Thương Chiến, Nga-Trung, Thịt Gia Cầm, Hạn Hán...

Xuân NiệmChiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dẫn tới đâu? Coi bộ sẽ kéo dài nhiều năm cũng chưa xong,,,Báo Đất Việt kể: Mỹ gây chiến vì cán cân thương mại bất cân bằng với Trung Quốc nhưng Mỹ vẫn tăng nhập khẩu từ Trung Quốc.Theo số liệu từ Hải quan Mỹ được Wall Street Journal công bố ngày 8/11, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã tăng nhẹ trong tháng 10/2018.Cụ thể, giá trị xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ đạt 42,7 tỷ USD, tăng 13% so với tháng trước.Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Trung Quốc từ thị trường Mỹ đạt 34,1 tỷ USD, tăng 8,5%.Báo Hải Quan ghi nhận: Bất đồng với Mỹ đẩy Nga-Trung xích lại gần nhau.Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa có chuyến thăm tới Trung Quốc tham dự cuộc gặp thường niên lần thứ 23 cấp thủ tướng hai nước, và ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác. Đây là minh chứng rõ nét của mối quan hệ mật thiết giữa Moscow và Bắc Kinh đặc biệt trong bối cảnh cả hai nước đều cùng chịu sức ép do gia tăng căng thẳng với Mỹ.Trên thực tế, hai nước có chung mối lo ngại là sức ép từ Mỹ bởi Washington luôn coi Nga và Trung Quốc là hai "cái gai" đe dọa lợi ích an ninh cũng như kinh tế, trong khi hai nước này đều đang thể hiện theo đuổi mục tiêu thay đổi một trật tự thế giới do Mỹ chi phối. Chính vì vậy, Nga-Trung không ngừng xích lại gần nhau nhằm thể hiện sự tin cậy lẫn nhau.Báo Đầu Tư Chứng Khoán kể: Ba Lan xúc tiến xuất khẩu thịt gia cầm vào Việt Nam.“Việt Nam là thị trường đang phát triển mạnh và có nhiều hứa hẹn cho việc xuất khẩu thịt gia cầm của Ba Lan”, ông Włodzimierz Olszewski, đại diện Hội đồng gia cầm Quốc gia Ba Lan, thuộc Liên hiệp kinh tế châu Âu nhấn mạnh tại buổi tọa đàm chuyên ngành hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong phạm vi xuất khẩu gia cầm từ các nước liên minh.Báo Tin Tu71c ke63: Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8/11 đã khởi kiện “ông lớn” ngân hàng của Thụy Sĩ UBS với cáo cuộc ngân hàng này gian lận trong việc bán chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 2006-2007, UBS được cho là đã khiến cho giới đầu tư hiểu sai về chất lượng của các tài sản thế chấp chất lượng thấp trị giá hàng tỷ USD vốn là cơ sở đảm bảo cho 40 giao dịch chứng khoán phái sinh. Ông Richard Donoghue, công tố viên ở quận Đông của New York, cho biết các nhà đầu tư mua chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp từ UBS đã bị thiệt hại nặng...Báo Thế Giới Trẻ ghi nhận: lịch nghỉ tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019, đối với công chức, viên chức, người lao động là 9 ngày, từ thứ Bảy ngày 02/02/2019 đến hết chủ Nhật ngày 10/02/2019 (tức là ngày 28/12 năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Tính cả thứ Bảy và chủ Nhật...Báo Nông Nghiệp VN kể chuyện Quảng Trị: Hạn đang đe doạ nghiêm trọng.Mấy tháng nay Quảng Trị không có mưa, lượng mưa trung bình năm chỉ đạt 53% so với cùng kỳ các năm trước. Một loạt các hồ đập thủy lợi lớn như Kinh Môn, Nghĩa Hy, Trúc Kinh, Đá Mài, Tân Kim, La Ngà, Ái Tử… tích trữ được lượng nước rất thấp, từ 26 - 30%. Hạn đang đe doạ nghiêm trọng đến SXNN của tỉnh.VnExpress kể: Ngày 8/11, chia sẻ với VnExpress, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong cuộc họp thường trực Chính phủ hôm nay Thủ tướng đã nghe đại diện Bộ Giao thông Vận tải báo cáo về việc xem xét cấp phép bay cho Bamboo Airways. "Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương, giao Bộ Giao thông Vận tải xem xét, thẩm định và cấp phép bay cho hãng hàng không này", ông Dũng nói.Quy trình và hồ sơ xem xét cấp phép bay của Bamboo Airways cũng đã được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến 10 bộ, ngành và "nhận được sự đồng thuận cao".Báo Lao Động kể: Bài học báo lỗ liên tục 25 năm của Coca-Cola Việt Nam là một điển hình cho việc chuyển giá bất hợp pháp, khiến cho chúng ta thất thu về thuế. Cụ thể, Coca-Cola khai lỗ liên tục 25 năm ở Việt Nam nhưng lại đầu tư tăng sản lượng lên mấy trăm phần trăm. Đây là điều mà người bình thường không thể hiểu được. Và lúc đó người mới ngã ngửa ra rằng, có một “công nghệ” chuyển giá để tránh và trốn thuế ở nước sở tại đã xuất hiện từ lâu trên thế giới.Báo Người Lao Động kể: Nằm trong Top 5 thị trường bán lẻ cạnh tranh nhất hiện nay, Việt Nam đã và đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà bán lẻ lớn trên thế giới. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc thương mại Kantar Worldpaner Việt Nam, cho biết rất nhiều nhà bán lẻ nước ngoài thâm nhập vào Việt Nam từ rất sớm, chủ yếu khai thác thị trường ở phân khúc siêu thị, đại siêu thị. Hiện nay, Big C có 35 siêu thị, Aeon đang có 4, Mega Mall chiếm lĩnh 19 siêu thị, một ông lớn khác là Lotte với 13 siêu thị.Báo Công Thương kể chuyện khói thuốc: Theo Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. SG, mặc dù lực lượng QLTT của thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, nhất là khu vực giáp ranh, các trung tâm buôn bán sỉ nhưng thuốc lá nhập lậu vẫn chưa giảm trên thị trường...Trong một tuần (từ ngày 31/10-7/11/2018), Cục QLTT TP. SG đã phát hiện và xử lý 129 vụ vi phạm; trong đó có 4 vụ vi phạm về hàng cấm, 35 vụ vi phạm về hàng nhập lậu, 41 vụ hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ, 12 vụ vi phạm trong kinh doanh.Báo Hà Tĩnh kể chuyện Nhật tới tuyển thợ: Giám đốc Khối Phát triển khách hàng Công ty Persol...Sáng 9/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh chủ trì tiếp, làm việc với ông Ichino Yoshihisa – Giám đốc Khối Phát triển khách hàng Công ty Persol (Nhật Bản) cùng đoàn công tác về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.“Với kinh nghiệm trên lĩnh vực đào tạo, cung cấp nhân lực, Công ty Persol sẽ phối hợp với các địa phương, trong đó có Hà Tĩnh, để đào tạo, giới thiệu lao động làm việc trực tiếp với các công ty, doanh nghiệp Nhật Bản. Công ty Persol sẽ dựa vào nhu cầu của các công ty Nhật để đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng lao động theo từng đối tượng để phù hợp với ngành nghề. Ngoài ra, sau thời gian làm việc tại các công ty, doanh nghiệp Nhật Bản, những lao động Việt Nam khi về nước sẽ là những người có kinh nghiệp để giúp các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng thị trường sản xuất, kinh doanh sản phẩm tại Việt Nam” - ông Ichino Yoshihisa nói.