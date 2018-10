Tàu Chìm, Múc Cát, Phá Rừng, Bé Sơ Sinh, Hút...

Xuân NiệmChìm tàu câu mực trên vùng biển Trường Sa? Có bí ẩn gì không? Tại sao tự nhiên chết máy? Hay vị tàu lạ gây sự?Bản tin TTXVN kể: Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 19/10, 43 ngư dân trên tàu câu mực Qna 91919 bị chìm khi đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam đã được một tàu cá đưa vào đất liền an toàn. Sức khỏe của các ngư dân hiện tại ổn định.Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 11/10, tàu câu mực mang biển số Qna 91919, do ông Lương Văn Tồn ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng với 43 ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam không may tàu bị chết máy, mắc cạn ở bãi san hô và bị sóng lớn đánh chìm.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể chuyện Quảng Nam: Ngang nhiên khai thác cát trái phép dưới chân cầu cao tốc.Hơn một tháng nay, người dân thôn Bến Đền Đông, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vô cùng bức xúc về tình trạng khai thác cát trái phép vào ban đêm tại bãi sông Thu Bồn, nhưng chính quyền địa phương vẫn không thể xử lý nghiêm theo quy định. Điểm khai thác cát trái phép này lại nằm ngay dưới chân cầu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở các mố cầu.Báo Thanh Niên kể: Tan nát rừng phòng hộ Sóc Sơn.Bên cạnh những công trình sai phạm nhiều năm nay chưa xử lý thì tại nhiều khu vực quy hoạch rừng phòng hộ thuộc các xã Minh Trí, Minh Phú (H.Sóc Sơn, Hà Nội) hiện nay có thể ví như một đại công trường.Rừng phòng hộ Sóc Sơn trải rộng trên địa bàn 11/26 xã, thị trấn thuộc H.Sóc Sơn. PV Thanh Niên ghi nhận thực tế ngày 18.10 tại hồ Đồng Đò (thôn Minh Tân, xã Minh Trí) có một công trình thủy lợi nằm sâu trong vùng quy hoạch rừng phòng hộ. Nơi đây như một đại công trường bởi hàng chục căn biệt thự, khu nghỉ dưỡng đang trong quá trình hoàn thiện hoặc đang xây dựng... Biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh được chỉ rõ sai phạm nhiều năm nhưng chưa bị xử lý.Báo Sao Star kể chuyện bé sơ sinh bị ném từ tần thứ 31 trên cao ốc Hà Nội xuống: Đã xác định nghi phạm trong vụ bé sơ sinh nghi bị ném tử vong ở chung cư Linh Đàm chính là người mẹ trẻ... Liên quan đến sự việc một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn nghi bị ném từ trên cao xuống đất, khoảng 0h ngày 19/10 lực lượng chức năng đã xác định nơi cháu bé có thể bị ném xuống là phòng 31xx, tầng 31, nhà HH2A, khu chung cư Linh Đàm (thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).... Cơ quan điều tra bước đầu xác định nghi phạm là mẹ cháu bé nhưng cô này hiện đang nằm viện, cảnh sát cũng chưa bắt giữ thêm ai để thẩm vấn về sự việc.Trước đó, khoảng hơn 20h tối 18/10, người dân bất ngờ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh nghi bị ném từ trên cao xuống trước sảnh tòa khu vực tòa nhà HH2A, khu chung cư Linh Đàm.Báo Văn Hiến kể: Quy định hạn chế cảnh diễn viên hút thuốc trên phim, sân khấu Việt.Cũng theo Thông tư, khi sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật, diễn viên không thực hiện hành vi hút thuốc thật trên sân khấu.Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.Bản tin Zing kể: Giang hồ bắn nhau ngoài phố, truy sát vào tận bệnh viện.Trong đêm, 2 nhóm thanh niên truy sát nhau gây náo loạn từ đường phố đến bệnh viện ở TP Thanh Hóa. Một người bị bắn nguy kịch, một người bị đâm xuyên bụng.Tối 18/10, nhiều người thấy hai nhóm thanh niên ngồi trên xe máy nẹt pô, chạy với tốc độ cao trên đường Lê Hoàn, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa). Đến trước trường THPT Nguyễn Trãi, những chiếc xe này dừng lại và ẩu đả xảy ra.Báo Dân Việt kể chuyện miền cao và "Vận đen" của hồ tiêu: Chết trơ trụi, nông dân nợ chồng chất.Hàng trăm hecta tiêu bị chết hoặc đang nhiễm bệnh ở mức không thể cứu vãn cùng rất nhiều diện tích khác bị nhiễm bệnh đang khiến hàng ngàn nông dân tại Đắk Song (Đắk Nông) đứng ngồi không yên. Nhiều người bỏ nhà cửa đi biệt xứ vì nợ nần.Báo Kinh Tế & Đô Thị kể về Chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Lộ thêm sai phạm “động trời”.Không chỉ dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có nhiều vấn đề, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) còn có nhiều sai phạm “động trời” ở 3 tuyến cao tốc khác.Từ việc tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị hư hỏng nhiều vị trí khi đưa vào sử dụng được một thời gian ngắn, nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án này đã được đưa ra ánh sáng khiến dư luận càng trở nên bức xúc. Tuy nhiên, đó không chỉ là tuyến cao tốc duy nhất mà VEC có “vấn đề”.Theo tìm hiểu của phóng viên Kinh tế & Đô thị, tại 3 dự án xây dựng cao tốc khác là cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc Nội Bài – Lào Cai và cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây do VEC làm chủ đầu tư đều tự ý chỉ định thầu khi xây dựng các trạm dừng nghỉ trên những tuyến cao tốc này.Báo Đời Sống VN kể chuyện thường ngày: Tài xế ô tô mở cửa bất cẩn khiến người đi xe máy ngã văng xuống đường.Mới đây, những hình ảnh trong một vụ tai nạn xảy ra tại Cổ Linh, Hà Nội đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.Theo người chứng kiến chia sẻ, vụ tai nạn xảy ra khi một người ngồi trên ô tô màu đen 4 chỗ mở cửa xe xuống đường mà thiếu quan sát. Điều này khiến người phụ nữ đi xe máy phía sau bị ngã văng ra đường, va đầu vào xe tải đang chạy từ phía sau lên và kéo xa gần 10m.Người phụ nữ bị chảy máu, nằm im trên đường và đươc nhiều người đã dừng lại giúp đỡ. Rất may mắn không bị mất ý thức.Báo Gia Đình VN kể chuyện Trà Vinh: Vừa bị kỷ luật cảnh cáo lại được điều làm Giám đốc Sở.Vừa nhận quyết định kỷ luật cảnh cáo Đảng và Chính quyền xong, ông Phạm Văn Tám - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh được điều về giữ chức GĐ Sở Công Thương.Ngày 18/10, ông Lâm Minh Đằng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, ông Phạm Văn Tám – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh được điều về giữ chức Giám đốc Sở Công thương.