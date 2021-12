Zion National Park, Viên Ngọc Quý Của Utah

Zion National Park -- Visitor Center



Sau cơn đại dịch, đi du lịch đâu cũng không bằng du lịch Hoa Kỳ là nơi tránh được lây nhiễm an toàn hơn cả, lại có nhiều thắng cảnh đẹp nổi tiếng thế giới. Tỷ số dân số đã chích ngừa cao, khiến Hoa Kỳ trở nên nơi lý tưởng cho những khách du muốn dừng chân. Các hãng du lịch hay tổ chức các chuyến đi xuyên đại lục, giờ mở ra nhiều tour đi vòng quanh nước Mỹ. Đất nước Hoa Kỳ rộng lớn và nhiều cảnh đồi núi, sông hồ tuyệt đẹp, bạn không cần đi xa tìm cảnh lạ, mà bỏ quên nhiều nơi rất đẹp chung quanh mình.

Công viên quốc gia có tên gọi là Zion National Park là một điểm rất lý tưởng cho các người muốn đổi gió mới, xa đời sống ồn ào náo nhiệt, tù túng, đi tìm những giây phút sống và gần gũi gần hơn với thiên nhiên. Những ai thích thể dục, hay mạo hiểm, hoặc có con cái gia đình muốn đi nghỉ hè hay lễ một vài ngày hãy đến vùng núi Zion. Bạn sẽ thấy áp lực đời sống tan biến, con cái bạn học được những bài học thể dục sống động, trong lành, khi hoà mình với núi đồi và trời xanh bát ngát. Nơi đây là thiên đường cho xe đạp, vì họ thiết lập con đường vòng quanh các hẻm núi mà bạn có thể vừa đạp xe vừa thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời chung quanh mình. Tôi thấy các em nhỏ rất thích thú đạp xe cùng cha mẹ mà họ có thể mang theo hay thuê ngay đó. Thanh niên, thiếu nữ thì đạp xa hơn, cao hơn với con đường leo núi đầy thách đố tuổi trẻ. Tôi thấy nhiều bạn trẻ tay cầm gậy(cho thuê) đi với nhau trò chuyện hào hứng để sẵn sàng cho một cuộc đi bộ đường dài(phượt) trèo núi. Họ sẽ thấy tận mắt những khung cảnh ngoạn mục, đẹp như mơ với những hẻm núi đá đầy những bức điêu khắc đá do bàn tay thiên nhiên tạc nên. Những đồng cỏ núi cao, cồn cát màu cam, đỏ, con sông Trinh(Virgin) chảy ngoằn nghèo thành suối, thác trắng xoá và còn nhiều hơn thế nữa.

Nếu bạn ở gần, bạn có thể lái xe đưa cả gia đình đi chơi. Ở xa thì đi máy bay vì đã có phi trường tại Utah, rất tiện cho đường bay nội địa. Bạn cũng có thể thăm các nơi gần đó như Bryce Canyon, Grand Canyon, Arches National Park, Lake Powel, Sand Hollow State Park, Snow Cayon State Park, Canyonlands National Park, Capital Reef National Park. Nếu lái xe bạn có thể ghé thành phố Las Vegas, Nevada, chỉ khoảng 2.5 tới 3 tiếng lái xe.

Với địa thế thuận lợi, nằm ở phía tây nam Utah, 43 dặm về phía đông của St. George, Vườn quốc gia Zion đã là công viên quốc gia lâu đời nhất và được ghé thăm nhiều nhất của Utah. Hàng năm đón trung bình 4,5 triệu du khách. Điểm thu hút chính của công viên là hẻm núi Zion, ở đầu phía nam của nó, nơi có những tảng đá nguyên khối tuyệt đẹp và những bức tường hẻm núi bị xói mòn do sông Trinh(Virgin) là phụ lưu của con sông Colorado chảy qua. Một số kỳ quan thiên nhiên được công nhận nhất của Zion là đỉnh Great White Throne cao 2.200 foot, địa danh nổi tiếng nhất của nó, Court of Patriarchs, Angel’s Landing và Watchman. Ba trong số những con đường mòn phổ biến nhất của hẻm núi, đã mang đến cho du khách tầm nhìn rất ngoạn mục của Emerald Pools, Weeping Rock và Riverside Walk (còn được gọi là "Cổng vào Hẹp"). Mỗi năm, hàng nghìn người đổ xô đến Zion để được hiking trên sông Narrows of the Virgin, và một số nơi hẹp đến mức một người đi hiking có thể gần như chạm vào cả hai bên của bức tường hẻm núi với bàn tay dang rộng. Phần Kolob Canyon, nằm ở phía tây bắc của công viên, là nơi tọa lạc của Kolob Arch, ở độ cao 310 feet, là 1 vòm đá hình cung có khoảng cách tự nhiên lớn nhất được biết đến trên thế giới. Người Anasazi sinh sống tại Zion từ khoảng 1.500 đến 800 năm trước, đã để lại những ngôi nhà trên vách đá bị bỏ hoang và các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đá khắp công viên.

Đời sống hoang dã gắn liền với lều trại, túi ngủ và sinh hoạt ngoài trời. Không gì thích bằng đi cắm trại và ngủ đêm ở Zion để trải qua kinh nghiệm sống và chạm vào chiếc giường ngủ của Mẹ Đất. Những bậc cha mẹ Việt thường hay cho con cái mình gia nhập Hướng Đạo và đi cắm trại chung với con cái mình. Các đoàn thể tương tự cũng khuyến khích con trẻ nên sinh hoạt lành mạnh và hoà mình cùng thiên nhiên. Hoạ sĩ, nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ thường đến những vùng này để sáng tác các đứa con tinh thần quý báu của họ. Tuy nhiên vì vùng này nhiều hẻm núi không bằng phẳng nên con số lều trại dành cho cắm trại và xe RV qua đêm rất giới hạn. Nhiều người phải đặt trước hàng nhiều tháng trước mới có chỗ cắm trại. Khách sạn thì nhiều, tùy theo túi tiền mà du khách có thể ngủ gần hay xa Zion khoảng nửa, 1 mile hay hơn.

Zion có 3 khu cắm trại, mùa đông các khu cắm trại đóng cửa. Giữa tháng ba cho đến tháng mười một hầu như đêm nào cũng đặc kín vì được đặt trước. Bạn dự định đi cắm trại nên đặt trước. Tôi đi cắm trại đầu tháng 11 là mùa lá bắt đầu chín là mùa đẹp nhất của zion. Chỗ cắm trại sạch sẽ, có điện để dùng nấu nước nóng và sạc pin điện thoại hay một số tiện dụng khác. Sáng ra mặt trời lên ngay chỗ dựng lều chiếu màu đỏ cam vào các đỉnh núi của dãy The Watchman cho chúng tôi quang cảnh tuyệt đẹp. Ăn sáng xong chúng tôi đi dọc theo con sông Trinh chụp cảnh lá vàng lấp lánh trong nắng mai soi bóng đỏ hực bên dòng nước. Chúng tôi xếp hàng leo lên xe bus(free) để được đưa đi ngoạn cảnh bằng con đường đục xuyên các núi đá vòng vèo qua các hẻm núi hiểm trở và ngoạn mục. Những cảnh quan tuyệt sắc, các bức tranh điêu khắc đá lạ lùng, kỳ bí được bày ra trước mắt bạn chỉ trong gang tấc làm bạn kinh ngạc đến nín thở. Các trạm xe có các điểm dừng bạn có thể xuống ở các trạm, để khám phá các thắng cảnh bằng chính đôi chân dẻo dai của bạn. Cách sắp đặt và thiết kế các sinh hoạt ngoạn cảnh, vui chơi lành mạnh của tổ chức công viên này rất khéo léo khiến du khách không bao giờ thấy chán, dù sống an bình với thiên nhiên. Chúng tôi đi thăm các nơi nổi tiếng, chụp ảnh, mang thức ăn nhẹ theo ăn trưa và chiều đến đi chụp cảnh hoàng hôn rồi về sửa soạn bữa tối và sinh hoạt, bày trò chơi, cười nói bên ánh lửa trại bập bùng. Tháng mười một đêm về gió thổi mạnh ào ào qua các hẻm núi. Chúng tôi dùng thiết bị chống lạnh nên ngủ rất ngon vì vốn quen với lều trại. Những ngày cắm trại qua nhanh, chúng tôi nhổ lều lên đường lái xe về, để lại chỗ ngủ cho những người khác sắp tới, sắp được tận hưởng những giờ khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời mình. Tôi tự nhủ với lòng, nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ trở lại để được sống và thở với Zion.

– Trịnh Thanh Thủy





Phụ lục hình ảnh (Ảnh Trịnh Thanh Thủy):







Đỉnh núi sa thạch The Watchman.



Thác sông Virgin.



Lối mòn bên hẻm núi.



Sông Virgin bên hẻm núi.

Khe hẹp The Narrow.