Greta Thunberg, Một Joan of Arc Về Vấn Đề Thay Đổi Khí Hậu

“Theo cái nhìn của em (Greta Thunberg) bây giờ, thì em không nghĩ là việc gặp TT Trump là có thể xảy ra, dù em không ngại gì, vì em không có gì để nói với ông ta và chỉ phí thời gian, ‘waste of time’(!)[sic]. Rõ ràng là ông ấy không lắng nghe khoa học và các khoa học gia. Vì vậy, làm sao em là một đứa trẻ tuổi học chưa đến đâu có thể thuyết phục ông ấy được?” – Greta Thunberg trả lời phỏng vấn của hãng AP về việc có thể gặp Ô. Trump.

Greta Thunberg, em là ai?

Greta Thunber, một em gái vị thành niên người Thụy điển, một người hoạt động tích cực và ăn nói khôn khéo đã gây cảm hứng cho hằng chục ngàn học sinh ở Châu Âu bỏ lớp và biểu tình để cho thế giới có những hành động nhanh hơn về vấn đề thay đổi khí hậu. Khi còn nhỏ tuổi hơn, sau khi biết về ảnh hưởng tai hại của sự thay đổi KH sinh ra bị bịnh và làm chậm đi sự tăng trưởng của em. Sau đó, em quyết tâm làm thay đổi sự suy nghỉ của mọi người và đứng lên hành động. Em thuyết phục gia đình bỏ ăn thịt và mua xe chạy bằng điện. Như vậy chưa đủ. Vào ngày Thứ Sáu 20 tháng Tám năm 2018, Greta kiên trì ngôi ngoài Quốc Hội Stockhom, Thụy điển, mỗi ngày như vậy trong hai tuần trong giờ học với tấm bản đề: “Bỏ học cho Khí hậu” sau khi Thụy điển bị luồng khí nóng thổi qua và bị cháy rừng, Greta yêu cầu xứ T.Đ. giảm đi việc tạo ra khí carbon cho đúng với qiu định của Thoả hiệp Paris về KH. Cứ mỗi Thứ Sáu, Greta lại bỏ học phản đối với tấm bản bià giấy biểu ngữ rách tua. Hiện nay, em đựơc sự đồng tình ủng hộ của hằng triệu nhiệt tình viên trên toàn thế giới. Hôm Thứ Sáu, 24 tháng Năm, phong trào đã thu hút 1.8 triệu người trên 1.400 địa điểm ở 110 quốc gia. Great đã được đăng hình trên bià tờ tuần báo nổi tiếng TIME và được đề cử cho Giải Hoà bình Nobel. Hiện nay em có 2.5 triệu người nhiệt tình ủng hộ trên Instagram và Facebook.

Hôm thứ Hai Chín tây, tháng Tám, em dự tính đem lời nhắn gởi này qua Mỹ bằng phương tiện cổ điển: thuyền buồm. Em gái mười sáu tuổi này đánh tweet cho biết là em sẽ vượt Đại Tây dương trên một thuyền bườm chạy với kỷ thuật cao rời Anh quốc tháng tới để dự các cuộc họp thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc tại New York trong tháng Chín tới và tại Santiago, Chile vào tháng Mười Hai.

Greta noí với hãng thông tấn AP về việc này trước khi tuyên bố là mình đã bỏ ra nhiều tháng cố gắng suy nghĩ cách để tới Mỹ không bằng phi cơ, điều mà em từng tránh vì nó tạo ra ảnh hưởng nhà kính và tiết ra nhiều hơi ga độc. Đi bằng tàu lớn du lịch cruise cũng làm không khí bị ô nhiễn lớn trong khi các thuỷ thủ ít người nào dám liều đi thuyền vượt qua Đại Tây dương vào tháng Tám vì mùa này có nhiều bão thì Greta lại dám nghĩ tới.

Greta dự tính nghỉ học một năm để đáng thức sự chú ý về sự kiện khí hậu thay đổi và gây sức ép đối với các nhà lảnh đạo trên thế giới gia tăng việc cắt giảm việc địa cầu bị hâm nóng. Là con của một diễn viên và một ca sĩ hí viện, từ khi khởi phát phong traò “Học đường đình công” hồi tháng Tám năm 2018, Greta xuất hiện trước các nhà hoạch định chính sách năm rồi tại cuộc họp về khí hậu của cơ quan LHQ ở Ba Lan và hô hào các lãnh tụ chánh trị và thương mại tại Hội Thảo về kinh tế Thế giới tai Davos, Thụy sĩ về quan tâm và có hành động về sự kiện khí hậu thay đổi. Em cũng đã gặp Đức Giáo Hoàng. Ngài đã khen ngợi nỗ lực của Greta, và khuyến khích em tiếp tục phong trào vận động.

Mặc dù ở Mỹ ít ai biết đến Greta. Nhưng rõ ràng là em trở thành ‘ mũi nhọn’ cho một thế hệ mới của những hoạt động viên trẻ ở Châu Âu, có cùng lo ngại là họ sẽ nhận chịu di hoạ từ thế hệ cha ông do họ không nhất quyết có thái độ mạnh để chiến đấu với việc khí hậu bị thay đổi.

Greta nói với AP: “Năm vừa rồi đây, cuộc sống của em bị đảo lộn. Có thể nói là mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu. Đôi khi em tự véo mình và nói: ‘ Đây có phải là thật hay không? Có phải việc thay đổi hí hậu đã và đang xảy ra?’ Vì mọi sự xãy ra rất là nhanh và khó mà theo đuổi kịp. Ở phần nào đó, em lạc quan hơn vì người ta từ từ thức tỉnh và am hiểu tình trạng này hơn. Cả phong trào “Thứ Sáu cho Tương lai” mang lại rất nhiều hy vọng. Tuy nhiên...đã một năm trôi qua rồi và gần như chưa thấy có gì xảy ra.”

Hoạt động tích cực của Greta khiến em trở thành mục tiêu cho những người bác bỏ lập luận đồng nhất của các khao học gia về việc con người tạo ra khí thải độc taọ nên ‘ảnh hưởng nhà kính’. Em noí: “Em không để ý đền sợ ghét bỏ và hâm doạ của những người bác bỏ nguy hiểm này. Em coi như không có họ.”

Greta nói em không chắc là lời nhắn gọi của mình sẽ được tiếp nhận ở Mỹ ra sao. Vì đây là xứ có sự chống đối rộng lớn đoi với đòi hỏi của các khoa học gia về độ hâm nóng điạ cầu cần phải xuống ở mức 2.7 độ F vào cuối thế kỷ này so với thời trước.

Great nói: “Em vẫn cố gắng như đã từng cố gắng. Em chỉ căn cứ vào khoa học rồi xem việc gì sẽ xảy ra.”

Ngoài việc tham dự cụôc họp thượng tổ chức bởi TTký LHQ Antonio Guterres tại New York vào 23 tây, tháng Chín này, Great còn dự định tham dự vào vài cuôc biểu tình chống thay đổi khí hậu tại New York. Greta nhấn mạnh việc mình bác bỏ cách dùng bao lực. Em viện dẫn là cách ‘đình công không đi học’ là phương cách mà mình chủ trương. Sau New York, Greta định đi dự cụôc họp về K/hậu tại Chile năm nay và sẽ dừng qua Canada, Mexico và các xứ khác trên đường đi và sẽ dùng xe lửa và xe buýt.

Thuyền trưởng và thuỷ thủ trên chiếc thuyền buồm dùng “kỷ thuật xanh”, không bằng xăng nhớt , có tên là: Maliza, có lời nhận định về Greta: “... Chúng tôi kính trọng lòng can đảm của Greta đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu này với tất cả lòng nhiệt thành, lòng hy sinh và nhiệt tâm chiến đấu cho có lẽ là một thách thức lớn nhất cho nhân loại.”

Nhà xuất bản lớn nhất của Mỹ là Simon và Schuster, ban phụ trách về ấn hành sách cho trẻ em, sẽ cho ấn hành quyển sách về Great có tựa đề: “Chuyện về Greta – Đứa Học sinh Gái Biểu tình để Cứu Hành tinh” với lời tóm lược: “cuốn sách là câu chuyện về Greta nhưng cũng là của nhiều em gái và trai khắp thế giới muốn chiến đấu chống lại sự vô cảm của giới có quyền hành cho một tương lai tốt đẹp hơn.” Greta dã nói chuyện trong buổi họp thượng đỉnh của LHQ về KH bị thay đổi và đã được đề cử cho giải thưởng danh giá về Hoà bình Thế giới là Nobel Peace Prize.

* Sau đây là những lời phát biểu của em học sinh mười sáu tuổi tên Greata Thunberg đáng là cho chúng ta suy ngẫm:

“Lúc đầu, khi cháu nghe về sự kiện khí hậu bị thay đổi, vốn là người không tin như vậy, cháu không nghĩ là có việc đó xãy ra. Vì nếu thực sự nghiêm trọng như vậy thì nó sẽ đe doạ nền văn minh của chúng ta. Chúng ta sẽ không còn tập trung được vào những việc khác nữa.”

“Cháu thực sự không muốn là trung tâm của sự chú ý. Cháu không quen điều đó. Suốt cuộc đời của mình, cháu là một cô gái rất bình thường không ai nói tới cũng không ai biết đến.”

Đã từ quá lâu rồi, các nhà chính trị và những ngừơi có quyền hành đã làm ngơ không làm gì để chống lại nguy cơ KH bị thay đổi nhưng chúng ta phải chắc chắn là chúng ta không để họ làm ngơ như thế nữa. Chúng ta đang làm việc phản đối vì chúng ta có chuẩn bị kỹ càng còn họ thì không.”

“Chúng ta không thể cứu thế giới bằng các qui định thông thường đã có vì những qui định đã bị thay đổi. Mọi sự cần phải thay đổi - và khi đầu bằng từ hôm nay.”

“Cháu thường nói với những ai cho là: ‘Không. Chúng ta phải hy vọng và gây cảm hứng cho người khác và đừng nói với họ quá nhiều những điều tiêu cưc.’ ... Nhưng không – chúng ta phải nói lên sự thật đang diễn ra. Vì nếu không có điều tích cực để nói thì chúng ta lại lan truyền hỵ vọng hão hay sao? Chúng ta không thể làm vậy, chúng ta phải nói lên sự thật.”

“Sự kiện khí hậu bị thay đổi đã được chứng minh là có. Chúng ta đã cótất cả sự kiện và gỉai pháp. Chúng ta chỉ cần thức tỉnh và thay đổi thôi.”

“Có vài người, vài công ty, nhất là các người quyết định chánh sách, biết chính xác gía trị vô giá nào mà họ đã hy sinh để tiếp tục làm ra khối lượng tiền khổng lồ. Và cháu nghĩ rằng trong các vị có mặt hôm nay thuộc về nhóm người đó.” (!)

“Cháu không nghĩ là điều có thể hiểu được là quý vị tụ họp nới đây để nói về sự thay đổi KH lại đi bằng phương tiện phi cơ dùng xăng nhớt.”

“Người lớn cứ nói hoài là chúng ta nợ lớp trẻ món nợ hy vọng, nhưng cháu không muốn hy vọng đó. Cháu không muốn ông bà hy vọng, cháu muốn ông bà phải hoảng sợ. Cháu muốn ông bà cảm thấy sự sợ hãi mà cháu cảm thấy mỗi ngày. Cháu muốn các vị hành động. Cháu muốn quỵ vị hành động như mình đang gặp cảnh nguy khốn. Cháu muốn quý vị hành động như khi nhà mình đang bị cháy vì nó đang cháy đó.”

Nếu các chú , các bác vẫn còn nói là bọn cháu phí bỏ thời gian học quý báu thì cho cháu xin nhắc là các ngừơi lãnh đạo chính trị đã làm lãng phí nhiều thập niên khi bác bỏ sự kiện và không làm gì cả.”

“Thái độ vô trách nhiệm này chắc chắn sẽ bị ghi nhớ trong lịch sử như là một trong những thất bại lớn nhất của nhân loại.”

... Và cháu chắc chắn là ngay khi ta bắt đầu hành động như là đang bị ở trong tình trạng khẩn cấp, chúng ta sẽ tránh được những thảm hoạ về khí hậu và sinh thái môi trường.”

“...chúng cháu sẽ trở lại lớp học ngay khi những ngừơi có trách nhiệm chịu nghe theo khoa học và cho chúng cháu thấy được tương lai tươi sáng.”

“Đây là tìng trạng thật là khẩn cấp. Đây là một khủng hoảng lớn nhất mà nhân loại đang phải đối đầu...”

Các chính trị gia lúc này đây thì nói là khí hậu bị thay đổi là sự kiện quan trọng, một đề tài quan trọng và chúng tôi sẽ là tất cả những gì cần để chận đứng nó. Rồi ngay sau đó, họ lại muốn xây dựng, mở rộng phi trường, xây thêm nhiều nhà máy chạy bằng than đá và thêm xa lộ cho xe hơi...”

Nghe những lời tâm huyết trên của Greta, ta nhận ra là hình như em Greta Thunberg có lương tâm và nhận thức hơn nhiều lãnh tụ trên thế giới. Có người đặt câu hỏi không biết có phải vậy không? Theo thiển ý, cháu Greta Thunberg đúng là một “Hậu sinh khả uý” với nhiều lương tâm và dũng khí. Cháu có thể được xem là “một Joan of Arc” trong cuộc chiến đấu cho khí hậu trái đất đang bị thay đổi vì sự vô tâm,’phản khoa học’, vì lòng tham và vô cảm mà mù quáng đưa nhân loại dần dần đi đến diệt vong.

