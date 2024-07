Đại Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ 85 – Ngày Khai Đạo Phật Giáo Hòa Hảo

Sáng nay ngày 16 tháng 07 năm 2024. Tại AV Entertainment số 3636 Westminster Blvd Santa Ana Cali; Niệm Phật Đường PGHH có tổ chức buổi lễ kỷ niệm năm thứ 85 ngày Đức Giáo Chủ khai sáng nền đạo PGHH. Lòng rộn vui nhớ lại những lễ khai Đạo hằng năm tại quê nhà mà thương nhớ bâng khuâng.

Tháng năm mười tám rõ ràng,

Cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo.

Trong bầu không khí trang nghiêm và thân mật với sự hiện diện quí báu của hằng trăm đồng đạo PGHH và đặc biệt nhất là thành phần Quan Khách tôn kính, chủ yếu gồm có: GS Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương hải ngoại, Chánh Trị sự Hà Vũ Băng Đầu Tộc Đạo Cao Đài california, Nhà Báo Vi Anh cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa, G-S Trần Văn Chi cựu Tổng Thư Ký/Giảng Viên trường Đại học Hòa Hảo, Ông Nguyễn Đại Ngữ Trưởng ban Thường trực Liên Minh Dân tộc Việt Nam hải ngoại, Giáo Sư Bác sĩ Kimberly Hồ Phó Thị Trưởng Tp Westminster; Tiến sĩ Nguyễn Tấn Lạc đại diện Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, Phó Thịnh Trương Phó Chủ tịch cộng đồng Nam Cali, Huỳnh Công Kỉnh cựu Sĩ quan trường Võ bị Đà lạt/Trực thuộc Tổ Đình PGHH, Kỹ Sư Phạm Ngọc Lân Hội Trưởng Đồng Hương Hội Tây ninh, quí Niên lão Huỳnh Thị Trạng, Bà Cố Trung Tá Phan Văn Be, Gia đình cố Trung tá Nguyễn Văn Em, Ban Tổ chức cũng được sự tham dự và sự chú ý có mặt của các Hội đoàn, báo chí truyền thông; Ký giả Lâm Hoài Thạch Nhật báo Người Việt, Phạm Khanh Đài truyền hình Little Sài Gòn Tivi v..v..



Đồng đạo PGHH trong phần Cung Nghinh Chân Dung Đức Thầy.



Đúng 10AM; Ban tổ chức đã giới thiệu đến phần cung nghinh di ảnh của Đức Tôn Sư một cách rất là trọng thể để cảm tạ đến Đức Giáo Chủ đã mang ánh Đạo vàng cho nhân loại, mà hơn hai phần ba thế kỷ Ngày 18 tháng 5 là ngày Trường Tồn Bất Diệt mang ý nghĩa thiêng liêng, ngày mà trần gian đã xua đi bóng đen tăm tối mà chúng sanh đã ngụp lặng trong luân hồi khổ đau.



Nhóm Ca đoàn Niệm Phật Đường đang trong lễ Chào Cờ.



Kế đến là phần chào Quốc kỳ và đặc biệt phút mặc niệm; Ban tổ chức cũng khéo léo đưa những hình ảnh của các Chức sắc, Cao đồ của PGHH ngày xưa như nhắc nhớ đến các vị đã vì Đạo pháp mà hi sinh để thế hệ kế thừa được thừa hưởng di sản của PGHH mà Thầy Tổ đã dày công hoằng hóa.

Theo truyền thống của các lễ Đạo PGHH chúng ta luôn có phần Nghi thức Tôn Giáo để nhắc nhở cho tín đồ của Ngài luôn luôn chăm sóc siêng năng giữ gìn lễ nghi của đạo nhà; mà bổn phận tín đồ PGHH phải ân cần sớm tối thường hằng mỗi ngày ở cách tu hiền và sự ăn ở của người tín đồ PGHH mà ta phải luôn luôn chăm sóc và giữ gìn.

Bài diễn văn khai mạc đầu tiên của Ban Tổ chức cũng được Mai Chân thể hiện rất là chuẩn với phần chuyển ngữ của Bác Sĩ Kimberly Hồ có đoạn như sau:

Ladies and gentlemen, eighty-five years have passed quickly with many ups and downs of history, but the Hoa Hao Buddhism still endures through the true teachings that he taught, a sublime teaching that has brought people to awakening. to return to awareness. He also cultivated the teachings of Shakyamuni Buddha as the core, aiming to bring humanity back to the culture and roots of Buddhism. Hoa Hao Buddhism is a national religion with the doctrine of Studying Buddhism and Cultivating Humanity, maintaining the Four Graces, forging the right path, practicing the Buddhist recitation method, and practicing until liberation.

For more than two-thirds of a century, May 18 is the day that will live forever and enter immortality, with a sublime and sacred meaning, the day the world banished the darkness of the mind from the beginning that sentient beings were silent. in the cycle of birth and death.

Ladies and Gentlemen.

Today, join the joy of religion at AV Entertainment. We represent the Organizing Committee, solemnly congratulate the great ceremony and declare the opening ceremony. Wishing the great success of the ceremony, you will receive all good things, practice diligently, and achieve complete enlightenment.

Best regards. Namo Amitabha Buddha.

“Mừng Đại Lễ 18 tháng 5” và nhạc phẩm “ Về Đây Bên Nhau” sáng tác của Hồng Trần và Lê Yến Ngọc Dung đã được thể hiện qua các giọng ca truyền cảm của nhóm ca đoàn của Niệm Phật Đường cùng 2 tiếng hát đầy nội lực của đồng đạo xinh đẹp Kay Mai và Nghiêm Trang trong tà áo nâu thướt tha (Màu riêng PGHH) đã gây sự chú ý yêu thương của toàn thể tín đồ và thân hữu tham dự, người ta ai ai cũng nhớ đến Giáo Chủ và những ngày lễ 18 tháng 5 tại quê nhà thật là huy hoàng và trọng đại.



Mai Chân- Nghiêm Trang- Quan Kiều và Kay Mai



Bài Sứ Mạng của Đức Thầy và Lời Khuyên Bổn Đạo của Tôn sư bao giờ cũng được Ban tổ chức các buổi lễ Đạo đều thể hiện, đã được đồng đạo Tony Cường và Trần Nhựt nhắc nhở nằm lòng của tín đồ PGHH đang hướng vọng Tôn sư đáng kính và chờ mong một ngày trở lại của Ngài.

Tiếp tục chương trình là phần Thi Văn Giáo Lý PGHH do ba đồng đạo Nguyễn Kim, Mai Huyền và Nguyễn Reo thể hiện được nỗi lòng của Giáo Chủ qua bài Tự Thán khi Ngài lìa thôn xóm, gia đình vào tháng chạp năm Canh thìn 1940 tại nhà thương Chợ Quán:

Từ mang một tấm áo dài,

Mùi thiền đã thắm ơn nhà lạt phai.

Sống sanh ra phận râu mày.

Một đời một Đạo đến ngày chung thân.

Tuy là xa cách cố nhân,

Nơi đời trìu mến sớm gần cửa không...

Qua phần Ý nghĩa của buổi lễ hôm nay, chúng ta cũng được sự có mặt và trình bày của Giáo Sư Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Trung Ương hải ngoại có đoạn như sau:

Kính thưa quý vị , PGHH đến nay vừa tròn 85 năm đã trải qua biết bao thử thách của thời gian, cùng với những bước thăng trầm của lịch sử Dân tộc, nền đạo PGHH cho đến nay vẫn tồn tại và phát triển cùng khắp mọi nơi trên thế giới. Từ Mỹ châu, Âu châu cho đến Úc châu... Nơi nào có tín đồ PGHH là nơi đó có Hội Quán, có Ban Trị sự để tiếp tục duy trì và xiển dương giáo lý siêu mầu mà Đức Tôn sư đã dày công hoằng hóa. Đặc biệt là tại Việt nam, mặc dù phải sống dưới chế độ độc tài Đảng trị của bạo quyền Cộng sản, nhưng vào ngày 18/5 kể từ năm 1999 đến nay, đã có hàng triệu tín đồ PGHH từ khắp nơi ồ ạt kéo về Thánh địa Hòa Hảo tổ chức thật vô cùng trọng thể ngày Đại lễ nầy. Điều nầy, nói lên được rằng dù bị đàn áp, bắt bớ, giam cầm... nhưng tấm lòng thương Thầy mến Đạo của toàn thể tín đồ PGHH không lúc nào suy giảm. Bao giờ thế giới còn tối tăm và chúng sanh còn đau khổ thì PGHH vẫn còn hiện diện.

Trước khi dứt lời kính chúc quý quan khách ,quý thân hữu và bửu quyến luôn dồi dào sức khỏe Thân Tâm an lạc, riêng đối với quý đồng đạo PGHH dù đang bất cứ nơi đâu, ngoài việc cố gắng lo tu hành tinh tấn để được giải thoát còn phải làm sao thực hiện cho bằng được sự mong mỏi của Đức Thầy:

“ Mảng chờ trông bá tánh thảnh-thơi,

Khắp bốn biển liên dây hòa-hảo.

Và : Ước-mơ thế giới lân Hòa-Hảo,

Nhà Phật, con Tiên hé miệng cười.”

Đó cũng chính là Ý nghĩa thiêng liêng của ngày Đại Lễ 18 tháng 5 vậy.

Cũng để thay đổi không khí, Bài Ca cổ Mừng Ngày Khai Đạo của tác giả Nhất Lĩnh đã được Thiên Thanh trình bày; mọi người đã không quên được quá khứ và những ngày lễ 18 tháng 5 tại quê nhà.

Phần đặc biệt trong buổi lễ hôm nay, Ông Hội trưởng Giáo Hội PGHH Trung Ương hải ngoại Nguyễn Thanh Giàu đã chánh thức trao bằng khen tặng đến cơ sở Niệm Phật Đường / Hải ngoại về sự đóng góp cho nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo.



Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng thay mặt Hội trưởng Ban Trị sự Trung Ương hải ngoại trao bằng khen tới Mai Chân



Đồng đạo Mai Chân (Phó Trưởng ban Giáo lý Trung Ương PGHH) và đồng đạo Trần Cao (Trụ trì Niệm Phật Đường PGHH hải ngoại) đã được tiếp nhận bằng tưởng thưởng và sự ngợi khen về các nỗ lực cố gắng và đạt nhiều thành quả trong việc phổ truyền giáo lý của Đức Thầy, trong thời gian ngắn vừa qua.

Được biết, Niệm Phật Đường Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại, thành lập từ năm 2022, tọa lạc tại trung tâm Little Saigon, địa chỉ là:

634 S. Maxine St., Santa Ana, CA 97704 .

Đây là cơ sở Phật Giáo Hòa Hảo chú trọng đến việc tu tập và thực thi chánh pháp theo lời dạy của Đức Thầy, chú trọng đến các sinh hoạt tu tập, truyền bá, và nhất là tinh thần hướng dẫn tầng lớp đồng đạo tuổi trẻ hải ngoại, cho kịp thời hội nhập với sinh hoạt của bậc trưởng thượng.

Bên cạnh sự nỗ lực của quý vị trong ban Trị Sự NPD, cơ sở này còn được sự ưu ái giúp đỡ của nhiều bậc trưởng thượng chức sắc PGHH và các tôn giáo bạn, để có các sinh hoạt đều đặn và phát triển.

Tiếp nối phần trao bằng khen, là các phát biểu của chư vị quan khách.

Phần phát biểu đầu tiên là Nhà báo Vi Anh Cựu Dân Biểu VNCH Ông nói:

1/Sấm giảng, thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo chủ trên phương diện văn hóa, văn học là thuần Việt Nam, trên phương diện tôn giáo là giáo lý, đạo lý. Ngài có dặn tín đồ “ Đạo nhiệm mầu gặp lúc truân chuyên, phận môn đệ phải lo vun quén. Tằm sức nhỏ còn làm nên kén, Người không lo có thẹn hay chăng”

2/-Suốt gần một thế kỷ này, các ban trị sự, các nhân sĩ, trí thức PGHH đã không ngừng phổ thông giao lý PGHH, ấn tống sấm giảng PGHH của Đức Thầy. CSVN có lúc cắt một phần nói về công tác PGHH đấu tranh tự do cho quốc gia dân tộc, thì PGHH quyết liệt phản đối dù bị trấn áp nghiệt ngã.

3/ Đến thời kỳ khoa học Tin học, Internet là xa lộ thông tin biến thế giới là xóm nhà các nước là láng giềng, số nhân sĩ , trí thức và tín đồ PGHH di tản ra hải ngoại tìm tự do đã phục hoạt và phát triển không ngừng. Có hai ứng dụng mà người Việt Hải ngoại gốc PGHH đã làm rất thành công và tối cần thiết.

4/ Một là tổ chức ban trị sự các cấp, qui tụ, tiếp cận đồng đạo trong ngoài nước qua Internet và phổ thông giáo lý qua các trang mạng trên Internet. Ngoài ra còn dịch thuật sấm giảng, thi văn giáo lý, phổ biến sâu rộng trên Internet đến đồng đạo và đồng bào VN trong ngoài nước. Ca đoàn Niệm Phật Đường PGHH.

Hai là dịch thuật ra Anh văn, là ngôn ngữ nhiều nước trên thế giới nói và sử dụng nhứt. Công nghiệp này rất cần cho lớp trẻ người Việt trong ngoài nước ngoại có thể dễ tìm hiểu và tín ngưỡng tôn giáo PGHH mà giáo chủ là người Việt và thánh địa trong lòng đất nước VN.

Sau cùng, Nhơn danh số dân biểu và thượng nghị sĩ của Quốc Hội VNCH gốc PGHH , chúng tôi xin thành kính tri ân các ban trị sự, nhân sĩ, trí thức PGHH đã vì đạo vì đời đã đóng góp nhân tài vật lực cho công tác phổ thông giáo lý có tính tôn giáo, văn hóa thuần Việt này.

Xin Chư Phật, Đức Thầy, hồn thiêng quí vị tử đạo PGHH phù hộ cho quí vị thành công, đại thành công trong công tác khó khăn, quí giá này.

Sau đây chúng ta cùng nghe lời phát biểu của GS Trần Văn Chi cựu Giảng viên Trường Đại học Hòa Hảo, đại diện nhân sĩ PGHH. Ông nói:

Thường thường khi nhắc đến PGHH nhất là trong ngày lễ Khai đạo 18 Tháng 5 là người ta nhớ đến hai Sự nghiệp quan trọng của Đức Giáo Chủ là Phật Giáo Hòa Hảo và Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Còn một sự nghiệp lớn lao nữa tồn tại đến ngày nay là đời sống văn hóa của đồng bằng sông Cửu long, người ta nhớ lại trước khi PGHH xuất hiện thì người dân sống lưu lạc lẫn lộn với người Chàm và người Campuchia với cuộc sống hoang dã cho nên người ta mới nói: Tới đây xứ sở lạ lùng,chim kêu cũng sợ cá vẫy dùng cũng lo.

Vùng ngập lụt dân chúng ít ở. Chúa Nguyễn mới đưa những người miền trung vào nam để khai phá, vùng đó gọi là Thủy Chân Lạp và người Campuchia chỉ ở vùng cao gọi là Lục Chân Lạp. Do đó nhà người nông dân ở vùng đồng bằng nhà ở thường hay bị lụt nên người ta đào ao để nuôi cá và lấy đất lấp nền nhà cho cao, ở sau thì người ta làm vườn tược, nên thường dân chúng ở miền nam thường hay cúng đất đai viên trạch ở nhà mình ở, và tập tục thứ hai của tín đồ PGHH là bàn thờ Thông Thiên ngoài trời để cúng trời đất, và lời kinh trong Thi Văn Giáo lý của Đức Thầy đã ngấm sâu vào lòng dân miền Nam qua câu hò tiếng ngâm nga Thi Văn Sấm Giảng hòa cùng lối sống đạo đức hiền từ của người dân miền nam xuất phát từ đạo đức mà Đức Thầy đã mang đến cho tín đồ của Ngài, và hơn thế nữa khi Ngài còn tại thế, Ngài luôn luôn khuyến khích tín đồ của Ngài cùng dân chúng, rán lo cày cấy để giúp đỡ đồng bào miền Bắc đang đói khổ vì thiên tai khắc nghiệt. Khi đất nước có biến thì sẵn sàng ứng chiến để đền đáp Tứ Đại Trọng Ân, sẵn sàng ứng phó khi quốc gia hữu trách...

Phần phát biểu cuối cùng là Ông Nguyễn Đại Ngữ Trưởng ban Thường trực Liên Minh Dân tộc Việt Nam hải ngoại đại diện cho khối Liên Minh Dân Tộc Việt Nam (gồm có nhiều đoàn thể, đảng phái đấu tranh ở hải ngoại). Rất ngắn gọn, nhưng xúc tích, Ông cho biết :

Sau 50 năm Hòa hảo vẫn tiếp tục duy trì tinh thần giữa Hòa Hảo và Cao Đài và tôi là nhân chứng từ lúc còn hoạt động trong Mặt Trận Liên Tôn Cứu Quốc (phản động) vào năm 1976, chính 2 tổ chức Phật Giáo nầy đã nuôi sống tôi có nghĩa là trong cái tận cùng của sự áp bức luôn luôn có tình thân nở lên, tôi là nhân chứng và hiện tại năm 2024 quí vị là nhân chứng. Tôi rất cảm ơn đặc biệt đến quí vị trong cơ cấu Giáo hội PGHH mà Niệm Phật Đường PGHH đã đủ can đảm để đưa tuổi trẻ vào việc truyền bá lý tưởng, lời dạy của Đức Thầy không phải là hương khói mà là bằng sự trang nghiêm, không bằng sự cung kính cổ hủ mà bằng sự cởi mở gần gũi và tình cảm. Đặc biệt cũng cảm ơn đến giáo hội và Mai Chân ở Niệm Phật Đường PGHH đã can đảm phụ giúp các tiền bối để phát triển Đạo qua hình thức khoa học kỹ thuật và đưa tuổi trẻ lên, mà thói thường thì tóc bạc hay dìm tuổi trẻ... Cuối cùng xin có lời cảm ơn đến quí vị đã cho tôi cơ hội hôm nay và chắc chắn một điều là bây giờ tôi không phải đồng đạo PGHH,nhưng tôi không dám nói là không; mà tôi chưa có cơ hội. Xin cám ơn và trân trọng chào.

Bài nhạc cuối cùng của chương trình hôm nay là Ngày Xưa Hòa Hảo của Tác giả đồng đạo Lê Yến Ngọc Dung, qua phần trình bày tuyệt vời của đồng đạo Ngọc Hiếu dành riêng tặng cho tất cả sự hiện diện quí báu của quan khách và toàn thể đồng đạo PGHH hôm nay. Để nhớ lại cái thuở bình yên mà cả không gian bàn bạc một mùi thiền lan rộng mà hôm nay chính những giây phút nầy đồng đạo và đồng bào Miền Nam Việt Nam đang ồ ạt đổ xô về cái nôi là Thánh Địa Hòa Hảo để đón chào Đại lễ Khai Đạo thứ 85 của chúng sanh vạn loại.

Sau cùng chúng ta cũng đón nhận được lời cảm tạ của Trụ trì Niệm Phật Đường là Ông Trần Cao: Ông rất vui mừng cám ơn sâu xa đến quan khách, quí Cao đồ Chức sắc của PGHH hải ngoại, các Tôn giáo bạn, Chính quyền, các Hội đoàn, các Cơ quan báo chí truyền thông truyền hình, Quan khách đồng đạo xa gần đã hoan hỉ quan tâm đến tham dự rất là đông đảo hôm nay và cùng thưởng thức chương trình Văn nghệ rất là phong phú của các nghệ sĩ nổi danh địa phương, các đồng đạo có khiếu với những món ăn chay ngon miệng nhất của đồng đạo Thủy Tảo, Hưng Ngân, Cô hai Be, Cô hai Trạng, Nguyễn Reo, Mai Huyền, Kim Nguyễn, Phụng Nguyễn Và Thúy Nguyễn thết đãi, thật là phong phú tuyệt vời.



Lân và ca đoàn Niệm Phật Đường cùng quí Chức sắc các Tôn giáo chuẩn bị cho bài hát Mừng Ngày Khai Đạo.





Ca Đoàn Niệm Phật Đường với vũ khúc : “Hoa Từ Bi”



Tà áo nâu Phật Giáo Hòa Hảo.