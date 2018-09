Mông Cổ: Du Mục Vào Phố Để Đi Học, Đi Làm Đang Về Quê

ULAN BATOR - Bà cụ Darii Garam 76 tuổi xác nhận gia đình bà dời cư tới vùng ven của thủ đô từ hơn 10 năm để con tìm việc làm và cháu đi học, nhưng ô nhiễm không khí leo thang, là khó sống. Khu vực sống của gia đình này được gọi bằng tên “phường lều”, là xóm nghèo, nơi lều và nhà dựng bằng gỗ và sắt vụn. Khi mùa đông đến, cư dân gốc nông thôn đốt than để sưởi ấm – đôi khi họ đốt vỏ xe hơi hay phế phẩm khác. Bệnh viện thường thấy số bệnh nhân trẻ em chen kín – ngoài đường, tầm nhìn tệ đến mức mọi người phải nắm tay nhau để không bị lạc.Ô nhiễm không khí mà cư dân gọi là “khói” thường cao gấp 5, 6 lần Beijing và New Dehli.Trước tình trạng này, cả chính quyền và dân đang định dời cư trở lại nông thôn. Hồ sơ ghi : 70,000 dân nông thôn vào thành phố - từ đó, 45,000 người di cư tới thủ đô mỗi năm. Trong năm qua, chính quyền thủ đô đã cấm nhập cư.Nhưng chưa có giải pháp về ô nhiễm – trong năm qua, 15,000 người xuống đường biểu tình chống ô nhiễm. Đầu năm nay, số đo hạt ô nhiễm PM2.5 là 3,320, cao hơn 330 định mức an toàn của tổ chức y tế thế giới (WHO).Nay, viên chức thủ đô và các tỉnh lỵ mở chiến dịch khuyến khích “về quê” – nhưng, nan đề là thủ đô Ulan Bator chiếm hơn 50% GDP. Tỉ lệ thất nghiệp tại thủ đô là 8.7% trong khi tại nông thôn là 10.7%. Nên, mọi việc phải làm từ từ ….