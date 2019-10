Cha Xin Cho Con Ở Lại Lớp, Hiệu Trưởng Dâm Ô 7 Học Sinh

Học hành là chuyện lớn của đời người mà bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng muốn con cái mình thành đạt, nhưng đôi khi cha mẹ cũng phải chấp nhận một hiện thực về trình độ học vấn của con để giúp chúng đi lên vững vàng. Đó là chuyện một người cha làm đơn xin cho con được ở lại lớp 1 vì thấy nó “càng học càng ngu,” như báo Tuổi Trẻ Online cho biết.

Vài ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước 'lá đơn' của một phụ huynh xin Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và hiệu trưởng trường cho con ở lại lớp 1 vì thấy rằng con mình 'càng học càng ngu' mà nhà trường ép phải lên lớp 2.

Ngày 28-10, mạng xã hội xuất hiện "Đơn xin ở lại lớp" của một phụ huynh tên L.H.H, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang gây xôn xao cộng đồng mạng và địa phương.

Theo anh H., cha của cháu L.T.N.Q. (đang học lớp 2 Trường tiểu học B thị trấn Phú Hòa), lá đơn này không phải do anh làm, tuy nhiên trước đó anh có trao đổi với nhiều người bạn nhờ họ chỉ cách làm sao cho con xuống học lại lớp 1.

Sáng nay 29-10, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo, phòng giáo dục huyện và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi bé Q. Các thầy cô động viên gia đình tiếp tục cho cháu Q. theo học chừng một tháng nữa, nếu không xong sẽ chuyển bé xuống học lớp 1.

"Con bây giờ học lớp 2 nhưng toàn là đánh vần, còn toán thì cộng trừ hàng chục nó làm không được. Chữ viết lại yếu và không nhanh. Nếu so với các bạn thì nó thua xa và học yếu. Các thầy cô đã hứa nếu học lớp 2 một thời gian nữa không được sẽ cho xuống lớp 1 lại rồi", anh H. nói.

Ngày 29-10 ông Nguyễn Văn Quí - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thoại Sơn cho biết đơn vị cùng với Sở Giáo dục - Đào tạo và chính quyền địa phương đã đến gặp trực tiếp phụ huynh và bé Q. để thăm hỏi.

Theo các giáo viên của trường báo cáo lại, bé Q. học cũng được dù không giỏi như các bạn khác nhưng cũng đáp ứng được cho lớp 2.

Nếu cả nước đều suy nghĩ và làm thật chín chắn như người cha nói trên thì xã hội VN chắc bớt đi được những hạng người bằng cấp thì có chức vụ trong ngành giáo dục thì cao mà bản chất tâm địa thì đen tối nên mới có chuyện một ông hiệu trưởng đi dâm ô với 7 nam sinh để phải bị án tù, như báo Người Đưa Tin tường thuật hôm Thứ Ba.

Khép lại phiên xét xử vụ án cựu hiệu trưởng dâm ô nam sinh ở Phú Thọ, TAND tỉnh này quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Bằng My mức án 8 năm tù về hai tội danh.

Ngày 29/10, bị cáo Đinh Bằng My (SN 1961, cựu Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn) bị TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử về hai tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đúng 8h sáng cùng ngày, bị cáo My được lực lượng công an dẫn giải vào phòng xử án. Xấu hổ về việc làm của mình, Đinh Bằng My liên tục cúi gằm mặt, lảng tránh ống kính phóng viên chĩa về phía mình.

Hồi tháng 8 vừa qua, vụ án được Công an tỉnh Phú Thọ rút hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung.

Sau đó, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Đinh Bằng My để điều tra về hành vi “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Giữa tháng 10 vừa qua, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ban hành cáo trạng truy tố ông Đinh Bằng My về 2 nhóm tội danh, gồm: Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Kết quả điều tra cho thấy, Đinh Bằng My được điều động, bổ nhiệm chức Hiệu Trưởng trường PTDT nội trú THCS huyện Thanh Sơn từ tháng 7/2014.

Cuối năm 2016 đến tháng 12/2018, Đinh Bằng My đã nhiều lần gọi các học sinh nam đang học lớp 7, lớp 8, lớp 9 của trường lên phòng làm việc của mình với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập, tình hình gia đình.

Tại đây, ông My đã có hành vi dùng tay sàm sỡ, xâm hại các nam sinh; đồng thời yêu cầu các nam sinh thỏa mãn dục vọng cho mình. Mỗi lần như vậy, ông My thường cho các cháu ăn bánh kẹo, cho tiền từ 20.000 đồng cho đến 50.000 đồng và dặn không được nói chuyện với ai.

Cơ quan công an xác định ông My đã thực hiện hành vi dâm ô với tất cả 7 cháu. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Đinh Bằng My đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan tố tụng nhận định: Hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của các cháu học sinh, gây phản cảm rất lớn trong dự luận xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành giáo dục nói chung, tình hình an ninh trật tự tại địa phương nói riêng.

Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để ổn định tình hình dư luận xã hội, làm bài học giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, Đinh Bằng My đã tỏ ra ân hận, khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình, gia đình có anh trai là liệt sỹ, trong công tác bị cáo đạt được nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen… Do đó, cũng cần được xem xét hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Căn cứ vào diễn biến phiên xét xử cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX của TAND tỉnh Phú Thọ quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Bằng My mức án 3 năm 6 tháng tù về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi và 4 năm 6 tháng tù về tội thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tổng hình phạt là 8 năm tù. Cấm bị cáo hành nghề trong 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Về dân sự, công nhận sự thỏa thuận của bị cáo và đại diện bị hại: Bồi thường cho 3 bị hại mỗi người 20 triệu đồng, bồi thường cho 4 cháu còn lại mỗi cháu 17 triệu đồng.

Một hiệu trưởng như thế thì đạo đức, nhân cách và hiểu biết còn thua xa người cha nông dân kể ở trên.

Ôi, nền giáo dục VN phải chăng có vấn đề cần phải xem xét lại?