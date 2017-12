FCC Bỏ ‘Trung Tính Internet’: FaceBook, Google Phản Đối

WASHINGTON -- Cơ quan giám sát viễn thông liên bang Federal Communications Commission (FCC) hôm Thứ Năm quyết định gỡ bỏ các quy định về “trung tính Internet” (net neutrality), để nới lỏng các quy định đối với các công ty cung cấp dịch vị Internet.Các ủy viên FCC bỏ phiếu tỷ lệ 3-2 để gỡ bỏ, và như thế sẽ không còn xem các công ty cung cấp mạng như AT&T, Verizon và Comcast như các công ty tiện ích (tiện ích: như các hãng điện, hãng nước).Gỡ bỏ quy định do Obama lập ra như thế được Đảng Cộng Hòa mô tả như là để biến Internet nhiều tính thị trường hơn để tới cuộc cách mạng kỹ thuật số.Đảng Dân Chủ chống laạ việc gỡ bỏ “net neutrality” vì như thế sẽ cho các công ty viễn thông quyền tự do làm chậm lại hay ngăn chận bất kỳ trang web nào hay bất kỳ ứng dụng nào.Luật trung tính Internet do TT Obama dựng lên ngăn cấm sự làm chậm hay sự ngăn cản, vì cho rằng Internet là quyền bình đẳng cần có của người dân, cũng như điện và nước, không thể lấy lý do thị trường mà là chậm hay ngăn cản.Việc thay đổi được thúc đẩy bởi các công ty viễn thông vì nói rằng trong khi họ bị FCC giám sát vì họ cung cấp Internet, thì các công ty như Google và Netflix không bị FCC giám sát và như thế là cạnh tranh bất công.Các công ty viễn thông hứa rằng sẽ không thay đổi “kinh nghiệm Internet” của dân Mỹ.Tuy nhiên người dân bình thường lo sợ các hãng viễn thông sẽ sử dụng quyền lực cung cấp Internet cho lợi thế cạnh tranh, vì trao quyền quá nhiều cho các hãng viễn thông.Công ty Facebook phản đối việc khai tử “trung tính Internet”.Sheryl Sandberg, Giám đốc điều hành FaceBookm nói rằng quyết định của FCC là “thất vọng và nguy hiểm.”Công ty Twitter gửi tweet nói rằng quyết định của FCC là “cú đấm vào sự sáng tạo và quyền tuụ do phát biểu.”Một phát ngôn nhân hãng Google nói rằng công ty cam kết giữ “trung tính Internet” bất kể FCC bỏ phiếu xóa bỏ.