Mỹ tuần sau công bố phạt thương mại VN. Tướng McMaster, cựu cố vấn an ninh của Trump 2017-2018, nói Trump đang giúp Putin. Hàng loạt quan chức Cộng Hòa ở Minnesota, New Jersey, và thủ đô dính COVID-19 từ Trump và Hicks. Fox Nes nổi giận chỉ trích Trump không mang khẩu trang. Sau khi Bác sĩ Reiner khuyên nên cô lập bà Pelosi, vì nếu Trump và Pence qua đời thì bà Pelosi lên nắm quyên Tổng Thống, văn

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Đảng Dân Chủ) sẽ nắm quyền Tổng Thống nếu Trump và Pence lâm bệnh, mất khả năng điều hành.

.

Mỹ tuần sau công bố phạt thương mại VN. Tướng McMaster, cựu cố vấn an ninh của Trump 2017-2018, nói Trump đang giúp Putin. Hàng loạt quan chức Cộng Hòa ở Minnesota, New Jersey, và thủ đô dính COVID-19 từ Trump và Hicks. Fox News nổi giận chỉ trích Trump không mang khẩu trang. Sau khi Bác sĩ Reiner khuyên nên cô lập bà Pelosi, vì nếu Trump và Pence qua đời thì bà Pelosi lên nắm quyền Tổng Thống, văn phòng PTT nói Pence không dính bệnh. Tòa buộc phổ biến bản báo cáo Mueller trước bầu cử vì Barr đã bôi xóa làm chệch ý nghĩa. 1.600 cựu viên chức Bộ Tư Pháp lên án Barr. Tòa Michigan truy tố 2 quan chức Cộng Hòa tội hăm dọa, chèn ép phiếu bầu, và tội chi tiền cho 1 cô chụp mũ BS Fauci tấn công sex cô này. Nhân quả: 4 năm trước, Trump giễu bà Hillary Clinton bệnh viêm phổi.

.

WASHINGTON (VB - 2/10/2020) -- Chính phủ Mỹ có thể quyết định, sớm nhất là tuần sau, xem có nên trừng phạt nhắm vào hàng nhập cảng từ Việt Nam hay không vì cho là VN đã thao túng hối suất tiền tệ gây thiệt hại cho Mỹ, theo bản tin Bloomberg. Nhưng quyết định tuần sau chưa rõ sẽ hiệu lực trước ngày bầu cử Mỹ (3/11/2020) hay không, vì trừng phạt VN quá nặng có thể sẽ ảnh hưởng nghiêng ngửa một số phiếu bầu từ cử tri gốc Việt tại các tiểu bang chiến trường trong đó có Texas, nơi đông dân gốc Việt (theo FiveThirtyEight hôm 2/10, kể như Texas ngang điểm: ủng hộ Trump 47.7%, Biden 46.1%).

.

Bộ Ngân Khố Mỹ đã đưa VN vào danh sách 10 nước thao túng hối suất tiền tệ gây hại cho Mỹ từ tháng 1/2020; Malaysia và Singapore cũng trong danh sách này. Tới tháng 8/2020, hai Bộ Thương Mại và Bộ Ngân Khố Mỹ kết luận VN đã làm như thế trong ít nhất một trường hợp về xuất cảng vỏ xe hơi. Trừng phạt có thể là hình thức tăng mức thuế quan. Hồi tháng 6/2019, Trump trong buổi công bố trừng phạt thép từ VN, nói rằng VN còn tệ hại hơn Trung Quốc về thương mại. Và bây giờ, trừng phạt VN trong khi kinh tế VN đã bị thiệt hại vì đại dịch chắc chắn sẽ gây thêm ảnh hưởng nặng tới kinh tế VN.

.

Hôm Thứ Năm 1/10/2020, lên đài MSNBC trả lời phỏng vấn, H.R. McMaster, tướng hồi hưu và là cựu cố vấn anh ninh quốc gia cho TT Trump từ 2017-2018, nói rằng Trump là hiểm họa đối với bầu cử 2020 lớn hơn mức nguy hiểm của Vladimir Putin. McMaster thú nhận rằng Trump "đang trợ giúp và khuyến khích các nỗ lực của Putin" bằng cách không trực tiếp "chỉ đích danh Putin về các chuyện Putin đang làm."

.

Sáng Thứ Sáu 2/10/2020, một viên chức Bạch Ốc trấn an rằng Trump chỉ có triệu chứng nhẹ vì nhiễm vi khuẩn COVID-19, theo tin AP. Trump nửa khuya vừa qua công bố rằng Trump và phu nhân Melania đều nhiễm dương tính đại dịch và đang vào cách ly 14 ngày. Đó là mặt ngoài của hiện tượng không chịu mang khẩu trang: nguyên một chùm nhiều quan chức Cộng Hòa đang dính coronavirus.

.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng Hòa Ronna Romney McDaniel đã có kết quả dương tính, theo tường trình của New York Times. Nguồn tin của ký giả Maggie Haberman nói rằng bà McDaniel [cháu gái Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-UT)] có kết quả dương tính hôm Thứ Tư, tức là một ngày trước khi Hope Hicks, cố vấn cao cấp của Trump, có kết quả dương tính.

.

Haberman nói rằng nguồn tin tiết lộ McDaniel có triệu chứng nhẹ và làm việc với Trump hôm Thứ Sáu tuần trước và đã ở Michigan từ hôm đó. Đài Fox News cũng nổi giận vì "phe ta" trong khi gây quỹ nhiều nơi vẫn không chịu mang khẩu trang vì cố ý cho rằng đại dịch chỉ là phóng đại của các bác sĩ CDC và Đảng Dân Chủ: Geraldo Rivera hôm Thứ Sáu chỉ trích Trump không tôn trọng lời khuyên từ các bác sĩ rằng nên mang khẩu trang nơi đông người.

.

Rivera nói rằng dịch này giết người già, Trump 74 tuổi rồi, đã lộ triệu chứng khi khàn giọng, lại dễ thiệt hại vì mập quá khổ, lại trình diễn khi móc khẩu trang trong túi ra trước TV nói rằng Trump cất khẩu trang trong túi. Tuy nhiên, Fox News không nhắc về tiền sử bệnh của Trump, khi có nhiều tin trong giới báo chí rằng Trump năm ngoái bi nhiều cú đột quỵ nhẹ (mini-stroke) và như thế cơ nguy tắt thở sẽ cao hơn người khác.

.

Vấn đề là, nếu Trump không điều hành đất nước được, Phó Tổng Thống Mike Pence sẽ nắm quyền điều hành, và nếu Pence cũng tê liệt vì COVID-19 thì theo Hiến Pháp, Chủ Tịch Hạ Viện là bà Pelosi sẽ lên nắm quyền Tổng Thống. Do vậy, văn phòng Phó TT Pence sáng Thứ Sáu nói rằng Pence thử nghiệm âm tính, và tin này làm cho Đảng Cộng Hòa an tâm một phần, nếu đúng như thế. Trước đó, Bác sĩ Jonathan Reiner nói trên CNN rằng có vẻ như nguyên một chùm lãnh đạo Cộng Hòa đã dính COVID-19, và bây giờ nên cô lập bà Nancy Pelosi, để nhỡ như Thượng Đế gọi Trump và Pence ra đi thì còn có bà Pelosi lãnh đạo.Cộng đồng người Việt trên các mạng xã hội chia 2 phe: một bên nói rằng Trump dính bệnh này là trả nghiệp khi ém tin đại dịch nhiều tháng để làm chết hơn 200,000 dân Mỹ, một phe kêu goi cầu nguyện Thượng Đế giúp Trump bình yên để "đánh Tàu ngã gục"... bất kể rằng Trump đang nhắm siết cổ kinh tế VN trước, và có vẻ như Thượng Đế không muốn cứu những người nghèo tại VN.Nhìn lại 4 năm trước, có vẻ như Trump đang nhận quả báo. Chính xác 4 năm trước, Trump giễu bà Hillary Clinton khi bà này dính bệnh viêm phổi (pneumonia). Chính xác 4 năm trước, chỉ chệch một ngày, Trump đứng trước các ống kính phóng viên trong buổi tụ họp Cộng Hòa ở thị trấn Manheim, Pennsylvania, Trump làm cử chỉ nhái kiểu như rũ rượi ho sặc sụa và nói: "Bà [Hillary] trên nguyên tắc là phải tác chiến chống đủ thứ chuyện, vậy mà bà không đi nổi 15 feet (4.5 mét) tới xe của bà."Bà Hillary Clinton lúc đó phải nghỉ vận động 3 ngày trong năm 2016 sau nghi lâm bệnh trong sự kiện lễ tưởng niệm 9/11 tại New York, hai ngày sau khi bà được bác sĩ chẩn đoán là lâm bệnh viêm phổi.Một chi tiết ghi nhận rằng cố vấn cao cấp Bạch Ốc Hope Charlotte Hicks có kết quả dương tính hôm Thứ Tư khi Hicks bay cùng Trump trên phi cơ Air Force One tới Minnesota để vận động tranh cử ở thị trấn Duluth. Nghĩa là toàn bộ những người trên phi cơ của Trump đều cơ nguy dính bệnh, và các quan chức Cộng Hòa dự buổi ở Duluth cũng cơ nguy dính bệnh vì nơi này không ai mang khẩu trang cả. Rồi sau đó, Trump dự buổi gây quỹ ở câu lạc bộ riêng ở thị trấn Bedminster, N.J., thì lại thêm cơ nguy lây cho các quan chức Cộng Hòa New Jersey. Phải chăng là nhân quả, nói theo nhà Phật, hay là ý Chúa, nói theo Cơ Đốc?Hôm Thứ Tư, Thẩm phán Reggie Walton ra phán lệnh rằng Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr phải phổ biến công khai bản phúc trình Mueller trước ngày bầu cử 3/11/2020 mà một bản có bôi xóa do Barr phổ biến vào ngày 18/4/2019. Lý do, các chỗ bôi xóa trong bản do Barr phổ biến năm 2019 là không chánh đáng. Dân Mỹ được quyền thông tin chính xác, nhưng Barr đã phổ biến bản bôi xóa, đặc biệt các các chỗ trong báo cáo Mueller nói về chuyện tình báo Nga tin tặc vào trộm kho email của Ủy ban Dân chủ Toàn quốc năm 2016 và về chuyện ban vận động của Trump lợi dụng các emails đó.Thẩm phán Walton, 71 tuổi, xét đơn kiện là do phóng viên Jason Leopold của BuzzFeed kiện, nói rằng Barr bôi xóa bản phúc trình Muellerkhông chánh đáng. Walton nói Barr phải phổ biến một số chỗ bôi xóa trước ngày Thứ Hai 2/11/2020, một ngày trước bầu cử.Hôm Thứ Năm, 1,600 cựu viên chức Bộ Tư Pháp ký Thư Ngỏ lên án Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr đã có những hành vi nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ, sử dụng sức mạnh Bộ Tư Pháp để làm suy yếu giá trị dân chủ Mỹ là cần bầu cử công bằng và tự do, rằng Barr tuyên bố sai trái về an toàn của bầu cử qua thư... để trợ giúp TT Trump bằng quyền lực Bộ Tư Pháp.Cũng hôm Thứ Năm, Dana Nessel, Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan, loan tin rằng Michigan truy tố 2 nhà hoạt động Cộng Hòa về nhiều tội lừa gạt bằng các cú phone hàng loạt để chèn ép phiếu bầu qua thư: Jacob Wohl và Jack Burkman, hai người này cũng đã chi tiền cho một phụ nữ đứng ra tố cáo Bác sĩ Anthony Fauci tội tấn công sex. Hai người cũng bị truy tố tội âm mưu gian bầu cử, hăm dọa cử tri, và 2 tội hình sự về máy điện toán. Vùng hoạt động robocall của 2 nhà hoạt động này nhắm vào Detroit và các thị trấn đông cử tri Dân Chủ, loan tin vịt rằng bầu qua thư sẽ lộ thông tin cá nhân cho cảnh sát, cho chủ nợ, và cho các quan y tế cưỡng ép chích vaccines.