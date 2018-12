Thiên Tài Internet: Colin Kroll Chết Tại Phòng Ngủ

NEW YORK - Ngôi sao internet 34 tuổi được biết với tên Colin Kroll, đã chết trong phòng ngủ của căn chúng cư của mình tại Manhattan, là nhà sáng lập của ứng dụng di động Vine và trò chơi điện tử HQ Trivia.Nguyên nhân tử vong dường như là dùng ma túy quá liều lượng. Tin cảnh sát New York cho biết : 1 phụ nữ gọi điện thoại yêu cầu tìm biết tình trạng an toàn của Kroll – anh được tìm thấy đã chết tại phòng ngủ, theo loan báo của cảnh sát vào lúc sáng sớm chủ nhật.Cha của anh là Alan Kroll tuyên bố với New York Times “Thật sự là phí phạm – hãy tưởng tượng những điều Colin đã làm và những tài năng có được ở tuổi 34”.Báo New York Post dẫn các nguồn tin xác nhận người yêu cầu cảnh sát tìm hiểu tình trạng của Colin Kroll là bạn gái của anh – 1 gói bột trắng được tìm thấy bên cạnh tử thi úp mặt xuống giường.Rus Yusupov, là đồng sáng lập Vine và Trivia HQ, đã phóng thông điệp lên mạng vinh danh Kroll là người giúp làm đẹp thế giới và internet, chúc anh an nghỉ.