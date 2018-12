Trump Lấy Cớ Khủng Bố Ở Pháp Đòi QH Bơm 5 Tỉ Đô Xây Tường

WASHINGTON - Giữa công chúng, dân biểu Nancy Pelosi thuyết giảng TT Trump về hiến pháp và khẳng định “sức mạnh” của bà – tại chốn riêng tư, bà đặt nghi vấn về “tính người” với nhà lãnh đạo hành pháp.Bà Pelosi tuyên bố với các đồng viện sau cuộc tham khảo không thu hình tại Bạch Ốc của TT Trump “Đây có vẻ là vấn đề nhân tính nếu có liên quan với ông ta – vấn đề tường biên giới”. Điểm ấy được 1 phụ tá tiết lộ với điều kiện ẩn danh.Cùng ngày Thứ Ba, bà Pelosi đã được khối dân biểu DC Caifornia bầu làm chủ tịch Hạ Viện, trong lúc chuẩn bị 1 thời kỳ chia rẽ trong hệ thống công quyền.Nhà báo nhắc lại: khi phát biểu tại trường Harvard hồi Tháng 10, bà đã đặt vấn đề chính sách nhân bản với chính quyền Trump.Hạ Viện sẽ tuyên thệ ngày 3-1 và dân biểu Pelosi là chủ tịch Viện này lần thứ nhì với thẩm quyền giám sát các cuộc điều tra về cuộc vận động tarnh cử của Trump và nội các Trump.Hơn nữa, với 1 số phụ nữ kỷ lục được bầu (đa số theo đảng DC), yếu tố giới tính sẽ được quan tâm hơn trước trong các thảo luận tại nghị trường.Tại Phòng Bầu Dục hôm Thứ Ba, phát biểu mở đầu của dân biểu Pelosi báo trước: thương lượng ngân sách thất bại sẽ làm đóng cửa công sở - ông Trump nói “nhận trách nhiệm về công sở đóng cửa”.Theo lời TT Trump, việc bà Pelosi được bầu là chủ tịch Hạ Viện là không chắc, nên tình thế không là dễ để bà ấy nói chuyện.Tới lúc này, bà Pelosi giơ cao tay để lưu ý ông trump “Đừng đánh giá sức mạnh mà tôi đem tới đây như là thủ lãnh của phe DC mới trải qua 1 thắng lợi lớn”.Sau hậu trường là chuyện khác, là sự chê cười nam tính của Trump – bà nói với các đồng viện DC “Trump nói sau buổi tham khảo: chúng ta có thể đi 2 đường – với con dao hay thỏi kẹo. Đúng như thế”. Bà kể “Tôi nói với ông ta về Ronald Reagan, và hỏi có biết tôi nói về TT nào nhiều nhất trong vận động tranh cử. Ông ta nhận là mình. Tôi trả lời không bao giờ nhắc tên ông”.CNN tường thuật: bà Pelosi xác nhận “Cố gắng vẫn là 1 người mẹ” trong lúc nói chuyện chính sách với Trump.Trong khi đó một bản tin khác cho biết TT Trump tự kể công về tường biên giới hữu hiệu. Bản tin cho biết như sau.WASHINGTON - TT Trump xác nhận: phần lớn tường biên giới xây dựng từ nhiều năm trước là “rất hiệu quả” – ông đang vận động ráo riết để Lập Pháp cấp kinh phí 5 tỉ.Ông cho hay: di dân xâm nhập giảm 92% từ khi tường biên giới xây dựng tại phía nam San Diego, giảm từ 72 đến 95% tại El Paso (Texas), giảm từ 95% đến 96% tại Tuscon (Arizona), theo tường thuật của phóng viên ABC phụ trách Fact Check.Ông Trump kể ra hiệu quả của tường biên giới nhưng không nhắc tới sự xâm nhập gia tăng trong thời gian gần đây.Giới chức “kiểm soát thuế quan và biên phòng – CBF” ghi: gần 397,000 người vượt biên bị bắt trong tài khóa 2018 (so với 300,000 người trong năm trước).Bộ nội an ghi hồ sơ: tường biên giới tại phía nam San Diego xây dựng năm 1992, tại El Paso năm 1993, tại Tucson năm 2000.Ngoài ra TT Trump mượn chuyện khủng bố tại Pháp để đòi tài trợ xây tường. Bản tin cho biết như sau.WASHINGTON - Trong biện luận nhu cầu xây tường biên giới, TT Trump mượn chuyện tấn công khủng bố tại Pháp tuần này (gần chợ giáng sinh Strasbourg) – đây là điển hình về ý định khai thác sự sợ hãi để thúc đẩy lịch vận động chính trị của ông.Twitter sáng Thứ Tư là “Chúng ta củng cố an ninh biên giới – nghị sĩ Schumer và dân biểu Pelosi sẽ cho chúng ta số phiếu để tăng cường an ninh biên giới”.Trước đây, ông Trump từng nhắc đến bạo động khủng bố và khai thác tâm lý sợ hãi, nay phải tranh đấu với phe đa số Hạ Viện là dân cử thuộc đảng DC.Phóng viên CNN viết: không có đủ bằng chứng về khủng bố trà trộn trong hàng ngũ di dân xâm nhập Hoa Kỳ.