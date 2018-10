Apple Sẽ Ra Mắt iPad, MacBook Mới Vào Ngày 30-10-2018

Khoảng giữa tháng 10/2018, Apple đã chính thức xác nhận thời điểm diễn ra sự kiện ra mắt thế hệ iPad và MacBook mới vào ngày 30/10/2018. Địa điểm tổ chức tại Nhà hát Opera Howord Gilman, New York, Mỹ lúc 10h sáng EDT.Theo thông tin gợi ý trong thiệp mời tham dự sự kiện “There's more in the making” (Vẫn còn nhiều thứ đang được tạo ra), rất có thể Apple ám chỉ việc ra mắt iPad và máy tính Mac thế hệ tiết theo, trong đó bao gồm cả Mac Mini, MacBook và MacBook Air. Ngoài ra, dòng iMac mới cùng tai nghe AirPod thế hệ thứ hai cũng có thể xuất hiện tại sự kiện tháng 10/2018.Một điểm thú vị khác là logo trong những tấm thiệp mời được thiết kế với ba mẫu khác nhau, tạo ra sự khác biệt so với các sự kiện trước đó và kèm theo nhiều ẩn ý từ Apple. Dựa trên các tin đồn thời gian gần đây, thứ được mong chờ nhất là iPad Pro mới, vì nó sẽ có thiết kế mới hoàn toàn, lần đầu được trang bị Face ID. Ngoài ra, nó cũng được cho sẽ có màn hình tràn viền như iPhone Xs nhưng không có tai thỏ, bút Apple Pencil nâng cấp và cổng Lightning được thay bằng USB-C. Về dòng máy Mac, một số dự đoán cho rằng Apple sẽ nâng cấp MacBook Air, đây là chiếc MacBook còn lại duy nhất chưa có màn hình Retina.Nguoivietphone.com.