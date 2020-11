Đức Giáo Hoàng chúc mừng Biden. Quân đội Mỹ: bảo vệ Hiến Pháp, không vì cá nhân nào. Moderna trình thuốc chủng ngừa COVID-19. Quốc hội Scotland điều tra Trump rửa tiền. Thượng đẳng da trắng sẽ biểu tình lớn ở thủ đô. Bộ Nội An: bầu cử 2002 an toàn nhất lịch sử Mỹ. Obama: 8 năm Tổng Thống da đen là cơ duyên để Trump trồi dậy. Tòa N.Y. xúc tiến vụ bà Carroll kiện Trump hiếp dâm và mạ lỵ. Tòa bác đơ

Cựu Tổng Thống Barack Obama. Báo The Guardian hôm 12/11/2020 ghi lời cựu Tổng Thống Barack Obama rằng nhiều triệu người dân Mỹ kinh hoàng vì hình ảnh một người da đen trong Bạch Ốc đã dẫn tới chính phủ Trump. Sách hồi ký của Obama có nhan đề "A Promised Land" (Một Vùng Đất Hứa) sẽ phát hành vào Thứ Ba 17/11/2020. Nhà xuất bản Penguin Random House trả tiền bản quyền in sách của Barack Obama và phu nhân Michelle Obama lên tới 65 triệu đôla, nội dung sách về thời gian 8 năm 2 người ở trong Bạch Ốc.

Đức Giáo Hoàng chúc mừng Biden. Quân đội Mỹ: bảo vệ Hiến Pháp, không vì cá nhân nào. Quốc hội Scotland điều tra Trump rửa tiền. Thượng đẳng da trắng sẽ biểu tình lớn ở thủ đô. Bộ Nội An: bầu cử 2002 an toàn nhất lịch sử Mỹ. Obama: 8 năm Tổng Thống da đen là cơ duyên để Trump trồi dậy. Tòa N.Y. xúc tiến vụ bà Carroll kiện Trump hiếp dâm và mạ lỵ. Tòa bác đơn Trump kiện CNN. 3 viên chức Bạch Ốc: Trump vu cáo bầu cử gian lận là để diễn kịch. Ban vận động của Trump bắt đầu sa thải nhân viên. Biden thắng Arizona. Sách của Cohen về Trump sẽ lên phim, do đạo diễn và tài tử có giải Oscar thực hiện. Moderna trình thuốc chủng ngừa COVID-19. Hãng luật Porter Wright Morris & Arthur rút lui, từ chối đại diện Trump

WASHINGTON (VB - 13/11/2020) -- Công ty dược Moderna đệ trình thuốc chủng ngừa COVID-19 lên giới chức thẩm quyền Thụy Sĩ, theo thông báo của cơ quan về các sản phẩm y tế chữa trị Swiss Agency for Therapeutic Products (Swissmedic) hôm Thứ Sáu. Dự kiến thuốc vaccines này sẽ được Thụy Sĩ chấp thuận sớm. Trước đó, hai hãng dược AstraZeneca và Pfizer/BioNTech cũng đã đệ trình thuốc chủng ngừa của họ để xin chấp thuận ở Thụy Sĩ. Tổ chức y tế thế giới WHO đặt trụ sở chính ở Thụy Sĩ.

Đức Giáo Hoàng Francis đã điện thoại, chúc mừng Tổng Thống tân cử Joe Biden, một tín đồ Công Giáo thuần thành, bất kể Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump chưa chịu thú nhận thất cử. Biden đã cảm ơn sự ban phước của Đức Giáo Hoàng và chúc mừng các công trình của D0GH Francis trong việc quảng bá hòa bình, hòa giải trên thế giới. Ghi nhận rằng một vài vị giám mục tại Hoa Kỳ vẫn chống đối Biden, bất kể Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ đã chúc mừng Biden vài ngày trước.

Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley trong một sự kiện hôm Thứ Tư tuyên bố rằng quân đội sẽ chỉ phục vụ Hiến Pháp, trong khi đứng bên cạnh quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Christopher Miller, người được Trump bổ nhiệm sau khi Trump sa thải Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper.

Tướng Milley nói: "Chúng ta độc đáo trong các quân đội [thế giới]. Chúng ta không tuyên thệ [trung thành] trước 1 vị vua hay hoàng hậu, 1 nhà độc tài hay lãnh tụ độc đoán. Chúng ta không tuyên thệ với 1 cá nhân. Không, chúng ta không tuyên thệ trước một quốc gia, một bộ lạc hay tôn giáo. Chúng ta tuyên thệ trung thành với Hiến Pháp. Và tất cả chiến binh đang ở trong bảo tành này, tất cả thủy thủ, lính TQLC, Tuần Duyên, từng người sẽ bệnh vực và bảo vệ bản văn [Hiến Pháp] đó, bất kể phải hy sinh trả giá cho từng người chúng ta" trong bài diễn văn khai mạc bảo tàng viện Lục quân Hoa Kỳ.

Ngay sau khi Tướng Milley diễn văn xong, Miller (người được Trump bổ nhiệm làm quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng qua một tweet sa thải Bộ Trưởng Esper) nói: "Cảm ơn đã đặt một ngưỡng rất cao cho người mới nhận nhiệm vụ và có vài lời. Tôi nghĩ tất cả những gì tôi muốn nói với diễn văn của ngài là amen, rất tuyệt vời." (Chữ amen là chữ cuối các bài kinh Ky Tô Giáo, có nghĩa là "so be it" - hãy là như thế, hay ý Chúa được nên).

Trưởng phòng báo chí Bạch Ốc Kayleigh McEnany nói hôm Thứ Năm rằng cuộc biểu tình sẽ tổ chức vào Thứ bảy 14/11/2020 có tên "Million MAGA March" để ủng hộ TT Trump sẽ là khổng lồ. Các viên chức thủ đô nói là đang theo dõi hơn 1 tá tổ chức dự định biểu tình này, cũng có chủ đề 'ngăn chận Biden trộm cuộc bầu cử' hầu hết tham dự sẽ là người có lập trường cực hữu, da trắng thượng đẳng và nồng nhiệt ủng hộ Trump, trong đó có các nhóm: Stop the Steal DC, the Proud Boys và Oath Keepers, theo bản tin từ báo DCist. Cùng lúc sẽ có biểu tình của những người ủng hộ Biden, phản đối Trump bám ghế.

Cảnh sát trưởng thủ đô Peter Newsham nói cảnh sát sẽ bảo vệ an ninh, nhưng không đứng về phía nào, và không cho phép bạo lực xảy ra. Các nhóm cực hữu Million MAGA March và Stop The Steal sẽ biểu tình ở quảng trường Freedom Plaza vào trưa Thứ Bảy, rồi tuần hành tới Tòa Tối Cao. Đô Trưởng Muriel Bowser nói cảnh sát đang quan sát một đoàn xe buýt chở người ủng hộ Trump đi từ Texas về thủ đô, và nhắc rằng luật thủ đô không cho mang súng công khai. Để đón biểu tình, hơn 30 con đường quanh Bạch Ốc sẽ đóng lại suốt ngày Thứ Bảy.

Một văn thư liên bộ về an ninh công quyền và an toàn bầu cử nói hôm Thứ Năm rằng bầu cử 2020 là "an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ" và không hề có chứng cớ phạm quy hay gian lận nào, bất cứ cách nào. Tuyên bố liên bộ như thế là trái nghịch với lời TT Trump và Cộng Hòa nói rằng Trump thua phiếu vì gian lận.

Văn thư liên bộ ký tên Sở an ninh mạng và hạ tầng thuộc Bộ Nội An (Cybersecurity and Infrastructure Agency, thường viết tắt CISA) và nhiều cơ quan an toàn bầu cử đứng tên chung. Bản văn nói bầu cử ngày 3/11/2020 là an toàn nhất lịch sử Mỹ, không có chứng cớ nào về chuyện hệ thống bầu cử xóa đi hay lạc mất phiếu, đổi phiếu hay bất kỳ sai trái nào. Bản văn nói tất cả các tiểu bang đều có hồ sơ giấy của từng phiếu bầu, cho phép kiểm lại, đếm lại từng phiếu nếu cần.

Bản tin Reuters nói rằng Giám đốc CISA là Christopher Krebs trước khi phổ biến văn thư đã dự kiến sẽ bị Trump sa thải sau khi bản văn này tới tay báo chí truyền thông. Căng thẳng giữa Bạch Ốc và CISA đã có từ lâu, từ trước ngày bầu cử, khi CISA đưa ra một trang web "kiểm soát tin đồn" thường xuyên phân tích và chỉ trích các tin đồn và tin giả do Trump và Cộng Hòa phóng ra liên tục, và cả sau ngày bầu cử cũng thế.

CISA do Trump thành lập năm 2018, và Krebs là do Trump bổ nhiệm. Một người khác do Trump bổ nhiệm là Bryan Ware, Phó Giám Đốc An Ninh Mạng tại CISA đã từ chức hôm Thứ Năm, và một nguồn tin nói Ware bị Trump yêu cầu từ chức. CNN nói một vài quan chức khác cũng sẽ bị Trump ép từ chức.

Joe Biden được dự đoán chiến thắng Arizona khuya Thứ Năm, với gần như tất cả phiếu đã đếm xong. Biden thắng 49.4% trong hơn 3.4 triệu phiếu bầu ở Arizona, còn Trump được 49.07%, theo văn phòng Tổng Thư Ký Arizona. Như thế, Trump không còn đường nào gỡ, ngay cả khi có kết quả 2 tiểu bang còn chưa đếm xong: Georgia (nơi Biden đang thắng thế) và North Carolina (nơi Trump đang thắng thế).

Các viên chức Bạch Ốc thú nhận với báo chí rằng Trump khôngc ông nhận kết quả bầu cử chỉ là "diễn kịch"... Chủ tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc Ronna McDaniel, Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, và cố vấn của Trump là Corey Lewandowski đều nói với NBC và Washington Post rằng Trump không có cách nào thắng nữa. NBC ghi lời nhận định rằng "Trump diễn kịch."

Nhà xuất bản Penguin Random House trả tiền bản quyền in sách của Barack Obama và phu nhân Michelle Obama lên tới 65 triệu đôla, nội dung sách về thời gian 8 năm 2 người ở trong Bạch Ốc. Sách của bà Michelle Obama có nhan đề Becoming, đã phát hành năm 2018.

Barack Obama sẽ nói chuyện trên đài CBS về sách này vào Chủ Nhật 15/11/2020. Sách này dày 768 trang, là tập đầu trong 2 tập, ghi thời gian Obama vào Thượng Viện và vào Bạch Ốc từ năm 2009 tới 2017.



E. Jean Carroll

Bất kể Bộ Trưởng Tư Pháp liên bang Bill Barr vùng vẫy chống đối, hồ sơ kiện dân sự của bà E. Jean Carroll chống lại việc Donald Trump hạ nhục bà sau khi Trump chối là không hề hiếp dâm bà đã được Chánh án Lewis Kaplan tại New York cho phép tiến hành, ấn định buổi điều trần đầu tiên của tòa sẽ là ngày 11 tháng 12/2020 lúc 9:30 giờ sáng. Buổi ra tòa đầu tiên này sẽ thực hành viễn liên vì ngừa siêu vi COVID-19.

Luật sư của bà Carroll là Roberta Kaplan (trùng họ, nhưng không phải liên hệ gia tộc), nói trong bản văn gửi báo chí rằng hồ sơ kiện này bị Trump gửi đơn xin tòa chận lại từ tháng 2/2020, nhưng Chánh án đã bác bỏ nỗ lực của Bộ Tư Pháp xin thay mặt Trump làm nghi can, vì Chánh án nói rằng hiếp d6am là cá nhân thực hiện, không thể nào là một Bộ Tư Pháp.

Bà E Jean Carroll cáo buộc rằng bà bị Trump hiếp dâm trong một phòng thay đồ ở một tiệm bách hóa department store, và rồi Trump giễu cợt, tố ngược rằng bà nói dối. Luật sư của bà đã trình tòa chứng cớ DNA được cho là của Trump dính lại trong vụ hiếp dâm.

Porter Wright Morris & Arthur, công ty luật đại diện cho ban vận động của Trump trong vụ kiện "bầu cử gian lận" ở Pennsylvania, quyết định xin rút lui. Quyết định này được thỏa thuận giữa hãng này và ban bầu cử của Trump. Các chuyêng ia pháp lý đã nói rằng hãng luật này sẽ thua kiện vì không có chứng cớ nào đưa ra được sau vào phiên tòa.



Patrick Harvie

Báo The Scotsman hôm Thứ Năm ghi rằng Quốc Hội Tô Cách Lan đang thảo luận về một cuộc điều tra xem về cách nào các tài sản kinh doanh của Trump tại quốc gia này được tài trợ, trong khi có tin rằng sân golf và khách sạn của Trump ở nơi này là chỗ rửa tiền quốc tế. Dân biểu Patrick Harvie (cũng là chủ tịch đảng xanh Scottish Greens) nói rằng cần phải bảo vệ danh tiếng tốt đẹp của Tô Cách Lan và phải tránh khỏi thương hiệu Trump độc hại trong khi Harvie trình bày về các quan ngại nghiêm trọng về kinh doanh của Trump, trong đó có chứng cớ mua và bán bất thường, có dấu hiêu rửa tiền đặc biệt về hai sân golf ở Scotland và Ireland.

Ban vận động của Trump bắt đầu sa thải nhân viên từ tuần này, theo tin CNN, bất kể Trump liên tục nói rằng bầu cử chưa xong, và Trump đang đưa ra hàng chục đơn kiện ở nhiều tiểu bang.

Trong khi đó, Chánh án liên bang Michael L. Brown bác bỏ đơn kiện do ban vận động của Trump đưa ra kiện CNN về mạ lỵ sai trái. Chánh án ghi rằng bài viết của Larry Noble mà Trump kiện là những sự kiện có thật đã ghi trong cuộc điều tra của công tố Mueller rằng Trump thắng cử 2016 là nhờ tình báo Nga giúp đỡ.

Donald Trump hôm Thứ Năm chỉ trích Fox News, nói rằng Fox New năm 2016 khác hẳn Fox News năm 2020 và rằng Fox News sẽ sụp đổ vì không ai xem nữa, và rằng "họ đã quên Con Ngỗng Vàng" vì Trump đã làm cho Fox News thành công khi thú hút khán giả đông đảo xem đài này.



Sách của Cohen sẽ lên phim.

Cuốn sách của Michael Cohen, cựu luật sư của Donald Trump, sẽ lên phim, theo báo Daily Mail và cho biết đang tuyển diễn viên. Dự kiến từ đạo diễn tới diễn viên đều là những người có giải Oscar điện ảnh. Sách nhan đề 'Disloyal: A Memoir' sẽ được chuyển thể sang phim, trong đó kể những việc Cohen đã làm cho Trump trong một thập niên, kể cả chuyện ém nhẹm các xì căng đan khi Trump dan díu với cô đào phim tình dục Stormy Daniels và người mẫu Playboy là cô Karen McDougal.

