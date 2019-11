Động Đất Khắp Thế Giới ở Thái, Lào, VN, Nga, Mễ

Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển khu vực biên giới giữa miền Bắc Thái Lan và Lào, theo Cơ Quan Thăm Dò Địa Chấn Hoa Kỳ cho biết. Cơ quan này nói động đất 6.1 độ xảy ra vào sáng Thứ Năm.Tâm chấn nằm sâu 10 kilômét dưới lòng đất tại địa điểm cách Muang Nan 92 kilômét về phía bắc.Cư dân tại các tỉnh Chaing Rai và Chiang Mai thuộc miền Bắc Thái Lan đều cảm nhận rung lắc lâu nhưng không thấy có thiệt hại lớn. Các cư dân tại thủ đông Bangkok cũng cảm thấy rung lắc nhẹ.Liên quan đến động đất tại Thái Lan, bản tin của Báo Tuổi Trẻ Online hôm 21 tháng 11 cho biết rằng động đất đã lan tới tận Hà Nội. Bản tin Tuổi Trẻ Online cho biết thêm chi tiết như sau.Sáng nay 21-11 một trận động đất có độ lớn 6 độ Richter đã xảy ra tại Lào. Người dân một số nơi ở Hà Nội, Việt Nam, cho biết cảm nhận được rung lắc.Theo ghi nhận của chúng tôi, cùng thời gian xảy ra động đất ở Lào, người dân một số nơi ở Hà Nội như Lương Yên, Minh Khai… cho biết họ cảm nhận có sự rung lắc, có nơi đồ đạc trong nhà bị chao đảo, xê dịch.Trước đó chiều 20-11, tại tỉnh Nghệ An của Việt Nam cũng xảy ra động đất. Ông Nguyễn Xuân Anh - giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu -cho biết trận động đất xảy ra lúc 15h32 chiều 20-11 tại địa phận huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An ở tọa độ 19.172N - 105.133E. Vụ động đất có cường độ 4,2 độ Richter, độ sâu 10km.Trong khi đó bản tin của trang mạng www.volcanodiscovery.com hôm 20 tháng 11 cho biết trong vòng 24 giờ qua đã có tới 10 trận động đất lớn trên thế giới.1- Động đất xảy ra vào lúc 4 giờ 27 phút sáng ngày 20 tháng 11 tại Bờ Biển của Chiapas của Mexico với cường độ 6.2.2- Động đất 6 độ tại Sea of Okhotsk của Nga hôm 20 tháng 11.3- Động đất 6 độ tại Lào hôm 20 tháng 11.4- Động đất 6.1 độ tại biên giới Thái-Lào hôm 20 tháng 11.5- Động đất 5 độ tại miền Bắc Molucca Sea của Nam Dương hôm 20 tháng 11.6- Động đất 5 độ tại Quần Đảo Mariana hôm 20 tháng 11.7- Động đất 5 độ tại Quần Đảo Kuril của Nga hôm 20 tháng 11.8- Động đất 4.9 độ gần Bờ Biển của Chiapas thuộc Mexico hôm 20 tháng 11.9- Động đất 4.8 độ tại Quần Đảo Nicobar của Ấn Độ hôm 20 tháng 11.10- Động đất 4.6 độ tại Savu Sea của Nam Dương hôm 20 tháng 11.Như vậy 20 tháng 11 là ngày trái đất chuyển mình bất an.