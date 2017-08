Lập Đoàn Bồi Thẩm, Có Thể Đã Có Bằng Chứng Phạm Tội Trong Vụ Điều Tra Nga Can Thiệp Vào Bầu Cử Mỹ Năm 2016

WASHINGTON - Cuộc điều tra các tố giác về toa rập với Nga, do công tố viên đặc biệt Robert Mueller giám sát, mở rộng với việc thành lập đại bồi thẩm đoàn, là 1 bước hướng tới truy tố hình sự, theo loan báo từ chiều Thứ Năm của Wall Street Journal, dẫn 2 nguồn tin ẩn danh.Đại bồi thẩm đoàn này đã bắt đầu làm việc từ vài tuần. Đây là dấu hiệu tăng tốc điều tra.1 nguồn cho hay: công tố viên đặc biệt muốn biết có ai liên quan với đoàn vận động tranh cử của ứng viên Trump khuyến khích người Nga bắt đầu phổ biến các thông tin đã thu thập đuợc từ cuộc tranh cử của của cựu ngoại trưởng Clinton sau Tháng 3-2016.Nguồn thông thạo khác cho hay: bản thân TT Trump không bị điều tra, nhưng công tố viên Mueller muốn tìm hiểu ông Trump có hay biết trước hay không cuộc gặp gỡ người Nga hay đã đuợc báo cáo sau đó.Sự thiết lập đại bồi thẩm đoàn cho phép ông Mueller gửi trát đòi nhân chứng cung cấp tài liệu hay điều trần – phát ngôn viên của công tố viên Mueller từ chối bình luận.Luật sư Bradley Moss chuyên về an ninh quốc gia nhận xét: đây là sự leo thang đáng kể của tiến trình – bồi thẩm đoàn không đuợc thành lập trừ phi có bằng chứng ám chỉ sự xâm phạm ít nhất 1 điều luật về tội hình. Bước tiếp theo trong tiến trình truy tố là tống giam nghi can.Luật sư của TT là Ty Cobb nói: không hay biết đại bồi thẩm đoàn đã đuợc Mueller triệu tập.1 luật sư khác của TT, là Jay Sekulow, có vẻ hạ thấp tầm quan trọng với phát biểu “Đây không là 1 diễn biến khác thường”.Tại Bạch Ốc, phát ngôn viên Sarah Sanders tuyên bố: chắc TT không là đối tượng điều tra – bà Sanders nhắc lại: trước đây giám đốc FBI James Comey có nói 3 lần ông Trump không bị điều tra.Về phần mình, TT Trump tuyên bố chiều Thứ Ba: chuyện toa rập với viên chức Nga là “bịa đặt hoàn toàn”, đảng DC quyết liệt hô hào điều tra về sự can thiệp của Nga để biện giải thất bại trong tuyển cử.Có tin ông Mueller đang tra xét hồ sơ tài chính của gia đình Trump – ông Trump từng báo động: các thương luợng tài chính của Trump Organization không thuộc phạm vi điều tra, chớ vuợt đường giới hạn đỏ.Mặt khác, đang có đồn đoán TT Trump mưu định cách chức công tố viên Mueller cùng lúc nổi lên những thông điệp răn đe cả từ giới lập pháp của đảng CH.