Biển Đông: Mỹ Không Cần VNCS

Vi AnhNgày 20 tháng 9, 2017 trong bài diễn văn đầu tiên trước Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Mỹ Donald Trump nói “Chúng ta phải bác bỏ các mối đe dọa đối với chủ quyền từ Ukraine cho tới Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông]”. “Chúng ta phải tôn trọng luật pháp, tôn trọng biên giới, tôn trọng văn hóa và sự giao tiếp hòa bình”. Ông nói chung chung, hoàn toàn không trực tiếp hay gián tiếp nêu danh CSVN. Nhà cầm quyền CSVN ở Hà nội vẫn thủ khẩu như bình, có lẽ sợ TC phẫn nộ.Nhưng TC mạnh dạn phản ứng lời của TT Trump về Biển Đông. Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay hôm 20/9 phản bác, nói “Một số quốc gia đã sử dụng cái cớ tự do hàng hải để mang máy bay và đội tàu tới gần Biển Nam Trung Hoa”. Washington từng thực hiện các cuộc tuần tra như vậy dưới thời kỳ nắm quyền của ông Trump và của cả người tiền nhiệm Obama. Ông Khảng còn nói thêm rằng “Thực sự thì chính đây là thái độ đe dọa tới chủ quyền của các quốc gia ở Biển Nam Trung Hoa”, và rằng tình hình ở vùng này “đã nguội bớt” nhờ các nỗ lực của Trung Quốc và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ông cũng kêu gọi các nước liên quan thể hiện sự “tôn trọng”.Nhưng “báo đài” của CSVN cũng cố gắng uốn mình qua ngỏ hẹp hay được Đảng bí mật bật đèn xanh để tuyên truyền dân vận về hậu thuẩn của Mỹ đối đối với CSVN. “Báo đài” của Đảng trong nước nói thêm là bóng dáng Việt Nam vẫn hiển hiện trong bài diễn văn của TT Trump, theo giới quan sát. Mà không cho biết những nhà quan sát nào, trong chế độ CSVN hay ở nước ngoài. Và còn loan tin về điều gọi là “dấu ấn của Donald Trump trong lần đầu xuất hiện tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc”. May mắn, có lẽ ban điểm báo của TT Trump không có điểm báo CSVN hay vấn đề CSVN là chuyện quá nhỏ, không để ý, chớ nếu TT Trump biết CSVN lợi dụng danh nghĩa của mình, Ô. Trump người nghĩ sao nói vậy dám phán cho tin này của chế độ CS là fake news, tin vịt cồ thì Đảng CSVN quê một cục.Nhớ hồi cuối năm 2015, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nước VNCS khi ấy, cũng nhắc tới vấn đề Biển Đông, nhất là việc “giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”, lời kêu gọi của Chủ Tịch CSVN cũng ‘tịt’ luôn, không ai ngó ngàng, đếm xỉa đến.Nhưng ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Phó Thủ Tướng kiêm Ngoại Trưởng Phạm bình Minh hôm 22/9 tới phiên đại diện cho chế độ CSVN, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ), lên tiếng kêu gọi “kiềm chế” ở Biển Đông. Ông nói “Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ cùng các nước ASEAN ứng phó với các thách thức chung”. Ông nói Việt Nam và ASEAN kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử có hiệu lực và ràng buộc về pháp lý.Nhưng chẳng những Ông mà hầu hết các nước biết TC coi Toà Trọng Tài về Luật biển như không có. TC không tham dự, không thi hành phán quyết như trong vụ Phi luật tân kiện TC xâm chiếm chủ quyền biển đảo bị TC chiếm phi pháp.Nhứt là Mỹ thừa biết CSVN đã theo đuôi TC một cách rõ ràng như hai với hai là bốn rồi. Bằng cớ rõ rệt nhứt là sau chuyến đi của Tổng bí thư CSVN sang Bắc Kinh, diện kiến Tâp cận Bình, thì CSVN chuyển hướng ngoại giao với Mỹ ngược 180 độ. Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc, Chủ tịch Trần đại Quang tất cả đều phải qua triều kiến, cầu phong TC. Ngay như chánh quyền Clinton, Obama thiên tả, Ngoại Trưởng Kerry Phản chiến, ủng hộ CSVN hết mình cũng không “móc nối” sâu với CSVN được. Và chánh quyền Obama không thể vượt qua thế nước lòng dân Mỹ được. Theo tinh lý hiến pháp, luật pháp Mỹ, Mỹ chưa bao giờ giúp quân sự cho một chế độ CS. Nhưng mấy năm nay vì vấn đề TC bành trướng lấn chiếm Biển Đông, Mỹ gia giảm có thoả thuận hợp tác toàn diện với VNCS, chỉ hứa bán vũ khí sát thương từng vụ cho CSVN. Nhưng CSVN cả năm rồi không dám mặc áo qua khỏi đầu, sợ TC nên không dám mua của Mỹ một món vũ khí nào.Còn Quốc hội và Quân đội Mỹ thì lo ngại nếu giúp cho VNCS là nối giáo cho TC. Nếu Mỹ chia sẻ tin tình báo, bí mật cho quân đội, cảnh sát biển, bán vũ khí kỹ thuật cao và mật cho VNCS là giao trứng cho ác, nhắm con mắt cũng biết là quân đội CSVN sẽ chia sẻ, lòn bí mật cho TC.Về tình hình Biển Đông, VN không có một vai trò kinh tế, chánh trị, quân sự, ngoại giao nào thiết yếu cho Mỹ trong chiến lược chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương. Về kinh tế, VNCS cần thị trường Mỹ, chớ Mỹ không cần VN làm nơi bỏ vốn đầu tư. TT Trump rút Mỹ ra khỏi TPP.Còn VNCS quá lệ thuộc kinh tế của TC. VNCS không thể thoát Trung về kinh tế và chánh trị. Bất chấp cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, kim ngạch thương mại Việt-Trung tăng 17% hồi năm ngoái, lên tới 58,77 tỉ đôla, theo các dữ liệu của nhà nước CSVN. Nhưng mức thâm hụt mậu dịch của CSVN với TC gia tăng lên tới gần 29 tỷ trong năm 2014, so với năm trước đó chỉ có 23,7 tỉ đôla.Vị trí của CSVN không còn quan trọng với Mỹ, như tiền đồn ló ra hành lang con đường hàng hải huyết mạch của ACTBD nữa. Có chiến tranh xảy ra thời đại này, hải quân và không quân là chủ lực, chớ không phải lục quân như thời Chiến tranh VN.Mỹ ngăn cản TC ở Biển Đông của VN, hoàn toàn không phải vì CSVN. Mỹ chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương và ngăn chận TC chiếm cứ Biển Đông vì quyền lợi tự do hàng hải trước tiên là của Mỹ và đồng minh của Mỹ, Nhựt, Nam Hàn, chớ không phải vì muốn giúp cho VN tái chiếm lại biển đảo./.(VA)