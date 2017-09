Hơn 2,000 Trưởng và Hướng Đạo Sinh Miền Tây Nam Hoa Kỳ Tham dự Trại Họp Bạn Liên Kết 16 – 2017

Trong Trại Họp Bạn Liên Kết 16 năm 2017.Orange County, Nam California (VB)- - Tại Oak Canyon Park, Silverado, Nam California, Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức Trại Họp Bạn Liên Kết 16 – 2017 trong 4 ngày kể từ ngày 01 đến ngày 0 4 tháng 9, năm 2017 (tuần lễ Lao Động, Labor Day Weekend). Đặc biệt Trại Liên Kết 16 lần này có nhiều cái nhất đó là:- Có số Liên Đoàn tham dự đông nhất gồm 12 Liên Đoàn trong đó có: Bạch Đằng Giang, Chi Lăng, Chí Linh, Hoa Lư, Hùng Vương, Hướng Việt, Lam Sơn, Lạc Việt, Quang Trung-Ngọc Hồi, Trường Sơn, Văn Lang, Vạn Kiếp;-Gần khu Tiểu Sài Gòn nhất (cạnh Irvine Lake cách Little Saigon 15 phút lái xe), -Nhiều xe đậu nhất (gần 500 chiếc xe), -Đông trại sinh nhất (gần 2000 trại sinh); -Chợ đêm đông nhất, -Số Thiếu Sinh đông nhất (568 em) và thời tiết cũng bất thường nhất (nóng, xong rồi mưa).Trại Trưởng Nguyễn PhươngThảo Tammy (Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Hoa Lư) trong câu chuyện dưới cờ lúc khai mạc trại vào sáng Thứ Bảy có dẫn giải đến tất cả các trại sinh bằng cả hai ngôn ngữ Anh-Việt câu chuyện một chiếc đũa thì dễ bẻ gẫy, nhưng nguyên một bó đũa thì không thể bẻ được để các em Hướng Đạo Sinh có thể hiểu được ý nghĩa của hai chữ “Liên Kết.” Trại Trưởng cũng nhân cơ hội giới thiệu các thành viên chính trong Ban Tổ Chức. Thành phần quan khách đến tham dự Lễ Khai Mạc gồm có ông Jorge Ruiz De Somocurcio, Henry Phạm, đến từ Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ. đến từ Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam có Phó Chủ Tịch Trưởng Trần Xuân Đức, Tổng Thư Ký Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, Ủy Viên Đại Diện Miền Đông Hoa Kỳ Trưởng Trần Bobby, Ủy Viên Truyền Thống Văn Hóa Lê Đức Phẩm, Ủy Viên Liên Lạc và Phát Triển Hướng Đạo Trưởng Niên Trưởng Hồ Đăng, Tiểu Ban Huân Chương và Khen Thưởng Trưởng Nguyễn Đoàn, Thủ Quỹ Trưởng Bùi Vân Khanh, Trưởng Ban Tu Thư Trưởng Nguyễn Tiến Minh, Trưởng Ban Bản Tin Trưởng Trần Chí Hồng Tiên.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Hướng Đạo Ca, Phú Mặc Niệm,Tiếp theo các em đại diện nhắc lại Lời Hứa và Luật Hướng Đạo.Cột cờ do Liên Đoàn Trường Sơn thực hiện thật đẹp ngay giữa sân khấu với cờ Hoa Kỳ bên trái, cờ vàng 3 sọc đỏ ở giữa và cờ Hướng Đạo bên trái. Cổng trại do Liên Đoàn Lam Sơn dựng lên hoàn toàn bằng tre và nút dây Hướng Đạo rất chắc, có cầu thang hai bên để các em có thể trèo lên.Lễ khai mạc trại kết thúc vào lúc 9:30 và sau đó là trò chơi kết thân giữa các ngành với nhau.Chiều Thứ Bảy, Sáng Chủ Nhật và chiều Chủ Nhật, từng ngành có các trò chơi lớn thi đua với nhau theo từng Đội từ các Liên Đoàn.Khu vực cắm trại của 12 Liên Đoàn nằm trong một công viên cỏ xanh mướt bên cạnh bờ hồ dọc theo hai bên Đường Trần Hưng Đạo thật gọn gẽ trông thật đẹp mắt với những cổng trại do các em Hướng Đạo Sinh dựng lên. Đặc biệt lần này, tiểu trại ngành Thanh độc lập được cắm tại trại Lake View trên một mảnh đồi nho nhỏ nhìn xuống hồ Irvine thật mát mẻ cách đó chừng 10 phút đi bộ. Ban Tổ Chức cũng dựng lên 16 nhà tắm để tất cả các Trại sinh có thể dùng.Hai đêm lửa trại tối thứ Bảy và Chủ Nhật diễn ra tại sân khấu chính thật đặc sắc với các tiết mục biểu diễn từ các ngành Ấu, Thiếu, Thanh thu hút sự chú ý của toàn thể trại sinh.Chủ đề của trại kỳ nầy là: “ Lịch sử và các vị anh hùng dân tộc Việt Nam.” Những tiết mục nổi bật nhất đó là: Lạc Long Quân và Âu Cơ, Lê Lai, Lê Lợi, Đinh Bộ Lĩnh, Phù Đổng Thiên Vương, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Triệu Thị Trinh, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, v.v... Tối Chủ Nhật có chợ đêm do các hội phụ huynh các Liên Đoàn đảm trách. Phụ Huynh tham dự trại Liên Kết ngoài việc phụ giúp một số công việc được giao phó như trật tự, y tế, vệ sinh, v.v. cũng có các sinh hoạt thi đua rất hào hứng như thi nấu ăn, cắm hoa, đấu bóng chuyền. Cuộc thi đấu diễn ra rất sôi nổi.Sáng Chủ Nhật ngoài giờ Tinh Thần cho tất cả các Trại sinh không phân biệt tôn giáo trong vòng 30 phút, sau đó các Trại sinh theo công giáo tham dự Thánh lễ tại sân khấu chính trong khi các Trại sinh Phật Giáo có lễ giảng tại khu vực picnic. Mặc dù thời tiết hơi nóng vào cuối tuần, nhưng các Trại sinh vẫn sinh hoạt vui vẻ và an toàn. Chiều Chủ Nhật bất chợt có một cơn mưa khoảng 10 phút đổ xuống làm cho khu đất trại trở nên mát mẻ.Trại Liên Kết là Trại Họp Bạn mỗi 2 năm một lần của các Liên Đoàn Hướng Đạo thuộc Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam, Miền Tây Nam Hoa Kỳ (trải dài từ Fresno đến San Diego và sang Arizona). Được biết kỳ trại Liên Kết lần sau sẽ diễn ra vào năm 2019.Hướng Đạo Việt Nam được thành lập vào năm 1930, đến năm 1954 thì ở miền Bắc bị cấm hoạt động trong khi tại miền Nam được phát triển mạnh mẽ. Cho đến năm 1975 bị ngưng hoạt động bởi chế độ Cộng Sản. Vào năm 1983 tại Hội Nghị Costa Mesa, Nam California Hoa Kỳ, Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam được thành lập để điều hợp các Liên Đoàn và Đơn vị Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Canda, Pháp, Đức và Úc Châu.Phong trào Hướng Đạo là một phong trào giáo dục thanh thiếu niên, một phong trào “đào tạo công dân tốt” để các em khi trưởng thành, giúp ích cho xã hội.Qúy đồng hương muốn tìm hiểu thêm về phong trào Hướng Đạo hoặc muốn đưa con em gia nhập các Liên Đoàn Hướng Đạo gần nơi cư ngụ, xin vui lòng liên lạc Tổng Thư Ký Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam Trưởng Nguyễn Trí Tuệ số điện thoại: 714 200 4186 hoặc vào thăm trang nhà www.iccvs.org hay www.hdtuhdvn.com