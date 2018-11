Samsung Xin Lỗi Và Bồi Thường Cho Công Nhân Bị Ung Thư

Khoảng cuối tháng 11/2018, Samsung Electronics chính thức gửi lời xin lỗi tới những công nhân bị mắc bệnh ung thư và người nhà của những người đã mất. Công ty thừa nhận đã thất bại trong việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn tại các nhà máy sản xuất chất bán dẫn và màn hình của mình.Ông Kinam Kim, chủ tịch bộ phận giải Pháp thiết bị của Samsung, phát biểu: “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới những người công nhân mắc bệnh do làm việc tại nhà máy sản xuất của chúng tôi và gia đình của họ”.Các dây chuyền sản xuất màn hình LCD và chất bán dẫn của Samsung không quản lý được toàn bộ các mối đe dọa về sức khỏe. Hàng chục công nhân tại đây đã mắc phải những căn bệnh nguy hiểm như u não và bệnh bạch cầu. Cuộc tranh chấp kéo dài một thập kỷ, bắt đầu vào năm 2007 khi tài xế taxi Hwang Sang-gi từ chối thỏa thuận giải quyết mà Samsung đưa ra, sau khi cô con gái 23 tuổi của ông qua đời vì bệnh bạch cầu, khi làm việc tại một nhà máy sản xuất của Samsung.Ông Hwang cũng có tham dự buổi họp báo mới của Samsung và cho biết: “Không có lời xin lỗi nào là đủ để bù đắp những đau khổ mà chúng tôi phải trải qua suốt 11 năm qua. Nỗi đau từ những căn bệnh quái ác, nỗi đau từ việc mất đi người thân. Nhưng hôm nay, lời xin lỗi của Samsung cũng là một lời hứa. Lời hứa để cải thiện và đảm bảo an toàn cho môi trường làm việc tại các nhà máy”Theo thỏa thuận, Samsung cũng sẽ bồi thường cho những công nhân bị mắc bệnh hiểm nghèo do làm việc tại nhà máy sản xuất của hãng. Các khoản bồi thường cũng bao gồm cả trường hợp bị sẩy thai và các căn bệnh bẩm sinh do truyền từ mẹ sang con.Nguoivietphone.com.