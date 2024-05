- Thầy Minh Tuệ nói 'chưa từng nhận là tu sĩ'. Đã đi bộ khắp các tỉnh VN, trừ 3 tỉnh. - Giáo hội PGVN làm việc để kiểm điểm Thượng tọa Thích Chân Quang vì nhiều lời nói không thích nghi - Houston: Bão lớn, 4 người chết, thổi bay cửa sổ các tòa nhà cao tầng, đổ cây và 900.000 ngôi nhà và tiệm mất điện. - Tháng 6 là tháng cho người đồng tính, và FBI cảnh báo biểu tỉnh coi chừng khủng bố

Houston: Bão lớn, 4 người chết, thổi bay cửa sổ các tòa nhà cao tầng, đổ cây và 900.000 ngôi nhà và tiệm mất điện.

Công ty Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co., Ltd., hay còn gọi là XPeng, đang lên kế hoạch giới thiệu chiếc xe điện bay (EV) đầu tiên của mình vào năm 2026 thông qua công ty con Xpeng AeroHT, theo lời Phó chủ tịch công ty Brian Gu Hongdi nói với CNBC hôm thứ Sáu.

.

Gu thông báo rằng chiếc xe sẽ có sẵn để đặt hàng trong năm nay ngay khi nhận được chứng nhận từ cơ quan quản lý Trung Quốc. Trước đó, XPeng nhắm đến việc phát hành vào cuối năm 2025. Gu nói: "Lý do chúng tôi tự tin là vì chúng tôi thiết kế sản phẩm này không nhằm mục đích sử dụng ở các trung tâm đô thị mà dành cho vùng ngoại ô, các khu vực có danh lam thắng cảnh, nơi… chúng tôi sẽ làm việc với các chính quyền thành phố để tạo ra các công viên bay và vùng bay cho phép mọi người tận hưởng chuyến bay mà không gặp rắc rối. nhận được tất cả các phê duyệt phức tạp."

.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm thứ Sáu, sản xuất công nghiệp của TQ đã tăng 6,7% trong tháng 4 so cùng kỳ năm ngoái, vượt qua ước tính. Sự tăng trưởng, khi quan sát theo loại hình sở hữu, cho thấy doanh nghiệp nhà nước tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh nghiệp cổ phần và cổ phần tư nhân có mức tăng trưởng lần lượt là 6,9% và 6,3%. Các doanh nghiệp được cấp vốn bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư đến từ Hong Kong, Macao, Đài Loan theo sát phía sau với mức tăng 6,2%.

.

Tháng 6 là tháng cho người đồng tính, và FBI cảnh báo những người biểu tỉnh ủng hộ coi chừng bị khủng bố. Theo FBI và An ninh Nội địa, những người dự định tham dự lễ kỷ niệm Tháng 6 Tự hào (June's Pride Month) nên đề phòng các mối đe dọa khủng bố. Các cơ quan an ninh đã cảnh báo về "tiềm năng nhắm mục tiêu vào các sự kiện và địa điểm liên quan đến LGBTQIA+" của các tổ chức khủng bố nước ngoài và những người ủng hộ chúng trong một thông cáo báo chí, trong đó đề cập đến các mối đe dọa trong quá khứ đối với các sự kiện Pride ở Hoa Kỳ và nước ngoài, bao gồm cả nỗ lực tấn công vào Pride sự kiện ở Áo vào tháng 6 năm ngoái, theo AP.

.

Cảnh báo cũng mô tả tin nhắn gần đây từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã chỉ trích "chống lại sự phát triển và quảng bá của cộng đồng LGBTQIA+." Bản vănkhông đề cập đến các mối đe dọa hoặc vị trí cụ thể có thể được nhắm mục tiêu. Nhưng nó cảnh báo mọi người hãy cảnh giác vì những kẻ tấn công tiềm năng có thể cố gắng chụp ảnh thiết bị an ninh hoặc các điểm truy cập sự kiện, vi phạm các khu vực hạn chế và mạo danh cơ quan thực thi pháp luật, Guardian đưa tin.

.

Một quan chức An ninh Nội địa nói với USA Today: “Chúng tôi kêu gọi công chúng cảnh giác và kịp thời báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương của họ”. Bản thông cáo lưu ý "những nỗ lực nhằm thực hiện hoặc kích động bạo lực chống lại các lễ kỷ niệm ngày lễ... được kết hợp bởi môi trường có mối đe dọa gia tăng hiện nay ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác."

.

North Carolina soạn luật (chống biểu tình sân trường): mang mặt nạ, hay khẩu trang sẽ là tội hình sự. Trước đại dịch COVID, việc đeo mặt nạ ở nơi công cộng ở North Carolina là bất hợp pháp — luật năm 1953 được đưa ra để ứng phó với hoạt động của Ku Klux Klan ở tiểu bang này. NBC News đưa tin, nó có thể sớm trở thành bất hợp pháp trở lại, vì các đảng viên Cộng hòa trong cơ quan lập pháp tiểu bang đang tìm cách thu hồi luật hồi đại dịch cho phép đeo khẩu trang nơi công cộng vì lý do sức khỏe.

.

Theo dự luật "Vạch mặt đám đông và tội phạm" (Unmasking Mobs and Criminals) được Thượng viện tiểu bang thông qua hôm thứ Tư, việc đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân hoặc người khác khỏi các bệnh truyền nhiễm ở nơi công cộng sẽ là "hành vi phạm tội". Những người ủng hộ dự luật cho rằng cần phải trấn áp những người biểu tình đang lạm dụng ngoại lệ thời đại COVID để đeo mặt nạ che giấu danh tính của họ tại các cuộc biểu tình bênh vực Palestine, theo WRAL đưa tin.

.

Các nhà lập pháp Cộng Hòa cho biết sáng thứ Tư rằng các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành liên quan đến những thay đổi tiềm năng đối với dự luật tại Hạ viện, theo báo Raleigh News & Observer. Họ cũng nhấn mạnh rằng trước COVID, người dân trong tiểu bang không bị truy tố vì đeo khẩu trang ở nơi công cộng vì lý do sức khỏe.

.

Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của tiểu bang cho biết: “Chúng tôi không thấy cụ bà nào bị bắt ở Walmart trước COVID”, người nói rằng ông mong đợi “lẽ thường tình tốt” sẽ được sử dụng nếu dự luật trở thành luật. Tuy nhiên, những người phản đối lo ngại luật này sẽ khiến những người bị suy giảm miễn dịch gặp nguy hiểm. Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (American Civil Liberties Union) ở North Carolina phản đối dự luật mà họ nói chỉ là phản ứng trước các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong khuôn viên trường đại học.

.

Một tuần sau ngày bạo loạn 6/1/2021, lá cờ ủng hộ Trump được treo trước nhà một Thẩm phán Tối cao, và bây giờ vị này chối không biết. Một tuần sau khi những người ủng hộ Donald Trump xông vào Điện Capitol, một số mang theo lá cờ Mỹ lộn ngược để đại diện cho phong trào "Ngăn chặn hành vi trộm cắp" ("Stop the Steal") cho rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị gian lận, biểu tượng này đã được trưng bày bên ngoài nhà của một Thẩm phán Tòa Tối cao Hoa Kỳ.

.

Tờ New York Times đưa tin, những người hàng xóm của Samuel Alito cũng như những bức ảnh chứng thực lá cờ đã được treo tại nhà của ông ở Virginia vào ngày 17/1/2021. Đó là ba ngày trước khi Joe Biden nhậm chức tổng thống. Thẩm phán Tối cao Alito viết trong email gửi tới NY Times: “Tôi không liên quan gì đến việc treo cờ. Nó được bà Alito đặt một cách ngắn gọn để đáp lại việc một người hàng xóm sử dụng ngôn ngữ phản cảm và xúc phạm cá nhân trên các biển báo trong sân."

.

Một gia đình khác trên đường Alexandria đã treo một tấm biển chống Trump với nội dung tục tĩu vào khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử năm 2020, dường như đã xúc phạm bà Martha-Ann Alito, và tình hình ngày càng leo thang. Từ tháng 1/2024, Tòa Tối Cao đang xem xét liệu có nên xét xử một vụ án liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống hay không và tòa vẫn còn các quyết định trước mắt về cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, cũng như tuyên bố của Trump về quyền miễn tố tổng thống.

.

Theo tờ NY Times, Tòa Tối cao đã nhiều lần yêu cầu các nhân viên của mình không được công khai thể hiện quan điểm chính trị của họ, đồng thời các biển báo trên sân và miếng dán cản xe đều bị cấm. Các quy tắc đạo đức của các tòa án cấp dưới cảnh báo chống lại các tuyên bố công khai về các vấn đề có thể xảy ra trước mắt họ, và quy tắc ứng xử được Tòa Tối cao tiết lộ vào mùa thu năm ngoái đã giải quyết vấn đề theo những cách không cụ thể, không thể thi hành.

.

Bão Texas, Louisiana: Những cơn giông bão di chuyển nhanh đã tấn công vùng đông nam Texas vào thứ Năm lần thứ hai trong tháng này, khiến ít nhất 4 người chết, thổi bay cửa sổ các tòa nhà cao tầng, làm đổ cây và khiến hơn 900.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở khu vực Houston bị mất điện. Các quan chức kêu gọi người dân tránh xa các con đường vì nhiều nơi không thể đi qua và đèn giao thông dự kiến ​​sẽ tắt suốt đêm.





“Hãy ở nhà tối nay. Ngày mai đừng đi làm, trừ khi bạn là người lao động thiết yếu. Hãy ở nhà, chăm sóc con cái của bạn”, Thị trưởng Houston John Whitmire nói trong một cuộc họp giao ban buổi tối Thứ Năm. "Những người ứng phó đầu tiên của chúng tôi sẽ làm việc suốt ngày đêm."

.

Thị trưởng cho biết 4 người đã thiệt mạng trong thời tiết khắc nghiệt. Các quan chức cho biết ít nhất hai trong số những người thiệt mạng là do cây đổ và một trường hợp khác xảy ra do cần cẩu bị gió mạnh thổi bay. Đường phố ngập lụt, cây cối và đường dây điện bị đổ khắp khu vực. Whitmire cho biết tốc độ gió đạt tới 100 dặm/giờ, “với một số cơn gió xoáy”. Ông cho biết những cơn gió giật mạnh gợi nhớ đến cơn bão Ike năm 2008 đã tàn phá thành phố. AP đưa tin, hàng trăm cửa sổ tại các khách sạn và tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố bị vỡ, kính vương vãi khắp các đường phố bên dưới. “Trung tâm thành phố là một mớ hỗn độn,” Whitmire nói.

.



.

Tại Minute Maid Park, sân nhà của Houston Astros, mái nhà có thể thu vào đã bị đóng do bão. Nhưng gió mạnh đến mức vẫn thổi mưa vào sân vận động. Các vũng nước hình thành trên đường cảnh báo ngoài sân, nhưng trận đấu với Oakland Athletics vẫn được diễn ra. Khu Học Chánh Houston đã hủy bỏ các lớp học hôm thứ Sáu đối với khoảng 400,000 học sinh tại tất cả 274 trường. Hệ thống bão di chuyển nhanh chóng nhưng vẫn theo dõi và cảnh báo lũ lụt cho Houston và các khu vực phía đông. Những cơn bão dữ dội đã di chuyển đến vùng lân cận Louisiana và khiến hơn 215.000 khách hàng bị mất điện.

.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Sáu nhấn mạnh rằng "bất kỳ cuộc tấn công nào" của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào thành phố Rafah của Gaza là "không thể chấp nhận được" do sự hiện diện dày đặc của thường dân Palestine ở đó vì nó sẽ gây ra "một làn sóng bạo lực khác" đau đớn và khốn khổ khi chúng ta cần tăng cường viện trợ để cứu mạng.

.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập ở Manama, Bahrain, Guterres kêu gọi Israel và Hamas đồng ý về việc "trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các con tin. Và không gì có thể biện minh cho hình phạt tập thể đối với người dân Palestine. Tuy nhiên, thương vong đối với dân thường vẫn tiếp tục leo thang. Toàn bộ nhiều gia đình bị xóa sổ. Trẻ em bị tổn thương và bị thương suốt đời. Người dân bị từ chối tiếp cận những điều cơ bản nhất để sinh tồn. Một nạn đói đang rình rập".

.

Thứ Trưởng Bộ Tư pháp Israel, Tiến sĩ Gilad Noam nói với Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) hôm thứ Sáu rằng "một cuộc chiến bi thảm" đang diễn ra giữa đất nước của ông và Hamas ở Gaza nhưng nhấn mạnh rằng "không có nạn diệt chủng". Noam, người đại diện cho Israel trong vụ kiện ICJ điều tra hoạt động của Israel ở Gaza và hậu quả của nó đối với dân thường Palestine, lập luận rằng "có nguy cơ tòa án sẽ thấy mình tham gia vào việc quản lý vi mô đối với một cuộc xung đột vũ trang - đó là những gì Nam Phi muốn nó làm." Hơn nữa, Noam cáo buộc Nam Phi, nước khởi xướng vụ việc, ủng hộ Hamas và không "quan tâm đến sự thật, luật pháp hay công lý."

.

Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) hôm thứ Sáu cho biết ước tính khoảng 630.000 người Palestine đã chạy trốn khỏi thành phố Rafah phía nam Gaza kể từ ngày 6 tháng 5 sau khi quân Israel (IDF) bắt đầu tiến tới khu vực. UNRWA cho biết trong tuyên bố: "Nhiều người đã tìm nơi ẩn náu ở Deir al-Balah, nơi hiện quá đông đúc với điều kiện khắc nghiệt".

.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trước đó cho biết quân bổ sung sẽ được triển khai tới Rafah để chống lại phiến quân Hamas. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đó đã nhấn mạnh rằng hoạt động quân sự ở Rafah sẽ kéo dài "vài tuần chứ không phải vài tháng, không phải nhiều năm".

.

Cầu tàu nhận hàng viện trợ bắt đầu hoạt động, từ đây xe chở hàng viện trợ đi các nơi trong Gaza. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm thứ Sáu xác nhận rằng những chiếc xe tải đầu tiên vận chuyển viện trợ nhân đạo đến Gaza đã rời bến tàu tạm thời neo đậu ở bờ biển của dải đất. Bộ viết: "Đây là một nỗ lực đa quốc gia đang diễn ra nhằm cung cấp viện trợ bổ sung cho thường dân Palestine ở Gaza thông qua hành lang hàng hải hoàn toàn mang tính chất nhân đạo và sẽ liên quan đến hàng hóa viện trợ do một số quốc gia và tổ chức nhân đạo quyên góp." Một lần nữa, CENTCOM nhấn mạnh rằng "không có người lính Mỹ nào đặt chân xuống Gaza."

.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết, cảnh sát Pháp đã "vô hiệu hóa" một cá nhân có vũ trang bị tình nghi lên kế hoạch phóng hỏa một giáo đường Do Thái ở Rouen hôm thứ Sáu. Sau khi kẻ phóng hỏa bị cảnh sát bắn chết tại chỗ, Bộ trưởng viết trên X: "Tôi chúc mừng cảnh sát vì sự phản ứng nhanh nhạy và lòng dũng cảm của họ." Đầu tháng này, giáo đường Do Thái chính của Warsaw đã bị tấn công bằng bom lửa khi căng thẳng tiếp tục gia tăng trên lục địa châu Âu trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

.

Axios đưa tin Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật do Đảng Cộng hòa lãnh đạo yêu cầu vận chuyển đầy đủ vũ khí đến Israel vào thứ Năm, với 224 phiếu thuận và 187 phiếu chống. Dự luật, nếu có hiệu lực, sẽ ngăn Tổng thống Mỹ Joe Biden ghìm lại, đảo ngược hoặc hủy bỏ các chuyến hàng vũ khí tới Israel đã được Quốc hội phê duyệt trước. Dự luật cũng đe dọa hạn chế tài trợ cho Bộ Ngoại giao và Pentagon, các biện pháp được đưa ra để hoạt động như một cơ chế thực thi.

.

Đạo luật này rất khó có thể được thông qua tại Thượng viện do Đảng Dân chủ lãnh đạo và Bạch Ốc đã thông báo ý định phủ quyết của Biden nếu nó được Quốc hội thông qua, có nghĩa là dự luật rất có thể sẽ chẳng đi đến đâu.

.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich hôm thứ Năm cho biết Israel sẽ rút khỏi hiệp định thương mại tự do với Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu tháng này, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định dừng mọi hoạt động thương mại với Israel do xung đột với Hamas ở Dải Gaza. Smotrich cho biết động thái của Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện "tuyên bố tẩy chay kinh tế và vi phạm nghiêm trọng các hiệp định thương mại quốc tế".

.

Smotrich cho biết Israel cũng sẽ áp thuế 100% đối với hàng nhập cảng từ Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nắm quyền. Ông nói thêm rằng Israel sẽ phải đa dạng hóa nhập cảng để giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Israel có thể khôi phục quan hệ thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ nếu công dân Thổ Nhĩ Kỳ bầu ra một nhà lãnh đạo "lành mạnh và không ghét Israel".

.

Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhận lời mời từ CBS News để tranh luận với ứng cử viên phó tổng thống sắp có của Donald Trump vào mùa hè này, theo chiến dịch tranh cử của Biden cho biết hôm thứ Năm, khi đảng Cộng hòa cho biết ông có thể đợi đến đại hội đảng của mình vào tháng 7 để công bố lựa chọn của mình.

.

Nhóm của Harris nói với mạng lưới CBS rằng bà Harris sẽ tranh luận tại phòng thu vào ngày 23 tháng 7 hoặc ngày 13 tháng 8, AP đưa tin, và khuyến khích chiến dịch tranh cử của Trump đồng ý với một trong những ngày thứ Ba cho lần lựa chọn phó tổng thống cuối cùng của ông. Chiến dịch tranh cử của Trump chưa bình luận ngay lập tức về lời mời tranh luận.

.

Trump, trong một cuộc phỏng vấn với TMJ4 được ghi hình từ New York, cho biết có “khả năng khá tốt” là Trump sẽ công bố lựa chọn phó tổng thống của mình tại đại hội đảng Cộng hòa ở Milwaukee, bắt đầu vào ngày 15/7, thay vì trước đó. “Tôi không nói bất cứ điều gì là 100%, nhưng bạn đang tiến khá gần,” Trump nói. "Tôi sẽ làm việc đó ở Milwaukee. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời." Tổng thống Biden và Trump đã đồng ý tổ chức hai cuộc tranh luận vào mùa hè này, do CNN tổ chức vào ngày 27/6 và do ABC tổ chức vào ngày 10/9.

.

Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Năm cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

.

Trước đó, Biden khẳng định đặc quyền điều hành và chặn các ủy ban Hạ viện truy cập vào bản ghi âm các cuộc phỏng vấn của ông với Hur. Công tố đặc biệt phát hiện vào tháng 2 rằng Biden "cố tình giữ lại và tiết lộ các tài liệu mật sau khi làm phó tổng thống khi ông còn là một công dân bình thường" nhưng quyết định không buộc tội Biden.

.

⚪ ---- Có ít nhất 9 nhà lập pháp Cộng hòa đã tới New York để vào tòa bày tỏ ủng hộ cựu Tổng thống Trump hôm thứ Năm, đây là trường hợp mới nhất trong chuỗi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tham dự phiên tòa xét xử tiền bịt miệng. Việc này có thể gây nguy hiểm cho sự tham dự của Đảng Cộng hòa tại một cuộc bỏ phiếu quan trọng vào cuối ngày và cũng diễn ra sau khi Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Hạ viện hủy bỏ phiên điều trần đã lên lịch để tạo điều kiện cho họ tham dự tòa án.

.

Các Dân biểu Cộng Hòa Matt Gaetz (Fla.), Lauren Boebert (Colo.), Andy Biggs (Ariz.), Mike Waltz (Fla.) và Eli Crane (Ariz.) được phát hiện trong phòng xử án, trong khi các Dân biểu Andy Ogles (Tenn. ) Anna Paulina Luna (Fla.), Ralph Norman (S.C.) và Chủ tịch House Freedom Caucus Bob Good (Va.) cũng được thấy tại tòa án Manhattan.

.

Hai DB Boebert và Gaetz được nhìn thấy ngồi ở hàng ghế đầu tiên của dãy ghế dự khán, bên cạnh Eric Trump và các nhân viên Mật vụ của cựu tổng thống. DB Bob Good cũng được nhìn thấy ngồi ở hàng ghế đầu tiên, phía bên đội ngũ an ninh của Trump.

.

⚪ ---- Một người dân New York ủng hộ Trump đã công bố tác phẩm nghệ thuật biểu diễn chính trị mới nhất của mình bên ngoài phòng xử án Manhattan, nơi phiên tòa hình sự của Trump đang diễn ra vào thứ Năm, tung ra 100 quả bóng bay, mỗi quả bóng bay có hình dương vật màu hồng được trang trí với khuôn mặt của những kẻ thù của Trump như Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg và Thẩm phán Juan Merchant.

.

Nghệ sĩ Scott Lobaido ở Staten Island, nói với tờ New York Post rằng “tác phẩm nghệ thuật sắp đặt” có tựa đề “Dicks of Hazard” để thể hiện rằng “những kẻ này [Merchant và Bragg] là một lũ vô dụng”. Tác phẩm của Lobaido, được cho là tiêu tốn 1.500 USD tiền vật tư và ít nhất hai ngày lao động để dán các bức chân dung và sắp xếp những quả bóng bay, đã được ra mắt cùng ngày với Dân Biểu Lauren Boebert (R-CO), DB Matt Gaetz (R-FL), và nhóm những người cực đoan MAGA của họ đã tập hợp lại để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Trump, người đang phải đối mặt với 34 cáo buộc trọng tội liên quan đến mối tình một đêm được che giấu với một ngôi sao khiêu dâm có thể khiến Trump phải trả giá trong cuộc bầu cử năm 2016.

⚪ ---- Theo báo The Daily Mail, sau 12 năm chung sống, Dân Biểu Cộng Hòa Rich McCormick (R-GA) đang tuyên bố chia tay với người vợ là bác sĩ ung thư Debra Miller trong bối cảnh có tin đồn rằng ông lâu nay đang bồ bịch với một nữ Dân Biểu Cộng Hòa (còn được ẩn danh). BS Miller viết trong một tin nhắn gửi tới báo Daily Mail: “Tôi chắc chắn rằng McCormick sẽ không nói thẳngt hắn."Bị hỏi về việc liệu việc rạn nứt của 2 vợ chồng có liên quan đến hành vi McCormick ngoại tình hay không, Miller trả lời: "Bạn nên hỏi Rich và nữ Dân Biểu kia." Người phát ngôn của DB McCormick đã trả lời câu hỏi của The Daily Mail cho thấy cặp đôi đã sống xa nhau một thời gian trước khi công khai chia tay: “Dân Biểu McCormick và Bác sĩ Miller đã ly thân được một thời gian. Ông đã giữ kín chuyện đó và sẽ tiếp tục giữ kín cuộc sống cá nhân của mình khỏi sự chú ý của giới truyền thông”.Theo báo The Daily Mail, chính McCormick là người đã đệ đơn ly hôn vào ngày 3/5. Tờ báo này cũng đưa tin rằng cặp đôi đã tìm kiếm một lệnh cấm tới gần lẫn nhau. Miller là vợ thứ hai của McCormick và cặp đôi này đang nuôi 7 đứa con từ nơi ở Suwanee, Georgia của họ.Tờ báo này biết được từ nhiều người trong cuộc ở Hạ Viện khẳng định McCormick đã "nắm tay nhau dưới gầm bàn" với một nữ Dân Biểu Cộng hòa tại Hạ viện tại bữa trưa hàng tuần của Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa trong khoảng thời gian từ ba đến bốn tháng qua.⚪ ---- Tại Đại học D'Youville University ở Buffalo (New York), các sinh viên tốt nghiệp đã nhận được lời khuyên cuộc sống từ một diễn giả robot tại lễ tốt nghiệp. Sophia, một robot trí tuệ nhân tạo hình người, đã phát biểu trước đám đông theo cách mà New York Times gọi là "một quyết định táo bạo gây ra nhiều phản ứng trái chiều". Giống như người nói, robot nhận được một khoản phí, số tiền này sẽ chi trả cho chi phí đi lại và kỹ sư. Sophia cũng đã xuất hiện trên các chương trình trò chuyện và tại Liên Hợp Quốc, nơi cô phát biểu tại một cuộc họp vào năm 2017.“Nhiều sinh viên cảm thấy không được tôn trọng bởi quyết định này”, một bản kiến nghị bắt đầu vào tháng trước nêu rõ. "Khi lớp 2024 bắt đầu khai giảng, chúng tôi được nhắc nhở về lễ tốt nghiệp ảo mà chúng tôi đã tham dự khi kết thúc sự nghiệp trung học của mình. Mối liên hệ với AI trong kịch bản này cũng mang lại cảm giác phi cá nhân tương tự." Bản kiến nghị nhận được hơn 2.500 chữ ký cho biết điều quan trọng là phải có "sự kết nối con người" tại một trường đại học nổi tiếng với việc "đào tạo ra các chuyên gia chăm sóc sức khỏe xuất sắc".Tại sao họ thuê robot: Hiệu trưởng trường Đại học Lorrie Clemo nói với tờ Times rằng họ muốn "cho thấy tầm quan trọng của công nghệ và tiềm năng của công nghệ trong việc thực sự làm phong phú thêm trải nghiệm của con người". Tại buổi lễ hôm thứ Bảy, bà nói: “Dù tốt hay xấu, rõ ràng là công nghệ đã trở nên hiện diện khắp nơi trong cả mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của chúng ta,” theo Chronicle of Higher Education.Sophia phát biểu trong khoảng sáu phút trong buổi lễ kéo dài hai giờ. Đám đông hơn 2.000 người bao gồm 438 sinh viên tốt nghiệp. Khoảng 100 người trong số họ là y tá. Về lời khuyên dành cho sinh viên tốt nghiệp, robot nói: "Tôi đưa ra cho bạn lời khuyên đầy cảm hứng thường thấy ở tất cả các lễ tốt nghiệp sau đây: Hãy trân trọng việc học tập suốt đời, hãy thích nghi, theo đuổi đam mê của mình, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy những kết nối có ý nghĩa, tạo ra tác động tích cực và tin tưởng vào chính mình." Robot cho biết chấp nhận thất bại là lời khuyên phổ biến nhất được đưa ra trong các bài phát biểu khai giảng.⚪ ---- Báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về tấn công tình dục trong quân đội Mỹ hôm thứ Năm cho thấy số vụ tấn công tình dục đã giảm lần đầu tiên sau gần 10 năm. Có 8.515 báo cáo về tấn công tình dục trong quân đội vào năm 2023, so với 8.924 báo cáo vào năm 2022.Tiến sĩ Nate Galbreath, Quyền Giám đốc Văn phòng Phòng chống và Ứng phó Tấn công Tình dục của Bộ Quốc phòng cho biết: “Vào năm 2023, khoảng bảy nghìn quân nhân gặp phải tội tấn công tình dục ít hơn so với năm 2021. Sự tiến bộ như thế này có thể đạt được khi các nhà lãnh đạo điều chỉnh chính sách, nguồn lực và ý chí hành động tập thể vì lợi ích tốt nhất của người dân và đất nước chúng ta. Động lực tiến lên này bắt buộc phải tiếp tục."Báo cáo năm 2023 cho thấy ước tính có khoảng 24,7% phụ nữ đang tại ngũ "cho biết đã từng bị quấy rối tình dục". Đối với nam giới là 5,8%. Đối với xúc chạm tình dục không mong muốn, 6,8% nữ quân nhân báo cáo trong năm 2023 trong khi 1,3% nam giới tại ngũ đã trải qua điều đó.⚪ ---- California: Hôm nay là hạn chót để bạn đòi tiền hoàn thuế 2020 từ IRS. Sở thuế IRS nợ hàng chục ngàn dân California tiền hoàn thuế năm 2020. Tổng cộng, cư dân California đang là chủ nợ của IRS gần 100 triệu USD tiền hoàn thuế chưa có người nhận kể từ năm 2020. IRS cho biết vào đầu năm nay rằng gần một triệu người trên toàn quốc chưa yêu cầu hoàn lại tiền cho năm tính thuế 2020. Con số này bao gồm 88.200 cư dân California mà IRS còn nợ 94,2 triệu USD, theo IRS.Các quan chức IRS cho biết hàng năm, khoảng 1 tỷ đến 1,5 tỷ USD tiền hoàn lại không có người nhận, so với khoảng 300 tỷ USD tiền hoàn lại đã được trả. Theo luật liên bang, người nộp thuế thường có ba năm để nộp đơn và yêu cầu hoàn thuế cho đến khi số tiền đó trở thành tài sản của Kho bạc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thời hạn hoàn thuế năm 2020 đã được kéo dài do đại dịch — những người nộp thuế hiện có thời hạn đến thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 để yêu cầu hoàn lại tiền cho năm 2020, theo IRS. Bạn có thể vào đây làm thủ tục đòi tiền: https://www.irs.gov/forms-instructions⚪ ---- California: Cảnh sát Quận Ventura đang nhấn mạnh khả năng nhắn tin 911 sau khi một cô gái nói tiếng Tây Ban Nha sử dụng nó để tự cứu mình khỏi nạn buôn người. Cô gái 17 tuổi đã được giải cứu tại Casitas Springs thuộc Quận Ventura vào khoảng 3 giờ sáng ngày 9 tháng 5, theo lời cảnh sát. Thiếu nữ, không được tiết lộ tên, chỉ nói được tiếng Tây Ban Nha, nhưng cô có thể nhắn tin cầu xin sự giúp đỡ và tại Trung tâm Liên lạc của Cảnh sát, “các tin nhắn đã được nhận bằng tiếng Tây Ban Nha và được dịch sang tiếng Anh.”Các quan chức cho biết thêm: “Người nhận cuộc gọi nhanh chóng dịch và nhắn tin trả lời bằng tiếng Anh, sau đó nhanh chóng dịch lại sang tiếng Tây Ban Nha cho nạn nhân”. Ngay cả khi vượt qua rào cản ngôn ngữ, cô gái vẫn “có thể xác định các địa danh và thông tin nhận dạng khác”, cho phép liên hệ trợ giúp ngay cả khi cô không biết mình đang ở đâu. Hung thủ bắt cóc cô là Gerardo Cruz, 31 tuổi ở Veracruz, Mexico, đã bị bắt.Cruz đang bị giam tại Nhà tù Todd Road với số tiền bảo lãnh 500.000 USD vì tội buôn người, cưỡng hiếp, hành vi sex với trẻ em, dụ dỗ và xâm hại tình dục bằng vũ lực. Theo hồ sơ nhà tù, y sẽ xuất hiện tại Tòa Quận Ventura vào thứ Tư. Cảnh sát cho biết cô gái đã bị bọn buôn người đưa ra khỏi Mexico hai tháng trước và bây giờ cô đã được đưa đến Sở Dịch vụ Gia đình Trẻ em chờ đoàn tụ với gia đình. Bất kỳ ai có thông tin về hoạt động buôn người hoặc nạn nhân hãy gọi cho Crime Stoppers: 800-222-8477 (TIPS). Người gọi có thể ẩn danh.⚪ ---- Quận Los Angeles: 2 ông trèo lên nóc xe lửa, bị bắt. Cảnh sát đã được gọi tới một chuyến tàu Metro Red Line ở trung tâm thành phố Los Angeles sau khi có hai người đàn ông trèo lên nóc một trong những chuyến tàu vào sáng thứ Năm. Chuyến tàu chạy qua ga Historic Broadway trên Phố West 2nd và South Broadway lúc 5:45 sáng sau khi chính quyền nhận được cuộc gọi xâm nhập. Có tin, một trong những cá nhân được cho là có trang bị dao.Cảnh sát đã nhanh chóng bắt một người đàn ông ra khỏi tàu nhưng người thứ hai có vẻ kém hợp tác hơn. Ngay trước 6 giờ sáng, video từ trên không cho thấy hai người bị giam giữ bên ngoài nhà ga. Cảnh sát tại hiện trường sau đó cho biết không tìm thấy vũ khí nhưng những người đàn ông này sẽ bị tạm giữ vì “làm chậm trễ vận chuyển”. Không rõ tại sao 2 người đàn ông này lại quyết định leo lên nóc tàu.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một thiếu niên phải cấp cứu sau khi bị 4 người tấn công dã man khi đang ăn tại một nhà hàng thức ăn nhanh ở thị trấn Watts, nơi phía nam Los Angeles. Cậu Jason Rios, vừa tròn 15 tuổi, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt sau vụ tấn công tại nhà hàng The Habit Burger Grill. Theo người thân, cậu bé đến quán ăn cùng một người bạn vào khoảng 18h. Thứ ba khi một nhóm bốn người tấn công cậu thô bạo.Cậu bé đã gọi mẹ để cầu cứu sau vụ tấn công và khi bà đến, cậu bé đang chảy máu trên mặt đất. Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết với gia đình Jason rằng cậu bị đánh nặng đến mức chảy máu não. Cậu bé đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ. Gia đình cho biết con đường hồi phục của cậuh sẽ còn dài. Theo gia đình kể, cậu không hề quen biết những người đã hành hung mình. Không có vụ bắt giữ nào được công bố liên hệ.⚪ ---- Quận Cam: Nhà chức trách hôm thứ Năm đã tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng trong việc truy tìm một tài xế tông chết một người đi xe đạp ở Fountain Valley rồi phóng chạy. Nạn nhân là ông Antonio Huerta, 52 tuổi, ở Huntington Beach khi ông đang đạp xe tại Đại lộ Slater Bl. và Phố Santa Maria St. chỉ sau 7 giờ sáng Chủ Nhật.Khi cảnh sát đến hiện trường, họ tìm thấy nạn nhân trên vỉa hè, đưa nạn nhân đến bệnh viện, nơi đây nạn nhân đã qua đời hôm thứ Hai. Cảnh sát đang tìm 1 chiếc xe đang đi về hướng đông trên đường Slater từ Newland thì tài xế rẽ vào làn đường dành cho xe đạp và tông vào nạn nhân. Người lái xe bỏ chạy về phía đông trên Slater. Ai có thông tin hữu ích cho các thám tử đều được yêu cầu gọi cảnh sát theo số 714-593-4481.⚪ ---- Nhật Bản: Dữ liệu do Kyodo News thu thập hôm thứ Tư cho thấy hơn 80.000 công dân nước ngoài làm việc bán thời gian tại ba chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn của Nhật Bản, trong một xu hướng có thể sẽ tiếp tục trong bối cảnh thiếu lao động do dân số già. Lao động nước ngoài hiện chiếm khoảng 10% lực lượng lao động bán thời gian tại các chi nhánh của các cửa hàng tiện lợi Seven-Eleven Japan Co, Lawson Inc và FamilyMart Co.Hiện được coi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Nhật, các cửa hàng tiện lợi chủ yếu hoạt động 24 giờ/ngày, bán nhiều loại thực phẩm và sản phẩm gia dụng, đồng thời cung cấp các dịch vụ như giao hàng trọn gói, thanh toán hóa đơn và mua vé sự kiện.Dữ liệu do ba chuỗi lớn cung cấp cho thấy trong khi người thuộc nhiều quốc tịch chiếm con số khoảng 80.000, một phần đáng kể bao gồm các cá nhân châu Á đến từ các quốc gia như Trung Quốc,và Nepal. Số lượng cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc Nhật Bản hầu như không thay đổi so với tổng số khoảng 58.000 cửa hàng trong năm tài chính 2018. Mỗi công ty hiện đang tìm cách ứng phó với một xã hội Nhật Bản đang thay đổi và lão hóa.⚪ ---- Nhật Bản: Theo Kyodo,đã bị bắt gần Tokyo, một người vì bị nghi ngờ trộm cắp và người kia vì vi phạm luật nhập cư, theo lời cảnh sát hôm thứ Năm khi họ điều tra một loạt vụ trộm trên khắp bốn tỉnh do 2 người này thực hiện. Một người tên là Hoàng Hữu Hoa, 25 tuổi, bị bắt vì tình nghi cố gắng rút tiền từ thẻ tiền mặt bị đánh cắp, trong khi người còn lại, được xác định là Mai Văn Sỹ, 23 tuổi, bị bắt vì cáo buộc ở quá hạn visa. Cảnh sát nghi họ có thể liên quan đến các vụ trộm trên khắp các quận Tochigi, Gunma, Nagano và Fukushima.Hoàng Hữu Hoa bị cáo buộc đã cố gắng rút tiền mặt tại một cửa hàng tiện lợi ở Sano, tỉnh Tochigi, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 30/4, bằng thẻ rút tiền mặt trộm từ một người đàn ông khoảng 70 tuổi trước đó cùng ngày ở Nikko trong tỉnh. Họ đã chối các cáo buộc. Cảnh sát đã bắt giữ Hoang tại một cơ sở lưu trú ở Takasaki, tỉnh Gunma, vào khoảng 12h30 trưa Thứ tư và sau đó đã bắt giữ Mai Văn Sỹ cùng đi với Hoang.⚪ ---- Nam Hàn: Theo báo Korea Times, ơn 30 người phải đối mặt với cáo trạng vì cáo buộc buôn bán hoặc, cảnh sát cho biết hôm thứ Năm. Có 6 thành viên của một đường dây ma túy đã bị bắt vì buôn bán chất cannabinoids tổng hợp, meth và ketamine – trị giá tổng cộng 1,45 tỷ won (1,1 triệu USD) – từ Việt Nam vào Nam Hàn trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024.Lệnh bắt giữ cũng được ban hành đối với 3 khách hàng thường xuyên của họ. Có 25 người khác, bao gồm cả những người mua một lần và những người đóng vai trò nhỏ trong việc bán ma túy, cũng có thể sẽ bị truy tố. Những kẻ buôn lậu nàyđóng gói ma túy dưới dạng sản phẩm mỹ phẩm, quảng cáo và bán chúng thông qua Telegram, một dịch vụ nhắn tin mã hóa đã bị các chính phủ trên thế giới chỉ trích do thường xuyên được sử dụng trong các hoạt động tội phạm.Nhằm xóa dấu vết tội phạm, các nghi phạm đã giao dịch bằng tiền điện tử và các phương thức giao hàng tận nơi. Cảnh sát cho biết họ vẫn đang truy lùng các đồng phạm ở Việt Nam. Park Ji-hwan, một sĩ quan cảnh sát cấp cao, cho biết: “Tội phạm ma túy là tội phạm nghiêm trọng đe dọa đến sự an toàn của xã hội chúng ta. Với mục đích xóa bỏ tội phạm ma túy, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các tổ chức tội phạm sản xuất hoặc phân phối ma túy bất hợp pháp.”⚪ ---- Canada: Một bà mẹ ở Ontario rất tự hào về con trai mình, vì anh này đã tuyên bố ý định giúp cô trả tiền đặt cọc mua nhà sau khi trúng giải xổ số lớn. Công nhân ngành công nghiệp thực phẩmđã giành được giải thưởng cao nhất trị giá 250.000 đôla khi chơi vé số Instant Neon Casino của OLG.Huỳnh, sống ở Mississauga, đã đến thăm trung tâm giải thưởng của OLG ở Toronto để chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm vận may mới của mình. Các quan chức của OLG cho biết anh ấy rất “rực rỡ vui mừng” sau chiến thắng của mình. James Huynh, 44 tuổi. thường xuyên chơi xổ số và các trò chơi tức thời là một trong những trò chơi yêu thích của ông.“Tôi mua vé này vì nó mới. Tôi chơi ở cửa hàng và nghĩ mình trúng 20 đôla”, Huỳnh chia sẻ. “Khi nhìn thấy số tiền thưởng, tôi đã rất sốc và hạnh phúc!” Người đầu tiên nghe tin Huynh trúng số 1/4 triệu đôla là mẹ của Huỳnh.⚪ ---- TIN VN.Theo VTC News. Cách đây gần 1 tháng (19/4), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao các ban liên quan làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang để kiểm điểm, chấn chỉnh một số nội dung. Thông tin trên được một vị đại diện Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác nhận với VTC News trưa 17/5. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng xác nhận, Thượng tọa Thích Chân Quang chỉ là trụ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vị này không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như Ban Trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng đang có những tranh cãi xung quanh các bài thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang - Trụ trì chùa Phật Quang (thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Cụ thể, trong một số bài thuyết giảng được ghi lại bằng video, vị Thượng tọa cho rằng: “Tuổi trẻ hay đi du lịch, về già bị liệt; Hay hát karaoke, sau này chết làm ma câm; nằm võng, mất phước…”. Bên cạnh có, nhiều chia sẻ của vị này cũng thường xuyên nhắc đến việc cúng dường, khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa với cách truyền tải không được người nghe "vừa lòng".⚪ ---- TIN VN.Theo Bản tin VnExpress. Ông Thích Minh Tuệ nói từng đi tu, nhưng chưa có duyên ở chùa và cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi "đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó". Trưa 17/5, trên hành trình từ Bắc trở vào Nam, ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, dừng chân nghỉ ngơi tại bãi đất trống ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hàng trăm người đã vây quanh ông nghe trò chuyện, trong đó có một số đàn ông mặc trang phục giống người tu hành. Khi nói chuyện, ông Tú luôn xưng là "con".Chia sẻ với VnExpress, ông Tú cho biết quê gốc ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa, được đặt pháp danh là Thích Minh Tuệ... Ông Tú cho hay mình không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh đầu đà. Tu hạnh này có 13 pháp khổ hạnh, trong đó hạnh đầu đà là một trong những pháp môn cao nhất và kinh điển nhất của Phật pháp. Người tu hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn, mặc, ở (mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi...).Để theo tu hạnh đầu đà, ông Tú bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Thời gian đầu, đôi lúc ông di chuyển bằng xe khách. Năm 2020 đến nay, ông Tú luôn bộ hành tuyệt đối, chỉ đôi lúc di chuyển bằng đường thủy thì phải dùng thuyền hoặc đò qua sông. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước, chỉ còn ba tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh, Bến Tre là chưa tới bởi những địa phương này không nằm trên trục đường chính.....Phản hồi việc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Tú không phải là tu sĩ Phật giáo, ông Tú nói không liên quan đến văn bản trên. Từ lâu nay ông chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng "cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó".Từ xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, ông Lê Xuân, 84 tuổi, bố của ông Tú, chia sẻ gia đình có 4 người con, Lê Anh Tú là con thứ hai, học hết phổ thông thì đi nghĩa vụ. Khi xuất ngũ, Tú chuyển sang học trung cấp rồi theo người bạn về Phú Yên làm đo đạc địa chính cho một công ty tư nhân. Đến năm 2015, Tú bất ngờ trở về nhà xin bố mẹ xuất gia để "giải thoát"... Mấy hôm trước người trong làng cho xem các video gây chú ý trên mạng, ông Xuân mới nhận ra con mình."Vợ chồng thấy con ăn uống kham khổ, gầy, đen cũng thương, nhưng cái nghiệp cháu vậy thì gia đình luôn ủng hộ. Mong con chân cứng đá mềm, không ham mê tiền bạc, vật chất và tu thành chính quả", ông Xuân nói.Độc giả có thể nghe trực tiếp lời Thầy Minh Tuệ trả lời ở VnExpress:⚪ ---- HỎI 1: Chỉ 1/4 sản phẩm kem chống nắng là an toàn?ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới tiết lộ rằng 75% sản phẩm kem chống nắng không có khả năng chống nắng và nhiều sản phẩm vẫn chứa các thành phần có thể gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Nghiên cứu này là một phần trong Hướng dẫn về kem chống nắng năm 2024 của Nhóm công tác môi trường phi lợi nhuận (EWG) của nhà hoạt động.Nhóm chuyên nghiên cứu hóa chất độc hại tuyên bố rằng việc FDA thiếu phê duyệt kem chống nắng mới đã khiến Mỹ tụt hậu so với các nước khác. EWG đã thử nghiệm 1.700 sản phẩm, bao gồm kem chống nắng giải trí và sản phẩm SPF sử dụng hàng ngày. Trong số những sản phẩm được thử nghiệm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng gần 300 sản phẩm có chứa các hóa chất oxybenzone, octinoxate hoặc cả hai. Một nửa số sản phẩm gây ra 'mối lo ngại đáng kể' về dị ứng và gần 30% liệt kê 'Hương thơm' trên nhãn là thành phần bí ẩn chưa được tiết lộ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Ăn chay (vegetarian) hoặc ăn thuần chay (vegan) sẽ giúp sống thọ, khỏe mạnh, giảm bệnh tim, ung thư?ĐÁP 2: Đúng thế. Một đánh giá mới cho thấy việc tuân theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay có thể giúp bạn có cuộc sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết trong một nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí PLOS One rằng việc tránh xa thịt có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và tử vong sớm.Sau khi xem xét gần 50 nghiên cứu về những chế độ ăn kiêng như vậy được công bố từ năm 2000 đến năm 2023, một mô hình rõ ràng đã xuất hiện: Cả hai đều có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc cả bệnh ung thư và bệnh tim do động mạch bị thu hẹp. Đáng chú ý, chế độ ăn kiêng dường như làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đường tiêu hóa như ung thư ruột kết. Chế độ ăn chay cũng giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch. Ngoài ra, chế độ ăn dựa trên thực vật còn làm giảm nguy cơ béo phì, viêm nhiễm và cholesterol LDL “xấu”.Chi tiết: