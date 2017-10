Biển Đông: VN Níu Áo Mỹ...

Trần KhảiRồi cũng phải níu áo Mỹ... Vì không lẽ quỳ gối, dân Biển Đông cho đàn anh Phương Bắc? Nhưng ai biết đâu đó. Có thể có những kịch bản bí ẩn nào... Còn con số định mệnh 2020 nữa. Có phải năm 2020 là CSVN bàn giao đứt lãnh thổ cho Hoa Lục? Hay chuyện CSVN bán đất, bán biển cho CSVN chỉ là tin đồn nhảm?Bây giờ là, CSVN niú áo cả hãng dầu Mỹ, chứ không riêng TT Trump.Bản tin RFA viết: VN đề nghị ExxonMobil đẩy mạnh dự án mỏ khí Cá Voi Xanh...RFA ghi rằng Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng của Việt Nam có buổi gặp gỡ và làm việc với Phó Chủ tịch Tập đoàn Exon Mobil, ông Paul Greenwood vào chiều ngày 10 tháng 10, tại trụ sở Chính phủ.Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng của Việt Nam có buổi gặp gỡ và làm việc với Phó Chủ tịch Tập đoàn Exon Mobil, ông Paul Greenwood vào chiều ngày 10 tháng 10, tại trụ sở Chính phủ.Tại buổi gặp gỡ vừa nêu, ông Dũng đề nghị ExxonMobil cùng với Bộ Công Thương Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đẩy nhanh tiến độ đàm phán về khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh trên tinh thần cùng có lợi.RFA ghi nhận:“Đại diện cho ExxonMobil, ông Paul Greenwood kiến nghị với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng của Việt Nam hai bên cần tháo gỡ một số nội dung bất đồng để nhanh chóng đạt được thỏa thuận cuối cùng.Xin được nhắc lại, mỏ khí Cá Voi Xanh cách bờ biển miền Trung khoảng 100 km về hướng Đông. Việt Nam có kế hoạch khai thác mỏ khí này để cung cấp cho 4 nhà máy nhiệt điện khí, với tổng công suất 3.000 MW và còn dùng cho phát triển công nghiệp hóa dầu.”Nghĩa là, khi công ty Mỹ vào Biển Đông, Hải quân Mỹ có trách nhiệm bảo vệ công dân Mỹ và quyền lợi hãng Mỹ. Nghĩa là, Biển Đông sẽ an toàn hơn...Trong khi đó, bản tin RFI kê chuyện: Tầu khu trục Mỹ lại tuần tra ở Hoàng Sa...Ngày 10/10/2017, một tầu khu trục của Hải Quân Mỹ đã tiền gần quần đảo Hoàng Sa, hiện bị Trung Quốc chiếm đóng, tại vùng Biển Đông. Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền của tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm hợp tác với Trung Quốc để đối phó với chương trình phát triển hạt nhân và vũ khí đạn đạo của Bắc Triều Tiên.Hãng tin Reuters, trích nguồn tin ẩn danh từ ba sĩ quan Hải Quân Mỹ, cho biết tầu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Chafee, thay thế USS John McCain bị hỏng, đã tiến hành các hoạt động tuần tra bình thường, thách thức «những yêu sách hàng hải quá đáng» của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa, trong đó có nhiều đảo nhỏ và bãi cạn đang tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng.Tuy nhiên, theo Reuters, hoạt động tuần tra lần này không mang tính «khiêu khích» như các chiến dịch trước đó, kể từ khi tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 01/2017. Tầu USS Chafee chỉ tiến gần các đảo ở Hoàng Sa. Trong khi đó, vào tháng 08/2017, tầu khu trục USS John McCain đã tiến vào bên trong vùng 12 hải lý của Đá Vành Khăn (Mischief Reef), bị Trung Quốc chiếm giữ ở Trường Sa.Cũng hơi lạ... Đây là hành động bảo vệ tự do hàng hải lần thứ tư của chính quyền Trump để phản đối những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc hạn chế quyền tự do hàng hải trong vùng Biển Đông chiến lược.Bộ Quốc Phòng Mỹ không bình luận trực tiếp về hoạt động trên, nhưng cho biết Hoa Kỳ đã tiến hành các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải và tiếp tục làm như vậy trong tương lai.Trong khi đó, hơi phiền là Anh quôc nói rõ là không muốn dínhs âu vào Biển Đông.Bản tin RFI nói rằng khi trả lời hãng tin Úc Fairfax Media ngày 10/10/2017, bên lề hội nghị của đảng Bảo Thủ ở Manchester, bộ trưởng Quốc Phòng Anh Michael Fallon khẳng định các chiến đấu cơ Typhoon của Anh đã bay trên vùng Biển Đông vào năm 2016 và sẽ tiếp tục hoạt động này. Tuy nhiên, Anh Quốc không có ý định tiến hành các hoạt động đặc biệt ở Biển Đông, như Hoa Kỳ đang làm.May mắn, Úc châu vẫn hiện diện ở Biển Đông: Vẫn liên quan đến vùng Biển Đông, tầu sân bay Adelaide và chiến hạm HMAS Darwin của Hải Quân Úc đã đến Philippines ngày 10/10/2017 để tham gia loạt huấn luyện quân sự chung tại vùng biển Indo-Thái Bình Dương mang tên «Indo-Pacific Endeavour 2017» kéo dài 5 ngày.Trang Philstar, trích phát biểu của thuyền trưởng Jonathan Earley, cho biết chuyến thăm lần này thể hiện cam kết của Úc trong việc ủng hộ an ninh và ổn định trong vùng. Đợt huấn luyện diễn ra tại vịnh Subic, tập trung chủ yếu vào các hoạt động nhân đạo và cứu hộ trong trường hợp thảm họa.Bản tin BBC kể chuyện Trung Quốc hôm thứ Tư nói họ đã chính thức phản đối Hoa Kỳ sau khi một tàu chiến Mỹ tới gần quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông.Tàu khu trục Chafee hôm thứ Ba đi vào vùng nước gần với Quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.Bắc Kinh đã ngay lập tức cử các tàu hải quân và chiến đấu cơ tới cảnh báo, yêu cầu tàu Mỹ phải rút đi, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp báo thường lệ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.Bây giờ, Việt Nam cũng phaỉ lo về phía mấy anh em Campuchia... Nếu TQ mua chuộc Campuchia xong, là VN sẽ mệt vô cùng tận.