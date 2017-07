Vây Đồn Công An, Nghi Mẹ Mìn

Chuyện xảy ra tại Nghệ An: Dân chúng bao vây trụ sở công an đòi xử 1 phụ nữ vì nghi bắt cóc.Báo Pháp Luật kể rằng một phụ nữ đã bị khống chế, đưa đến công an vì bị nghi "bắt cóc trẻ em". Sau đó hàng trăm người vây trụ sở công an đòi "xử" người phụ nữ này.Khoảng 10 giờ hôm 13-7-2017, một người phụ nữ mang theo chiếc túi đựng thuốc đông y vào phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) hỏi, tìm nhà người quen.Người dân địa phương nghe người phụ nữ này nói giọng phía Bắc, nghi ngờ đi bắt cóc trẻ em nên đã tri hô và giữ lại.Người phụ nữ giới thiệu họ tên, quê quán, nghề nghiệp và lý do vào thị xã Cửa Lò để tìm nhà người quen trước đây mua thuốc nhưng không được chấp nhận. Sau đó, người dân đưa chị này tới Công an phường Nghi Thủy để làm rõ.Tiếp đến khoảng hơn 200 người kéo đến bao vây quanh trụ sở Công an phường Nghi Thủy và la ó, đòi "xử" người này.Một số người vừa quay video phát trực tiếp lên facebook vừa đòi phá cửa đòi vào công an phường để “xử kẻ bắt cóc trẻ em", kêu gọi mọi người chia sẻ video để cảnh báo... khiến nhiều người thêm hoang mang, sự việc thêm phức tạp.Báo Pháp Luật kể rằng nhiều người chụp ảnh, quay video đưa lên facebook và các diễn đàn mạng xã hội với chú thích "bắt cóc trẻ em bỏ vào bao tải, bị dân bắt đánh...". Một số tài khoản facebook livetream và viết chú thích "lúc này đã bắt được một phụ nữ nhờ xe thủng lốp, còn người đàn ông đã chạy thoát...".Công an thị xã Cửa Lò phải tăng cường lực lượng đến lập lại trật tự và giải thích cho người dân hiểu. Đến trưa cùng ngày, đám đông mới rời cổng công an phường.Đại tá Hồ Minh Thắng, Trưởng Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết: Qua xác minh, người phụ nữ này không phải đi bắt cóc trẻ em, không có hành vi bắt cóc trẻ em như trên mạng xã hội Facebook lan truyền.Người phụ nữ bị người dân hiểu nhầm rồi bắt giữ là bà Nguyễn Thị Thủy (52 tuổi, trú huyện Bình Lục, Hà Nam). Tại công an phường, bà Thủy có trình tra một Thẻ Hội viên Hội đông y Việt Nam, Giấy chứng nhận Hội đông y huyện Bình Lục cùng một ít thuốc đông y gia truyền đựng trong chiếc túi.Công an thị xã Cửa Lò cho biết sẽ thông tin cụ thể trên hệ thống loa truyền thanh để người dân được rõ, tránh những tin đồn thất thiệt gây hoang mang.Báo VietnamNet giải thích thêm rằng người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em tên Nguyễn Thị Th. (SN 1955, trú tại huyện Bình Lục, Hà Nam) chuyên bán thuốc Bắc.Người này vào giới thiệu bán thuốc tại một gia đình ở phường Nghi Thủy. Vì hoạt động bán thuốc Bắc dạo bị cấm, nên khi có hai người đàn ông đến hỏi, bà Thủy hoảng sợ bỏ chạy.Ngay lúc đó, có người hô hoán bắt cóc trẻ em, lập tức người dân đuổi theo vây bắt người phụ nữ này lại.