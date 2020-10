Chánh án gốc Việt Jason Lương xét xử vụ Bộ Trưởng Tư Pháp Ken Paxton của Texas về tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

.

1 triệu dân Bắc California rủ nhau lãng mạn, thắp nến Chủ Nhật này. Chánh án gốc Việt Jason Lương xử nhẹ tay với Bộ Trưởng Tư Pháp Ken Paxton của Texas? 3 triệu công nhân xây cất ủng hộ Biden. Phiếu gốc Á châu quyết định vận mệnh North Carolina. Tài tử, nghệ sĩ Mỹ kêu gọi bầu cho Biden vì các thế hệ tương lai. Giới ngoại giao Mỹ lâm bệnh "Hội chứng Havana" vì gián điệp Nga bắn súng viba, Trump im lặng. Ba Lan bùng phát dịch, phong tỏa nhiều phần toàn quốc. Báo y khoa y khoa Nature Medicine: nếu mang khẩu trang từ cuối tháng 2/2020 có thể đã cứu mạng 130,000 người Mỹ khỏi chết. Cặp tình nhân da đen ngồi trong xe, bị cảnh sát Illinois chĩa súng bắn chết chàng, bị thương nàng. Trump vu khống bà Hillary Clinton, nếu bà thắng cử 2015 Mỹ bây giờ đang chiến tranh nguyên tử. Trump ký sắc lệnh chuyển hàng trăm ngàn công chức liên bang vào diện Schedule F, để sa thải không cần lý do. Bảng quảng cáo cho thấy Kushner và Ivanka Trump vui trên những xác người, bị LS Bạch Ốc dọa kiện

.

WASHINGTON (VB - 24/0/2020) --- Rủ nhau thắp nến lãng mạn... Các bạn vùng Bắc California sẽ rủ nhau thắp nến lãng mạn váo ngày Chủ Nhật 25/10/2020 vì sở điện Pacific Gas & Electric sẽ cắt hơn 1 triệu người nhằm ngăn ngừa cháy rừng trong khi thời tiết nóng gay gắt với sức gió kinh hoàng: gió thổi mạnh 50 dặm/giờ tại Oakland, 44 dặm/giờ tại San Francisco, 36 dặm/giờ tại San Jose, 40 dặm/giờ tại Napa.

.

Sở điện PG&E nói là sẽ cắt điện tại 38 quận --- hầu hết vùng Vịnh San Francisco Bay Area — dự kiến từ rạng sáng Chủ Nhật và kéo dài tới Thứ Ba, ảnh hưởng 466,000 nhà và cơ sở kinh doanh, tức là hơn 1 triệu cư dân với ước tính từ 2 tới 3 người mỗi nhà hay một cơ sở kinh doanh.

Hình ảnh cháy rừng California

.

Các quận bị ảnh hưởng trong thông báo này là: Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Kern, Lake, Lassen, Madera, Marin, Mariposa, Mendocino, Monterey, Napa, Nevada, Placer, Plumas, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma, Stanislaus, Tehama, Trinity, Tuolumne, Yolo và Yuba. Một số khách hàng tại 25 thị trấn người da đỏ cũng bị ảnh hưởng.

.

Chánh án gốc Việt Jason Lương xét xử vụ Bộ Trưởng Tư Pháp Ken Paxton của Texas về tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Jason Lương hôm Thứ Sáu ra phán lệnh về hồ sơ hình sự chống lại Bộ Trưởng Tư Pháp Ken Paxton là phải trả về xử ở quận nhà của Paxton --- tức là quận Collin County, phía Bắc Dallas -- theo đòi hỏi của luật sư của Paxton, người lý luận rằng hồ sơ hình sự này lẽ ra phải xử ở quận nhà sau khi hồ sơ đã chuyển lên Houston. Phán lệnh của Jason Lương là một chiến thắng pháp lý cho Đảng Cộng Hòa. Paxton đã khai là vô tội.

.

Trong tháng 10/2020, nhiều công tố dưới quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Ken Paxton đã tố giác Paxton nhiều tội hình sự. Có 7 công tố trong văn phòng của Paxton nói rằng ho đã báo cáo rằng Bộ Trưởng Paxton đã vi phạm luật, trong đó có cáo buộc về nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực trong quan hệ tương tác giữa Paxton và nhà tư bản ngành xây dựng Nate Paul. Sau đó, một trong 7 công bố phải từ chức, 1 người khác bị cho tạm nghỉ và 2 người khác bị sa thải.

.

Chánh án Jason Luong sinh tại Việt Nam, cùng gia đình sang Mỹ tỵ nạn sau khi Sài Gòn sụp đổ, là chánh án Tòa địa hạt 1865 Texas, nhậm chức này từ 1/1/2019 và nhiệm kỳ này sẽ kết thúc vào 2022.

.

Một liên minh các công đoàn ngành xây dựng cho biết sẽ ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden, cho Biden một sức mạnh lớn từ giới lao động. Liên công đoàn North America's Building Trades Unions, gồm 14 công đoàn, đại diện gần 3 triệu công nhân xây cất tại Hoa Kỳ trước đó đã đứng bên lề trong khi cân nhắc và thảo luận nội bộ về chính sách của Biden về xây hạ tầng và kế hoạch đối phó khí hậu biến đổi.

.

North Carolina là tiểu bang chiến trường giữa Trump và Biden, nhưng phiếu cử tri gốc Á châu sẽ quyết định vận mệnh nơi này -- hiện nay thăm dò cho thấy 2 ứng viên ngang điểm nhau: bản thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy Biden có 3% điểm hơn Trump trong khi trung bình các bản thăm dò từ RCP cho thấy Biden chỉ hơn 1.5% điểm. Nghĩa là, bằng nhau, khi tính xác suất sai số.

.

Trong nhiều thập niên, phiếu gốc Á nơi này không bao nhiêu và cử tri gốc Á không được chú ý vận động, xem như không có cử tri gốc Á nơi này và trước giờ không ứng cử viên nào bận tâm nói chuyện với người gốc Á châu tiểu bang này, theo lời của Chavi Khanna Koneru, giám đốc Điều hành của tổ chức người gốc Á North Carolina Asian Americans Together. Nhưng lần này là khác, vận động dồn dập từ cả Cộng Hòa và Dân Chủ.

.

Tại North Carolina, nơi này TT Donald Trump thắng chưa tới 4% điểm trong bầu cử 2016.Nhưng năm nay cả 2 ứng viên đều cạnh tranh từng phiếu, vì thăm dò cho thấy là nghiêng ngửa. Theo thống kê của APIA Vote và AAPI Data, có gần 172,000 cử tri Mỹ gốc Á tại North Carolina, chiếm 3.5% tổng số cử tri.

.

Trong khi dân số gốc Á tiểu bang này là hơn 363,000 người nhiều hạng tuổi— tức là tăng 154% kể từ 2000. Hơn 1/2 người gốc Á tại tiểu bang này là người gốc Ấn Độ, dự đoán sẽ ủng hộ Biden-Harris vì bà Harris có mẹ gốc Ấn Độ. Số còn lại là gốc Hoa, Hàn, Việt và Nhật.

.

Cuộc tranh cử Thống Đốc 2016 cho thấy quyết định chỉ có khoảng 10,000 phiếu bầu. Như thế, nếu toàn lực cử tri người gốc Á năm 2020 là đông gấp vài chục lần số phiếu quyết định đó của 2016. Tom Wong, giáo sư tại viện nghiên cứu U.S. Immigration Policy Center ở đại học University of California tại San Diego, nói nghiên cứu của ông cho thấy phiếu bầu gốc Á có ảnh hưởng tại North Carolina năm nay mạnh hơn bao giờ hết.

.

Ba Lan vào khu vực đỏ ổ dịch COVID-19, trong khi loan báo Tổng Thống Ba Lan Andrzej Duda lây nhiễm dương tính, trong khi riêng trong ngày Thứ Sáu 23/10/2020 quốc gia Đông Âu này thêm 13,600 người bị nhiễm dương tín, cao kỷ lục trong 1 ngày, cùng với hơn 150 người chết/ngày. Lệnh phong tỏa hạn chế Ba Lan đưa ra, cấm tụ họp hơn 5 người, đóng cửa một phần các trường tiểu học và tiệm ăn, trẻ em ra phố phải có người lớn đi kèm. Người trên 70 tuổi được khuyến khích ở nhà.

.

Y khoa có chữ "Hội chứng Havana" ("Havana syndrome") để chỉ một căn bệnh bí ẩn mà các nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba bị trong các năm gần đây. Bây giờ, 2 cuộc điều tra được đăng trên hai báo New York Times và tạp chí GQ, cho thấy bệnh này không chỉ ở Cuba, mà đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới: trận tấn công gây ra hội chứng Havana ảnh hưởng sức khỏe các nhà ngoại giao Mỹ ở TQ, Nga, Ba Lan, Georgia, Úc châu, Đài Loan và ngay cả tại Mỷ.

.

Như trường hợp viên chức CIA Marc Polymeropoulos, bâyg iờ đã về hưu, ban đầu nghĩ rằng ngộ độc thức ăn tại phòng khách sạn Moscow (Nga) cuối năm 2017. Bệnh này gây nhức đầu dai dẳng,t ới bây giờ, buộc ông phải về hưu. Điều tar của CIA dựa vào dữ kiện dò địa điểm cho thấy gián điệp Nga có mặt ở khu vực gần nơi các viên chức CIA bị ngả bệnh tại một vài trường hợp như thế.

.

Nhiều phân tích gia từ CIA và Bộ Ngoại Giao Mỹ, và các nhà khoa học bên ngoài , cũng như nhiều nạn nhân, nghĩ rằng Nga là thủ phạm gây bệnh, vì trong quá khứ Nga từng sử dụng vũ khí gây tổn thương não bộ nạn nhân, và vì Nga muốn phá vỡ liên hệ giữa Mỹ với Bắc Kinh và Havana. Vũ khí này được suy đoán là "vũ khí năng lượng hướng về" ("directed energy weapon") có thể dùng sóng vi ba (microwaves) để gây ra lan sóng làm chấn thương trong não bộ.

.

Chính phủ Trump đã di tản nhân viên ngoại giao ở Cuba về và gọi đó là tấn công. Trong khi tại TRung Quốc, Mỹ mềm diu hơn, chỉ gọi là sự kiện y tế. Các nạn nhân bị vũ khí này tấn công thường phải nghỉ nhiều ngày cho tới khi bình phục. Mỹ điều tra các trường hợp giới ngoại giao Mỹ gặp bệnh này ở Cuba nhưng không điều tra ở TQ. Tạp chí GQ nói rằng Giám đốc CIA Gina Haspel bác bỏ nghi ngờ Nga là thủ phạm và không đưa nghi ngờ này thảo luận ở Bạch Ốc trong khi Trump liên tục kết thân với Vladimir Putin. Có thể Haspel thấy chưa đủ chứng cớ, cũng có thể sợ bị Trump trừng phạt các viên chức CIA điều tra này.



Khẩu trang lẽ ra cứu mạng 130,000 người...

.

Bản phân tích trên tạp chí y khoa Nature Medicine cho thấy lẽ ra nếu mang khẩu trang toàn bộ ngừa dịch COVID-19 suốt từ cuối tháng 2/2020 sẽ có thể đã cứu mạng 130,000 khỏi bị chết tại Mỹ. Nghiên cứu nói, nếu chỉ có 85% dân số Mỹ mang khẩu trang nơic ông cộng thì cũng có thể cứu mạng 96,000 người khỏi chết.

.

Các nhà nghiên cứu ở viện Institute for Health Metrics and Evaluation ước tính ngay cả nếu ra lệnh giãn cách xã hội tại tất cả các tiểu bang Mỹ, thì dự kiến sẽ có hơn 500,000 người chết tính cho tới tháng 3/2021.

.

Nghiên cứu này cho thấy thuốc chủng ngừa vaccine sớm lắm phổ biến là tháng 4/2021. Nghĩa là, cách thực tế giảm lây nhiễm siêu vi này là: chích vaccine, mang khẩu trang, đứng giãn cách. Hiện thời chỉ có 49% dân Mỹ nói là họ luôn luôn mang khẩu trang nơi công cộng.

.

Một cặp tình nhân da đen ngồi trong xe tại thị trấn Waukegan, Illinois lại gặp họa: cảnh sát bắn vào xe này, giết chết thanh niên Marcellis Stinnette, 19 tuổi, và gây bị thương cô bạn gái anh này. Người cảnh sát nổ súng đã bị sa thải. Cảnh sát trưởng Waukegan là Wayne Walles loan báo tin sa thải này hôm Thứ Sáu. Vụ bắn vào xe 2 cặp tình nhân da đen xảy ra lúc gần nửa đêm Thứ Ba 20/10/2020.

.

Cảnh sát trưởng Walles nói trong bản văn sa thải người cảnh sát nổ súng là vì người này vi phạm nhiều quy trình và chính sách.

.

Trump lại vu khống cho bà Hillary Clinton, rằng nếu bà này thắng cử Tổng Thống năm 2016 thì Mỹ bây giờ đang chiến tranh nguyên tử với Bắc Hàn. Trump cũng nói trong buổi vận động ở Florida rằng nếu bây giờ Joe Biden thắng cử Tổng Thống 2020, thì Mỹ sẽ bước vào những cuộc chiến bất tận ở Trung Đông, và Trump tự hào là "Tổng Thống hòa bình" ("It turns out that I'm the peace president," Trump added). Ai nói rằng Trump đắc cử Tổng Thống sẽ đánh cho TQ sập tiệm? Không nghe gì hết, chỉ trừ giấy thuế cho biết Trump có thêm ít nhất 5.4 triệu đôla từ một tài khoản ngân hàng TQ.

Nữ diễn viên Jennifer Aniston

.

Nữ diễn viên Jennifer Aniston đã bỏ phiếu sớm, bầu cho Joe Biden và nói rằng vì Trump mà quá nhiều người chết dịch. Cô Jennifer Aniston mang khẩu trang, kính mát tới bỏ phiếu vào một thùng nhận phiếu trên đường San Vicente Boulevard tại thị trấn West Hollywood. Cô có 35.7 triệu người theo dõi trên mạng Instagram.

.

Cô Aniston nói rằng cô bầu phiếu sớm, kêu gọi mọi người bầu cho Biden vì Hoa Kỳ đang chia rẽ hơn bao giờ hết trong khi chỉ vài người đàn ông quyết định về những gì đàn bà có thể hay không thể làm với thân thể họ, và Trump đang quyết định rằng kỳ thị chủng tộc không phải là vấn đề, và Trump liên tục bài xich khoa học mặc cho người dân chết.

.

Cô Aniston kêu gọi mọi người bầu cho Biden vì tương lai con gái của quý vị, cho cộng đồng người đồng tính, cho các anh chị da đen, cho người già có tiền sử bệnh và cho các con và các cháu tương lại của quý vị những người sẽ có nhiệm vụ cứu hành tinh này, nơi mà các lãnh đạo hiện nay từ chối tin là địa cầu đang tổn thương."

Bon Jovi

.

Nhạc sĩ, ca sĩ và là diễn viên Bon Jovi sẽ cùng với vợ chồng Joe Biden tới vận động ở quận Luzerne County tại Pennsylvania chiều Thứ Bảy. Quận này giáp biên Scranton, nơi Biden ra đời. Sau đó Jovi sẽ tham gia chương trình văn nghệ có tên là "I Will Vote" (Tôi sẽ bầu phiếu) vào đêm Chủ Nhật cùng nhiều nghệ sĩ ủng hộ Biden.

.

Trump lặng lẽ ký sắc lệnh sửa quy chế về các nhân viên liên bang, trở thành các nhânv iên dân sự không đảng phái (Trump this week took a major step toward remaking the federal government as one without nonpartisan civil servants) và như thế hàng trăm ngàn công chức sẽ không còn được bảo vệ việc làm. Sắc lệnh ký lặng lẽ hôm Thứ Tư, cho thấy công chức liên bang có thể bị sa thải không cần lý do, hoặc rất ít lý do, mất luôn quyền hưởng thủ tục sa thải, và mất luôn quyền công đoàn bảo vệ.

.

Theo sắc lệnh Trump ký, thêm nhiều công chức liên bang sẽ bị xếp loại là nhân viên "Schedule F" -- nghĩa là có thể bị sa thải không cần lý do, và đây là một áp lực chính trị, trong khi với quy chế mới Trump có thể sa thải Bác sĩ Anthony Fauci không cần lý do.

.

Nhiều dân cử và hội đoàn đã phản đối sắc lệnh này của Trump. Max Stier, Chủ tịch tổ chức Partnership for Public Service, nói rằng sắc lệnh TRump đã xóa sổ sự bảo vệ cần để duy trì lực lượng công chức liên bang độc lập đối với chính trị, và kêu gọi Quốc hội nhanh chóng hành động ngăn chận Trump.

.

Các quảng cáo ở Times Square bị Jared Kushner và Ivanka Trump dọa kiện vì cho rằng gia đinh Trump là sát thủ hàng trăm ngàn người chết vì dịch tại Mỹ.



Những người Cộng Hòa chống Trump trong tổ chức có tên Lincoln Project đêm Thứ Sáu đã trả đũa 2 cố vấn cao cấp Bạch Ốc Jared Kushner và Ivanka Trump vì 2 người này hăm dọa kiện vì các bảng quảng cáo tại quảng trường Times Square chỉ trích cách đối phó đại dịch.

.

Các bảng quảng cáo cho thấy 2 người này cười tươi tắn trên các túi đựng xác trong khi số người chết dịch tăng đều tại tiểu bang New York và tại Hoa Kỳ. Luật sư Marc Kasowitz của Kushner và Ivanka Trump hôm Thứ Sáu gửi thư hăm dọa kiện Lincoln Project.

.

Lincoln Project trả lời rằng "Điên khùng" (“Nuts!”) --- chữ này là câu trả lời lịch sử chỉ một chữ của Tướng Tư Lệnh Sư đoàn Không Kỵ 101 Hoa Kỳ Anthony McAuliffe khi bị quân lực Đức Phát Xít bao vây và ra tối hậu thư phải đầu hàng ở trận đánh Battle of the Bulge tháng 12/1944.

.

Lincoln Project thêm rằng hành vi của Kushner và Ivanka Trump đối với The Lincoln Project cho thấy sự lạnh nhạt của họ đối với hơn 223,000 người đã chết vì cách đối phó đại dịch lạnh nhạt của gia đình Trump.

.