Trung Tâm Thực Hành Chánh Niệm Và Buổi Chia Sẻ Đầy Cảm Thông Với Bác sĩ Đông Xuyến

Sau Thánh Lễ khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu lần thứ hai tại Giáo Phận Orange với chủ đề Cùng Mẹ Lên Đường” do Đức Giám Mục Oscar Cantú (San Jose) chủ tế tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang vào tối Thứ Sáu ngày 14 tháng 7 năm 2023. Ngày Thứ Bảy 15 tháng 7 năm 2023 bắt đầu từ 8 giờ sáng có Thánh Lễ Chữa Lành do Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành chủ tế cũng tại Linh Đài Đức Mẹ, sau đó liên tục có nhiều cuộc hội thảo với nhiều đề tài khác nhau do các diễn giả là những linh mục nổi tiếng về thần học và tín lý như Fr. Nguyễn Khắc Hy, P.S.S; Fr. Nguyễn Đình Anh Nhuệ, O.F.M.Conv; Fr.Phạm Đức Thịnh, S.J, PhD; Msgr.Phạm Mạnh Cương J.C.L và nhạc sĩ Lê Tín Hương. Ngoài ra có một số linh mục không phải người Việt Nam giúp giới trẻ hội thảo bằng tiếng Anh như Fr. Greg Boyle,S.J.,Michael Ketterer...