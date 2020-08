New Jersey: Linh Mục Việt Đuổi Cậu Bé, Bà Mẹ Than Phiền



HILLSIDE, New Jersey (VB) --- Một linh mục gốc Việt đã đuổi một cậu bé 7 tuổi bệnh tự kỷ ra khỏi nhà thờ vì lý do cậu bé "gây phân tâm," theo lời mẹ của bé này và bà mẹ đã cung cấp một video vụ này lên trang Facebook của bà. Bản tin NBC News hôm 11/8/2020 ghi lời bà mẹ, "Nói cho thật nhẹ là shock. Chúng tôi bị tổn thương và bực dọc về chuyện này, và chuyện này cho thấy vẫn còn nhiều điều cần giáo dục người khác đối với những người bị khuyết tật."



Bà Julia Vicidomini nói rằng con trai bà là Nicholas, 7 tuổi đang có bệnh tự kỷ, khi làm rơi một đồ chơi thì bị linh mục ra lệnh bước ra khỏi nhà thơ.



Bà Vicidomini nói rằng bà và cả gia đình đang dự lễ ở nhà thờ Christ the King Church tại thị trấn Hillside, New Jersey, hôm Thứ Bảy dự lễ làm phép baptism (lễ rửa tội) cho con gái bà tên là Sofia.



Vicidomini, 38 tuổi, nói rằng bà dự lễ nhà thờ Công Giáo La Mã từ khi còn bé và 2 đứa conn khác của bà. Nicholas và Christopher, 16 tuổi, cũng được làm lễ baptized nơi đó.



Bà nói bà muốn Nicholas là một phần thánh lễ, và bà không tiết lộ con bà bị tự kỷ vì bà nghĩ điều đó không cần thiết vì lễ này là một sự kiện tư riêng của gia đình.



Trong khi lễ diễnt iến, cậu Nicholas đang chơi trong một căn phòng kế bên nơi thánh lễ, thì cậu bé làm rớt một đồ chơi (do cậu mang theo) và đồ chơi này vỡ trên sàn nhà thờ. Thế là Linh mục Luke Duc Tran, đang chủ tế hướng dẫn thánh lễ, bảo cậu bé Nicholas ra đi. Linh mục nói, theo một video đăng ở trang Facebook Vicidomini (hôm 12/8/2020 đã gỡ): "Ra khỏi đi. Nhà thờ này không để chơi đùa." (Out. This church is not for play.).



Bà Vicidomini nói rằng cậu bé Nicholas "một cách biết ơn" không hiểu chuyện gì xảy ra và đã rời nhà thờ cùng với mẹ chồng của bà, nhưng nó vẫn "đau đớn" khi chứng kiến linh mục đối xử với con bà như thế.Khi Vicidomini tìm cách giải thích về Nicholas, linh mục trả lời, "Đừng mang con của bà tới nhà thờ gây phân tâm tôi," theo video.Vicidomini nói, "Chuyện này có thể xử lý cách khác. Chúng tôi không nói với cậu bé kiểu đó và như thế là không chuyên nghiệp và không tử tế khi linh mục làm như thế. Lẽ ra linh mục nên nói với chúng tôi qua cương vị ba mẹ chứ không phải với cậu +bé Nicholas."Sau buổi lễ, Vicidomini và chồng, Marc, tìm cách nói với linh mục. Bà kể lại: "Linh mục bắt đầu lớn giọng và bảo chồng tôi rằng Nicholas không nên chơi trong nhà thờ và như thế làm ông phân tâm. Chồng tôi nói với linh mục rằng ông nghĩ lẽ ra một linh mục, của mọi người, sẽ thương cảm với một cậu bé có nhu cầu đặc biệt như thế."Tòa Tổng Giáo Phận Newark đã xin lỗi gia đình này, thay mặt nhà thờ, xác nhận trong một bản văn rằng linh mục đã "ân hận."Bản văn viết, "Linh mục không biết rằng cậu bé chơi trong căn phòng kế bên trong buổi lẽ có bệnh tự kỷ. Linh mục không hiểu về thái độ cậu bé, LM cảm thấy không sẵn sàng đáp ứng thích nghi, và phản ứng của LM trong trường hợp đó không phải là linh hướng mục vụ."Tổng Giáo Phận nói rằng văn phòng mục vụ cho người khuyết tật (OPMPD) đang làm việc với gia đình Vicidomini "để bảo đảm rằng có ý thức lớn hơn khi làm việc với người khuyết tật."Bà Vicidomini nói bà biết ơn tòa tổng giáo phận đã đáp ứng, nhưng bà vẫn hy vọng có lời xin lỗi trực tiếp từ linh mục. Bà cũng nói bà sẽ không tới nhà thờ Christ the King Church này trong tương lai sau vụ này.