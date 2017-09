TQ Vét Cá Biển Đông

Trần KhảiTrong khi các báo Việt Nam sôi sục vì tình hình 18.000 tàu cá Trung Quốc bắt đầu tiến vào vét cá Biển Đông... báo Asia Sentinel có bài viết của chuyên gia Mark Payumo nói rằng nhóm 10 quốc gia ASEAN không có răng chi cả, và do vậy cần có khung hiệp ước mới về Biển Đông.Vấn đề là, TRung Quốc chớ hề tôn trọng luật pháp, luật lệ... chi cả... Làm sao mà tin nổi hiệp ước gì...Chỉ có một lạc quan: báo Wall Street Journal cho biết taù hải quân Mỹ sẽ đi tuần Biển Đông thường xuyên hơn. Nhưng cũng là câu hỏi: đi tuân thường có tính ngăn ngừa, bây giờ mọi chuyện đã thấy rằng TQ chơi màn du kích biển hung hăng như thế, có đi tuần trong 12 dặm cũng không chắc gì ép nôi mấy anh TQ lui bước.Báo Pháp Luật kê: Tờ Thời báo Hoàn cầu của chính quyền Trung Quốc dẫn nguồn các quan chức tỉnh Hải Nam ước tính khoảng 18.000 tàu cá sẽ tràn xuống Biển Đông sau khi lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc kéo dài 108 ngày kết thúc hôm 16-8.Tờ SCMP hôm 3-9 dẫn lời một ngư dân tên Bao ở cảng Tanmen, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc cho biết các tàu đánh cá đã ra khơi ngay sau khi lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của nước này được tháo dỡ vào hôm 16-8. Người này khẳng định: “Không cần phải lo lắng gì cả vì chúng tôi có tàu của chính phủ bảo vệ”.Báo Pháp Luật cũng ghi rằng cùng ngày lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc kết thúc, ông Gary Alejano – nghị sĩ Philippines thông báo đoàn tàu cá của nước này đã bị một tàu cá Trung Quốc truy đuổi. Dẫn nguồn tin quân đội, nghị sĩ Alejano cho biết đoàn tàu cá Trung Quốc được một tàu cảnh vệ và 2 hai tàu hải quân hộ tống. Ông Alejano nhận xét đây điều này "đáng báo động" và "mang tính đe dọa".Bắc Kinh đã ngang ngược đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông năm 2017, thời hạn từ ngày 1-5 đến 16-8, bao gồm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, một phần vịnh Bắc bộ, và bãi cạn Scarborough.Vào ngày 4-5 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - bà Lê Thị Thu Hằng từng nêu rõ Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình ở quần đảo Hoàng Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS).“Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ quyết định đơn phương này của Trung Quốc vì đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan, đi ngược lại với tinh thần và lời văn của Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC) mà ASEAN và Trung Quốc ký kết năm 2002, không phù hợp với xu thế phát triển của hai nước trong bối cảnh hiện nay, và không có lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực” - bà Thu Hằng nhấn mạnh.Trong khi đó, báo Asia Sentinel có bài viết của Mark Payumo tựa đề “With ASEAN Toothless, The Region Needs a New Naval Pact” (Với ASEAN không răng, Khu Vực Cần Hiệp Ước Hải Quân Mới)...Thưc tế, TQ không hề tôn trọng bất kỳ mảnh giấy nào. Trong khi đó, chính phủ Hoa Kỳ, cụ thể là TT Donald Trump, không lộ vẻ ưa thích dính tới Biển Đông, và đó cũng là lý do . Philippines ngả về hươ1ớng thân Tàu, và Việt Nam xoay trục sang thân với Ấn Độ...Chỉ có các viên tướng Hoa Kỳ mới nói về nhu cầu hiện diện Biển Đông. Và chúng ta huy vọng rằng tiếng nói của các tướng Mỹ sẽ thuyết phục được Trump -- cũng là một tiền lệ: Khi Trump ra tranhc ử Tổng Thống 2016, cam kết là trong vòng 100 ngaỳ nhiệm chức sẽ rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan về Mỹ. Nhưng rồi sau đó, Trump đô ý, cho tăng thêm nhiều ngàn lính Mỹ vào Afghanistan, theo lời khuyên của các tưoơng Mỹ.Chúng ta hy vọng rằng Trump sau khi rút khỏi hiệp định thương mại TPP, làm Việt Nam chới với, và bây giờ có thể sẽ tìm cách gắn bó với VN và Châu Á, theo lời cố vấn của các Tướng và Đô Đốc Mỹ.Bản tin VOA cho thấy một chuyển hướng đó: Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ lần đầu tiên định ra lịnh trình tuần tra hải quân ở Biển Đông trong một nỗ lực tạo một thái độ nhất quán hơn để chống lại những yêu sách lãnh hải của Trung Quốc ở đây, báo Wall Street Journal loan tin hôm thứ Sáu.Dẫn lời một số quan chức Mỹ, nhật báo này cho biết Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã phát triển một kế hoạch tiến hành các cuộc tuần tra được gọi là hoạt động tự do hàng hải (FONOP) trong vài tháng tới, củng cố sự thách thức của Mỹ đối với điều mà Mỹ cho là những đòi hỏi chủ quyền thái quá của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông.Kế hoạch này đánh dấu một sự khác biệt đáng kể trong các hoạt động quân sự như vậy trong khu vực dưới thời chính quyền Obama, khi mà các quan chức đôi khi vất vả đưa ra quyết định tiến hành những cuộc tuần tra này khi nào, như thế nào và ở nơi nào. Chúng đã bị hủy bỏ hoặc bị dời lại dựa vì nhiều yếu tố chính trị khác nhau sau những cuộc tranh luận nội bộ gay gắt, tờ Journal cho biết.Ý tưởng đằng sau việc định ra một lịch trình tương phản với phương thức tiếp cận tùy theo tình hình đối với việc tiến hành các cuộc tuần tra FONOP, và thiết lập sự đều đặn trong các cuộc tuần tra. Làm như vậy có thể giúp làm suy yếu lập luận của Bắc Kinh rằng những cuộc tuần tra này ngang như một khiêu khích gây bất ổn mỗi lần chúng diễn ra, các quan chức Mỹ được dẫn lời nói.VOA ghi rằng, theo tờ W.S. Journal nói giới chức Trung Quốc không phản ứng ngay tức thì về yêu cầu bình luận về các kế hoạch mới nhất của Mỹ. Bắc Kinh đã cáo buộc Mỹ quân sự hóa hàng hải trong khu vực bằng cách tiến hành các cuộc tuần tra quân sự. Tính tới giờ đã có ba cuộc tuần tra hàng hải dưới thời Tổng thống Donald Trump, và bốn dưới thời chính quyền Obama, theo Sở Nghiên cứu Quốc hội.Đành phải chờ xem Biển Đông sóng dạt về đâu...