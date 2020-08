Công đoàn 300,000 bưu tín viên ủng hộ Biden: Trump siết cổ Bưu Điện, không giao nổi phiếu bầu 46 tiểu bang

Công đoàn 300,000 bưu tín viên ủng hộ Biden: Trump siết cổ Bưu Điện, không giao nôi phiếu bầu 46 tiểu bang



WASHINGTON (VB) --- Công Đoàn Bưu Điện Hoa Kỳ, với hơn 300,000 thành viên, tuyên bố chính thức ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden vào chức Tổng Thống, cảnh báo rằng giây phút "sinh tử" của Bưu Điện đang nằm ở lá phiếu vì Bưu điện bị Tổng Thống Trump từ chối cứu nguy trong khi dịch bệnh tác hại. Hiện thời Tân Tổng Giám Đốc Bưu Điện do Trump bổ nhiệm Bưu điện đang gỡ bỏ nhiều máy xếp thư, và cấm nhân viên làm quá giờ, nên tốc độ giao thư chậm lại, gây cơ nguy cho việc bỏ phiếu bằng thư, và 46 tiểu bang không thể giao phiếu bầu kịp thời hạn. Tiểu bang New Jersey có thể sẽ truy tố hình sự các quan chức Bưu điện theo lệnh TRump phá hoại khả năng giao phiếu bầu qua thư, và như thế chính phủ Trump không thể ân xá các hồ sơ tòa cấp tiểu bang.



Công Đoàn Bưu điện (National Association of Letter Carriers) với 300,000 thành viên nói rằng Công đoàn chính thức ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden vào chức Tổng Thống, vì sinh mệnh Bưu điện đang ở giây phút "sống còn" nguy ngập, khi TT TRump từ chối cứu nguy tài chánh Bưu điện trong thời đại dịch.

Công đoàn nói Biden là "đồng minh tích cực và là người bảo vệ" cho Bưu Điện, trong khi ứng cử viên Phó Tổng Thống của Biden là Thượng nghị sĩ Kamala Harris trước giờ đã "xông xáo bảo vệ để duy trì Bưu Điện cho ổn định tài chánh."



Hiện nay Bưu điện đang làm việc rất chậm vì Trump đã bổ nhiệm bạn thân là tỷ phú Louis DeJoy vào chức Tổng Giám Đốc Bưu điện --- người có thể có quyền lợi mâu thuẫn với Bưu điện vì hiện có sở hữu lớn trong các công ty cạnh tranh với Bưu Điện như UPS và hãng xe vận tải J.B. Hunt. DeJoy đã gỡ bỏ nhiều máy phân loại thư và cấm bưu tín viên làm quá giờ, và tốc độ thư đang đi quá chậm.

AP ghi lời TT Trump trong bản tin ngày 14/8/2020 rằng Trump thú nhận đang ngăn chận ngân sách Bưu điện để cản phiếu bầu qua thư. Bưu Điện đã báo động rằng 46 tiểu bang và thủ đô Washington D.C. có thể sẽ không phân phát kịp thời phiếu bầu qua thư.Trong khi đó, các quan chức của Trump có thể bị truy tố hình sự cấp tiểu bang về tội phá hoại Bưu Điện để can thiệp bầu cử Tổng Thống 2020, và như thế Trump không có thể ân xá cho các quan chức bị truy tố cấp tiểu bang.Dân Biểu Bill Pascrell, Jr. (Dân Chủ-New Jersey) đêm Thứ Sáu yêu cầu Bộ TRưởng Tư Pháp tiểu bang New Jersey thực hiện đại bồi thẩm đoàn điều tra các hành động có thể xem là phạm luật tiểu bang do TT TRump, TGĐ Bưu Điện Louis DeJoy và các quan khác vì "họ tăng tốc hỏa thiêu Bưu Điện," theo lời Pascrell.Nếu DeJoy và các quan khác bị truy tố ở New Jersey về tội hình sự tiểu bang, Trump không có thể ân xá, vì quyền ân xá của TRump chỉ hiệu lực ở cấp tòa liên bang.New Jersey không phải tiểu bang duy nhất điều tra như thế, vì tại Arizona, Tổng Quản TRị Tiểu Bang Katie Hobbs hôm Thứ Sáu đã gửi thư lên Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang Mark Brnovich, yêu cầu điều tra hình sự vì hành vi "làm chậm trễ việc phát/giao phiếu bầu" là phạm luật tiểu bang.Các nhà phân tích kêu gọi cử tri Mỹ hãy tìm cách vượt qua thủ đoạn chậm trễ Bưu Điện bằng cách: khi nhận phiếu bầu qua Bưu Điện xong, hãy điền phiếu bầu sớm, sau đó không nên gửi qua Bưu Điện nữa, mà hãy cầm phiếu này, lái xe tới văn phòng bầu cử địa phương (có điệa chỉ trên trang web các tiểu bang) và trao tận tay phiếu bầu cho văn phòng bầu cử.