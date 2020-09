Trump cơ nguy vô tù Colorado. Trong khi Ban vận động của Trump bị tố ném tiền qua cửa sổ, các con Trump hưởng lợi.

NEW YORK (VB) --- Không vào tù New York, nhưng có thể vào tù Colorado... Trong khi các luật gia suy nghĩ về cơ nguy Tổng Thống Donald Trump sẽ vào tù sau khi thất cử vì đại bồi thẩm đoàn New York đang điều tra sai phạm tài chánh của các cơ sở kinh doanh của Trump, một viên chức khác từ tiểu bang khác, Jena Griswold, Tổng quản trị tiểu bang Colorado (Colorado Secretary of State), nói về một cáo buộc hình sự đối với Trump nếu Tổng Thống về vườn: tội gian lận bầu cử. Và bây giờ, ban vận động Trump báo nguy cạn tiền mặt.

Jena Griswold phóng tweet cho biết rằng Colorado xem việc bầu cử là quan trọng đặc biệt và sẽ chuyển tất cả các trường hợp khả nghi sang công lực điều tra, và "nếu điều đó có ý nghĩa, tôi sẽ bao gồm cả Donald Trump để xem xét truy tố. Trump có thể không còn quyền đặc miễn của một Tổng thống nữa, sau cuộc bầu cử."

Lý do vì những ngày gần đây, Trump liên tục 2 ngày tới 2 tiểu bang kêu gọi những người ủng hộ ông bầu phiếu 2 lần: lần đầu bầu phiếu qua Bưu điện, lần sau là trực tiếp tới phòng phiếu bầu nữa. Xúi như thế là Trump đã phạm luật bầu cử Hoa Kỳ.

Trong khi đó, ban vận động của Trump bắt đầu hạn chế xài tiền sau một thời gian xài như ném tiền qua cửa sổ. Mới hồi tháng trước, Trump lên tiếng cằn nhằn tỷ phú bảo thủ Sheldon Adelson là không chi đủ tiền cho ban vận động của Trump như kỳ bầu cử 2016, thế là bị phản ứng ngược: Adelson quyết định cắt toàn bộ tiền quyên góp cho Trump. Như thế cũng có nghĩa là: tỷ phú bảo thủ này không tin là Trump còn có thể thắng cử năm 2020.

Lại thêm một dấu hiệu bi quan về tài chánh: ban vận động của Trump quyết định ngưng tất cả các quảng cáo trên truyền hình, điều này gây suy nghĩ cho giới phân tích rằng tại sao không cần quảng cáo trên TV, nơi hầu hết những người ủng hộ Trump ưa xem và nghe vì họ không phải loại người ưa đọc. Điều này bất ngờ vì gần ngày bầu cử mà không quảng cáo trên TV nữa, một phương tiện Trump ưa thích. Có phải vì Trump tự tin sẽ thắng cử nhờ Bưu điện đã gỡ 700 máy lựa thư và sẽ vô hiệu hóa nhiều phiếu bầu vì tới trễ? Câu trả lời: tiền mặt cạn bất ngờ.

Theo báo New York Times, ban vận động của Trump quy lỗi cho cựu trưởng ban này là Brad Parscale đã xài quá lố, và xài vô trách nhiệm tới mức tham nhũng. Tuy nhiên, Parscale nói rằng ông đã xài tiền theo kiểu thời ông nắm ban vận động 2016 chứ không gì khác. Ban vận động 2020 cũng bị cho là đã bơm tiền, tới 1/4 tỷ đôla, vào một công ty tham vấn, do vậy tiền mặt này có thể phần nhiều đã vào tay những người như vợ của Eric Trump và bạn gái của Donald Trump Jr.

Hôm Thứ Ba, báo Business Insider cho biết ban vận động của Trump đã xài hầu hết trong khoản tiền mặt 1.1 tỷ đôla có trong tay --- và như thế là hầu hết tiền không dùng để thuyết phục các cử tri chưa quyết định, nhưng người còn dao động chưa biết bỏ phiếu cho ai, nhưng chủ yếu tiền này xài để làm cho Trump hài lòng.

Theo bản tin, ban vận động 2020 của Trump xài 11 triệu đô cho quảng cáo trong trận thi bóng bầu dục Super Bowl ngày 7/2/2020 để xài ngang với tỷ phú ứng viên Dân Chủ Michael Bloomberg. Ban vận động bị tố là xài hoang vì cũng xài 1 triệu đôla cho quảng cáo TV ở thủ đô Washington, DC, nơi hầu hết là cử tri Dân Chủ; nhưng hẳn là để làm hài lòng Trump vì Trump xem TV nhiều giờ/ngày tại Bạch Ốc để nghiên cứu chiến lược truyền thông, như phóng tweet và trả đũa các đối thủ chính trị.

Phần nhiều chi xài được chuẩn thuận bới cựu trưởng ban vận động Brad Parscale, người cũng tự xài riêng khi mua các căn condo sang trọng ở Florida, một du thuyền và một xe hơi hiệu Ferrari bằng tiền mà ông nói được ban vận động trả lương.

Trong khi đó, báo New York Times qua cuộc phỏng vấn hơn một tá người đương nhiệm và quá khứ phụ tá của Tổng Thống Trump, đã kể rằng ban vận động Trump bị xem là xài hoang phí khoảng 800 triệu đô dưới thời chỉ huy của Brad Parscale.

Từ khi Parscale mất chức hồi tháng 7/2020, ban vận động nằm dưới quyền của tân trưởng ban Bill Stepien, một loạt biện pháp xài tằn tiện đưa ra, kể cả hạn chế thuê nhân viên mới, cắt giảm ngân sách đi lại và ngân sách quảng cáo.

Parscale bị chỉ trích về việc trả lương cao cho nhân viên, thuê những văn phòng giá cao làm trụ sở ở ngoại ô Virginia, chi phí pháp lý lại tính vào tiền vận động và hơn 100 triệu đã xài cho quảng cáo TV trước ngài đại hội đảng Cộng Hòa, thời điềm mà truyền thống nói là sau đó mới nên xài tập trung.

Parscale thanh minh thanh nga, đổ lỗi thẳng cho gia đình Trump: "Tôi điều hành van vận động y hệt tôi điều hành năm 2016, cũng bao gồm quảng cáo tiếp thị, chiến lược và tiêu xài dưới con mắt giám sát rất gần của gia đình. Không quyết định nào đưa ra mà không có sự chấp thuận của họ." (“I ran the campaign the same way I did in 2016, which also included all of the marketing, strategy and expenses under the very close eye of the family,” Parscale said. “No decision was made without their approval.”)

Ed Rollins, một chiến lược gia điều hành một tổ chức PAC ủng hộ Trump, nói trong khi tố cáo Parscale xài như một thủy thủ nhậu say "Nếu bạn xài 800 triệu đôla và kết quả là thua đối thủ 10 điểm thăm dò, tôi nghĩ rằng bạn nên trả lời câu hỏi 'Kế hoạch tác chiến ra sao?'"

Con rể của Trump là Jared Kushner, người nắm quyền chỉ huy vận động từ cương vị cố vấn cao cấp Bạch Ốc, và là người nơi trang bìa tạp chí Fortune như người chỉ huy ban vận động 2016 sau cuộc bầu cử 2016.



Chỉ trích cũng nói rằng hơn 800,000 đôla đã xài cho quảng cáo ủng hộ Trump trên các trang mạng xã hội Facebook và Instagram của Parscale; các quảng cáo này ngưng vào ngày Parscale mất chức Trưởng ban vận động. Parscale nói trang Facebook không phải ý kiến của tôi và là "sự chấp thuận trực tiếp của gia đình" đã được thông qua cho chương trình.

Parscale lại đổ trách nhiệm cho gia đình Trmp khi nói với New York Times: "Tôi đã xây dựng hạ tầng chưa từng cho với Đảng Cộng Hòa dưới sự lãnh đão của gia đình này kể từ 2016. Tôi hãnh diện vơi thành quả của tôi."

Một chi phí nữa: pháp lý. Cộng Hòa gánh chịu chi phí pháp lý, hơn 21 triệu đô kể từ 2019, vì nhiều cuộc điều tra nhắm vào Trump và vì nỗ luật đàn hặc của Hạ Viện. Ủy ban Toàn quốc Cộng Hòa cũng xài một hóa đơn pháp lý lớn trị giá $666,667.66 đôla cho hãng tin Reuters News & Media vào cuối tháng 6/2020. Cả Reuters và Cộng Hòa đều từ chối bình luận về khoản tiền này, vì tại sao thương lượng bồi thường khoản tiền lớn như thế cho một hãng tin.

Phần nhiều các khoản tiền chi xài của Trump đều không rõ ràng. Kê từ 2017, ban vận động và ủy ban RNC của Cộng Hòa chuyển 227 triệu đô xuyên qua một công ty trách nhiệm hữu hạn liên hệ các viên chức vận động của Trump. Công ty này tên là American Made Media Consultants được dùng quảng cáo trên TV và mạng xã hội và là chủ đề than phiền gần đây của cơ quan liên bang Federal Election Commission rằng tiền này che giấu tên những người nhận cuối cùng, bao gồm các chi phiếu đề tên người nhận là Lara Trump và Kimberly Guilfoyle, hai bạn tình của 2 đứa con trai lớn của TT Trump.

