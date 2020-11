Câu Chuyện Thẩm Mỹ: Bí Ẩn Đằng Sau Chiếc Áo Đầm

Từ thời thập niên 30’s, cô đào Scarlett trong phim Cuốn Theo Chiều gió, bó vòng eo trong chiếc áo lót trắng xiết chặt bằng những sợi dây, để có vòng eo nhỏ nhất trong giới phụ nữ quí tộc miền nam nước Mỹ. Cho tới ngày nay, chiếc eo thon, phần lưng ong quyến rủ vẫn là nét đẹp chính yếu của phụ nữ cần phô trương khi diện quần áo.





Ngày nay, bạn thường nhìn thấy những minh tinh màn bạc đẹp lộng lẫy bước trên tấm thảm đỏ mùa trao giải điện ảnh, với những chiếc áo đầm dạ hội sáng lóng lánh, đẹp mê ly, lộ rõ những phần thân thể không một chút dư thừa hai, ba ngấn như phần đông phụ nữ, sau khi sinh đẻ, vóc dáng đã mất gần hết những đường cong nét thon thả thời con gái. Nhưng, bạn có biết bí ẩn đàng sau những chiếc váy dạ hội thẩm mỹ đó là những chiếc áo lót kỳ diệu. Đó là áo lót bó sát thân mình “invisible shapper”.









Cô kiểu mẫu nổi tiếng của công ty đồ lót số 1 Victoria Secrect mặc những bộ thời trang mà hầu như mọi phụ nữ đều thèm muốn, là Tyra Banks cho biết, trong một buổi trình diễn “Tyra Banks Show” :Tất cả những quí bà quí cô, khi bước trên tấm thảm đỏ ấy, đều đã được bó gọn gàng bên trong những chiếc áo dạ hội diễm lệ bằng “shapper on”. Họ đều mặc đồ lót loại bó chặt chẻ nầy để thu gọn tất cả những lớp mở dư thừa ở những phần bụng, phần hông, thậm chí cả phần đùi nữa. Nhiều khi, nếu cần, họ còn mặc hai lớp bó bên trong khi thân hình có hơi nhiều mỡ.

Quần áo lót tốt, vẫn là do những nhà sản xuất có tiếng lâu năm, gây niềm tin cho khách hàng, dù có mắc tiền đi chăng, vẫn cần nên có trong tủ áo của phụ nữ để mặc khi cần. Có rất nhiều hiệu đồ lót loại nầy bán ngoài thị trường, từ kiểu như quần lót bình thường, chỉ bó phần bụng, tới những kiểu dài hơn, từ phía dưới áo lót ngực xuống tới dưới đùi…





Khi bạn chọn mua áo quần lót loại nầy, nên chọn đúng kích cỡ, không quá chật tới khó thở. Phải vừa vặn và thoải mái khi đi, đứng, ngồi, phần dưới áo lót không bị cuộn lại nếu bó phần đùi. Nhiều phụ nữ thích loại “lace” vừa mềm mại, nhẹ nhàng, không thấy những đường may chỗ nối. Hàng may càng tốt khi có độ co dãn mạnh và chắc.





Nhờ công dụng làm đẹp nầy, ngay cả những phụ nữ bình thường như chúng ta, khi diện chiếc áo đầm, áo dài, muốn thon thả và đẹp mắt, vẫn cần tới những chiếc áo, quần lót kỳ diệu nầy.