hôn là sẽ tốn bộn bạc, khi có camera tình cờ chụp ảnh cho nhiều ngàn người xem.⦿ ---- Chính phủ Anh đã quyết định trao cho nhiều thanh thiếu niên hơn quyền quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước. Đảng Lao động đã công bố kế hoạch hạ độ tuổi bỏ phiếu xuống 16 trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào năm 2029, theo BBC đưa tin. Sự thay đổi này sẽ mở rộng quyền bỏ phiếu cho hơn 1,6 triệu người từ 16 đến 17 tuổi, đánh dấu sự mở rộng quyền bầu cử lớn nhất tại Anh trong hơn 50 năm, theo tờ New York Times. Lần giảm độ tuổi bỏ phiếu gần đây nhất - từ 21 xuống 18 - diễn ra vào năm 1969. Độ tuổi bỏ phiếu hiện đã là 16 trong các cuộc bầu cử địa phương và khu vực ở Scotland và Wales.Phó Thủ tướng Angela Rayner đã trích dẫn sự suy giảm niềm tin vào các thể chế dân chủ như một động lực thúc đẩy sáng kiến này, cho rằng cần có tiếng nói của giới trẻ để khôi phục sự tham gia của công chúng. Kế hoạch này cũng bao gồm các biện pháp thắt chặt hạn chế đối với các khoản tài trợ nước ngoài cho các đảng phái chính trị và đơn giản hóa quy trình đăng ký cử tri, có khả năng giúp nhiều người tham gia bầu cử dễ dàng hơn. Đảng Lao động đã vận động về vấn đề này và hiện nắm giữ đa số đáng kể trong Quốc hội, khiến việc thông qua dự luật có nhiều khả năng xảy ra.AP lưu ý rằng một số quốc gia khác cho phép công dân 16 và 17 tuổi được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử quốc gia, bao gồm Áo, Brazil và Ecuador. Động thái của Vương quốc Anh diễn ra sau khi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm ngoái giảm xuống còn 59,7%, mức thấp nhất trong hơn hai thập niên. Các cuộc thăm dò dư luận ở Anh từ lâu cho thấy cử tri trẻ tuổi có xu hướng thiên tả, nghĩa là sự thay đổi này có thể mang lại cho Công đảng và Đảng Xanh một cú hích nhỏ trong cuộc bầu cử tiếp theo, tờ Times lưu ý. Nigel Farage, lãnh đạo Đảng Cải cách cực hữu, cho biết sự thay đổi này là một nỗ lực nhằm "gian lận hệ thống chính trị, nhưng chúng tôi dự định sẽ gây bất ngờ khó chịu cho họ", tờ Telegraph đưa tin.⦿ ---- Một hành khách hàng không mất trí tự nhận mình là "người thật nhất Bờ Đông [Hoa Kỳ]" đang trở thành tâm điểm chú ý sau màn hỗn chiến kinh hoàng trên chuyến bay của hãng hàng không American Airlines. Hành khách được giấu tên, tự nhận là cộng sự của rapper Kodak Black, đã nổi cơn thịnh nộ trong chuyến bay từ Charlotte đến Denver vào Chủ Nhật sau khi bất đồng quan điểm với một tiếp viên hàng không mà anh ta cho là có "đôi mắt đẹp."Hành khách nổi khùng này liên tục cằn nhằn ít nhất 12 phút về việc làm mất bộ sạc điện thoại, đòi uống thuốc và cố gắng đòi hoàn tiền hoặc nâng hạng ghế. "Các tiếp viên hàng không như quý vị thực sự làm khách hàng tức điên - hãy câm mồm lại", anh ta hét vào mặt một tiếp viên hàng không ở đầu video, trước khi thách thức họ "Gọi cảnh sát đi. Tôi sẽ cho chúng nó ăn đòn. Các anh đã làm hỏng người thật nhất Bờ Đông".Trong suốt màn chỉ trích, hành khách này còn đe dọa sẽ đánh một người bạn đồng hành, người đã bảo anh ta im lặng, nói rằng sẽ "châm điếu cần sa" và đòi nâng hạng ghế, thậm chí còn đề nghị trả cho một tiếp viên hàng không 100 đô la để ngồi vào buồng lái. Có lúc anh ta quay sang tiếp viên hàng không và nói "Tôi mong đợi điều tốt hơn từ cô. Tôi đã nói là cô có đôi mắt đẹp mà". Cuối cùng, anh ta bị đuổi khỏi chuyến bay, và sau đó American Airlines đã cảm ơn tất cả mọi người trên máy bay vì đã kiên nhẫn xử lý "hành khách gây rối".⦿ ---- HỎI 1: Yoga, thái cực quyền và đi bộ hoặc chạy bộ cho thấy bằng chứng hứa hẹn nhất về việc giúp người tham gia ngủ nhanh hơn và ngủ lâu hơn, ít bị thức giấc hơn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Trằn trọc mỗi đêm? Tập thể dục nhiều hơn trong tuần là một cách đã được biết đến để cải thiện giấc ngủ, nhưng nghiên cứu mới cho thấy bạn không cần phải chạy marathon hay đến phòng tập thể dục để đạt được những lợi ích đó. Theo một phân tích tổng hợp mới về 22 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí Y học BMJ Evidence-Based Medicine, các bài tập cường độ thấp, tác động thấp có thể cải thiện giấc ngủ và làm giảm các triệu chứng mất ngủ. Các thử nghiệm bao gồm 13 phương pháp điều trị mất ngủ không dùng thuốc, bao gồm bảy chế độ tập thể dục, châm cứu, mát-xa và liệu pháp hành vi nhận thức. Trong số các bài tập được nghiên cứu, yoga, thái cực quyền và đi bộ hoặc chạy bộ cho thấy bằng chứng hứa hẹn nhất về việc giúp người tham gia ngủ nhanh hơn và ngủ lâu hơn, ít bị thức giấc hơn. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Không tìm thấy mối liên hệ nào giữa nhôm (aluminum) trong vaccine dành cho trẻ em và các vấn đề sức khỏe lâu dài, bao gồm tự kỷ, hen suyễn hoặc các bệnh tự miễn (autoimmune diseases)?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới trên hơn 1,2 triệu người không tìm thấy mối liên hệ nào giữa nhôm trong vaccine dành cho trẻ em và các vấn đề sức khỏe lâu dài, bao gồm tự kỷ, hen suyễn hoặc các bệnh tự miễn. Nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí Annals of Internal Medicine đã xem xét 50 bệnh mãn tính. Chi tiết: