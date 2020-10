Văn học Mỹ nói với Trump qua thơ: "Để nâng tấm khăn che mặt / Để thấy những gì anh đang nói từ biệt..." Mỹ: 216,898 người chết dịch. Quốc tế đòi VN thả Phạm Đoan Trang. Trump: không muốn tranh luận từ xa. Cộng Hòa thắng "Giải Nobel Ruồi Bu". Truy tố 1 bưu tín viên quăng bỏ 99 phiếu bầu. Trump phóng tin giả: Dân Chủ sẽ đóng cửa tất cả các nhà thờ Mỹ. GĐ Tình Báo Mỹ: các nước thù nghịch lợi dụng và

Giải Nobel Văn Chương 2020 trao cho nhà thơ Hoa Kỳ Louise Glueck

WASHINGTON (VB - 8/10/2020) -- Giải Nobel Văn Chương 2020 trao cho nhà thơ Hoa Kỳ Louise Glueck. Bà Glueck sẽ lãnh trị giá 1.1 triệu đôla vì "chất thơ không nhầm lẫn của bà với vẻ đẹp khắc khổ đã làm cho sự hiện hữu cá nhân trở thành phổ quát." Glueck là giáo sư văn chương Anh tại đại học Yale, đã xuất bản 12 tập thơ và nhiều bài lý luận về thơ.

Sau đây là một số trích dẫn từ nhiều bài thơ của bà, dấu / là xuống dòng.

--- Điều chưa nói, với tôi, hiển lộ sức mạnh lớn...

--- Chúng ta nhìn vào thế giới một lần, thời thơ trẻ. Phần còn lại là ký ức.

--- Đê nâng tấm khăn che mặt / Để thấy những gì anh đang nói từ biệt...

-- Ngay cả trước khi anh chạm vào em, em đã thuộc về anh; tất cả những gì anh phải làm là nhìn vào em...

--- Tại sao yêu thương những gì anh sẽ mất? / Không có gì khác để yêu thương. (ghi chú của dịch giả: 2 chữ love (yêu thương) và lose (mất mát) có âm gần nhau).

--- Chàng ôm nàng vào vòng tay / Chàng muốn nói Anh yêu em, không gì có thể làm tổn thương em / Nhưng chàng nghĩ rằng như thế là lời nói dối, nên sau cùng chàng nói / Em đã chết, không gì có thể tổn thương em / điều như dường với chàng là một khởi đầu hứa hẹn hơn, chân thật hơn...

Theo thống kê Worldometer hôm 8/10/2020, số người dương tính COVID-19 tại Hoa Kỳ là 7,781,705 người, số bệnh nhân chết dịch là 216,898 người.

Bản tin RFI ghi nhận: Nhà tranh đấu cho nhân quyền và tự do ngôn luận Phạm Đoan Trang bị công an Việt Nam bắt đúng vào ngày Việt Nam và Mỹ tổ chức đối thoại nhân quyền thường niên, thứ Ba mùng 6 tháng 10/2020. Ngày hôm 07/10/2020, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, như tổ chức Ân Xá Quốc Tế, Phóng Viên Không Biên Giới, Human Rights Watch, đã lên tiếng phản đối và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà tranh đấu. Năm 2019, nhà báo Phạm Đoan Trang được tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới trao tặng giải thưởng Tự do báo chí. Nhà báo Phạm Đoan Trang cũng là thành viên sáng lập Tạp chí Luật Khoa, song ngữ Anh –Việt, có trụ sở tại Đài Bắc, Đài Loan. Tôn chỉ của tạp chí là «xây dựng một xã hội Việt Nam dân chủ và tự do».

Bản tin VOA ghi rằng tối ngày 7/10, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố bày tỏ quan ngại việc chính quyền Việt Nam bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang và cho biết phía Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ vụ bắt bớ này: “Việc bắt giữ bà có thể ảnh hưởng đến quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam. Chúng tôi hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động và luật pháp của họ phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam”, tuyên bố nói.

Thêm một cớ để Trump làm lớn chuyện: Một bưu tín viên tại New Jersey đang bị truy tố về tội quăng bỏ 1,875 bưu phẩm, trong đó có 99 phiếu bầu sẽ gửi tới các cử tri quận Essex County. Nicholas Beauchene, 26 tuổi, bị truy tố trước tòa liên bang hôm Thứ Tư, nơi công tố Sara F. Merin nói rằng không có chứng cớ việc quăng bỏ phiếu bầu là do động cơ chính trị. Beauchene thú nhận đã quăng bỏ bưu phẩm từ 2 tuyến phát thư trên 2 lối đi khác nhau. Chính quyền nói các bưu phẩm hồi phục được hôm 2/10 và 5/10/020. Beauchene có cơ nguy lãnh án tù 5.5 năm năm, nếu bị kết án.

Cuộc tranh luận sắp tới giữa Tổng Thống Trump và Biden có thể sẽ không xảy ra, vì Ủy ban Tổ Chức Tranh Luận Tổng Thống loan báo sáng Thứ Năm 8/10/2020 rằng tranh luận sẽ diễn ra trên mạng ảo ngày 15/10/2020 để tránh lây dịch COVID-19. Hiện nay Trump vẫn đang thời kỳ 14 ngày sau khi nhiễm bệnh và đang chữa trị. Sau khi ủy ban loan báo vài giờ, Trump nói với Maria Bartiromo trên đài Fox Business Network cho biết Trump sẽ không tham dự tranh luận vì "Tôi sẽ không phí thì giờ trong cuộc tranh luận ảo."

Người chỉ huy tình báo cao nhất Hoa Kỳ về an ninh bầu cử -- Bill Evanina, Giám đốc sở National Counterintelligence and Security Center -- nói rằng các quốc gia thù nghịch đang lợi dụng những lời nói dối của TT Trump để vận động ảnh hưởng bầu cử Hoa Kỳ 2020. Evanina nói rằng các lời sai trái của Trump về bầu qua Bưu điện, bầu nhiều lần và 2020 là cuộc bầu cử gian lận nhất trong lịh sử thì "họ sẽ phóng đại thêm một ngàn lần để bảo đảm nhiều người nhận được các lời [sai lạc] đó."Tạp chí y khoa New England Journal of Medicine có truyền thống đứng ngoài chính trị trong 208 năm xuất bản, cho tới bây giờ. Tạp chí này hôm Thứ Tư kêu gọi dân Mỹ đừng bầu cho Trump trong cuộc bầu cử 11/2020. Bài bình luận chính của báo này ký tên 34 biên tập viên đêu là công dân Mỹ, trừ 1 người, không nói rõ bầu cho Joe Biden nhưng nói rõ rằng các lãnht 5u Hoa Kỳ hiện nay là "bất tài một cách nguy hiểm" và rằng "chúng ta không nên giúp họ gây thêm nhiều ngàn cái chết cho dân Mỹ nữa bằng cách cho họ giữ chức vụ tiếp tục... Những người suy nghĩ hợp lý chắc chắn bất đồng về chiều chính sách giữa các ứng viên. Nhưng sự thật thì không cấp tiến cũng không bảo thủ." Hiểu là: hãy bầu cho Joe Biden.Tướng Gary L. Thomas, Phó Tư Lệnh Lực Lượng TQLC Hoa Kỳ, đã nhiễm dương tính coronavirus, vài ngày sau khi ông và các thành viên Bộ Tham Mưu Quân Lực họp ở Pentagon trong đó có mặt Đô Đốc Charles W. Ray, Phó Tư lệnh Tuần Duyên, người nhiễm dương tính trước đó. Tất cả các tướng lãnh tham dự buổi họp đều đang cách ly 14 ngày, nhưng bản tin nói rằng không có gì ảnh hưởng tới an ninh vì quân đội không gặp trở ngại gì. Trong buổi họp đó, có mặt Tổng Tham Mưu Trưởng, Tướng Mark Milley, và các tướng tư lệnh Bộ Binh, Hải quân, Không quân, Không gian và Vệ Binh.Ruồi đen trên mái tóc trắng: Phó Tổng Thống Mike Pence trong khi tranh luận với TNS Kamala Harris đêm Thứ Tư 7/10/2020 có vị khách không mời. Một con ruồi đen bay lảng vảng và đậu trên mái tóc trắng của Pence trong 2 phút 20 giây đồng hồ. Không rõ vì sao ruồi bu như thế. Bình luận Zack Bornstein viết: "Con ruồi đó là người bạn da đen đầu tiên trong đời của Pence."Meena Harris ghi nhận: "Kamala thắng cuộc tranh luận, giữ hạng nhất. Con ruồi giữ hạng nhì."Danielle ghi nhận: "Con ruồi biết thời gian tranh luận: chỉ 2 phút thôi."Điều nguy hiểm trong tranh luận: Mike Pence từ chối trả lời câu hỏi rằng ông sẽ làm gì nếu Trump thất cử và cứ ở lì trong Bạch Ốc, và tảng lờ bằng cách nói về Trump đã xây dựng quân độ và cắt giảm thuế để "hồi phục kinh tế" rồi nói cuộc điều tra về Nga can thiệp bầu cử chì là rình rập Trump rồi nói chuyện bầu gian lận qua thư. Cân ghi nhận: ủy ban tình báo Thượng Viện đã kết luận chính người Nga giúp Trump thắng cử 2016, và các sở tình báo Mỹ nói không có chuyện gian lận bầu phiếu qua thư mức độ quan ngại. Nghĩa là, Pence không dám nói chuyện Trump ngồi lì hay không.Mike Pence trả lời câu hỏi của bà Harris về chuyện TRump nộp thuế thu nhập (income tax) chỉ 750 đôla trong hai năm 2016 và 2017 bằng cách nói Trump có nộp nhiều triệu đô tiền thuế sổ lương và thuế địa ốc: "Payroll taxes! Property taxes!" Thực tế, người Mỹ nào cũng biết thuế thu nhập "income tax" không phải thuế sổ lương "payroll tax" và cũng không phải thuế địa ốc "property tax."Trump sáng Thứ Tư lại phóng ra Fake News, nói rằng Dân Chủ muốn "vĩnh viễn" đóng cửa tất cả các nhà thờ tại Hoa Kỳ, vài ngày sau khi cậu Eric Trump nói rằng Trump đã cứu được Ky Tô Giáo. Cả thế giới đều thấy: Trong 8 năm Tổng Thống Obama nắm quyền, không hề nghe chuyện Đảng Dân Chủ đóng cửa nhà thờ, trong khi Obama vẫn dẫn vợ đi nhà thờ hàng tuần, và mời các mục sư tới Bạch Ốc cố vấn và tham dự nhiều sự kiện. Giáo dân Mỹ không tin, nhưng tin Fake News của Trump có thể sẽ làm sôi sục các giáo dân ngoài Hoa Kỳ?Bất ngờ Trump được Trung Quốc hỗ trợ khi các hãng dầu Mỹ cạnh tranh được với các hãng dầu Nga và Saudi: trong 4 tháng quá, TQ mua nhiều dầu từ Hoa Kỳ hơn bất kỳ nước nào khác, theo dữ kiện Bộ Thương Mại Hoa Kỳ hôm Thứ Ba. Ghi nhận, trước tháng 5/2020, TQ chưa bao giờ mua nhiều dầu Mỹ nhất trong các nước mua dầu Mỹ liên tục 2 tháng. Điều này cũng cho thấy kinh tế TQ hồi phục mạnh mẽ và cần tiêu thụ dầu nhiều hơn.Báo Asia Times hôm Thứ Năm ghi lời một phân tích gia cao cấp tại ngân hàng dự trữ liên bang Federal Reserve Bank of St Louis nói rằng ảnh hưởng dịch bệnh vào kinh tế Mỹ sẽ cần ít nhất một thế hệ mới bình thường trở lại, "không có vẻ ghi Mỹ sẽ hồi phục dễ dàng." Khi được hỏi về tình hình TQ hồi phục, ông nói TQ nhìn có vẻ khá hơn, nhưng thị trường Mỹ tiêu thụ yếu kém cũng sẽ làm anh hưởng tiêu cực vào sức tăng kinh tế TQ.