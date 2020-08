Bầu Cử 2020 (Bài 12): Đánh Mất Dân Chủ

Trump có tâm tính độc tài nhưng nhiều cử tri vẫn ủng hộ tin rằng nền dân chủ Mỹ sẽ tiếp tục đứng vững cho dù có phải chao đảo thêm bốn năm nửa do những quyết định độc đoán của Trump. Cho nên bỏ phiếu cho Trump là cái giá cần phải trả vì Trump chống Tàu và sẽ ngăn chận khuynh hướng xã hội chủ nghĩa của phe cấp tiến trong đảng Dân Chủ. Điều này chẳng khác gì bán linh hồn cho ác quỷ vì không kẻ nào thương lượng với quỷ dữ trước đó nghĩ rằng mình sẽ suốt đời trở thành nô lệ cho cái ác.





Nhiều nước đã thoái trào từ dân chủ sang độc tài, nhưng mối đe dọa cho Hoa Kỳ không phải nơi nền dân chủ còn non trẻ hay do dân chúng ngây dại thờ ơ mà trái lại vì những người liêm chính ưu tư thời cuộc lại chủ quan tin rằng truyền thống dân chủ lâu đời của Mỹ không dễ dàng bị phá hủy như trường hợp các quốc gia mới chuyển đổi. Hơn nửa Trump đã già nên nhiều nhất là chỉ thêm 4 năm nửa. Ngược lại Hoa Kỳ bị ru ngủ từ nhiều năm nay bởi luận điệu của phe cấp tiến và báo chí truyền thống nên phải có một nhân vật với cá tính mạnh mẽ và độc đoán như Trump để run cây thức tỉnh mọi người trước khi quá muộn. Tuy nhiên chính những kẻ ủng hộ Trump mới cần được đánh thức rằng họ đang chơi đùa với lửa.





Trump tuyên bố có thể sẽ không tôn trọng kết quả bầu cử nếu có dấu hiệu gian lận, tức là gieo mối hoài nghi về tính chính danh của nhà nước dân cử trong trường hợp thua cuộc. Đây không phải là lần đầu tiên khi mà tính chính đáng của người lãnh đạo đất nước bị thách đố vì cả 3 đời tổng thống trước đó đều gặp thử thách: Bush bị lên án soán ngôi năm 2000 khi thắng cử nhờ vào quyết định thiên vị của Tối Cao Pháp Viện (trong đó đa số thẩm phán do đảng Cộng Hòa đề cử) thay vì phổ thống đầu phiếu; Obama bị ám ảnh dai dẳng bởi tin đồn đoán cho rằng sinh ở nước ngoài nên theo Hiến Pháp không được làm Tổng Thống; Trump bị tố cáo đắc cử nhờ Putin. Nhưng nay chính Tổng Thống đương nhiệm đặt nghi vấn về kết quả bầu cử thì dân chúng có quyền bất tín nhiệm nhà nước tiếp nối là bất hợp pháp, kèm theo đó những thế lực hậu thuẩn từ báo chí truyền thống cho đến các định chế chính trị như tòa án, Quốc Hội v.v… đều bị dàn dựng (the system is rigged) cho một nền dân chủ giả hiệu. Không chỉ còn là fake news mà là fake democracy!





Cộng Sản Việt Nam từng gọi Việt Nam Cộng Hòa là “Ngụy Quyền”. Các nhà độc tài đều khởi nghiệp bằng cách tấn công vào tính chính danh của nhà nước mà họ muốn lật đổ. Đây phải là vấn đề cần suy nghĩ trước khi bỏ phiếu năm 2020.