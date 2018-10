Sợ Kinh Tế Sụp Đổ: Dân TQ Ào Ạt Đi Úc

BEIJING - Các âu lo về tương lai khiến dân có của Hoa Lục gửi tiền ra ngoài nước và tìm cách nhập cư Australia bằng chiếu khán dài hạn.Thành phần lạc quan tin rằng giới trung lưu phát triển có khả năng tiếp sức nâng cao tăng trưởng đến mưc phồn thịnh hơn – nhưng, phe bi quan cảm thấy quan ngại về nợ công, nợ doanh nghiệp sẽ đưa tới đình đốn, thậm chí khởi động bất ổn xã hội, theo nhận xét của báo Hong Kong.Nhà báo đang tìm hiểu liên quan giữa kinh tế và chuyển hóa chính trị. 2 công dân còn là xa lạ cho đến khi bắt đầu xử dụng mạng xã hội từ 2 tháng qua, là Xin Piao và Wendy Wang, đang vận động thông qua mạng WeChat để lấy lại tiền đầu tư địa ốc ở Australia.Cũng như hơn 300 người khác, cùng thấy kinh tế Hoa Lục bắt đầu đình trệ, muốn mua bất động sản ngoài nước, họ tham gia kế hoạch đầu tư của 1 cố vấn được biết tiếng vể cơ hội tại lục địa Australia.Trong Tháng 8, 17 văn phòng sang trọng của cơ sở dịch vụ này (được biết với tên Ausin China) đồng lọat đóng cửa, bất ngờ.Diễn biến này để lại hàng loạt tiền ký thác thất lạc và các dàn xếp chưa giải quyết tổng trị giá 50 triệu đô-la Australia, ảnh hưởng 200 người mua nhà tại 15 dự án chúng cư ở Australia.Báo South China Morning Post biết 1 số trong nhóm khách hàng của Ausin China. Với những người này, là tai nạn, là ác mộng.Vì thiếu cơ hội đầu tư trong nước và lãnh tụ Xi Jinping đang củng cố quyền lực bằng chiến dịch bài trừ tham nhũng gọi “đả hổ, diệt ruồi”, họ tìm kiếm những phương cách chuyển tiền ra ngoài để đầu tư.Công dân các nước cũng làm vậy, và phải chấp nhận mọi may rủi.Với người Tàu giàu có, lý do là tâm lý hoang mang và sợ hãi, muốn dùng tiền tiết kiệm theo cách mà họ tin là an toàn.Hiện nay, giới lãnh đạo Beijing muốn hạn chế dòng chảy ra ngoài của tiền vốn, muốn tiền kiếm được trong nước phải góp sức tài trợ phát triển, bất kể hậu quả tài chính với cá nhân là thế nào.Từ vài năm qua, đầu tư trong nước là không an toàn trong lúc nhà nước kiểm soát giá cả và hệ thống tài chính, đưa tới quan ngại về “vỡ bong bóng”.Ngoài ra, các yếu tố ô nhiễm, dịch vụ kém về y tế, giáo dục trong môi trường chính trị toàn trị khiến những người có khả năng tài chính cân nhắc 1 kế hoạch di cư khỏi nước. Đầu tư địa ốc như 2 người được nêu tên kể trên là bước đầu của mục tiêu này.Nhưng cánh cửa đầu tư ngoài nước đang khép lại – chính quyền Beijing đang trừng phạt nghiêm khác các chuyển tiền trái phép – 1 số khách hàng của Ausin China bị phạt từ 1.37 triệu đến 1.45 triệu yuan về tội mua nhà ngoài nước bằng “trương mục ngầm”.