Viết về mùa lễ tạ ơn 2019

Thêm một lần cảm ơn nước Mỹ.

Giao Chỉ, San Jose.

San Jose City. Santa Clara County:

Thêm một lần nữa chúng tôi xin gửi đến quý thân hữu xa gần bài viết dưới hình thức một lá thư mời. Xin vui lòng đến tham dự Ngày cảm ơn Mỹ quốc. Thank you America. Chúng tôi tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ bẩy 16 tháng 11-2017 tại hội trường Santa Clara County 70 W. Hedding San Jose. Từ năm 1975 đã có nhiều người Việt đầu tiên định cư tại Vịnh Cựu Kim Sơn. Tại sao vùng Vịnh với 9 quận hạt, chúng ta lại rủ nhau về Santa Clara County. Một ngàn người đầu tiên từ trại Pendleton kéo lên San Jose cho đến nay sau 44 năm đă có 160 ngàn dân Việt tại quận hạt này. Quận Santa Clara bao gồm 15 thành phố; anh cả là San Jose city với 1 triệu dân có trên 125 ngàn gốc Việt. Cô em út là thị xã Gilroy với vài ngàn dân. Từ thế kỷ thứ 20 bước qua thế kỷ thứ 21, San Jose từ 1 thị xã vô danh nương theo ngọn thủy triều điện tử trở thành đô thị tên tuổi. Ai cũng nói đến San Jose, nhưng thực sự nuôi sống cộng đồng Việt Nam từ nhà cửa, việc làm, nghề nghiệp, học hành chính là cơ quan hành chánh quận hạt Santa Clara.

Nhân tuần lễ mở đầu cho mùa lễ hội 2019 xin nhắc lại về ngày Thanksgiving.

Lịch sử ghi rằng vào năm 1620 có một nhóm gia đình người Anh theo Thanh Giáo đã đi tìm đất mới để sống đời tự do tín ngưỡng. Con tàu May Flower nổi danh vượt Đại Tây Dương chở di dân với các niềm tin giáo lý khác nhau đến vùng Plymouth Rock của tiểu bang Massachusetts bây giờ. Nhóm gia đình người Anh chỉ có hơn ba chục, số còn lại là thủy thủ đoàn.Tổng số 102 người. Đây là con tàu chính thức của di dân vì gồm cả gia đình vợ con. Trải qua một năm đầu với mùa đông khắc nghiệt, không đủ thực phẩm, không có đủ quần áo, không có nơi cư trú nên di dân đã phải chôn cất 46 người. Qua năm sau, mùa gặt năm 1621 thành công, di dân cùng dân da đỏ bản xứ tổ chức tiệc mừng lễ tạ ơn trên đất Mỹ. Như vậy, lịch sử của nước Mỹ chính là lịch sử của di dân.

Thank you America Day.

Chúng tôi hy vọng việc tổ chức Thank you America Day sẽ trở thành truyền thống hàng năm của cộng đồng Việt Nam. Dù là quốc gia của di dân nhưng trải qua gần 300 năm lập quốc di dân vừa là nguồn nhân lực xây dựng đất nước nhưng mặt khác cũng đã trở thành vấn nạn của Hoa Kỳ. Nhưng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào dân Việt tại Hoa Kỳ cũng hiện diện do vòng tay mở rộng của dân chúng và chính quyền. Chúng ta sẽ cùng nhau 1 lần cảm ơn đất nước và con người xứ này đã đãi anh em phương xa đến từ Đông Nam Á với tấm lòng nhân hậu. Đã đón người chạy loạn từ 1975 cho đến 2019. Hết đợt này đến đợt khác. Tỵ nạn, thuyền nhân, HO, con lai, đoàn tụ. Ngày nay bao gồm cả diện hôn nhân và sau cùng là du lịch rồi ở lại. Hoa Kỳ mở vòng tay đón nhận tất cả.. Tôi có 2 tấm hình mới được anh em gửi đến. Đại diện nước Mỹ, bà dân biểu Zoe Lofgren quỳ gối trao cho ông Nguyễn Ngọc Hạnh tấm bảng tuyên dương của quốc hội Hoa Kỳ.





Bà Dân biểu Zoe Lofgren và nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh.



Tấm hình khác là ông Dave Cortese cũng quỳ gối trao cho ông Hạnh bản tuyên dương của quận hạt Santa Clara. Bà Zoe đại diện cho cả nước Mỹ. Ông Dave đại diện cho Hoa Kỳ tại địa phương.







Giám sát viên Dave Cortese và nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh.



Ông Hạnh làm gì mà được 2 vị dân cử đại diện quỳ gối trao bằng. Bác Hạnh thực sự không làm gì trực tiếp cho Hiệp Chủng Quốc. Trung tá nhẩy dù Nguyễn Ngọc Hạnh nổi tiếng về chụp hình. Ông qua Mỹ diện tỵ nạn. Ông là 1 di dân đường biển. Hơn 20 năm trong quân đội VNCH và thêm hơn 10 năm tù cộng sản, ông qua Mỹ chỉ đem theo hình ảnh của chiến tranh Việt Nam và lá cờ vàng. Ông tiếp tục chụp hình cờ vàng trên quê hương mới. Trong buổi vinh danh ông cựu chiến binh 88 tuổi lúc tỉnh lúc mê, vì ông ngồi trên xe lăn nên bà Zoe và ông Dave đã thể hiện tình người Hoa Kỳ mà quỳ gối trao bằng tưởng niệm. Bây giờ bác Hạnh không còn nữa. Nhưng đây là hình ảnh nước Mỹ mà chúng ta nhận được. Người thanh niên Việt mạnh khỏe đi làm 2 job gây dựng gia đình hay ông già ngồi xe lăn mà lãng đãng với giấc mơ hồi hương trong bóng cờ vàng, thì nước Mỹ cũng mãi mãi vui lòng chấp nhận.

Hãy đến với chúng tôi.

Trong tinh thần đó, xin các bạn đến với chúng tôi để nói lên 1 lần cái ý nghĩa cảm ơn quê hương mới và cùng chúng tôi nhắc lại các đề tài ý nghĩa nhất từ quá khứ đến tương lai. Nước Mỹ, cả xứ Cali và sau cùng là cả quận hạt Santa Clara đều đón nhận chúng ta. Mùa lễ hội năm nay xin đến cất lời Thank you America. Xin mời ông hàng xóm Hoa Kỳ, ông xếp trong hãng, vị thầy giáo trong trường, có khi là sui gia hay phu quân. Bất cứ thân hữu Hoa Kỳ nào quen biết. Hình ảnh này sẽ được ghi lại và phổ biến khắp nơi. Chúng tôi sẽ mời ông thống đốc CA, các vị dân cử trong tất cả các thành phố vùng Vịnh. Các vị chủ hãng. Các giáo sư và mời quý vị để chính quý vị đem người Mỹ đến để nhận lời cảm ơn. Thực sự cũng không dễ gi mời các vị dân cử ở xa nhưng chúng ta cần lưu ý. Ngày 30 tháng tư năm 2020 sắp tới sẽ là dịp ghi dấu khoảng thời gian rất đặc biệt. Đã 45 năm kể từ khi Sài Gòn bị cộng sản chiếm đóng. Năm 2020 cũng ghi dấu 66 năm ngày chia đôi đất nước 1954 với 1 triệu nguời di cư từ Bắc vào Nam. Vì vậy thiệp mời lễ tạ ơn năm nay sẽ là thư mở đầu để rồi thư mời lần thứ hai vào năm 2020 sẽ có nhiều cơ hội quan khách sẽ đến với chúng ta vào ngày 30 tháng tư lần thứ 45. Đến năm 2020 khi ngày Quốc Hận lần thứ 45 chúng ta cần có cả một ủy ban làm việc ngay từ bây giờ. Chúng tôi gọi là Ủy Ban 45 sẽ lần lượt thảo luận và đưa ra một chương trình có ý nghĩa và ghi dấu cả một giai đoạn giai truân gần nửa thế kỷ của người Việt định cư trên đất Hoa Kỳ. Hãy đến với chúng tôi.

Xin vui lòng đến tham dự Ngày cảm ơn Mỹ quốc. Thank you America Day. Chúng tôi tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ bẩy 16 tháng 11-2017 tại hội trường Santa Clara County 70 W. Hedding San Jose.

Liên lạc và chi phiếu ủng hô ghi cho

IRCC 3017 Oakbridge Dr. San Jose CA 95121

Tel: 408 316 8393 Email: vietmuseumsj@gmail.com

Special introduction “Thank You America Day” and IRCC/Viet Museum/Dan Sinh Media



Jimmy Carter, 39th US President



Thank you for inviting me to celebrate the 40th anniversary of the resettlement in the United States. I am honored to have played a role in calling the US Navy into action to rescue Vietnamese Boat People in the South Pacific Ocean in 1979 and ordered that we receive an average 14 thousand immigrants per month from the previous war zone. We have also encouraged other national leaders to follow our lead. And although I cannot be with you tonight, I stand in spirit along with you and other prominent members of the Vietnamese-American Community and dignitaries to thank the Immigrant Resettlement Cultural Center (IRCC) and Mr. Vu, Van Loc for the dedication of work that has led to hope and better futures for thousands of Vietnamese refugees over the past 40 years. Congratulations on the lives you have built for yourselves and our great nation and may good fortune follow you for generations to come. Jimmy Carter.

. …THE PRESIDENT OF THE BOAT PEOPLE ’