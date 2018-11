Chicago: Nhân Viên An Ninh Đa Đen Bị Cảnh Sát Da Trắng Bắn Chết

CHICAGO - 1 nghị viên vùng ven Chicago hô hào điều tra cái chết của 1 nhân viên an ninh da đen bị bắn tử thương tại nơi làm việc hồi rạng sáng Chủ nhật.Nhà chức trách không cung cấp nhiều thông tin về trường hợp gây tử thương Jemel Roberson mặc đồng phục có phù hiệu an ninh bên ngòai phòng trà Manny’sBlue Room tại Robbins, là 1 cộng đồng da đen sát phía nam Chicago.Theo lời kể của nhân chứng, khi ấy Roberson tìm cách bắt nghi can trong 1 vụ nổ súng khác gây thương tích 5, 6 người tại phòng trà.Nghị viên Keith Price nói “Đó là cảnh nhân viên an ninh khống chế nghi can nhưng cảnh sát chỉ thấy 1 người da đen cầm súng, nên giết”. Ông Price biết có camera gắn bên trong và ngoài phòng trà, nên yêu cầu điều tra.Công tố tiểu bang Illinois từ chối bình luận.1 nhân viên an ninh khác kể: 1 cảnh sát xông vào phòng trà, quơ súng trước khi ra ngòai bắn chết đồng nghiệp da đen của anh.Cư dân xưng tên Gregory Kullis, làm đơn kiện nhân viên cảnh sát và chính quyền sở tại, cho hay: nhân viên an ninh sống sót kể lại rằng “Anh cảnh sát da trắng chĩa súng cho tới khi người kia hét lớn xưng là nhân viên an ninh”.Thông báo của cảnh sát Midlothian chỉ ghi: cảnh sát bắn người có súng – nhân viên đó đã bị tạm đình chỉ công tác.1 số người đã đến biểu tình phía truớc Sở cảnh sát Midlothian với chân dung của Roberson.