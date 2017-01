Đặc San Hội Thân Hữu Di Linh: Tuyển Tập Văn, Sử, Mỹ Thuật

*

Từ trái: Trần Thy Phương, Đoàn Thị Di Linh.

*

Bìa trước và sau của Đặc San Hội Thân Hữu Di Linh.

California 2016

TM Ban chủ trương và thực hiện

Đoàn Thị Di Linh"

*

Đó là một cuốn đặc san, nhưng các giá trị lịch sử, mỹ thuật, và văn học nhiều hơn những gì người ta mong đợi. Đúng ra, là bất ngờ. Khi bạn cầm một đặc san của một hội đoàn, bạn không mong đợi một tầm vóc nghệ thuật cao hơn Báo Xuân. Nhưng đặc san này là một tuyệt tác.Chị Trần Thy Phương và chị Đoàn Thị Di Linh đã tới thăm tòa soạn Việt Báo hôm Thứ Hai, nói rằng năm 2017 là lần đầu tiên Hội làm đặc san.Nghĩa là gì, tôi tự nghĩ? Trầm lặng 2 thập niên, rồi mới lên tiếng? Đặc san hẳn là hay, chính vì sự chờ đợi: sau hơn 2 thập niên hoạt động, Hội Thân Hữu Di Linh và Cựu Học Sinh Lê Lợi lần đầu tiên in đặc san. Thực sự, Đặc San Hội Thân Hữu Di Linh 2017 có giá trị hơn rất nhiều đặc san khác, hơn rất nhiều tuyển tập văn học khác, và hơn rất nhiều tuyển tập mỹ thuật (nhiếp ảnh và hội họa) khác.Bạn sẽ bất ngờ khi nhìn thấy toàn bộ đặc san, in khổ vuông (kích thước 8.5 inches X 8.5 inches), trên giấy láng dày, màu toàn bộ, theo hình thức khổ sách nghệ thuật để lưu niệm.Nói giá trị lịch sử, vì trong đặc san, độc giả sẽ thấy hình ảnh Di Linh và trường Trung Học Lê Lợi được kể theo nhiều hướng nhìn, vừa mang sử tính, vừa đầy ắp kỷ niệm.Như nơi trang 5 là bài của Linh mục Giuse Phùng Thanh Quang về "Địa Danh Di Linh"... và ghi lại rất nhiều thông tin khó tìm thấy, từ tên gốc là Djiring cho tới những trận đánh tranh giành cao nguyên Lâm Đồng giữa Phù Nam và Vương Quốc Chàm, tới cuộc khởi nghĩa của bộ lạc Srê chống quân Chàm và di tích chỉ còn là chiếc gươm vấy máu của lãnh tụ người Thượng Lengler để lại ở buôn Konyam Dariam ở cây số 10 Di Linh. Rồi lực lượng người Thượng liên kết với quân Tây Sơn đế đánh đuổi quân Chàm... Từng mảnh đất Di Linh đều có di tích xương máu từ những cuộc chiến.Và những ai là Di Linh? Bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng nhiều nhân vật Di Linh đã thành danh tại hải ngoại và quốc tế như Phí Văn Trung, Vy Vy Trần, Mai Thái Lĩnh, Chung Tử Bửu, Tom Võ… Bạn sẽ tìm thấy những dòng thơ rất mực đằm thắm của Phạm Bá Đức, Đoàn Thị Mỹ An... tùy bút của Phạm Quốc Bảo, Thái Tú Hạp, Bùi Bích Hà...Độc đáo là các tác phẩm nhiếp ảnh của Phí Văn Trung, Vy Vy Trần, Hồng Nga... và các tranh sơn dầu của Đoàn Thị Di Linh.Về giá trị lịch sử, bạn của sẽ đọc lời kể của nhà văn Nhật Tiến qua "Ngày Cuối ở Trung Tâm Văn Bút" (trang 49), khi nhà thơ Nguyễn Đức Sơn xin giấy chứng nhận hội viên từ một tổ chức bị xóa sổ khi Cộng quân chiếm toàn bộ VNCH.Bài này cho thấy cả tác phong tuyệt vời của thi sĩ Nguyễn Đức Sơn và các nhà văn trong Trung Tâm Văn Bút.Lúc đó, quân đội CS đã tiến vào Sài Gòn. Ngày 1 tháng 5/1975, tại trụ sở Trung Tâm Văn Bút chỉ còn lác đác có mấy người, trích:"...từ tầng dưới có một người đi lên, sồng sộc bước vào phòng họp thi sĩ Nguyễn Đức Sơn đạp xe tới. Ông nói oang oang cho tất cả mọi người nghe:– Tôi chẳng có bất cứ một thứ giấy tờ nào để tuỳ thân. Văn Bút cấp cho tôi một cái !Tôi thì nghĩ ngay trong đầu rằng tình thế đã như thế này, còn cấp giấy chứng nhận cho hội viên thì chỉ làm hại người ta thôi chứ quý báu gì. Còn ông Tổng Thư ký Phạm Việt Tuyền đang soạn giấy tờ thì ngẩng đầu lên, chép miệng:– Cậu đùa sao ? Miền Nam mất rồi, Văn Bút còn tư cách gì để cấp giấy chứng nhận cho ai.Nguyễn Đức Sơn cười ngỏn ngoẻn:– Cứ đề mẹ nó là Văn Bút Giải Phóng, tôi đem về tỉnh, có thằng ma nào biết ai vào với ai.Mọi người ngơ ngác nhìn nhau trước cái đề nghị hoàn toàn bất ngờ này. Vốn không quen làm chuyện giả mạo, lại dám giả mạo là một cơ sở của Giải Phóng thì là chuyện liều lĩnh không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, suy nghĩ cho cùng thì trước tình cảnh liên hệ tới sự sống còn của anh em văn nghệ, và lại ở vào những giây phút cực kỳ rối bời và hấp hối ấy, chúng tôi tự thấy nếu có thể làm được bất cứ điều gì giúp được hội viên thì cứ vượt qua nguyên tắc mà làm. Ông Tổng Thư ký Phạm Việt Tuyền vốn là người rất réglé (đúng nguyên tắc) thế mà rồi cũng chép miệng bảo tôi:– Thôi cứ thảo cho anh ấy cái giấy chứng nhận. Chẳng có ma nào hạch hỏi gì đâu. Còn người cầm giấy nếu có gì thì ráng chịu.Thế là tôi hí hoáy thảo một cái giấy chứng nhận và giao cho Cụ Hinh đánh máy, như sau:GIẤY CHỨNG NHẬNNay chứng nhận: Ông Nguyễn Đức SơnSinh năm: ….là: Hội viên của Hội Văn Bút Giải Phóng.Giấy này được cấp cho ông Nguyễn Đức Sơn để tiện việc di chuyển.Làm tại Sài Gòn ngày 1-5-1975Ban Chấp hành(ký tên không rõ)Bên lề tấm giấy còn có dán ảnh của Nguyễn Đức Sơn trên ảnh có đóng triện son đỏ chói.Có tấm giấy trong tay, Nguyễn Đức Sơn quơ tay chào mọi người rồi biến nhanh xuống cầu thang. Ông cũng không nói cho anh em có mặt lúc đó là sẽ đi đâu, làm gì.Mãi bốn năm sau, vào khoảng giữa năm 1979, một hôm Nguyễn Đức Sơn đột ngột xuất hiện ở cửa nhà tôi ở đường Bùi Viện Sài Gòn. Quần áo của ông rách rưới, ông ngồi trên chiếc xe đạp mà từ tay lái tới khung xe, tới cái porte-bagages phía đàng sau, lủng lẳng, treo buộc hộp không, chai lọ và đủ thứ đồ. Có túm thì đựng măng khô, có túm thì củ mài, có những bọc lá thuốc không biết là để chữa bệnh gì, duy có một bọc được gói ghém cẩn thận mà ông đã giơ lên khoe:– Trà Blao đây ! Tớ đạp xe 3 ngày từ Blao xuống. Mấy cái gói kia thì nhặt nhạnh ở dọc đường. Nhưng cái món trà này thì đích thị là quà biếu thổ sản đấy.Tôi thực sự vui mừng chỉ thiếu điều ôm lấy ông vì thấy ông vẫn bình an, mạnh khoẻ, cất cho tôi cái điều băn khoăn vẫn canh cánh bên lòng là ông có được an toàn không khi ông mang cái giấy chứng nhận dỏm kia trong người. Nhắc lại chuyện đó, ông cười ha hả:– Ôi giời ơi ! Cứu tinh của tớ đấy. Ngay sau hôm đó, tớ chuồn tuốt lên Bảo Lộc và nhờ có cái giấy thổ tả này, tớ đi đâu cũng lọt. Nhưng tớ đã dẫn tuốt vợ con vô rừng, kiếm củi trồng khoai mà sống với nhau. Không có đứa nào làm phiền hết !!Đấy là kỷ niệm cuối cùng của tôi tại Trụ sở Văn Bút số 107 Đoàn thị Điểm Sài Gòn..."(ngưng trích)Nếu bạn ưa thích âm nhạc, bạn cũng sẽ gặp nhạc sĩ Phí Văn Vĩnh trong một ca khúc rất mực nồng nàn tình yêu quê hương.Sau đây là Thư Ngỏ của Đặc San Hội Thân Hữu Di Linh 2017 nơi trang 2:"Thư NgỏQuê hương và hồi ức luôn luôn rạo rực trong chúng ta dù là những người xa xứ hay còn sinh sống tại quê nhà. Hồi ức về một thành phố nhỏ nơi ta cất tiếng chào đời trong bàn tay âu yếm, hạnh phúc của mẹ cha. Kỷ niệm về tuổi thơ bên gia đình yên ấm, vang vọng những tiếng cười thơ ngây hồn nhiên cùng những vui buồn của ngày đầu đi học. Nhớ về những ngày tháng thân yêu bên bạn bè, thầy cô một thuở chỉ biết học hành chăm chỉ, yêu mình yêu người nơi mái trường Lê Lợi thân yêu. Hồi ức như một ấn bản tượng hình cuộc đời chúng ta, như sợi tơ chùng rung về miền quá khứ. Có những vị mật ngọt để say sưa hay những đắng cay để âm thầm hối tiếc.Quê hương ta là hình chữ S, nằm bên bờ Thái Bình Dương. Từ Bắc chí Nam cùng một giống nòi, cùng một thứ tiếng. Đô thị náo nhiệt Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng. Kinh thành cổ kính Huế, Hà Nội, Hội An. Êm đềm thơ mộng Sapa, Dalat và Di Linh nhỏ bé của chúng ta. Nhớ quê hương, nhớ Di Linh thật da diết khi xa nhà, nhất là ở hải ngoại ngàn dặm trông về. “Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều”.Quê hương và hồi ức đó xin được ghi lại trong Đặc san của Hội thân hữu Di Linh và Trung Học Lê Lợi. Đặc san này là một sự đóng góp và thực hiện bởi đồng hương, thân hữu, nhất là của các cựu học sinh Trung Học Lê Lợi Di Linh. Có áng thơ văn dung dị bên cạnh những ngòi bút chuyên nghiệp. Có biên khảo sâu dầy, ưu tư về các vấn đề của đất nước. Có những vần thơ của tuổi học trò và có nhiều hình ảnh quê hương vô vàn thương mến.Qua Đặc san để thấy những nhân vật Di Linh đã thành danh tại hải ngoại và quốc tế như Phí Văn Trung, Vy Vy Trần, Mai Thái Lĩnh, Chung Tử Bửu, Tom Võ… và cũng để thấy thân phận con người trong cuộc chiến tranh tàn khốc qua hình ảnh vô cùng đẹp của người trai trẻ thời chinh chiến hay những chia lìa mất mát thương yêu. Thành tựu của Đặc san là một cố gắng và hy sinh của nhóm thực hiện cũng như tâm thành của những người con yêu của đất nước gửi về quê mẹ.Xin gửi đến Đặc san như một kỷ vật, một người bạn đồng hành khi tìm về quá khứ, nhớ về nhau, thương về nhau và về một Di Linh yêu dấu để còn tìm thấy những gương mặt thân quen của bạn bè, thầy cô và những người thân yêu cũ.Thay mặt nhóm thực hiện, xin kính gửi đến quý giáo sư, các văn thi sĩ, đồng hương, thân hữu và anh chị em cựu học sinh Trung Học Lê Lợi Di Linh lời cảm ơn chân thành nhất.Đặc biệt, Hội Thân Hữu Di Linh và cựu học sinh Lê Lợi gửi lời mời đồng hương và thân hữu dự Tân Niên Hội Ngộ tại Nhà hàng Grand Garden Restaurant, lúc 5PM, ngày 29-01-2017 (tức Mùng 2 Tết Đinh Dậu). Chương trình gồm chúc Tết Thầy Cô và ra mắt Đặc San Thân Hữu Di Linh. LL: Đoàn Thị Di Linh (858) 397-3681 Email: doanthidilinh50@gmail.com; Chi Hua thi Dao, 714-891-0202, Email: liemvannguyen@yahoo.com; hoặc Chi Thi Phuong, 714-906-9969, Email: pltran7@hotmail.com...