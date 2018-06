Đài Loan: Châu Á Hãy Dân Chủ Hóa

TAIPEI, Đài Loan -- Đất nước Đài Loan tự hào là nơi đứng đầu tự do báo chí tại Châu Á... và bây giờ chính thức kêu gọi liên kết các nước để “chống lại sự lan tràn của thế lực chống dân chủ.”Đó là lời kêu gọi của Tổng thống Thái Anh Văn, theo thông tấn RTI.Bản tin nói rằng vào sáng ngày 25/6 Tổng thống Thái Anh văn tham gia buổi lễ khai mạc “Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Dân chủ Đài Loan”. Tổng thống cho biết, 30 năm trước Đài Loan giải trừ lệnh giới nghiêm, thi hành tự do bầu cử, tự do ngôn luận báo chí và tụ tập. Đến nay Đài Loan là quốc gia đứng đầu Châu Á về tự do báo chí, được coi là một trong các nước dân chủ nhiều sức sống nhất toàn cầu. Tuy nhiên bà cho rằng, nền dân chủ của Đài Loan còn quá trẻ, nên còn nhiều không gian để tiến bộ hơn nữa. Tổng thống nhấn mạnh, dân chủ là tôn trọng cái khác của nhau bao gồm hình thái ý thức và tôn giáo của con người; dân chủ là cùng nhau lý giải, đối thoại, và xây dựng nhận thức chung để tiêu hủy sự phân biệt kỳ thị và mọi người mới có thể cùng nhau tiến tới tương lai.Bản tin ghi lời Tổng thống Thái Anh Văn dẫn bản báo cáo tự do năm 2018 cho thấy, năm nay tự do toàn cầu liên tục giảm 12 năm và đang bị thách thức. Đài Loan, Úc, Mỹ, Châu Âu và các nước có chung lý tưởng tự do đang gặp nhiều thử thách. Đài Loan đối mặt trước sự chèn ép của Trung Quốc càng gặp nhiều thách thức hơn. Bà cho rằng các nước nên đoàn kết thì mới có thể giữ được giá trị này.“Các nước có cùng quan niệm nên đoàn kết cùng chống lại sự lan tràn của các thế lực chống dân chủ. Chỉ cần các quốc gia này đoàn kết hợp tác chúng ta mới có thể đối chọi lại với sự chèn ép về kinh tế, quân sự hay chính trị và bảo vệ giá trị quí báu của chúng ta.” TT Thái Anh Văn nói.Sau cùng Tổng thống cho biết, xu thế lịch sử không phải lúc nào cũng có lợi cho sự tiến bước dân chủ nhưng tại Đài Loan dân chủ sẽ không bị tụt lùi.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận lời kêu gọi của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn:“Tổng thống Đài Loan nói, đối phó với Trung Quốc là một thách thức không phải của riêng Đài Loan mà còn của cả khu vực và thế giới vì hôm nay thách thức là của Đài Loan nhưng ngày mai có thể thách thức đó sẽ là của bất cứ nước nào đang phải đối mặt với sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc. Bà kêu gọi các nước làm việc cùng nhau để tái khẳng định giá trị của dân chủ và tự do, nhằm kiềm chế Trung Quốc và giảm thiểu ảnh hưởng bành trướng của Trung Quốc.Tổng thống Đài Loan đưa ra lời kêu gọi này giữa lúc có những căng thẳng trong quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan.Trung Quốc gần đây đã tiến hành những cuộc tập trận gần Đài Loan. Hôm 22/6, Đài Loan đã phải triển khai tiêm kích và tàu chiến để theo dõi hai chiến hạm Trung Quốc di chuyển về phía nam ngoài khơi bờ biển phía Đông Đài Loan.”