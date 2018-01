Giả Việt Kiều, Gạt Chùa, Bị Tù

SAIGON -- Chuyện không hình dung nổi: Giả danh Việt kiều lừa đảo nhà chùa, thế là quả báo nhãn tiền, bị lĩnh án 14 năm tù...Bản tin ANTV ghi rằng 14 năm tù là bản án mà Tòa án nhân dân tỉnh An Giang dành cho bị cáo Lê Thanh Vân, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2013, Lê Thanh Vân giả danh Việt kiều với tên gọi Y Samari, mang theo máy ảnh, máy quay phim đi đến những nơi thờ tự, nhà chùa để làm quen những người trụ trì, ngỏ ý muốn hỗ trợ tiền sửa chữa, xây cất lại nhà chùa, nơi thờ tự.Do vậy nhiều người đã tin tưởng đưa tiền cho Vân với tổng số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng. Vân đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.Đến ngày 12/3/2017, Vân đã bị công an tỉnh An Giang bắt giữ sau khi nhận được đơn tố giác của các bị hại.Trong khi đó, bản tin Người Lao Động khi bị phát hiện là kẻ lừa đảo, Vân khai nhận đã chiếm đoạt hàng tỉ đồng từ các nhà chùa ở nhiều tỉnh, thành phía Nam.Ngày 19-1, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt mức án 14 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Vân (SN 1960; trú tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Theo cáo trạng, vào đầu năm 2013, Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để có tiền tiêu xài cá nhân. Do đó, Vân giả danh là một Việt kiều mới về nước và tìm những người quản lý hoặc sư trụ trì các chùa để ngỏ ý muốn hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cất mới lại nơi thờ tự. Khi tạo được sự tin tưởng, Vân yêu cầu những người này đóng góp phần tiền "ít ỏi" còn lại cho mình để thực hiện công tác sửa chữa hoặc xây cất rồi cao chạy xa bay.Bằng thủ đoạn trên, Vân đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Dương Thị Tiết (người làm công quả) tại chùa Hưng Thoại thuộc khu vực thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang số tiền trên 79 triệu đồng và nhà sư Lê Văn B. (trụ trì một ngôi chùa ở thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) số tiền 1 tỉ đồng. Khi biết mình bị gạt, bà Tiết và sư B. đã trình báo cho cơ quan công an. Đến ngày 12-3-2017, được sự hỗ trợ của Cục CSĐT Bộ Công an và Phòng CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, các trinh sát thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Vân khi y đang ở tại nhà trọ tại phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt, trong quá trình điều tra, Vân còn khai nhận đã lừa đảo nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành khác với số tiền chiếm đoạt gần 3,5 tỉ đồng.Như Báo Người Lao động đã đưa tin, vào khoảng giữa tháng 1-2017, Công an huyện Tịnh Biên tiếp nhận đơn phản ánh của nhà sư Lê Văn B. bị đối tượng lạ mặt lừa đảo, chiếm đoạt 955 triệu đồng. Theo đó, vào ngày 12-2-2016, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tên Samari, quê ở Đắk Lắk, đến chùa quay phim, chụp ảnh. Qua trò chuyện với trụ trì chùa, người đàn ông này giới thiệu có cha mẹ đang sinh sống tại Pháp, muốn đóng góp 70 tỉ đồng để giúp xây cất mới lại ngôi chùa. Tưởng là thật nên sư B. đồng ý. Sau nhiều lần trao đổi qua điện thoại, người đàn ông tên Samari yêu cầu sư B. chuyển tiền qua tài khoản để đóng phí làm hồ sơ nhận tiền tài trợ xây chùa. Cụ thể, từ ngày 16-2 đến 8-3-2016, thay mặt chùa, sư B. đã chuyển đến 39 lần với tổng cộng 955 triệu đồng. Sau đó, sư B. nhiều lần liên lạc điện thoại với người đàn ông có tên nước ngoài này nhưng không được nên đến Công an huyện Tịnh Biên trình báo vụ việc.