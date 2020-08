Đại dịch tác hại: 40% dân Mỹ khủng hoảng tâm lý hay dùng an thần, 11% suy tính tự sát



WASHINGTON (VB) --- Khủng hoảng về sức khỏe tâm lý của đại dịch COVID-19 đã hiện ra thấy ro đối với những người Mỹ đang đối phó với dịch bệnh, theo bản báo cáo mới của CDC (Trung Tâm Phòng Chống Bệnh Hoa Kỳ) phổ biến hôm 17/8/2020.



Trong tuần lễ cuối tháng 6/2020, có tới 40% người thành niên Hoa Kỳ báo cáo đang gặp khủng hoảng tâm lý hay là đang sử dụng chất an thần vào một lúc nào trong tháng trước đó, khi họ đối phó với các thách thức của đại dịch. Con số tăng chậm, nhưng vẫn tăng đều trong mấy tháng gần đây.



Vấn đề thường xuyên và phổ biến nhất là trầm cảm và lo lắng, với 30% trong 5,412 người trả lời báo cáo gặp triệu chứng này trong 30 ngày qua.



Hơn 1/4 người trả lời nói họ gặp cảm xúc đau đớn và hỗn loạn tâm lý, và 13% nói họ phải dùng thuốc an thần hay rượu để đối phó với cảm xúc tiêu cực vì đại dịch.



Và 11% nói họ nghiêm túc suy xét về chuyện tự sát trong tháng qua (tháng 7/2020).



Ngay cả trước khi xảy ra đại dịch, 1/4 người thành niên Hoa Kỳ đã bị khủng hoảng tâm lý. Tỷ lệ tự sát tăng, và là nguyên nhân nhiều thứ 10 gây ra những cái chết ở Mỹ. Thuốc an thần hay gây nghiện quá liều làm chết hơn 71,000 người, và chết vì rượu hơn 88,000 người/năm.

Nghiên cứu cho thấy khủng hoảng tâm lý cao nhất bây giờ là người thành niên trẻ, người da màu, các nhân viên lĩnh vực thiết yếu và những người chăm sóc sức khỏe không lương cho người thân.Hơn 1/4 ngu72i trả lời trong nhóm tuổi 18-25 nói có suy nghĩ tự sát, và 75% nói đang gặp khủng hoảng tâm lý.Nhân viên lĩnh vực thiết yếu (như siêu thị, trạm xăng, cảnh sát, bác sĩ, y tá...) báo cáo tỷ lệ cao về tâm lý đau đớn, lo lắng, trầm cảm và dùng an thần nhiều hơn nhân viên không thiết yếu. Khoảng 1/5 nhân viên ngành thiết yếu nói họ nghiêm túc suy tính tự sát trong tháng 7/2020, gần gấp 3 lần so với nhân viên không thiết yếu.CDC cũng dẫn ra một nghiên cứu của tạp chí y khoa The Lancet: Bác sĩ và y tá chăm sóc bệnh nhân COVID-19 có cơ nguy gấp 12 lần nhiều hơn nhiễm vi khuẩn coronavirus so với công chúng. Các nhân viên khác trong bệnh viện (như quản trị, giặt dũ, vệ sinh...) có 23% cơ nguy cao hơn lây bệnh.Người da màu bị khủng hoảng tâm lý nhiều hơn. Tính chung, hơn 1/2 người Hispanic (gốc Mỹ Latin) và 42% dân da đen nói họ gặp một hay nhiều hơn triệu chứng tâm lý trong tháng 7/2020, và con số này là 38% với dân da trắng và 32% dân gốc Á châu.