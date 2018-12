Phim C13, Bóng Rổ, Di Dời, Cháy, Chung Kết AFF

Xuân NiệmPhim nào là phim cấm trẻ em dưới 13 tuổi? Có chàng và nàng nắm tay? Hôn trán hay hôn môi? Hay nữ diễn viên hở hang 50%, hay 80%?Báo Thanh Niên kể rằng một phim bị dán nhãn C13 làm các nhà sản xuất phiền lòng.Trong khi Mặt trời, Con ở đâu được nhà sản xuất kỳ vọng đây là sản phẩm thuộc dòng phim gia đình, thích hợp cho mọi lứa tuổi, thì bất ngờ Cục Điện ảnh lại dán nhãn C13 “phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 13”. Được biết, hiện nay, phía nhà sản xuất đã gửi công văn đến Cục Điện ảnh xin được giải đáp thắc mắc về vấn đề này.Bản tin Thanh Niên viết: “...Mà thật sự, mình biết, nhà sản xuất muốn làm bộ phim này dành cho trẻ em coi. Tiếc thật sự”, Đỗ Quốc Trung, phụ trách công tác diễn xuất của phim cho hay.Mặt trời, Con ở đâu được sản xuất bởi Red Film và phát hành tại các hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 7.12.Bản tin VietnamNet kể về: Đề án “Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030”...Nhằm nâng tầm phát triển, cải thiện tầm vóc của giới trẻ Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF), Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội đồng đội Trung ương phối hợp triển khai đề án “Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030”.Đây là sự kiện thứ 3 trong chuỗi 8 sự kiện được tổ chức cho 5.000 giáo viên thể chất các nhà trường thuộc 8 tỉnh, thành phố trong giai đoạn 1 của Đề án bao gồm: Sóc Trăng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hoá, và thủ đô Hà Nội.Bản tin VOV kể: 2.700 tỷ đồng di dời dân khỏi khu vực I di tích Kinh thành Huế.Ngày 7/12, HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế thông qua Nghị quyết về Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế.Đề án này được thực hiện trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 2019 đến 2021 triển khai di dời các hộ dân trong phạm vi di tích Kinh thành Huế gồm: Tường thành, các eo bầu, hộ thành hào… với hơn 2.900 hộ. Giai đoạn 2, từ năm 2022 đến 2025 di dời hơn 1.200 hộ dân ở các khu vực còn lại.Báo Tiền Phong kể: khoảng 10h ngày 7/12, người dân phát hiện chị Trần Thị Đ. (SN 1982) cùng mẹ đẻ là bà Trần Thị M. (SN 1941, cùng trú thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) bốc cháy dữ dội bên trong căn nhà liền hô hoán nhau phá cửa vào cứu.Theo thông tin từ công an tỉnh Hưng Yên, chị Đ. và mẹ đẻ đã xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi vã do bà M. có dấu hiệu bệnh hoang tưởng, hay kiếm cớ chửi bới hàng xóm.Nhiều lần chị Đ. đã góp ý mẹ nhưng bà M. không thay đổi được. Đến sáng ngày 7/12, bị mẹ chửi mắng, bức xúc chị Đ. đã mua can xăng 5 lít về chốt chặt cửa, dội xăng lên người mình và mẹ rồi châm lửa.Bản tin TTXVN kể: Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tối 7/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phát thông báo khẩn nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các cổ động viên Việt Nam sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển bóng đá quốc gia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vào ngày 11/12 tới.Thông báo cho biết, vào ngày 8/12, khu vực quảng trường Merdeka, Kuala Lumpur, có thể có biểu tình quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm nghìn người. Do vậy, các cổ động viên nên hạn chế đến khu vực này hoặc những nơi công cộng tụ tập đông người.Bên cạnh đó, cổ động viên cần bảo quản tư trang, đặc biệt là giấy tờ tùy thân, để tránh mất mát, hộ chiếu phải còn giá trị sử dụng trên 6 tháng.Đặc biệt, cổ động viên cần ứng xử và cổ vũ văn minh, lịch sự, kiềm chế và tránh những hành vi quá khích, kích động cổ động viên chủ nhà để phòng ngừa nguy cơ xảy ra xô xát, ảnh hưởng tới hình ảnh của Việt Nam.Báo Giao Thông kể: HLV Park Hang-seo nhận thất bại bất ngờ tại AFF Cup 2018.HLV Park Hang-seo để tuột danh hiệu HLV xuất sắc nhất lượt về bán kết AFF Cup 2018.Tờ FOX Sport chọn HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia là HLV xuất sắc nhất lượt về AFF Cup 2018. Đây là quyết định đầy bất ngờ bởi HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam cũng đã thể hiện sự nhạy bén, xuất sắc về mặt chiến thuật khi dẫn dắt đoàn quân áo đỏ lần thứ hai đánh bại Philippines. Thế trận tuyển Việt Nam giăng ra mang nhiều dấu ấn của ông Park, đặc biệt là hai bàn thắng ở cuối trận.Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe cũng rất xứng đáng khi cùng Malaysia vượt qua ứng viên số 1 cho ngôi vô địch Thái Lan. Trên sân Thái Lan, 2 lần bị vươn lên dẫn trước, Malaysia đều gỡ hòa quật cường để rồi đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.Báo Lao Động kể: Theo UBND huyện Ứng Hòa, kết quả xác minh đơn tố giác của phụ huynh về cách hành xử chưa đúng chuẩn mực của cô giáo N.T.T - giáo viên môn giáo dục công dân (Trường THCS Vân Đình, huyện Ứng Hòa) cho thấy: Việc cô giáo tát 2 học sinh lớp 8C và đuổi một học sinh lớp 8A ra khỏi lớp là có thật. ..UBND huyện Ứng Hòa đã thành lập tổ công tác xử lý sai phạm tại Trường THCS Vân Đình, yêu cầu nhà trường có hình thức kỷ luật, kiểm điểm trước hội đồng sư phạm nhà trường....Đặc biệt, khi học sinh nói nghề nghiệp của bố mẹ mình - “bố em là thợ xây, còn mẹ bán hoa quả ngoài chợ”, cô N.T.T đã nói rằng: “Chỉ cần nói như vậy là tôi biết bố mẹ chị là cái loại gì rồi. Bố nào con đấy, rau nào sâu đấy”.Báo Người Lao Động kể: Theo nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động, đến chiều 7-12, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trong ngân hàng, bước đầu công an xác định thủ phạm gồm 1 nam và 1 nữ, cả 2 đều đi xe máy.Qua làm việc, ngân hàng cho biết bị cướp số tiền hơn 1,5 tỉ đồng….Điều tra bước đầu cho thấy một nam thanh niên đeo kín khẩu trang đi vào bên trong ngân hàng. Đối tượng sau đó lớn tiếng đe dọa, rút 1 vật giống súng Rulo đe dọa nhân viên và yêu cầu đưa tiền. Chỉ trong tích tắc, đối tượng lấy tiền bỏ vào bao tải màu trắng rồi ra xe cùng đồng bọn tẩu thoát.Bản tin VietnamPlus kể: Ngày 7/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2018 đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Tam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, ông Lê Văn Tam đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.Báo Sao Star kể: 3 lần siêu âm, kể cả lần siêu âm trước khi lên bàn mổ, chị Thảo đều được thông báo mang song thai. Tuy nhiên, khi thực hiện ca phẫu thuật mổ bắt con, người mẹ này được bác sĩ chúc mừng “3 cô con gái”.Dù đang được chăm sóc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nhưng chị Cao Thị Thảo (SN 1994, trú xóm 7, xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An) vẫn vô cùng vui mừng khi vừa “vượt cạn” thành công.