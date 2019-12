Canada, Mỹ: Treo Thưởng $50,000 Đô Bắt Ông VN Rửa Tiền, Buôn Lậu Ma Túy

Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.

Cong Dinh, 32 tuổi, được tin là đã chạy trốn về Việt Nam truớc khi ông bị buộc tội và và một đồng phạm vào năm 2013.

Hôm Thứ Ba, 3 tháng 12, Cảnh Sát Trưởng RCMP Keith Finn, người có trách nhiệm về việc trị an liên bang tại British Columbia, Canada, nói rằng cảnh sát đã hợp tác với chương trình BOLO để thực hiện chiến dịch hy vọng sẽ dẫn tới việc bắt Dinh.

“Dinh và nhóm Tội Phạm Có Tổ Chức Người Việt Nam mà ông tham gia bị cáo buộc đã rửa tiền hàng triệu đô la từ buôn ma túy lậu trên các đường phố tại Canada,” theo Finn cho hay.

Ông cho biết tổ chức tội phạm này “đã bị cáo buộc di chuyển thuốc lắc và cần sa về phía nam tới Hoa Kỳ và cocaine ở phía bắc đến Canada” và có các chi nhánh ở California, Mexico, Úc, Việt Nam và khắp Canada.

Chúng tôi cam kết tiếp tục hợp tác với những người hợp tác trong nước và quốc tế và hy vọng mối quan hệ mới này với Chương Trình BOLO sẽ là chìa khóa trong việc định vị Dinh để ông ấy có thể được mang trở về Canada để trả lời những cáo buộc này.

Chương Trình BOLO - hay Be On the Lookout - hỗ trợ cho vụ bắt giữ tại California kẻ giết người bị buộc tội Brandon Teixeira, là người đã bị buộc tôi giết người vào năm 2017 tại Surrey.

Cư dân California Minh Nguyen, 32 tuổi, đã nhận tội tại California về tội rửa tiền và buôn lậu ma túy trong cùng vụ án và đã bị kết án 8 năm tù.