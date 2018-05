Bản tin VnEconomy ghi rằng ước tính kim ngạch xuất cảng nhóm mặt hàng rau quả trong 4 tháng đầu năm 2018 lên tới 1,323 tỉ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 4, xuất cảng rau quả vẫn đạt kim ngạch 353,782 triệu USD, tăng 10% so tháng 4/2017. Tính trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất cảng rau quả tăng 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 3/2018 ghi dấu mốc đặc biệt của ngành rau quả khi lần đầu tiêu vượt cả dầu thô về giá trị kim ngạch xuất cảng.