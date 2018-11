Đức Đạt Lai Lạt Ma: Bàn Về Kế Vị

TOKYO -- Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết sẽ sớm thảo luận để lựa chọn người kế vị.Bản tin NHK ghi lời Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết cuộc họp của các tu sĩ cấp cao dự kiến được tổ chức trong tháng này sẽ bắt đầu thảo luận để chọn ra người kế vị ông.Nhà lãnh đạo tinh thần người Tây Tạng 83 tuổi này đã trả lời phỏng vấn của đài NHK vào thứ Ba. Ông đang có chuyến thăm Nhật Bản lần đầu tiên trong 2 năm qua.Đức Đạt Lai Lạt Ma nói có nhiều khả năng để lựa chọn ra người kế vị, chẳng hạn như lựa chọn 1 trong số các vị tu sĩ cấp cao hoặc phong chức cho 1 tu sĩ khi mà ông vẫn còn sống. Ông đề xuất rằng không nhất thiết phải tuân theo cách thức truyền thống để tìm kiếm hiện thân của ông sau khi ông mất.Ông nói những tu sĩ cấp cao sẽ bắt đầu thảo luận vấn đề này tại cuộc họp khai mạc tại Ấn Độ, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma đã sống lưu vong kể từ khi chạy trốn khỏi Tây Tạng cách đây 60 năm.Chính phủ Trung Quốc đã buộc tội ông tìm cách đưa Tây Tạng độc lập khỏi Trung Quốc. Người ta đang quan ngại rằng Bắc Kinh có thể sẽ tự chọn ra một người kế vị nhằm tăng cường kiểm soát đối với khu vực nằm ở phía Tây Nam này.Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh rằng ông không chủ trương Tây Tạng độc lập khỏi Trung Quốc, nói thêm rằng chính sách đàn áp của Bắc Kinh đối với Tây Tạng đã thất bại. Ông nói giới lãnh đạo của Trung Quốc đang phải đối mặt với thách thức khó khăn về cách thức giải quyết tình hình này ở Tây Tạng, và đang xem xét các phương án thực tế hơn. Ông nói tình hình hiện nay đang thay đổi, và ông vẫn nhìn thấy những hy vọng. Ông bày tỏ rất kỳ vọng sẽ cải thiện quan hệ với Trung Quốc thông qua đối thoại.Trong khi đó, giới tư bản Hoa Kỳ tìm vào thị trường Trung Quốc đang tránh né thân cận Đức Đạt Lai Lạt Ma – tuy nhiên Tổng quản trị công ty Twitter tuần trước đã tới New Delhi để thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma.Jack Dorsey đang trong chuyến thăm Ấn Độ lần đầu, đã phóng lên mạng Twitter hình ông họp với Đức Đạt Lai Lạt Ma ở New Delhi. Nghĩa là, chấp nhận công ty Twitter sẽ vẫn bị cấm vào TQ như trước giờ.Trong mấy năm qua, các nghệ sĩ lớn như Lady Gaga va Selena Gomez đã bị cấm vào TQ sau khi họ thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đầu năm 2017, hãng xe Mercedes-Benz buộc phải xin lỗi TQ sau khi trích dẫn một câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma.Twitter bị chận ở TQ kể từ 2009, nhưng vẫn là mạng ưa thích của các nhà bất đồng chính kiến TQ. Trong khi đó, Facebook lăng ba vi bộ, với Tổng Quản Trị tới chạy bộ ở Thiên An Môn và còn xin ý kiến Tập Cận Bình xem nên đặt tên con sắp sanh là gì.